La autopsia reveló que la joven que asesinó a sus dos hijos los degolló con cuchillos mientras dormían

11/09/2020 - 23:47 Policiales

La joven acusada de asesinar a sus hijos de dos y seis años, a quienes atacó cuando dormían en una casa de la localidad bonaerense de Hudson, partido de Berazategui, se negó a declarar ante la Justicia y permanecerá detenida. Los informes preliminares de las autopsias revelaron que los dos niños fueron degollados.

Celeste Daiana Villalba (23) fue indagada por el delito de “doble homicidio agravado por el vínculo y alevosía” por la fiscal Gabriela Mateos, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 descentralizada de Berazategui.

Voceros judiciales informaron que la indagatoria se llevó a cabo de forma presencial y que Villalba, asistida por el defensor oficial Santiago Romero, se negó a declarar ante la fiscal Mateos.

Indicios

Los investigadores determinaron que todo ocurrió entre la 1 y las 3 del jueves en una vivienda situada en la calle 127 número 4756, del barrio Kennedy Sur de Berazategui, donde Villalba vivía con sus dos hijos Héctor Jesús Hernández (2) y Abril Melisa Hernández (6) y sus padres.

De acuerdo con la acusación de la fiscal, la mujer “tomó desprevenidos e indefensos” a sus hijos “ya que se encontraban durmiendo” y los mató.

Según un informe preliminar de las autopsias practicadas el jueves a la tarde en la morgue policial ubicada en el cementerio de Ezpeleta, Abril falleció como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por un corte con un arma blanca “de grandes dimensiones” en el cuello.

Por su parte, la autopsia señaló que Héctor Jesús también presentaba cortes en el cuello y múltiples heridas cortantes en el antebrazo derecho, aunque la sospecha de los forenses es que murió como consecuencia de una sofocación, lo que será corroborado por estudios complementarios, según fuentes judiciales.

Precisaron que el episodio fue descubierto cerca de las 11 cuando la madre de Villalba ingresó a la habitación que su hija compartía con los niños en la planta baja de la casa, y la encontró en estado de shock, en una posición como de rezo.

En ese momento, la mujer encontró los cuerpos de los dos niños, a quienes en un primer momento se pensó que los había asfixiado con una almohada, pero los forenses que llegaron al lugar determinaron luego que presentaban heridas cortantes en el cuello y en las extremidades.

Además, los policías hallaron debajo de una frazada dos cuchillos tipo de carnicero con escaso fluido hemático que, se presume, pudieron haber sido utilizados para concretar los homicidios.

Sobre la base de declaraciones de familiares y testigos, los investigadores determinaron que la mujer había ido a vivir junto a sus hijos a la casa de sus padres debido a que tenía una mala relación con su expareja y padre de los menores, identificado como Walter Hernández.

La mujer compartía un cuarto en la planta baja de la vivienda con los dos niños, donde solo había una cama matrimonial y otra más chica, en la cual fueron encontrados los dos cuerpos, precisaron las fuentes.

El papá de los niños acusó a sus suegros de “manipuladores”

En medio de la conmoción por el terrible hecho, el papá de los pequeños, Walter Hernández, rompió el silencio y apuntó contra sus ex suegros, a quienes acusó de “manipuladores y enfermos”.

“Le habrán dado pastillas o algo para que se vuelva loca y enloqueció. La tenían amenazada con que si volvía conmigo la iban a meter presa. Estaba asustada y decía que la madre la amenazaba con darle pastillas para así quedarse con mis hijos”, dijo el hombre, que hace tiempo no podía acercarse a su ex ni a sus hijos por una denuncia que la misma joven impuso.

“Perdí a mis hijos y a mi mujer, que eran lo único que tenía en la vida”, manifestó entre llantos.

“Hice esto porque estuve sufriendo muchas humillaciones y soy una vergüenza de persona”

“Hice esto porque estuve sufriendo muchas humillaciones y soy una vergüenza de persona”, se puede leer en la carta que dejó Celeste Daiana Villalba a sus papás.

“Yo quería estar con mis hijos para siempre, pero ustedes me los iban a sacar y yo no quiero que mis hijos sufran humillaciones, violaciones, decepción y vivan con odio por mi culpa, porque no supe qué decir en el momento que tenía que hablar de Walter (su ex y padre de los niños)”, dice el texto.

“Mis hijos me dieron un amor inexplicable, yo los amo y no quiero que ellos sufran si yo no estoy”, agrega a modo de justificación. “Perdónenme, yo los quise mucho y quería que vivamos todos juntos y en paz, pero en esta vida en la tierra. Yo no pude reaccionar a tiempo y hablar como una mujer adulta por mis hijos. Los amo profundamente con todo mi corazón”, sigue el mensaje de Villalba.

“Soy una basura y débil, no puedo soportar mucho tiempo las burlas de la gente y no quería que mis hijos sufran lo mismo y peor”, concluye el texto.

Walter Hernández, el padre de los menores, luego de ser notificado de la noticia, afirmó que “jamás” la golpeó a Celeste y que el 19 de junio último lo notificaron por una “perimetral” para que no se acercara a sus hijos porque era un “violento” y “psicópata”.l