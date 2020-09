Los Pumas jugarán finalmente el Rugby Championship en Australia

12/09/2020 - 00:42 Deportivo

Finalmente habrá Rugby Championship. Así lo confirmó la Sanzaar, dando a conocer que el cuatro naciones de selecciones ya tiene fecha y sede confirmada: será desde el 7 de noviembre al 12 de diciembre y en Australia. Seis semanas, seis fechas. A todo esto, Los Pumas viven un brote de coronavirus que complicó los planes de la preparación en Argentina. Igualmente, ya analizan fechas para poder viajar a la tierra australiana. Australia le ganó la pulseada a Nueva Zelanda para ser sede del torneo y convenció a la Sanzaar, sobre todo por las regulaciones con respecto a cuarentenas: NZ está en fase 2,

con reglamentaciones para quienes llegan al país, y el fin de semana pasado jugó su legendario partido de Norte vs. Sur a puertas cerradas; en cambio en la casa de los Wallabies permiten que los equipos entrenen desde su llegada al país más allá de estar aislados, y los tamaños de las burbujas sanitarias convencieron a los organizadores. Además, se está jugando el Super Rugby AU y con público. New South Wales y Queensland son las sedes seleccionadas para los 12 partidos y sería con una capacidad del 50 a 75 por ciento de público. “Hemos trabajado muy duro como grupo para asegurarnos de que el Championship se lleve a cabo este año, aunque sea en un solo país, y Sanzaar fue meticuloso al evaluar las dos opciones de hospedaje presentadas por New Zealand Rugby y Rugby Australia”, comentó

Any Marinos, CEO de Sanzaar. Y agregó: “Se determinó que según los protocolos de cuarentena requeridos por el gobierno (para la entrada y el entrenamiento antes del torneo) y la suscripción comercial, la presentación de Rugby Australia fue la más deseable y viable en términos de logística”.

Marcelo Rodríguez, presidente de la UAR, también habló al respecto. “Desde el inicio de la pandemia, la participación en el Rugby Championship es una prioridad para la Unión Argentina de Rugby. Fueron muchos días de incertidumbre y de analizar diferentes posibilidades que no pusieran en riesgo a los jugadores. Hubo una muy buena conversación con nuestros socios de Sanzaar así que hoy estamos un poco más cerca de lograr lo más lindo que tiene el rugby: volver a ver a Los Pumas en una cancha”, dijo. Es cierto que la Selección tuvo un brote importante de contagios, pero faltan casi dos meses para el torneo, tiempo necesario para recuperarse.l