Darín y Lanzani se preparan para un juicio histórico

Muchos proyectos artísticos que iban a comenzar a materializarse este año tuvieron que se postergados para el 2021 a raíz de la pandemia de coronavirus. Ese es el caso de “1985”, la película que hace foco en la dictadura militar, y que Ricardo Darín y Peter Lanzani iban a comenzar a rodar en noviembre, pero no se atrevieron por temor a tener que suspender las grabaciones, y prefieren esperar el inicio de 2021.

Así lo remarcó Darín, durante una entrevista con CNN Radio, adonde adelantó: “Se tratará de un thriller inspirado en hechos reales que marcaron la historia reciente de la Argentina. El libro que han escrito (Mariano Llinás) es extraordinario. No deja de lado ninguno de los aspectos importantes de un momento crucial. Es un proyecto fabuloso y estamos muy entusiasmados”.

El filme, basado en hechos reales, se trata de la estrategia de los fiscales Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo, a quienes interpretarán Darín y Lanzani, para llevar adelante el juicio que sentó en el banquillo de los acusados por crímenes de lesa humanidad a los comandantes de la última dictadura militar.

La película forma parte de los proyectos que encarará la productora de Darín, y en este caso será dirigido por Santiago Mitre, con quien el actor ya trabajó en “La Cordillera”.

En el filme, los actores darán vida a un fiscal gris y taciturno, y a un joven abogado de tintes aristocráticos, acompañados por un puñado de muchachos de alrededor de veinte años, sin experiencia alguna.

Las esperanzas se renovarán en noviembre

Pero Darín y Lanzani no son los únicos que esperan que 2021 llegue con nuevas oportunidades.

Adrián Suar tenía pensado rodar con Pol-ka la ficción “Los protectores”, pero el Covid-19 frenó la iniciativa. Los meses fueron pasando, según lo señala la periodista Laura Ubfal, hasta que Suar encontró la manera de llevarla adelante: vendió a Disney Plus los derechos de autor de “Los protectores” y quedó contratado como protagonista, al igual que Andrés Parra y Gustavo Bermúdez, con quienes había decidido que iba a compartir la ficción. Ahora, la productora que se hará cargo de su realización será Kapow, porque Polka sigue cerrada, a raíz de la conflictiva situación económica, y hasta que no se defina su panorama no puede volver a producir.

La idea que tienen es de iniciar las grabaciones en noviembre próximo, coordinando agendas y con todos los protocolos avanzados en cuanto a cuidados sanitarios para actores, técnicos y todo el equipo de trabajo.

Noviembre también encontrará a Julieta Díaz encarando una nueva temporada de “Pequeña Victoria”, pero para la pantalla de Amazon producida por Daniel Burman para Mediapro.

Julieta volverá a ser la protagonista de esta tierna y fuerte historia de vida de mujeres, que tuvo su primera temporada en Telefé. l