FÚNEBRES | 13 de septiembre del 2020

- Florinda Epifania Altamiranda

- Benjamín Orlando Coronel

- Mdalal Luisa Yorbandi (Frías)

- Mariano Alejandro Barnetche

- Miguel Martín Aranda (Nva. Francia)

- Amalia de Jesús Luna

- Pamela Rocio Morales

- María Teofila Villalba (Loreto)

- Raúl Enrique Herrera

- Jesús María Amenabar (Tucumán)

- Hebe Luz Regazzoni

- Ciro Espinillo Oieni

- Mariano Alejandro Barnetche

- María Estela Maza

- Marta Noemí Corvalán de Muscari (Fernández)

- Francisco René Jaimez

- Juan Carlos Ponce

- Ponce Juan Carlos (Fernández)

- Elsa del Carmen Rojas

- Félix José Herrera

Sepelios Participaciones

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

CIRO ESPINILLO OIENI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/9/20 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Ick, su esposa Noemí Lydia Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

CIRO ESPINILLO OIENI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/9/20 y espera la resurrección.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

CIRO ESPINILLO OIENI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/9/20 y espera la resurrección.

Directivos y personal de Radio Panorama participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

CIRO ESPINILLO OIENI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/9/20 y espera la resurrección.

Directivos y personal de Canal 7 y Diario Panorama participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su fila. en tan difícil momento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

CIRO ESPINILLO OIENI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/9/20 y espera la resurrección.

Roberto Ayala, su esposa Laura Robato y familia acompañan a Jorge, MarÍa Ester y familia en este penoso momento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MDALAL LUISA YORBANDI (Nadui)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/9/20 y espera la resurrección.

El senador nacional don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MDALAL LUISA YORBANDI (Nadui)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/9/20 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MDALAL LUISA YORBANDI (Nadui)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/9/20 y espera la resurrección.

"Luchadora incansable, leal, noble, mejor persona, quedará grabado en nuestros corazones tus enseñanzas y los mejores recuerdos nos van a acompañar por siempre". Humberto Salim y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su descanso eterno. Frías.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MDALAL LUISA YORBANDI (Nadui)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/9/20 y espera la resurrección.

"Bienaventurados los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios". Sebastián Salim su esposa Paula Dabhar y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios por su descanso en paz. Frías.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MDALAL LUISA YORBANDI (Nadui)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/9/20 y espera la resurrección.

“Que el Señor te tenga a su lado y nosotros en el corazón". Diputado Provincial Dr. Juan Manuel Baracat, sus hijas Maiara y Justina participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EMILIA NEDER DE BRAVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/9/20 y espera la resurrección.

Cómo duele tu partida al reino celestial, mamita. Te fuiste muy rápido como vos querías… Estamos convencidos que ya estás en los brazos de Dios, en compañía de tu gran amor…

Tus hijos Emilio Ricardo Bravo y Liliana Miana, tus nietos Lorena, Hernán, Rocío y Lucas Rojas Paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DR. JESÚS MARÍA AMENABAR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/9/20 en San Miguel de Tucumán y espera la resurrección.

Descansa en paz extraordinario compañero, colega y amigo. Que Dios te reciba en la santa gloria donde se encuentran los hombres de autoridad moral, conocimiento científico y capacidad de trabajo en servicio de la Patria. Que tu vida ejemplar sea faro de luz para las generaciones venideras. Dr. Carlos Adolfo Rojas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA ESTELA MAZA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/9/20 y espera la resurrección.

El Presidente interventor del instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo C.P.N. Eduardo Augusto Du Bois Goitia, secretarios técnicos y personal en general, participan con dolor el fallecimiento de la Sra. Maza María Estela , madre del compañero Jorge Castaño, dan sus condolencias y acompañan a la familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARTA NOEMÍ CORVALÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/9/20 y espera la resurrección.

El intendente de la ciudad de Fernández, Dr. Víctor Araujo, acompaña en este momento de dolor a la madre, esposo, hijos, hermanos y demás familiares y elevo oración en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARTA NOEMÍ CORVALÁN DE MUSCARI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/9/20 y espera la resurrección

Fuiste lo mejor que nos pasó, tus padrinos

Cacho y Pichona Castillo, tus primas Chochi Castillo, Pocha Alvarado, Marta Corpas y su esposo Luis Caro, tus sobrinos Matías, Joaquín, Luján y Julieta Caro - Corpas, Mariela y Daniel Castillo- Alvarado lamentan profundamente tu inesperada partida, siempre estarás en nuestros corazones. Rogamos oraciones para su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAÚL ENRIQUE HERRERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/9/20 y espera la resurrección.

Querido hermano te despedimos con una gran tristeza, fuiste y continuarás siendo un gran maestro de vida para cada uno de tus sobrinos. Te recordaremos con mucho cariño, admiración y respeto, tu hermana Mirta y sobrinos. Vives y vivirás en nuestros corazones por siempre. La familia agradece a familiares, amigos y vecinos que nos acompañaron en este difícil momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARIANO ALEJANDRO BARNETCHE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/9/20 y espera la resurrección.

José Emilio Neder, su esposa Cuky, sus hijos Javier, Daniela, Belén, Eugenia y flias, participan su fallecimiento.

RECORDATORIO

CARLOS SAYAGO

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 12/8/20 y espera la resurrección.

A un mes de su inesperada partida se ruega una oración en su memoria.

Hijos, no lloren si me aman, no sufan mi partida. Yo quiero que sigan sin mi y por más lejos que esté a su lado siempre estaré. Sientan que los sigo amando y que los amé, hijos enjuaguen sus lágrimas y no lloren si me aman. “Felices los humildes de corazón, porque ellos verán a Dios”.

Tu esposa: Imelda Villaba, tus hijos Ariel, Silvia, Daniel y Beatriz Sayago, hijos políticos Claudia Bruno, Ramón Burgos, Belén Yasbec Jozami y Alejandro Ortega; nietos Ariel, Tania, Franco, Valentin y Bautista Sayago, Lautaro, Román, Tomás y Constanza Burgos, Danielito, Dania y Emita Sayago, Ignacio Sayago, Guillermina Ortega; nieta política Cecilia Fernández, su bisnieta Pia Sayago; su hermana Teresa Sayago; Hnos políticos, sobrinos y demás familiares agradecen a todas las personas que nos acompañaron en tal difícil momento, especialmente a su fiel cuidadora Claudia Salto.

Padre Vivirás eternamente en nuestros corazones. Que el Señor te dé el descanso eterno y brille para ti la luz que no tiene fin.

Papi descansa en paz.

RECORDATORIO

AMBROCIO ERNESTO GUTIÉRREZ (Cachi)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/19 y espera la resurrección.

Hoy hace un año que te fuiste a descansar en los brazos del Señor, te eligió para servirle, para ser un ángel más, para que puedas guiarnos y cuidarnos desde arriba, quedaron muchas preguntas por responder ¿por qué te fuiste tan pronto? Sólo queda el consuelo de saber que ahora estás en un lugar mejor, donde no existe el dolor y donde puedas caminar, bailar y vivir en paz, no hay días en el que no pases por nuestras mentes, siempre estás presente, te haces sentir en pequeñas cosas en la vida, en tus nietos, en cada rincón de la casa, en las personas que te conocimos. Nos dejaste una enseñanza muy grande, la fortaleza, la misma con la que luchaste hasta el final, solo pedimos a Dios cada día y noche que brille la luz que no tiene fin. Vivirás siempre en nuestros corazones, hasta el día en que Dios decida juntarnos nuevamente, te extrañamos y te amaremos por siempre. Su esposa Perla, sus hijos Ernesto y Andrea, Sergio, Andrea y Marcelo, Natalia y Carlos, tus nietos Camila, Lautaro, Loana y Juan Cruz elevan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

OLGA BEATRIZ MUSE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/8/20 y espera la resurrección.

Ya hace un mes de tu partida madre querida y el dolor no cesa, te extraño cada día más. Gracias por el ejemplo de mujer que fuiste para mí. Fuiste la mejor madre del mundo que Dios me pudo haber dado. Siempre vivirás presente en mi corazón y en mis mejores recuerdos.

Descansa en paz, madre adorada. Te amamos. Te extrañamos, tus hijos Roxana, Koky y Pía, nietos Franco, Emanuel y Morena.

RECORDATORIO

ARIEL RUBÉN OVEJERO (DJ Aro)

(q.e.p.d.) Se durmió el 13/9/18 y espera la resurrección.

Tu sonrisa dulce y eterna se encuentra grabada cada día de nuestras vidas, tu música, la magia y el don de tus manos en nuestros corazones, tu fuerza de león de lucha constante hasta el final, es donde se encuentra nuestra admiración hacia vos, tu sonrisa, tu luz, tu magia, tu fuerza por siempre con todos nosotros.

Tus padres Olga y Zenón, tus hermanos Yanina, Ufo, Jorge, tu hija Catalina, tus sobrinos Ana Clara, Néstor, Bautista, tíos, primos y “La Corpo”.

RECORDATORIO

HUGO ROGER CÉLIZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/19 y espera la resurrección.

Tratamos de sobreponernos a tu pérdida, es difícil de superar la tristeza porque ya no estás físicamente con nosotros, tratamos de ser valientes y fuertes en el recuerdo, hermano querido. Al cumplirse el 1er. aniversario de tu fallecimiento, su hermana Beatriz y familia y demás familiares te recuerdan, descansa en paz y goza del reino celestial junto a mamá, papá y hermanos.

RECORDATORIO

LUCIO E.DEL V. MATTAR( Egui)

(q.e.p.d) Se durmió en el señor el 12/3/20 y espera la resurrección.

Amado esposo y padre: A seis meses de tu partida; tu mirada tan especial nos acompaña en los momentos más oscuros, tu tibieza que tanto te caracteriza nos acompaña en los momentos de frío y también sentimos ese empujón que necesitamos en los momentos de duda e indecisión. No ha sido fácil, no verte y a veces el vacío también nos ha alcanzado y entristecido, pero Dios nos consuela al reconocer tu presencia espiritual que nos guía siempre. Te amamos con toda el alma. Tu esposa: Olga Ibáñez; tus hijos: Soledad , Laura, Miriam, Luciana y Lucio Mattar. Rogamos oraciones en su querida memoria.

AGRADECIMIENTO

JOSÉ GREGORIO LÓPEZ (Grego)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/9/20 y espera la resurrección.

La familia del Sr. JOSÉ GREGORIO LÓPEZ, queremos agradecer a todos los que nos acompañaron en este difícil momento que nos toca atravesar que es la muerte de nuestro amado esposo y padre, a los DRES. Sergio Saravia y en especial al Dr. Gerardo Saravia y todo su equipo médico, que lo asistieron en este último mes de vida, brindándole toda su idoneidad profesional, acompañado de un calor humano indescriptible en pos de mitigar el dolor no solo de nuestro padre y esposo sino también del entorno familiar.

No queremos olvidar también la labor realizada por los auxiliares enfermeras, kinesiólogos, bioquímicos, etc., que también contribuyeron a que nuestro padre y esposo transite su proceso de enfermedad de la mejor manera posible, especialmente a la Sra. Juana Corbalán, Gabriela Torres, Norma Villalba y Eugenia Ledesma.

Agradecemos la predisposición e incondicionalidad de la Dra. Sofía López, que en conjunto con el Hospital Zonal de Fernández, colaboraron en la asistencia médica de nuestro padre y esposo, como así también la Dra. Silvana Corpas.

También agradecemos a la clínica Yunes, a todos los médicos y enfermeros de la terapia intensiva, especialmente al Contador Germán Yunes, por su colaboración durante la estadía de nuestro padre y esposo en dicha clínica.

Finalmente, deseamos agradecer infinitamente a todos los que nos hicieron llegar condolencias y apoyo incondicional.

Nuestro amado esposo y padre descansa en paz…

Gracias.

FAMILIA LÓPEZ, ESPOSA CHICHA E HIJOS.

ACOSTA, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/20|. Billy Zelaya, Romina, Pucho, Diego, Rita, Luciana y Bruno, participan con profundo dolor su fallecimieto y acompañan a la familia en este dificil momento.

ALTAMIRANDA, FLORINDA EPIFANÍA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Sus hijos Juana, Susana, Luis, Lucrecia, Nora, Elba, hijos politicos, nietos, bisnietos, tataranietos y demas familaires, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel. 4219787.

ALTAMIRANDA, FLORINDA EPIFANIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. "Dios te recogió para darte paz y el descanso eterno". Sus hijos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

BARNETCHE, MARIANO ALEJANDRO (CACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Su esposa Lida Infante Del Castaño (Negrita ) y tus hijos Maria del Valle, Clo, Silvina y Mariano participan con dolor de tu partida. Ruegan oraciones en su memoria.

BARNETCHE, MARIANO ALEJANDRO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Su esposa Lida Angélica infante del Castaño, sus hijos Claudia, Silvina, Mariano y María, hijos pol., nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

BARNETCHE, MARIANO ALEJANDRO (CACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Sus hijos políticos Julio, Eugenia y Gonzalo acompañan en el dolor por tu partida y ruegan oraciones en tu memoria.

BARNETCHE, MARIANO ALEJANDRO (Cacho) (q.e.p.d) Falleció el 12/9/20|. Sus colaboradoras Mariela Duarte y Sivia Gay participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BARNETCHE, MARIANO ALEJANDRO (CACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Tus hijas del corazón Marta Delia Gauna y María Laura Avendaño lo despiden con un "hasta que nos volvamos a encontrar".

BARNETCHE, MARIANO ALEJANDRO (CACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Tu hija del corazón Marta Delia Gauna, su esposo Gustavo Adolfo Sosa y sus hijos Tomás y Valentín lo despiden con un "hasta pronto".

BARNETCHE, MARIANO ALEJANDRO (CACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Adriana Infante del Castaño y sus hijas Valentina y Mercedes participan con pesar su fallecimiento.

BARNETCHE, MARIANO ALEJANDRO (CACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Hebe de Infante del Castaño y sus hijos Adriana, Juan Carlos y Gustavo y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento.

BARNETCHE, MARIANO ALEJANDRO (CACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Lic. Ana Luna de Marcos e hijos y sus respectivas familias participan el fallecimiento del padre de su querido amigo Mariano y acompañan a toda su familia ante irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

BARNETCHE, MARIANO ALEJANDRO (CACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Lic. Felipe Martín Marcos, participa el fallecimiento del papá de su entrañable amigo Mariano y acompaña a toda su familia ante irreparable pérdida. Ruega oraciones en su memoria.

BARNETCHE, MARIANO ALEJANDRO (CACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Gilberto Parisini, su esposa Cristina Del Castaño, sus hijos Daniel, Cecilia y Víctor Zamora, Franco y Josefina Ferreira Lesyé, Antonella y Sergio Rogel con sus respectivas familias participan con profundo dolor la partida del querido Cacho y acompañan a toda la familia. Elevan oraciones en su memoria.

BARNETCHE, MARIANO ALEJANDRO (CACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Franco Parisini, Josefina Ferreira Lesyé y sus hijos Guido, Mikaela y Valentina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

BARNETCHE, MARIANO ALEJANDRO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Mariela Duarte participa con dolor tu fallecimiento y eleva oraciones en tu memoria.

BARNETCHE, MARIANO ALEJANDRO (CACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. "A ti Señor levanto mi alma, Dios mío en ti confío". Julio Walter Neder y flia participan con profundo dolor del fallecimiento de "Cachito". Elevan oraciones en su memoria.

BAZÁN, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció 11/9/20|. Su prima política Noemí Eleán de Chaud, sus hijos Ariel Chaud y familia y Paola Chaud y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BAZÁN, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció 11/9/20|. Su cuñada Ziria Abdala, sus hijos Hugo y familia y Graciela Merletti participan con profundo dolor su fallecimiento.

BAZÁN, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció 11/9/20|. Los compañeros de su hija Maria Esther participan con mucho pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BAZÁN, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció 11/9/20|. Mirta Ovejero de Espíndola, sus hijos Kuky, René, Silvia, Daniel, Ana, Soledad y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su hija política Mónica. Rogamos oraciones a su querida memoria

BAZÁN, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció 11/9/20|. "No he muerto, aunque mi cuerpo no esté mi presencia se hará sentir". Patricia Ibáñez, sus hijos Nicolás y augusto Caro, su madre Francisca participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BAZÁN, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció 11/9/20|. Nicolás Gustavo Caro participa con dolor el fallecimiento del papá de su padrino José y pide una oración a su memoria.

CAMPERO MURAD, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Chichina de Nazar, sus hijos Ricardo y Soledad Baigorretegui y familia participan con profundo dolor y acompañan a sus amigos Pepe y Carmen en el dolor.

CATÁN DE LUNA, BERTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. La primera promocion de la Escuela Normal Nº 5 de Suncho Corral, acompañamos con pesar a su esposo Rodolfo, a su hermana Muñeca, otrora profesores de nosotros, y demás familiares. Elevamos oraciones en su memoria.

CATÁN DE LUNA, BERTA MERCEDES (MONINA) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Raúl Salcedo, su esposa Norma, su hijo José y sus hijas Virginia y Valentina Salcedo, participan con profundo dolor la partida de nuestra querida amiga de siempre. Rogamos al Sr. les dé a toda su familia una pronta resignación cristiana. Descansa en paz, Siempre te recordaremos.

CATÁN DE LUNA, BERTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Susana Alicia Barraza participa con profundo pesar el fallecimiento de su prima y ruega una oración en su memoria.

CORONEL, BENJAMÍN ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Sus hermanos, sobrinos cuñados y demás fliares. participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en cementerio de Los Flores. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia NVA. EMPRESA GOROSTIZA.

ESPINILLO OIENI, CIRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Su madre María Esther Oieni, su padre Jorge Espinillo Ávila, sus hermanos Carola Valentino participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz a las 11 hs. Casa de duelo P. L. Gallo 330 (S/V Nº 1) su Parque la Paz. SERVICIO HAMBURGO - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ESPINILLO OIENI, CIRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Un Ángel con alas brillantes viajó al cielo! Desde allí dará luz al camino por recorrer de sus seres queridos. El Colegio San José, directivos docentes y compañeros de 6°grado A nivel Primario, acompañan con profundo pesar a la familia en especial a Valentino en tan duro e inconsolable momento.

ESPINILLO OIENI, CIRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. ¡Un Ángel con alas brillantes viajó al cielo! Desde allí dará luz al camino por recorrer de sus seres queridos. El Colegio San José, directivos docentes y compañeros de 6°grado A nivel Primario, acompañan con profundo pesar a la familia en especial a Valentino en tan duro e inconsolable momento. Rogamos oraciones a nuestra Madre de la Misericordia.

FRÍAS, CAYETANA VICITACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Sus hijos Elva, Jorge, Nora, Miriam, Sara, hijos políticos Esteban, Jesús, Daniel, nietos, bisnietos, sobrinos, cuñadas, amigos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11hs en el cementerio Manogasta. COB. CARUSO CIA ARG DE SEGUROS S.A SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

HERRERA, FÉLIX JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Sus hermanos Gabriel, Adriana, Fernando, sobrinos Jorgelina, Antonella, Emilia, sus amigos de corazón Carlitos, Daniela, Paola, Cecilia, Lucas y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 12hs en el cementerio Parque de la Paz. COB. CARUSO CIA ARG DE SEGUROS S.A SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

HERRERA, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Su hermana Mirta, sus sobrinos Ernesto, Claudia, Micaela, Lucas, Florencia, Maite, Isabella, y demas familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

JAIMEZ, FRANCISCO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Su esposa Marta Salvatierra, sus hijos Rita y Emanuel y su nieto Aaron participan con dolor su fallecimiento, sus estos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JAIMEZ, FRANCISCO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Su hermano Roberto Oscar Jaimez y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, AMALIA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Su esposo Carlos Aguirre, sus hijos Graciela, Carlos, Alberto, Isabel, Irma, h.polit., nietos y demas familiares. Sus restos seran inhumados hoy 10 hs. en cementerio La Piedad. Cobertura Caruso Cia. de Seguros S.A. - Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS - La Plata 162 - Tel. 4219787.

MAZA, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Su esposo Chicho, sus hijos Mario, Jorge, hija política Daniela, Silvia, nietos Mauro, Sofía y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 12hs en el cementerio La Piedad-Monte Quemado. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MAZZOLA, ARNALDO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Los amigos de su hijo Diego: Marcela Ledesma, María Pía Coigdarripe, Analía Rodríguez y Diego, Beatriz Esper, Germán Roldán y Verónica, Luis Sánchez, Gabriela Ugozzolli y Daniel participan con profundo dolor el fallecimiento de Tito y elevan oraciones en su memoria.

MAZZOLA, ARNALDO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Dr. Carlos Adolfo Petros acompaña con profundo dolor a su esposa, hijos y demás familiares de su amigo de años Tito. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

MORALES, PAMELA ROCÍO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Sus padres Toto y Silvia, sus hermanos Vero, Anahi, Yanina, Nadia, Dahiara, Hector, Cristian, Franco, su novio Esteban Caceres y demas familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS - La Plata 162 - Tel. 4219787.

MORALES, PAMELA ROCÍO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. El Rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a los integrantes, de la comunidad, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Srta. Rocío Morales, alumna de la Licenciatura en Enfermería, de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, y acompañan en el dolor a toda su familia.

MORALES, PAMELA ROCÍO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. El Decano, Lic. Marcelino Ledesma, la Vicedecana, Dra. Josefina Fantoni, miembros del Consejo Directivo, junto a la comunidad, de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, de la UNSE, participan del fallecimiento de Rocío Morales, alumna de la Licenciatura en Enfermería y acompañan en el dolor a toda su familia.

MORALES, PAMELA ROCIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. La Coordinación de la Carrera de Licenciatura en Enfermería de la Facultad de Humanidades, Cs. Sociales y de la Salud de la UNSE, docentes, alumnos, egresados y no docente; lamentan profundamente la inesperada partida de la estudiante de esta carrera Rocío, sus compañeros y docentes la recordarán siempre solidaria, atenta, predispuesta a enfrentar los obstáculos, una luchadora. Acompañan a toda su querida familia en estos difíciles momentos. Ruegan por su eterno descanso y cristiana resignación para todos sus seres queridos.

NEDER DE BRAVO, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Su hermana Elisa Neder, sus sobrinos Cristina, Aaron y Jorge Asseph y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NEDER DE BRAVO, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Su sobrinos Luisa Elizabeth Astún y Julio R. Marañon, Enrique F. Marañon y Verónica Vega y familia despiden con tristeza a la querida tía Emilia y elevan oraciones por su feliz resurrección. Abrazan con cariño a toda la familia y los acompañan en este doloroso momento.

NEDER DE BRAVO, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Sus sobrinos Alba Luz Astún y Eduardo Palazzi, sus hijos Jorge, Patricia, Marcelo, Daniela y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a toda la familia en este triste momento.

NEDER DE BRAVO, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Ángel y Norma Japaze, participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan al Señor por su eterno descanso.

NEDER DE BRAVO, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Amigos: Tu mamá no se va, queda mas viva y mas presente que nunca, solo se ha despedido de su cuerpo, para vivir siempre en sus corazones. Magdy Salto, Chochy Diosquez, Lorena y Roscio Salto, participan con dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a Daniel y Susana y a su flia. Ruegan oraciones en su memoria.

NEDER DE BRAVO, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Eduardo Juárez, Maria Inés Miana e hijos Lucas, Aldana y Cristian, familia política de su hijo Emilio, acompañan con oración y tristeza la partida de nuestra madre Emilia hacia la eternidad.

NEDER DE BRAVO, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Eduardo Juárez y María Inés Miana, acompañan a su amigo Ciro Luis, en el sentimiento de dolor por la partida de su madre Emilia, y hacen oraciones en su querida memoria.

NEDER DE BRAVO, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Su vecina María Argentina Weyenbergh participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

NEDER DE BRAVO, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Luisa R. de Bravo, sus hijos: Liliana y Graciela, su hijo político Rubén Almada y nietos participan con dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

NEDER DE BRAVO, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. "Señor ya está ante Ti recíbela en tu Reino y dale el descanso eterno". Siempre estarás en nuestros corazones. René N. Pinto, Maria E. Llanos sus hijos David Exequiel, René Orlando y Alexis Alejandra Pinto participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este doloroso momento. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz. Se ruega una oración en su memoria.

NEDER DE BRAVO, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Los compañeros de El Liberal de la sección Diseño y Armado: Carlos Maldonado, Roger Díaz, Carlos Reynaga, Arq. Daniel Montes, Gustavo Gallo y Fernando Cáceres participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Ciro. Ruegan oraciones en su memoria

PIZZOLITTO DE MURATORE, TERESA DELFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. El inesperado fallecimiento de nuestro vecina de toda la vida, nos ha llenado de consternación y sorpresa. "Doña Tere" como cariñosamente la llamábamos nos dejó sin siquiera poder despedirnos. Un abrazo eterno para sus queridos hijos Susana, José y Tito. De parte de Segundo "Soco" Mansilla, Sara, Carolina y Ainara.

PONCE, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Su esposa María Alejandra Salvatierra, sus hijos Mauro, Juan Pablo y Milagros Ponce, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio El Descanso. EMPRESA ANICETO GUBAIRA .

REGAZZONI, HEBE LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Sus hijos, Hebe Luz, Blanca, Elvio, h.politico Jose, nietos y demas familiares. Sus restos inhumados ayer en Cementerio Parque de la Paz. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

REGAZZONI, HEBE LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. José Leguizamón, Titi Prieto. Sus nietos José Aroldo, Betiana, Nicolás, Lorena, Noni, Ezequiel Nader: sus amados bisnietos Sofía, Juliana y Trinidad Nader; Catalina, Antonella y Máximo Leguizamón participan don dolor su fallecimiento. Elevan y ruegan oraciones en su querida memoria.

REGAZZONI, HEBE LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Sus primos Miguel Ángel Carpio, Norma Azucena Ávila, sus hijos Miguel Ángel, Mónica Patricia y sus respectivas familias, despiden con inmenso cariño a la querida tía Hebe y acompañan a su primos Muñeca, Blanquita y Paico en este momento de dolor.

REGAZZONI, HEBE LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Sus sobrinos Oscar H. Ávila, su esposa María Utrera, hijos y nietos participan su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

REGAZZONI, HEBE LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. "El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar, en verdes praderas me hace descansar". Sus sobrinos familia Avila, Hector, Eduardo y Patricia, Ana María y Eduardo Levy, Hugo y Carla, Cecilia y Héctor Juárez, Carmen Corvalán de Avila y sus respectivas familias, participan con dolor de su fallecimiento y elevan oraciones a su memoria. Las Termas

REGAZZONI, HEBE LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Los amigos de su hija Hebe Luz, José Luis Covian, Ines C. Simón y familia la despiden con cariño y admiracion por las huellas de luz y amor que dejó en su partida. Brille para ella la luz eterna y descanse en paz.

REGAZZONI, HEBE LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Las amigazas de su hija Dra. Hebe Luz Avila, Mirta Cilibertti de Paz, Silvana Passeri, Ines Simón, Anamá Cheín y Maria Virginia Rubio, la acompañan y la abrazan en esta despedida inexorable pero ciertamente triste y orando por el descanso merecido de esa madre que fue ejemplo de amor exuberante y bello. Sus restos se inhumaron en el Parque de la Paz.

REGAZZONI, HEBE LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Mercedes Fernández Jensen e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Dios de pronto fuerza y consuelo a toda su familia en este difícil momento.

REGAZZONI, HEBE LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Sus vecinos Gogui Carrizo y familia, Juan Ruiz y flia., Dra Sandra Manzur y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

REGAZZONI, HEBE LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Tito Sarquiz, su esposa Mabel Herrera y sus hijos Miguel, José y Viviana participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

REGAZZONI, HEBE LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Migui Sarquiz, su esposa Cristina Hadla e hijos participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

REGAZZONI, HEBE LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Roberto Baraldo, Viviana Sarquiz y Marco Salvatierra Sarquiz. Acompañan con dolor y ruegan oraciones en su memoria.

REGAZZONI, HEBE LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Marco Salvatierra Sarquiz participa su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS, ELSA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Sus hijos Fabián, Alejandra, Antonio, Sandra y Cristian Mukdsi, hijos políticos, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11hs en el cementerio San Gabriel Dpto. Choya. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

SÁNCHEZ, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. Billy Zelaya, Romina, Pucho, Diego, Rita, Luciana y Bruno, profundo dolor me causo tu partida a la Casa del Señor, pero dejaste una huella profunda entre tus amistades el valor de la amistad. Descansa en paz hermano.

Recordatorios

CÁCERES DE TERRERA, EVA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/18|. Hoy 13 de septiembre a dos años de tu partida al Reino de Dios, no queríamos dejar pasar sin dedicarte unas palabras. En un mes tan especial para todos nosotros elevamos una oración en tu nombre, Madre Nuestra y te decimos que nos haces tanta falta aquí y ahora pero sabemos que desde donde estés no nos abandonarás jamás y damos fe de eso. Sos y serás siempre nuestro Ángel Protector. Te extrañamos y te amaremos por siempre. Su esposo e hijos ruegan una oración en su memoria.

GALVÁN, APOLINARIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/00|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Su esposa María Angélica Ledesma, sus hijos Lucrecia del Carmen y Luis Eduardo, sus hijos políticos Daniel y Silvia, sus nietos Viviana, Mariana, Francisco, Ignacio y Luis María. Recordamos con mucho amor tu partida al reino de los cielos al cumplirse 20 años de su encuentro con el Señor. Se ruega oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, ERNESTO AMBROSIO (Cachi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/19|. "El recuerdo de Ernesto estará vivo cada día en nuestros corazones. Sabemos que descansa en la paz y el amor de Dios, lo que reconforta enormente nuestro dolor por su partida". Su madre Irma Yolanda Gallo, hermanos Manuel, Pirulo, Eduardo (a), y Valeria, hijos, nietos, sobrinos y demás fliares. Elevan una plegaria en su querida memoria, al conmemorarse el primer aniversario de su encuentro con el Señor.

HERRERA, JOSÉ PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el Bs.As el 13/9/18|. Roberto Tuqui Salto y flia. Lamentan tu partida; y pedimos al Señor te tenga a su lado "Joshi" siempre estarás en el recuerdo, especialmente en el mío y toda mi familia, por tu bondad por tu constante acompañamiento gracias hermano por lo que representabas en nuestra vida.

LÓPEZ, CARLOS MACIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Yo no estaré lejos porque la vida continúa y si me necesitan, llámenme y yo vendré. Aunque no me verán ni tocarán, yo estaré cerca. Hermano descansa en paz. Cómo no extrañarte si hoy tendrías que cumplir 60 años y estamos recordando el 9no. día de tu partida al Reino Celestial. Hasta siempre guíanos: Pinky, Ramón, Sebastián, Mariana, Gabriel, Delfy y Maru.

NAVARRO, HUGO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/20|. Desde tu partida cada dia surge un recuerdo lindo y alegre y nos ponemos tristes porque ya no estás en nuestras vidas fisicamente pero espiritualmente nos acompañas. Te extrañamos y amamos. Tu esposa Zulema Gerez y su hija Belén.

Sepelios Participaciones

ORTIZ, HILDA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció 10/9/20|. Su prima María Zulema Caporaletti de Paz, sus hijos Julio, Alberto, Sara, José, Susana, Valeria y David, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TARCHINI, EDDA MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. "Señor ya esta en tu casa, permítele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno". Sus primos Ricardo Jozami y Mary Canllo, sus hijos Ricardo, Mariela, Jorge y Florencia Barchini y sus respectivas flias, participan su fallecimiento y acompañan a su hija y nietos en estos momentos de dolor y elevan oraciones en su memoria.

TARCHINI, EDDA MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Dr. Virgilio Pettinicchi, su sobrina Eblin Kozameh, sus hijos Ariel y Natalia y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

Recordatorios

SALEGA, FIDEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/20|. "A un mes de tu partida, recordamos cada grato momento compartido". Félix Lezana, su esposa Reina Rebullida junto a sus hijos Rodrigo y Gonzalo abrazan fraternalmente a su familia ante ésta irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

Sepelios Participaciones

ARANDA, MIGUEL MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Su madre Valle, su hermana Marina, cuñado Marcelo, sobrinos Brisa, Esteban, Agustin, Nicol, Valentina, Melani y demas familaires, sus restos fueron inhumados en el cementerio Nueva Esperanza. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

CORVALÁN DE MUSCARI, MARTA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Busquen en sus recuerdos para obtener memoria, acudan a los amigos para recobrar fuerzas y siempre cuanto los quiso. Su madre Amalia, sus hermanos Mary Alicia, Eduardo, Silvia y sus respectivas familias participan con pesar su partida.

CORVALÁN DE MUSCARI, MARTA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Hermana, descansa en paz junto a nuestra madre. Su hermana Alicia Corvalán, sus sobrinos Carolina, Lourdes, José Orellana y René Terrera, sus sobrinos nietos participan con pesar su partida.

CORVALÁN DE MUSCARI, MARTA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Su hermana María Luisa, su esposo Rubén Coronel y sus hijos Gaby, Pablo, Melisa, Juan Carlos y sus respectivas familias participan su fallecimiento.

CORVALÁN DE MUSCARI, MARTA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Victoria Spampinato vda de Llugdar ; Sara Llugdar de Azar y flia; Eduardo Elean y flia, Daniel Ahuat y flia, Miguel A. Llugdar y flia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y flia y José R. Llugdar y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria

CORVALÁN DE MUSCARI, MARTA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. El club Sportivo Fernández participa con profundo dolor la partida de Marta Corvalán. De cuna albiceleste y activa colaboradora. Acompañamos a la familia en este duro momento y elevamos oraciones en su memoria

CORVALÁN DE MUSCARI, MARTA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Que brille para ella la luz que no tiene fin" Irma Bravo y Osvaldo Trogolo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORVALÁN DE MUSCARI, MARTA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Roberto Chacón, su esposa Mirta Scaglioni, sus hijos Andrés, Alejandra y Gustavo y su hija política Adriana Nuno y nieto, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria

CORVALÁN, MARTA NOEMI (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Amigos y compañeros de la Promo '76 de su hermana Alicia, participan y acompañan en este tan triste momento, elevan oraciones por su eterno descanso y pronta resignación a la familia.

FERNÁNDEZ, ANA MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/20|. Tía querida duele mucho tu partida al Reino Celestial pero tus enseñanzas vivencias y anécdotas vivirán siempre en nuestros corazones. Soledad Maldonado Gustavo, Juan José y Pilar Vera

GIL HERNÁNDEZ, EXEQUIEL (Gringo) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Patricia A. Garcia, su esposo Juan Ramiro Vélez, sus hijos Patricia y Matías Gentilini, Juan Ramiro, Sofía y Juan Gregorio participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amigo Eduardo Fabián Gil. Elevan una oración en su memoria.

GIL HERNÁNDEZ, EXEQUIEL (GRINGO) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Eduardo (Eddy) y Roberto (Gringo) Abud acompañan en su inmenso dolor a toda la familia del querido Gringo y ruegan por pronta resignación.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. El Sr. Lo reciba en su morada". El Dr. Fiano Daniel Ronchetti, La Escribana Noemi Cura,participan con profundo dolor su partida. Y elevan oraciones al altisimo pidiendo por el descanso de su alma.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Amigo, hermano, hombre leal, trabajador incansable, que Dios te tenga en la gloria y agradezco a él de haber tantos años de tu amistad y vivido momentos inolvidables en nuestra juventud. . Negro Rodríguez sus familiares y Sara Salvatierra, que al conocerte te admiro com persona, todos participamos con dolor su fallecimiento y oramos por la resignación de toda su familia y elevamos oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Su amigo arquitecto Ricardo Araujo, sus hijos, hijos, políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. 20 Hector Moya, su esposa Nancy García, hijos, hijos políticos y nietos acompañan en el dolor a toda su familia y ruegan una oración en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Félix Guillermo Goytea y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. "Que brille para él la luz que no tien fin". Chela Gallegos, sus hijos Daniel, Daniela, Dante Martín y familia participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (GREGO) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Gustavo Sarquiz y familia participa con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (GREGO) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Mario Guillermo Ledesma, Olga Sarquiz y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Dra. Perla Fernández, Dra. Constanza Fabián, Dr. Poli Fernández y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y levan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Familia de Roberto Dapello e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. "Cristo la / lo llamo para recibirlo en su morada de Luz y Paz". Su amigo Walter Milanesio, esposa e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su muy querida memoria y por su descanso eterno.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (GREGO) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Hijas de Mabel y Domingo Della Rosa (fallecidos) Marcia, Nancy y Ana Valeria Della Rosa con sus respectivas familias participan de su fallecimiento, rogando una oración en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Su amigo de toda la vida Antonio Kusmuk, sus hija Mari y Marcela, hijos políticos y nietos participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Luche como un soldado y a veces sufrí, aunque la lucha he ganado, mi armadura se gasto y vengo a ti. Cerca de Ti, yo quiero estar para escuchar tu vos, porque Jesús eres mi Buen Pastor. Rossy y Miguel Herlan, sus hijas; Silvina, Ma Fernanda y Ma Fátima y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposa e hijos y demás familiares, Ruegan oraciones en su memoria.

PONCE, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. "Dios nuestro, fuente de amor sincero y de la pazo concédele el descanso eterno a tu hijo Juanito y que brill para el la luz que no tiene fin". Su hermanos políticos; Rossy, Carlos, Chicha y Mario Ledesma y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Mimí, sus hijos Raulito y Soledad y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

PONCE, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. "El que vive en Cristo, es una nueva criatura, un ser nuevo se ha hecho presente. Que Jesús te recibió y te regale la paz que te mereces, descansa en los brazos del Padre Dios". Sus hermanos políticos; Rossy y Miguel Herlan sus sobrinas Silvina, Ma Fernanda y Ma Fátima y sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

PONCE, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Victoria Spampinato vda de Llugdar ; Sara Llugdar de Azar y flia; Eduardo Elean y flia, Daniel Ahuat y flia, Miguel A. Llugdar y flia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y flia y José R. Llugdar y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

VILLALBA, MARÍA TEOFILA (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Su esposo Francisco Sequeira, su hija Yesica, su hermana politica Nilda, nieta y demas familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en Cementerio Cristo Rey (Loreto). Cobertura Caruso Cia. Argentina de Seguros S.A. - Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS - La Plata 162 - Tel. 4219787.

YORBANDI, MDALAL LUISA (Madui) (q.e.p.d.) falleció 11/9/20|. "Dejas en nuestros corazones la imagen de un ser extraordinario, vivirás siempre en nosotros". Su hermana política Diana y sus hijos Alejandro, Paola y Diego participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

YORBANDI, MDALAL LUISA (NADUI) (q.e.p.d.) Falleció 11/9/20|. Juan Manuel Suffloni y Ana María Serrano de Suffloni, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

YORBANDI, MDALAL LUISA (Madui) (q.e.p.d.) falleció 11/9/20|. Ing. Heraldo Jerez y flia, participa con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su querida memoria. Frías.

YORBANDI, MDALAL LUISA (Madui) (q.e.p.d.) falleció 11/9/20|. Silvia Nora Salim de Baracat, su madre Yola Ethel Jorge de Salim, sus hijos Dra. María José Baracat, Dr. Juan Manuel Baracat, Dra. Silvia Edina Baracat y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

YORBANDI, MDALAL LUISA (Madui) (q.e.p.d.) falleció 11/9/20|. Nahual Yadón, Olga Yadón, María Yadón y José Luis Salman y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

YORBANDI, MDALAL LUISA (Madui) (q.e.p.d.) falleció 11/9/20|. Raúl José Jalaf y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso en paz. Frías.

YORBANDI, MDALAL LUISA (Madui) (q.e.p.d.) falleció 11/9/20|. Jorge Ledesma, Nélida Ahumada y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

YORBANDI, MDALAL LUISA (Madui) (q.e.p.d.) falleció 11/9/20|. "Señor esta es tu voluntad quien crea en Ti tendrá vida eterna". Claudio Cerezo, Inés Ibarra y su hijo Joel Cerezo Ibarra participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

YORBANDI, MDALAL LUISA (Madui) (q.e.p.d.) falleció 11/9/20|. Maruca Isares participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria. Frías.

YORBANDI, MDALAL LUISA (Madui) (q.e.p.d.) Falleció 11/9/20|. Vecinos de B° Oeste, Olga Campos, Cristina de Vergara, Aide de Luna, Nora de Salas y Jorge Sánchez y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan que su sueño "El Hogar de Ancianos" se haga realidad. Frías.

YORBANDI, MDALAL LUISA (Madui) (q.e.p.d.) Falleció 11/9/20|. "Que Dios en su infinita misericordia te tenga a su lado y te de el descanso eterno". Daniel Cerezo y flia participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

YORBANDI, MDALAL, LUISA (MADUI) (q.e.p.d.) Falleció 11/9/20|. Selva Sosa de Yudi y flia participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga "Nadui" y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

YORBANDI, MDALAL, LUISA (Madui) (q.e.p.d.) Falleció 11/9/20|. La comunidad educativa del Instituto Superior Teresa B. de Barbieri, participa con profundo dolor la pérdida de su "Madrina Fundacional", y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

Invitación a Misa

FERNÁNDEZ, ANA MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/20|. Señor Dios apoyados en la fe y en tu misericordia , te pedimos que nuestra hermana Ana alcance la alegría y la gloria de la resurrección. sus hermana Pily y Juana Fernandez .sus sobrinos Soledad , Fernando y Karen Maldonado , Ariel y Claudio Fernandez y sus respectivas flias , agradecen profundamente a familiares , amigos , vecinos y demás personas que nos acompañaron en tan difícil momento. La recordaremos en la misa virtual del día de la fecha , a traves del facebook en la iglesia nuestra señora de loreto ( facebook servidores virgen de loreto ) a las 10 hs y en la iglesia catedral de sgo del estero a las 16.30 hs.

FERNÁNDEZ, ANA MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/20|. ¡Señor Dios solo se ...que se hizo tu voluntad, y que mi madrina ya está en tus brazos! Me quedare por siempre con los mejores recuerdos y con tus buenas enseñanzas ...y por sobre todo con el amor incondicional ..que siempre me brindaste !! descansa en paz tía querida .te amare por siempre . mi flia agradece infinitamente a los amigos que me acompañaron en este difícil momento Jose Perez Lange , Orlando Farias y Silvina Cordoba y a nuestro querido Padre Alejandro Tenti .misa virtual iglesia virgen de loreto 10 hs ( facebook servidores virgen de loreto.