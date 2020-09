“Así como siempre queremos visitarlos, hoy el Señor de Mailín va a visitar nuestras casas”

13/09/2020 - 00:42 Santiago

Hoy se desarrollará la Fiesta Chica del Señor de los Milagros de Mailín, que dada las circunstancias por las que atraviesa el mundo a causa de la pandemia por coronavirus, se desarrollará de manera virtual. La misa central está prevista para las 10, y será presidida por el obispo de la Diócesis de Santiago del Estero, monseñor Vicente Bokalic.

Precisamente, el prelado animó a los fieles a seguir desde sus casas la ceremonia, y les aseguró que “así como todos queremos estar en su santuario, en esta ocasión, él irá a sus casas” para bendecirlos en este momento especial de tantas necesidades.

“Las circunstancias que estamos viviendo nos obligan a cuidarnos, la inhibición de hacer actos multitudinarios como es siempre Mailín, es una circunstancia que siempre favorece a que no se propague este mal. Y nosotros animamos a los fieles así como los hemos animado en mayo”, le dijo monseñor Bokalic a EL LIBERAL, momentos antes de partir hacia la villa histórica.

Pidió pensar en lo que están “sufriendo los salteños con la Fiesta del Milagro, que es mucho más grande que la nuestra, y a la que tampoco pueden asistir”, y pidió a los devotos santiagueños “que en nuestra casa hagamos esta celebración”.

Deseo y disposición

“Este es el mensaje, y sabemos que el Señor de los Milagros de Mailín va a actuar allí, en el corazón de tantos santiagueños y santiagueñas que desearán estar en su villa. Lo importante es el deseo y disponerse, porque Dios va a actuar más allá de lo que nosotros esperamos; Dios obra en el corazón de nosotros; Dios los va a bendecir a todos aquellos fieles devotos, los va a acompañar. Nosotros los animamos a que la casa se convierta en un lugar de encuentro, de oración, y así como siempre queremos ir a Mailín y estar con el Señor”, dijo.

Finalmente, aseguró que “hoy el Señor va a estar visitando nuestras casas”, y pidió “ser respetuosos de todas las disposiciones, necesitamos cuidarnos, y evitar la circulación que evitará que este mal se siga propagando”.

A través de las redes se buscará la mayor participación de fieles

De acuerdo con lo programado, la misa central de la festividad de hoy será a las 10 en el Santuario de Villa Mailín, pero sin presencia de público.

La misa será trasmitida por todas las redes sociales, y se contará con la presencia del obispo de la Diócesis de Santiago del Estero que, como cada año, participan activamente de la fiesta.

En un diálogo reciente con el párroco del santuario, padre Sergio Quinzio, adelantó que se buscará repetir el éxito alcanzado en la Fiesta Grande en cuanto a la adhesión de la gente a las propuestas virtuales.

“Vamos a realizar algo similar y vamos a mejorar en muchas cosas para poder llegar mediante el Señor de Mailín a todos los hogares de la Argentina y del mundo”, resaltó.

Este año, todas las actividades preparatorias y los actos centrales, llevan como el lema “Señor de Mailín, junto a María peregrinos de la esperanza”.

Espacios por donde se transmitirá la misa

Según se informó desde el Santuario de Mailín, la misa central que oficiará el obispo diocesano se trasmitirá por la página de Facebook “Santuario de Ntro. Señor de los Milagros de Mailín”, y por el Facebook de los santuarios que se sumen.

Según se supo, numerosos sitios de parroquias de otras provincias se unirán a la celebración. Además desde el Santuario se promovió la prevención ante todo y por eso pidieron a todos los fieles devotos que se queden en sus casas.

Para ello se trabajó con un lema especial que reza “Tu casa, un santuario”.

“La idea es que todos podamos vivir la fiesta desde nuestros hogares y sentir desde la fe, que ahora el Señor es el que va a nuestro hogar, a diferencia de toda la vida, que fue la gente quien peregrinaba al Santuario a tomar gracia”, expresó, el rector del santuario.

“Tenemos que tener en claro que lo importante es saber importar el amor de Jesús, como Él lo mostró en la cruz”

El padre Sergio Quinzio, párroco del Santuario del Señor de Mailín, detalló que si bien la misa central será a las 10, los actos de esta jornada comenzarán con la misa por los peregrinos virtuales, a las 7 de la mañana. En tanto, que a las 10.30 será la procesión sin público de la Imagen, que recorrerá algunas calles de la Villa.

“Los que estamos celebrando en esta fiesta, litúrgicamente es la Exaltación de la Cruz. Qué importante es tener presente esta celebración litúrgica en la Fiesta de Mailín, porque justamente la Cruz en la época de Jesús significaba un lugar de deshonra porque era un lugar en donde se crucificaba justamente a aquellos que habían cometido algún tipo de crimen aberrante. Fue un lugar de muerte, de humillación, de crueldad. Sin embargo, Jesús le dio un nuevo sentido y lo convirtió en un lugar de amor y misericordia. Allí Él entregó su vida por amor, voluntariamente. También lo hizo para darnos un ejemplo: que la vida tiene sentido si se la da por amor a los demás. Para los cristianos, la cruz significa el amor de Jesús”, reflexionó el sacerdote sobre la importancia de la festividad.

En este contexto, Quinzio se refirió, además, al tiempo especial por el que atraviesa el mundo. “Qué importante también es aferrarse a Dios en este tiempo que estamos viviendo en el mundo, en el que todos estamos asustando y con mucha angustia ante la incertidumbre de no saber qué nos va a pasar, qué les pasará a nuestros hijos, a nuestros familiares. Ante estos sentimientos tenemos que tener en claro que lo importante es saber imitar el amor de Jesús, como Él lo mostró en la Cruz. Si lo hacemos, nuestra vida tendrá sentido y podremos cuidarnos y ayudarnos a sobrellevar esta situación, que es muy difícil, fea, angustiante, pero con el amor de Dios y su cariño podremos sobrellevar esta situación. Nos tenemos que cuidar y el cuidado solamente ocurrirá en la medida en que seamos capaces de amarnos unos a otros. Porque por otro lado vemos mucha gente que no se cuida, que no respeta el protocolo, y eso se da solamente porque no hay un amor por el otro”, sostuvo.l