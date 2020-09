La santiagueña “Martita” Juárez Villegas se consagró en el certamen televisivo “Cocineros Argentinos”

12/09/2020 - 21:42 Santiago

Si a la abogada y escribana Marta Juárez Villegas le hubieran preguntado hace dos meses si se veía ganando un certamen de cocina televisivo, lo más probable es que hubiera dicho que no porque, según contó, lo que la desafió a inscribirse en la competencia de “Cocineros Argentinos” fue precisamente sus deseos de vencer su timidez.

Sin embargo, Martita, como la llaman cariñosamente sus conocidos, se impuso en la instancia final a la jujeña Rosa Raina, en una reñida votación a través de las historias de Instagram de Cocineros Argentinos, el programa de la TV Pública que junto a la firma Knorr impulsó el certamen federal “Quedate cocinando en casa”.

Martita se consagró con el 51% de los votos, los que recibió no sólo desde su Santiago natal, sino desde México, Nueva Zelanda y Nueva York, adonde tiene familiares y amigos.

El debut de la santiagueña fue el 24 de julio con un “pastel de papas”, luego se lució con un matambre arrollado, y el viernes se animó a cocinar un pastel de hojas, una receta antiquísima que se remite al norte argentino, pero que a ella la conecta con su niñez porque era el plato que preparaban su abuela Marta, a quien debe su nombre, y su abuela Marilú.

En la TV

El próximo lunes, Martita estará en el programa Cocineros Argentinos a través de una comunicación por Zoom.

Para ella, todo lo que está viviendo es mágico: el apoyo de la gente, muchos que sin conocerla le dieron su voto; la compañía de su esposo que se volvió su camarógrafo y, la de su hija, quien se transformó en una exigente productora.

Todo para esta joven abogada es nuevo, tanto que ahora, ir a un quiosco, al banco, o al supermercado significa que la gente le reconozca como la santiagueña que cocina para el país.

“Estoy muy agradecida. Nunca imaginé vivir lo que estoy viviendo. El viernes, el día de la gran final no pude contener mi emoción y me quebré, porque aunque no lo parezca soy una persona introvertida, y mover todo lo que se movió, me hizo dar cuenta que tenía habilidades que desconocía”, como el coraje para mostrarse en público haciendo lo que le gusta hacer: cocinar.

Su familia desea que la gran cocinera se haga aún más conocida, a pesar de su bajo perfil

Ahora, la gente cercana a Martita la está empujando para que continúe dándose a conocer como cocinera, mientras combina este hobbie con su función como abogada.

“El premio es lo de menos, es un año de productos Knorr gratis, lo que me deja es darme cuenta de que todo lo que te propones puedes lograrlo con el apoyo de la gente que te quiere, y que comience a darme a conocer, ya que soy más bien de vuelo bajo”, apuntó Martita.

Como se recordará el certamen estaba destinado a cocineros amateurs de toda la Argentina, y fue una invitación que le llegó por whatsapp lo que la motivó a Martita Juárez Villegas a anotarse.

Los platos que más le gusta preparar son los risottos, pastas, cazuelas, y dentro de lo que se conoce como comida regional, la humita.

Pero no se limita sólo a eso.

Durante la cuarentena se animó a lanzar un emprendimiento gastronómico. Prepara shanklish en aceite de oliva. Otro desafío.l