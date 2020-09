FÚNEBRES | 12 de septiembre del 2020

12/09/2020 - 01:35 Funebres

FALLECIMIENTOS

12/9/20

- Plácido Guzmán (Monte Quemado)

- Marcelo Alejandro Costas (Suncho Corral)

- Reina Aurora Loza (Choya)

- Emilia Neder de Bravo

- José Antonio Bazán

- Anna Marchi (Hermana)

- Francisco Alfonso Salvatierra

- María Adela Fernández

- Edda María del Carmen Tarchini (La Banda)

- René Antonio Téves (Clodomira)

- Marta Noemí Corvalán (Fernández)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ GREGORIO LÓPEZ (Grego)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/9/20 y espera la resurrección.

Consejo directivo y socios de la Asociación de Productores Rurales y Afines (APRA) participa con pesar el fallecimiento de su expresidente y acompañan a su esposa, hijos, hijos políticos y nietos en el dolor y la resignación.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ GREGORIO LÓPEZ (Grego)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/9/20 y espera la resurrección.

Los líderes se hacen, no nacen están hechos por duro esfuerzo, que es el precio que debemos pagar para alcanzar cualquier meta que valga la pena. Grego, gracias por tremendo legado,. Acompaña con profundo dolor a toda su familia, Frigorífico North Trading Solutions.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ GREGORIO LÓPEZ (Grego)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/9/20 y espera la resurrección.

Para convertir los sueños en realidad, se necesita una gran cantidad de determinación, dedicación, autodisciplina y esfuerzo. Grego, siempre te llevaremos en nuestro corazón como un símbolo de sacrificio, crecimiento y triunfo. Acompañamos con profundo dolor a su esposa, hijos, hijos políticos y nietos. Raúl Ariel Fernández y familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ GREGORIO LÓPEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/9/20 y espera la resurrección.

Dr. Carlos Silva Neder, su esposa Silvina, e hijos, participan su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ GREGORIO LÓPEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/9/20 y espera la resurrección.

Lourdes Silva Neder, acompaña a su amiga Luz, en tan difícil momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

WALTER ORLANDO DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/9/20 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Pcia., Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

WALTER ORLANDO DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/9/20 y espera la resurrección.

El senador nacional Dn. José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

WALTER ORLANDO DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/9/20 y espera la resurrección.

El personal de Relaciones Públicas Policiales, participa con dolor del fallecimiento del padre de su compañero, el cabo primero Walter Matías Díaz y le acompaña en su sentimiento en este difícil trance, elevando una oración en su memoria y pidiendo por consuelo para sus familiares por la pérdida.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VENITO EDMUNDO CAMPOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/9/20 y espera la resurrección.

"Pedimos a Dios que en este momento tan difícil, por el que atraviesa nuestra compañera Marcia Amaya, su presencia la llene de paz a ella y toda su familia".

C.P.N.Mario Emilio Drube y todos sus compañeros de Tesorería General de la Provincia participamos con profundo dolor el fallecimiento de su Sr. padre. Rogamos por el eterno descanso de su alma y pedimos se eleven oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/9/20 y espera la resurrección.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este doloroso momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EMILIA NEDER DE BRAVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/9/20 y espera la resurrección.

La mano de Dios me sostuvo ayer, me sostuvo hoy y me sostendrá siempre... gracias a todos mis amigos de la vida y virtuales por sus condolencias. El Señor se llevó mi tesoro más preciado seguramente para cuidarla mejor que Yo... pero seguramente mi Papi la acuno en sus brazos para que duerma mejor. Solo Dios sabe... que llevó, se llevó a mi Maestra de la Vida, que fue quien me enseñó cómo cuidar a mis hijos... sobre todo a Zahirita, a quien la ayudo siempre desde que nació renunciando a todo con tal que no le falte asistencia médica a su nieta Especial. Gracias “Mamá” Emilia Neder por enseñarme el camino del Amor y de la FE JUNTO A MIS HIJOS Zahira Nahiara y Emir.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EXEQUIEL GIL HERNÁNDEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/9/20 y espera la resurrección.

Raúl J. C. Abate participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROBERTO FRANCO (Ucucha)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 9/9/20 en Orán, Pcia. de Salta y espera la resurrección.

Amigo del alma, qué tristeza tiene hoy mi corazón, al recibir esta noticia. Fuiste el hermano que encontré en estos pagos, durante los 10 años que viví en esta ciudad. Yo, Nica Gerez hoy a la distancia, te despido con un chau Ucucha querido. Hasta que Dios nuestro Señor nos vuelva a juntar en el cielo.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

BERTA MERCEDES CATÁN DE LUNA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/9/20 y espera la resurrección.

Día de sol, de sol oscuro, palidecen las estrellas

Los astros reciben a Monina…

se nos fue la flor más bella antes de la primavera

Los corazones lloran tu partida con el gusto amargo y dulce,

de haber compartido los momentos inolvidables de gracias.

Siempre con una sonrisa acogiste a desazonados espíritus

Solidaria, alegre, divertida...

Te vamos a extrañar Monina, descansa en paz…

Mary y Yiyo

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

DORA DEL VALLE MOCCHI (Popy)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/9/20 y espera la resurrección.

Hoy el cielo celebra un año de contarte entre sus ángeles guardianes. Es muy complejo explicar con palabras lo valiosa que fuiste en cada uno de los momentos de nuestra vida juntos. Mi mente no te olvida, mi corazón te sigue amando, mis brazos dibujan tu figura en un abrazo. Es así como mantengo tu recuerdo y puedo seguir viviendo. Tu muerte será siempre la mayor pérdida en mi vida. Ruego a Dios para que te conceda la paz eterna. Tu esposo Carlos A. Sánchez, tus hijos Ma. Cecilia, Máximo Gabriel, Ma. Josefina Sánchez Mocchi, hijos políticos y nietos, pedimos una oración en su memoria e invitamos a la misa en iglesia Catedral, que será trasmitida el domingo 13 a las 11 hs. por Canal 7.

INVITACIÓN A MISA

RAÚL BERNABÉ BARRERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/9/20 y espera la resurrección.

Fuiste y continúas siendo un gran maestro de vida para tus hijos y nietos. Te recordamos con el cariño, con la admiración y el respeto que solo una persona admirable como vos puede inspirar. Continúas siendo nuestro faro, nuestra guía en cada día. Estás vivo en nuestros corazones, en cada vivencia que recordamos de vos. Nunca te gustaron los halagos, pero en verdad sos un padre con un temple y sabiduría digno de recordarse por tu fuerza, honradez y tu ejemplo de vida. La familia agradece a familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo, que nos acompañaron en este difícil momento con sus oraciones, consuelo y palabras de afecto y reconocimiento hacia nuestro padre. Tu esposa Gladys Olivera de Barrera, tus hijos Luisa, Norma, María, Raúl y Ramiro, tus hijos políticos Paola y Luis, tus nietitos Romina, Martina, Santiago y Victoria invitan a la misa que se emitirá por canal 7 el domingo 13 a las 11 hs al cumplirse nueve días de su partida.

RECORDATORIO

JUAN ANÍBAL OSORIO MENEGHINI (Chila)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/1/13 y espera la resurrección.

“Juancito”. Hijo mío! Gracias mi ángel por latir en mi corazón, vives en mis sueños, te llevo en lo más profundo de mi alma. Te veo y te siento con los ojos de mi alma. Que Jesús bendiga tu descanso celestial. Tus padres, hermanos, sobrina Justina y Maxi, besos al cielo, para ti un abrazo y un beso eterno. Amén.

RECORDATORIO

HERMINIO EDUARDO JUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/9/13 y espera la resurrección.

Aunque te hayas ido, vivirás en nuestra memoria. No olvidaremos el dolor que sentimos por tu partida hace ya siete años, pero tampoco olvidamos la experiencia de haberte tenido en nuestras vidas. Te extrañamos profundamente y te llevaremos en lo más hondo de nuestros corazones. Tu esposa Magdalena Theyler, tus hijos Nancy y Adriana, tu nieta Julieta, tu yerno Hugo Tiberti y demás familiares. Elevamos una oración en tu nombre.

RECORDATORIO

MARIANA ALEJANDRA BRAVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/8/20 y espera la resurrección.

Nueri querida, hoy hace un mes que nos dejaste sumidos en un profundo dolor. Te fuiste tan joven, a tus treinta y un años. Tenías toda una vida por delante. Pero Dios te eligió para que seas un bello ángel. Cuanto te extrañamos Mari. Siempre te llevaremos en nuestro corazón. Nunca te olvidaremos. Tu suegra querida, como vos me decías, Adriana. Su esposo Gonzalo, sus hijos Román y Génesis, sus padres, hermanos, cuñados, amigos y demás familiares invitan a elevar oraciones en su memoria, para rogar por el eterno descanso de su alma.

BAZÁN, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció 11/9/20|. Su esposa Sara, sus hijos María Ester, Mónica, Liliana, Jose y Fabian, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BAZÁN, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció 11/9/20|. "Las almas de los justos están en manos de Dios". Su esposa Sara Esther Abdala de Bazán, sus hijos Maria Esther, Mónica, Liliana, José y Fabián Bazán, nietos, nietos politicos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BAZÁN, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció 11/9/20|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones". Su hija Maria Esther, nietos Romina y Adrián, José Luis y Viviana, Gonzalo y Ayelén, bisnietos Gael, Constantino y Amparo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BAZÁN, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció 11/9/20|. "A Ti Señor levanto mi alma, Dios mio en Ti confio". Su hija Mónica Bazán y René Espindola, sus hijos Ruben y Yessy, Mariano y Ana, sus bisnietas Julieta y Delfina Espíndola elevan oraciones en su querida memoria.

BAZÁN, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció 11/9/20|. Su hermana Bety y Titina Bazán y sus respectivas familias participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.

BAZÁN, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció 11/9/20|. Su vecina Sra. Nely de Pereyra e hijos, acompañan con dolor a su esposa Esther, hijos y nietos. Rogamos oraciones en su querida memoria.

BAZÁN, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció 11/9/20|. Sandra y Hugo Pereyra, acompañan a su familia con profundo dolor por el fallecimiento de su vecino Pocho. Rogamos oraciones en su memoria.

BAZÁN, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció 11/9/20|. Su cuñado Armando Elpidio Abdala, su esposa Lidia Ángela Pérez e hijos Ángel, Vero, Carlos y familia, Juan José Abdala participan con profundo dolor su fallecimiento.

CAMPERO MURAD, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Sus sobrinos Lorena Campero, Omar Murad y Soledad Murad Campero participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido tio. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno".

CAMPERO MURAD, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Querido hermano, te despedimos con gran tristeza, Dios te reciba con alegria y estés a su lado. Pepé, su cuñada Carmen y sus sobrinos Pepo, Flor e hijos, Rodi y Roxi e hijos. José y Raquel e hijos y Silvi y Agos ruegan por su memoria. Q.E.P.D. Sus restos serán inhumados en la provincia de Tucumán.

CAMPERO MURAD, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Rodolfo (Rody) Varela y flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a su flia.

CATÁN DE LUNA, BERTA MERCEDES (Monina) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Su hermana Maria Teresa Catan. Mi hermana menor, tan querida siempre estaras en nuestros recuerdos. Mis hijos y nietos participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CATÁN DE LUNA, BERTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Sus sobrinos Daniel Frías y Claudio Gardini, sobrinos nietas Ferny, Maxi, Noelia y Joaquín, participan con inmenso dolor el fqallecimiento de la querida tía Monia. Acompañamos a nuestro tío y primos con oraciones en estos momento de tanta tristeza.

CATÁN DE LUNA, BERTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Sus primos Walter Hipólito Carol Catán, Nilda Vitetta, sus hijos, nietos y bisnietos, Graciela Carol Catán de Abutt , sus hijos y nietos participan con dolor el deceso de su querida prima Monina y acompañan en estos momentos de dolor a su querida familia.

CATÁN DE LUNA, BERTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Benedicto Lupica, María Inés Olmedo de Lupica, sus hijos Adrian y Karina Hayipanteli y Darío y Belén Giménez y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Gaby, Ramón y toda su familia en este momento de tanta tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

CATÁN DE LUNA, BERTA MERCEDES (Monina) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|.

Rene Llado, sus hijos: Gaby, Carlos, Luis y Negro, participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su gran amigo Rodolfo Luna, ruegan oraciones en su memoria.

CATÁN DE LUNA, BERTA MERCEDES (Monina) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Pochi Bianchini `participa con profundo pesar su fallecimiento, eleva oraciones en su memoria.

CATÁN DE LUNA, BERTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Ramón Chazarreta, su Sra. Valeria Cáceres, sus hijos Martín, Valentina y Juan Manuel y su nieta Delfina saludan a Maru, Gonzalo y Delfi por tan dolorosa pérdida. Q.e.p.d.

CATÁN DE LUNA, BERTA MERCEDES (MONINA) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Participamos con pesar el fallecimiento de la madre de nuestra compañera Gabriela Luna y acompañamos a su familia en este difícil momento. Compañeras de oficina de Dirección de Contaduría de la Municipalidad de La Banda. Rogamos oraciones a su memoria.

CATÁN DE LUNA, BERTA MERCEDES (MONINA) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. C.P.N. Ana María Jorge de Habra y sus compañeros de la Dirección de Economía de la Municipalidad de La Banda, despiden con tristeza a la madre de nuestra compañera Gabriela Luna. Acompañan en éste momento a su familia, ruegan y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma. Rogamos oraciones a su memoria.

CATÁN DE LUNA, BERTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Manuel Antonio Luna, su esposa Teresa Lund de Luna, sus hijos Eduardo, Tere, Mariela y Guillermo, hijos politicos, nietos y bisnietos participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de pesar.

CATÁN DE LUNA, BERTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Para nuestra inolvidable Monina, la despedida de quienes compartieron junto a ella, hermosos momentos. Añoraremos su alegría, su bondad, su sonrisa, pero seguirá viva en cada uno de nosotros. Por siempre y para siempre te queremos Monina. Nélida Palomo de Roldán, Godi Di Lullo, Marle Rivero, Carlos Augusto Díaz, Alba Corvalán Paz, Luis Beltrán y Negrita Rodríguez.

CATÁN DE LUNA, BERTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Monina querida ¡Qué tristeza! tener que decirte adiós. Tus compañeras de ex-escuela San Martín Nº 199, luego Pedro Pablo Gorostiaga Nº 31, ruegan por tu eterno descanso y resignación a la familia.

CATÁN DE LUNA, BERTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. ¡Monina! no pensé que la llamada de hace tan pocos días sería la última; no olvidaré nunca el te quiero mucho de tu despedida. No podré dejar de recordar lo que fuiste: muy buena maestra, compañera siempre y en todas, divertida, ocurrente hasta la última llamada cuando tu voz era diferente; no la estabas pasando bien de salud. Tenías una hermosa familia, excelente esposa, madre, abuela y bisabuela. Todos te amaban y seguirán haciéndolo. Este 11 de septiembre, el día de las Mercedes y tu cumple (30) lo festejas junto al Altísimo en un Bello Hogar con esa luz que no se apaga jamás. Con el cariño de siempre un beso grande, también para toda la familia una pronta resignación. Lucy.

CATÁN DE LUNA, BERTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. La promoción de Maestros 1951 de la Escuela Normal "Manuel Belgrano" participa con mucho dolor el fallecimiento de la compañera y amiga. Era una persona agradable y tenía gran sentido del humor en nuestras reuniones. Acompañamos a los hijos y nietos de la querida Monina. Rogaremos oraciones en su memoria.

DÍAZ, RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció 8/9/20|. Comisión Directiva y empleados del Círculo Odontológico Santiagueño participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Dr. Rodolfo Alberto Diaz. Se ruegan oraciones en su querida memoria, y por la pronta resignación de su familia.

FERNÁNDEZ, MARÍA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Sus hijos Benjamín, Domingo, Carlos, Ricardo, Gladys, hijos pol. nietos, nietos pol. y bisnietos participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

FRÍAS, HERIBERTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. La comunidad educativa del colegio secundario La Invernada Norte, sede del Agrupamiento 86110/119, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del vicerrector Fernando Frías. Elevan una oración en su memoria.

MARCHI, ANNA (Hermana) (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. La Comunidad Beneditina del Monasterio Madre de la Unidad la despiden con profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MAZZOLA, ARNALDO ERNESTO (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Sus hermanos Aldo, César, Cristina y Mirta y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

MAZZOLA, ARNALDO ERNESTO (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Su hermano César y familia participan su fallecimiento con profundo dolor y permanecerás eternamente en nuestros recuerdos. Piden una oración en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Escribanas Virginia Viaña, Verónica Mukdise, Carolina Meneghini, Carlota Raed, Silvina Carabajal, Cristina Jorge, Claudia Suárez de Busti, Dras. Magali Pece, Eugenia Pereyra Soria y Cdra. Dolores Costas, participan el fallecimiento de la mama de la Dra. Matilde O' Mill y la acompañan en este momento de dolor.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Las generaciones que se nutrieron de su vocación educadora, mantendrán vivo su legado a travez del tiempo. Susana, Oscar y Liliana Ponce Faila acompañan a sus hijas Margarita y Matilde en este momento de tanto dolor. Rogamos oraciones por su feliz encuentro con Dios.

NEDER DE BRAVO, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Sus hijos Luis, Emilio, Daniel, Ciro Luis Bravo, h.politicos Liliana, Susana, nietos Luisito, José Luis, Pablo, Cristina, Lorena, Hernan, Rocio, Ana Cecilia, Daniel, Mariano, Zahiara, Nahiara, Emir, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

NEDER DE BRAVO, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hermano Ricardo Neder, su hermana política Haydeé Burany, sus sobrinos Susana; Cecilia y José, sus sobrinos nietos Samantha, Santiago y Sasha Samez la despiden con inmensa tristeza y abrazan en el dolor a toda la familia. Elevan oraciones en su memoria.

NEDER DE BRAVO, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Elma Cristina Sirena, sus nietos José y Daniela, Pablo y Carina, Cristina y Santiago, sus bisnietos Valentina, Marcos, Ernesto y Juanita participa con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Saludan con afecto a toda la familia y los acompañan en este penoso momento.

NEDER DE BRAVO, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Ing. Luis Lindow y Sra. Nélida participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NEDER DE BRAVO, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Comisión directiva y empleados del C.P.C.E.S.E participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Cdor. Emilio Bravo. Se ruegan oraciones en su querida memoria, y por la pronta resignación de su familia.

NEDER DE BRAVO, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Los amigos de sus hijos Gogui, Pelusa, Daniel y Ciro: sus vecinos Guillermo Vallé, Carlos y Eduardo Agüero, Luis Bonahora, Darío López, Cuqui y Pedro Montiel, Roger Navarrete, José Hernández, Emilio Pellene, Beto Ruiz, Jorge Silvetti, Toto Palumbo, Juan Viaña y Raúl Rodríguez participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Rogamos oraciones en su querida memoria.

NEDER DE BRAVO, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Compañeros y amigos de su hijo Ciro de la sección Avisos Diario El Liberal: Mariela, Nancy, Oscar, José y Tere acompañan a la familia en tan triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

NEDER DE BRAVO, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Directivos y personal de Diario El Liberal SA participan con dolor el fallecimiento de la madre del empleado y compañero Ciro Bravo. Elevan oraciones en su memoria.

NEDER DE BRAVO, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Sección Publicidad de El Liberal: Alejandro Álvarez Valdés, Gustavo Gallo, José Collado, Martín Junco Gómez y Anhaí Lucena participan el fallecimiento de la madre de su compañero Ciro. Elevan oraciones en su memoria.

NEDER DE BRAVO, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Gustavo Gallo, su esposa Charito y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo y compañero Ciro. Elevan oraciones en su querida memoria.

NEDER DE BRAVO, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. El Apostolado de la Oración San Francisco Solano participa su fallecimiento, acompaña a sus hijos Emilio y Liliana en este momento de dolor. Eleva oraciones por su feliz resurrección y cristiana resignación de toda la familia.

NEDER DE BRAVO, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Caritas Parroquial San Francisco Solano participa su fallecimiento, acompaña a sus hijos Emilio y Liliana en este momento de dolor. Eleva oraciones por su feliz resurrección y cristiana resignación de toda la familia.

NEDER DE BRAVO, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Ana María K. de Alen Lascano y María del Valle Sgoifo participan su fallecimiento, acompañan a sus hijos Emilio y Liliana en este momento de dolor. Elevan oraciones por su feliz resurrección y cristiana resignación de toda la familia.

NEDER DE BRAVO, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Franco Parisini y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva una oración en su memoria.

NEDER DE BRAVO, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Acompaña a su hijo Ciro y familia en este difícil momento sus amigos de la vida Patricia, Sonia, Tuky, Claudia, Pía, Rosy, Gilda, Gaby, Gondy, Enrique, Julio, Piri, Miguel, Pepi y ruega oraciones en su memoria.

NEDER DE BRAVO, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. José Elías y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. Manuel Antonio Luna, su esposa Teresa Lund de Luna, sus hijos Eduardo, Tere, Mariela y Guillermo, hijos politucos, nietos y bisnietos participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Pelada y Paco y demás familiares en este momento dificil.

SCARDINI DE SALÓN, DORA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. Blanca Macedo de Gómez, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en tan dificil momento, transmitiendo el reconocimiento, respeto y cariño a una mujer que jerarquizó y trascendió su obra como una artesana de las voces y los acordes. Paz en su tumba.

SCARDINI DE SALÓN, DORA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. Luis y Guillermo Rezola lamentan participar el fallecimiento de su recordada maestra de música.

SCARDINI DE SALÓN, DORA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. Sus compañeras que compartieron la docencia en el Colegio San Francisco de Asís, que conocieron su labor musical memorable, la integridad y la calidez de su trato, la despiden con tristeza de la ausencia en el tiempo, sabiendo que por la esperanza y la fe en Cristo vive para siempre.

SCARDINI DE SALÓN, DORA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. Yolanda Nasser participa con dolor el fallecimiento de Dorita. Ruega al Señor la tenga y le otorgue la felicidad de Su Presencia.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

BARRERA, RAÚL BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/20|. Al cumplirse 9 noches de su fallecimiento, sus cuñados Evelia, Arnaldo, Norma, César y Celia, sus cuñados políticos, Ramona, Boli, Teresa y sobrinos. Ruegan una oración en su memoria.

BARRERA, RAÚL BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/20|. Al cumplirse 9 noches de su fallecimiento, sus sobrinos Miguel Ramón Lastra y flia, Angel Mariano Lastra y flia. Analía Gabriela Lastra y flia. y su sobrinos ahijado Mario David Lastra. Ruegan una oración en su memoria.

ISAAC, MARÍA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. Hoy recuerdo con mucho cariño todos los momentos que logré compartir junto a ti. Esos momentos llenos de risa y felicidad son los que mantienen tu alma viva, junto a la mia. Se ruega una oracion en su memoria al cumplirse un mes de su fallecimiento. Su esposo Domingo Diaz y sus hijos Flavia, Ivana y Florencia. Sus nietos Ramiro, Valentina, Lucía y Agustina.

ISAAC, MARÍA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. No estaré triste porque te fuiste, me alegraré cada día por cada momento que viví a tu lado y tu imborrable recuerdo. Se ruega una oración en su memoria al cumplirse un mes de su fallecimiento. Su madre Vitelvina Bravo, sus hermanos Elena, María de los Angeles y Mercedes, sus sobrinos Verónica, María de los Angeles, Diego, Analía, Emilio y Matías.

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Se cumplen 2 años de tu inesperada partida. Estás en tus hijos Fernando y Javier, en tus nietos: Agustin, Valentín y Lorenzo. Y en el siempre amor, de tu esposa Lía.

GONZÁLEZ, FÉLIX QUINTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. Su sobrino Gabriel Angella y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

GONZÁLEZ, FÉLIX QUINTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. Su cuñado Augusto Angella (Ñato) participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega por su eterno descanso.

ORTIZ, HILDA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. José Sarquiz, Mabel H. de Sarquiz participan con dolor su fallecimiento y ruegan oración en su memoria.

SALVATIERRA, FRANCISCO ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. Su esposa Mirta Elena Figueroa, su hijo Héctor y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia Cob CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

TARCHINI, EDDA MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Su hija Edith, nietos Luis y María Edith Marchetti Jozami, Aldana Barbieri Jozami, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

TARCHINI, EDDA MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Sus sobrinos Orlando, Mónica e hijos, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con cariño a su hija y nietos en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

TARCHINI, EDDA MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Sus sobrinos Judith Jozami y Emilio Adur, Magali Jozami y Osvaldo Buffa, Hector Jozami y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardin del Sol.

TARCHINI, EDDA MARÍA DEL CARMEN (EDITH) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Andres y Gustavo Miotti Jozami participan con dolor el fallecimiento de Edith Tarchini.

TARCHINI, EDDA MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Su amiga Lucía del C. Coria y sus sobrinos del corazón Nieves, Hugo, Daniela, Santino, participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria.

TARCHINI, EDDA MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Su amiga Pinta Coria y sus hijos Raúl y Flia. Elsa y Flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TARCHINI, EDDA MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Mariela Tarchini participa con profundo dolor del fallecimiento de su tia y acompaña a su prima Edith y a sus nietos en este triste momento. Ruega oraciones en su querida memoria.

TARCHINI, EDDA MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Myriam Bauque de Tarchini, sus hijos: Roby, Alejandro, Vivana, Mariela, y sus respectivas familias, participan su fallecimiento. Acompañan a su hija Edith y nietos en este momento.

TARCHINI, EDDA MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Elsa Mayuli participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva una oración en su querida memoria.

TARCHINI, EDDA MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Tus sobrinos Doris, Rubén, Antonella, Nancy y flia, Ricardo y flia. Andrés y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TARCHINI, EDDA MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Acompañamos a María Edith Marchetti Jozami y flia. en este momento de dolor. Querida Edda, te recordaremos siempre. Tus amigas Andrea, Florencia, Lorena, Lucia, Micaela, Natalia y Rocio.

TARCHINI, EDDA MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Angela Marquetti de Ingratta y Francisca Marchetti y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y acompañan con sus oraciones a su hija Edith y familia. Que Dios le dé el descanso eterno.

TARCHINI, EDDA MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Hay gozo en el cielo por la llegada de Edy a la casa del Padre Celestial. Siempre recordaremos el haber compartido momentos de la vida. Pediremos al Altísimo por tu descanso eterno Héctor Sayago y Elena Jozami y sus hijas Bárbara Andrea y Paola Andrea.

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CAMUZ, LUCIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Los amigos de su hija Lucía de la Organización Solidaria Urunday participan con profundo dolor el fallecimiento de su padre. Elevan oraciones en su memoria.

CORVALÁN, MARTA NOEMI (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Su madre Amelia Corbalan, su esposo Pascual, sus hijos Noelia, Leandro, Joaquin, Cristian, Cesar, hijos politicos y demas familaires, sus restos seran inhumados hoy 10:00 hs en el cementerio CRISTO REDENTOR FERNANDEZ SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

COSTAS, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. Su madre Verta Acosta, sus abuelos Carlos Costas y Versa Gerez, sus hnos Antonio, Humberto, Olga, Magali, Norma, Alejandra, Miriana, Sofia, y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Suncho Corral SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GAMBARTE, TEREZA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. Sus hijos Marisol, Claudia y Lionel; sus hermanos Martin, Mercedes, René, Marta y Carlos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

GAMBARTE, TEREZA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. El Dios de paz nos consuele y le de vida eterna. Participan con dolor su fallecimiento sobrinos Cristian, Lilián, Cecilia, Mauricio y Silvina. Tu recuerdo vivirá por siempre en nuestros corazones.

GIL HERNÁNDEZ, EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Su hermana política Dora Cristina Farías, sus hijos Federico y Sandra, Lorena y Emilio y Leisa Ayuch, sus nietas Gaby y Sofía Ayuch y Lilia Farías participan con profundo dolor la partida del querido Gringo, que el Señor lo reciba en su reino y que brille para él la luz que no tiene fin. Sus restos fueron inhumados en la ciudad de Quimilí.

GIL HERNÁNDEZ, EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Negro Girasa y Elena Zurita participan con mucho dolor el fallecimiento del papá de su queridos amigos Eduardo, Adriana y ruegan una oración en su memoria.

GIL HERNÁNDEZ, EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Carlos Alberto García y Sra. María Cristina Camus participan su fallecimiento y acompañan con cariño en estos momentos dificiles y de tanto dolor a sus hijos Eduardo y esteban, hijas politicas, nietos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

GIL HERNÁNDEZ, EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Guillermo Rezola y Ema Josefina Tomatis participan con pena su fallecimiento, acompañando a Eduardo y Adriana, sus hijos y hermanos con afecto y oraciones.

GIL HERNÁNDEZ, EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Los amigos y compañeros del trabajo de su hijo Dr. Eduardo Fabián Gil participan su fallecimiento. Dr. Daniel Edmundo Santillán, Gustavo Aguirre, Pablo Toledo, Victor Veliz, Nardo Alluz, Héctor Ruiz, Javi Olivera, Pablo Morales, Raúl E. Paz, Oscar Camus. "Por la misericordia de Dios descanse en paz y brille para él la luz que no tiene fin".

GIL HERNÁNDEZ, EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Dr. Miguel Eugenio Zirpolo y Sra. Marta Blanes, sus hijos Rosa María y Miguel Eugenio participan su fallecimiento y acompañan a su flia en este doloroso trance.

GIL HERNÁNDEZ, EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Esc. Martin E Cornet. Esc. Silvia Lopez de Cornet e hijos Martin, Pedro y Pablo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GIL HERNÁNDEZ, EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Dra. Maira Carolina Vargas y familia participan el fallecimiento del padre de su colega Dr. Eduardo Fabián Gil y acompañan en este dificil momento por la pérdida de su padre, rogando pronta resignación a todos sus familiares.

GIL HERNÁNDEZ, EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Freddy Basbús, su esposa Magalí Pece y familia, Marcelo Basbús y familia, Claudio Basbús y Silvia Adriana Basbús participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GIL HERNÁNDEZ, EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Remo Eduardo Terzano, Alicia Estela Habra y sus hijos Marcela, Analia y Remo Terzano Habra participan con dolor su fallecimiento, acompañando a sus hijos especialmente al querido Eduardo.

GIL HERNÁNDEZ, EXEQUIEL (Gringo) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Carlos Sonzogni, sus hijos Maria Sara, Carlos, Luis y Ricardo y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a su familia en este doloroso momento.

GIL HERNÁNDEZ, EXEQUIEL (Gringo) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Elena Yoles y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Eduardo y a sus hermanos con sus oraciones.

GIL HERNÁNDEZ, EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Luis Alberto García Olivera, Sonia Josefina Nazario y sus hijos Javier, Guadalupe y Milagros participan su fallecimiento y acompañan en la oración a su amigo Eduardo y familia.

GIL HERNÁNDEZ, EXEQUIEL (Gringo) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Tuve el gusto de disfrutar de tu amistad desde aquellos tiempos pretéritos en que llegué a esta ciudad con un bagaje de sueños e ilusiones. Encontré en tu persona todo lo bueno de un ser humano irrepetible; seriedad, responsabilidad, honestidad, alguien en quien se podía confiar con los ojos cerrados. Dejas un hermoso recuerdo, una huella imborrable. Descansa en paz, te lo mereces. Alberto Tito Abuchacra, su esposa Ana Ruiz Huidobro, e hijos Alberto y Dras. Valeria y Giselle, con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y abrazan a su familia con el más cálido sentimiento.

GUZMÁN, PLÁCIDA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Su esposo Lito Ignacio De Arriba, su hija Damiana Azucena De Arriba, h. politico Oscar, nietos Noelia, Eliana, Alfredo y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Monte Quemado SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. "Brille para él la luz que no tiene fin". Su hermana Gringa, sus hijos Marcelo, Fredy, Ariel, Silvia y Sol y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.". La muerte nos arrebató un gran ser humano, quizá Dios lo llevó porque merecía en un mejor lugar, lleno de paz y amor. Descansa en paz tío. Sus sobrinos Nelly, Roberto y Mario López y respectivas familias participan con gran dolor su fallecimiento.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. "Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad." Rina de Abdala y sus hijas Liliana y Sandra Abdala participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su Sra. e hijos en esta instancia de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Repuestos Arturo Lorente SRL participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia ante irreparable pérdida rogando oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Pimpo Avellaneda de Morellini y sus hijos Marcia y Lucas Morellini y Ornella Lezcano Mattar participan su fallecimiento, ruegan al Señor le dé el descanso eterno como así también les dé resignación a su familia. Que brille para el la luz que no tiene fin.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Marita Kanter y flia, participan el fallecimiento del querido amigo Grego y acompañan a su familia en el dolor.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Su amigo Lolo Suárez, su esposa María Cristina Ibarra, hijos y nietos participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y piden consuelo para su querida familia.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Titi y Noni Rodríguez y sus respectivas familias participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Raimundo Romero y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Raúl Romero y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Miguel Ociar, su esposa Elisa García y sus hijos Cecilia e Ignacio participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Enrique García, su esposa Sonia Martínez e hijos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso eterno.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Ricardo Cruz y familia participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposa, hijos y demás familiares.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Tío Grego, fuiste un gran referente en nuestras vidas. Adriana López y Eugenia Rodríguez, participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan en este momento de tanta tristeza a su tía Chicaha y a Gugú, Pinino, Javier, Daniel y sus respectivas flias.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Ruben Marcelo de Carli y Sra, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en en su querida memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Juan Felipe Hernández, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Luis Enrique Khairallah y sus hijos Luis, Rosana y Oscar acompañan a la Sra. Chicha de López en estos momentos de dolor. Que descanses en paz amigo Grego.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. José Murad y familia participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en el dolor y la resignación.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Antonio N. Uriarte, su esposa Valeria y sus hijos Omar, Oscar y Silvia y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Juan Carlos Tauil y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Luis Chemez, su esposa Roxana Águila, sus hijos Jessica, Shadya, Maximiliano y Enrique, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia por irreparable pérdida. Elevan una oración en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Jesús Ahuat de Baleija, sus hijos José, Rolando, Cecilia y Marinéala y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Marcelo Aníbal Espeche, Ana María Bruchmann de Espeche participan su fallecimiento y acompañan a su familia con oraciones.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Marcelo Luis Espeche (Machingo), María Angélica Mateo, Valentina Espeche MAteo, participan su fallecimiento y acompañan a su familia con mucho cariño.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Mario Vinocur, Zulema de Vinocur y sus hijas despiden con profundo dolor a un entrañable amigo y compañero del cual tendremos los mejores recuerdos y su ejemplo de trabajo y perseverancia. Acompañamos a su esposa y a sus hijos.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Rectificaciones Bianrovi SRL, despide con profundo dolor a su historico cliente y amigo Grego. Acompañamos a su Sra. esposa y a sus hijos.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Victorio Formini, Marta Britos, Ana Elisa Formini Britos, Ana Carrizo, Elisa Ángela Formini, David, Julián y Alonzo Basualdo, acompañan en este momento tan difícil a su prima Tomasa y flia. por el fallecimiento de su esposo.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Señor, ya está ante ti, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Chicho Elean y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento, Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Hugo Santillán y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Alicia Matesa y sus hijos Fabricio y Daiana participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Enzo V. Piumetti, su esposa Dina (Vicky) Herrera, sus hijos Valeria, Sebastián (a) y Antonella, hijos políticos, nietos y Alicia Herrera participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Jorge Chacana y su esposa participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Su amigo Héctor Félix Durán (Tito) y su esposa participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Daniel Águila e hijas participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Paulina Mark y sus hijas Carmela Chemez y Magdalena Chemez participan con inmenso pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Las amigas del grupo Fabiana, Paulina, Mº Estela, Alejandra, Betty, Claudia Coronel, Fernanda, Claudia, Julieta, Lety, María Elena, Mónica, María Pía, Roxana y Silvia participan su fallecimiento y acompañan a la familia en el dolor.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Betty Nuno de Rafael, sus hijas Mariángeles Karina e Iris Bettiana Rafael y nietos Gonzalo y Martin, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Sus amigos Andrés Roberto Pérez (p) Andrés Roberto Pérez (h) participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañamos a su familia por la pronta y cristiana resignación.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Humberto Filippi, su esposa Teresita Meleán, sus hijos Delfina y Juan Segundo participan con profundo dolor y elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. "Que el Señor lo reciba en su morada y brille para él la luz que no tiene fin". Teresa Raed, sus hijos Hugo Carabajal y Gustavo Carabajal y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Myrta Pérez Curbelo, sus hijos Luis y Claudia, Bety y Pablo y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Grego y acompañan a toda su familia ante esta irreparable perdida rogando a Dios y a la Virgen que los bendiga con una pronta resignación y a el lo reciban en su infinita misericordia.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Luis Miguel Pizarro, esposa, hijos, hijos políticos y nietos participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Personal de Pérez Curbelo Neumáticos acompañan a su esposa, hijos y demás familiares en este momento de momento de dolor, rogando que el Señor les dé pronta resignación. Elevan oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Petroservice y todos sus empleados acompañan con dolor s su familia y ruegan por el eterno descanso de su alma. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. "Don Grego: estará siempre en nuestros corazones, porque en su vida supo sembrar las más nobles virtudes". Nuestro pésame a su familia. Participan con dolor de su fallecimiento: Carlos Rodini y Flia, Nena Morales y Flia, Niña Morales y Flia, Adriana Lopez y Flia.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Daniel Auat, su esposa Chicha Llugdar, sus hijos Riky, Sergio, Ferny. Coco y Sole Con sus respectivas familias. Se ruega una oración en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Con gran pesar te despedimos Grego, que Dios te de él descanso eterno. Victoria Spampinato, Mirta y Olga Llugdar con sus respectivos hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Ya descansa en la Gloria de Dios, es quien te dará la paz eterna como te la mereces, .gracias por tu infinita bondad, Tus sobrinos Cristian Llugdar, Patricia Santamaría y sus hijos Thiago, Ignacio y María Cristina ruegan oraciones en su memoria y por la resignación cristiana de su familia.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Señor, ya está ante ti, recíbelo en tu morada donde reina la paz y el amor. Sara Llugdar de Azar, sus hijos Emily, Felipe y Yanina participan su fallecimiento y acompañan a su familia en esos momentos de profundo dolor.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Pichón Llugdar sus hijos Marlene, Jesica, Cristian, Lucias, Guillermo, Iván y Hernesto y sus respectivas familias, participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a todos sus familiares en este doloroso momento, ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Señor, recíbelo en tu casa y dale el descanso eterno. José Llugdar, su esposa Mónica, sus hijos Maira, Gimena, José Julián, José Andrés y demás familiares participan con dolor su fallecimiento.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. José Luis Cazzaniga esposa e hijas participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por la pronta resignación de su familia.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Farmacia Centro Fernández, participa con hondo pesar el fallecimiento de su muy apreciado cliente y amigo y ruega una oración en su memoria y por su descanso eterno.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Luché como un soldado y a veces sufrí, aunque la lucha he ganado, mi armadura se gastó y vengo a ti. Cerca de Ti, yo quiero estar para escuchar tu vos, porque Jesús eres mi Buen Pastor. Rossy y Miguel Herlan, sus hijas Ma. Fernanda y Ma. Fátima y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposa e hijos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Acompañamos a toda su familia en tan grande dolor. Rubén Martínez y flia.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Acompañamos a toda su familia en tan grande dolor. Beltrán Dualde y flia.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Juan Gutiérrez, esposa e hijos participan su fallecimiento y acompañan en el dolor y en la cristiana resignación a su esposa Chicha e hijos Gugu, Pinino, Javier y Dani hijos políticos y nietos. Se ruega una oración en su memoria y por su descanso eterno.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. CPN Sebastián Rojas Ansani esposa e hijos participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposa, hijos y demás familiares rogando oraciones en su memoria y para que brille para él la luz que no tiene fin.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Quique Gómez, su esposa María Esther Soria y sus hijos: Luis, Pablo, Silvia y Carlitos participa con profundo dolor el fallecimiento del cliente, vecino y amigo de confitería Victoria y acompañan a su esposa, hijos y nietos en esos momentos de tristeza. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Despedimos con tristeza y dolor a un amigo de muchos años. Compañero leal, infaltable y convocante de las charlas en la mesa del café. Ernesto Della Rosa, esposa Goga, hijas Noelia Andrea y sus respectivas familias. Has cosechado tu siembra querido Grego. ¡ Descansa en paz ! Cristiana resignacion para todos sus seres queridos.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (GREGO) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Oscar Suárez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Cristian Díaz, Adriana Díaz y Beto Celario y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del abuelo de Dra. Natalia Díaz y ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Hugo Durán, su esposa Mirian Banco, sus hijos Hugo y Alejandro participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Sus amigos Pedro Sepeluk, su hija Ana Raquel y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Teresita Chemez, Quique Caldera, su esposa Tony Leguizamón y sus hijos David, Melina y Daniela acompañan con inmenso dolor a su esposa, hijos y demás familiares del "querido don Grego", rogando por su descanso eterno y pronta resignación ante ésta pérdida.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Juan Francisco Spampinato, su esposa Marta Uzzante, sus hijos Héctor, Paola y Francisco Spampinato participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Su amigo Dr. Ricardo Alberto Leguizamón participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LOZA, REINA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Su hijo Favio, su hija política Verónica, nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Laprida Dto Choya SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

PUENTES, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. Jesús Ahuat de Baleija, sus hijos José, Rolando, Cecilia y Marinéala y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

TÉVES, RENÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Sus hijos Alejandro, Walter, Mario, Diego, Franco, Cristian, Lorena, Carla, Juan, sus nietos, bisnietos y demás fliares. participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Esperanza, Clodomira. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

PANICHELLI, FRANCO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. A un mes de tu fallecimiento para ti nuestros recuerdos, nuestras oraciones y nuestro amor de siempre… Descansa en Paz. Su esposa Lucia Ibañez, sus hijos Benjamin y Zamira Panichelli, su mamá Feliza Paz sus suegros Noemi y Agustin sus cuñados Faby , Ramona, Vibiana, Ariel, Ruly sobrinos.