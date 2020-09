Lo humano, la tecnología y la subjetividad

13/09/2020 - 02:38 Opinión

Adriana Cecilia Congiu

(Psicoanalista)

Desde marzo de este año, en Argentina, y puntualmente en Santiago del Estero la pandemia declarada a nivel mundial, cobró existencia concreta con la disposición de la “cuarentena”.

A partir de ese momento, nuestra cotidianeidad quedó totalmente alterada. El “Quedate en casa” se volvió viral, los horarios de compras, de visitas, de viajes, de salidas, todo… se trastocaron, perdiendo así las referencias diarias con las que organizábamos el día a día. Nos dimos cuenta que “el quedarse en la casa” implicaba no solo una cuestión de sitios, también la posibilidad de ampliar horarios, lo cual comenzó a configurar (para algunos), un panorama “extraño”.

Así, con los espacios y los tiempos deslocalizados, probamos permanentemente nuevos ordenamientos y rutinas. Ignoro si esto de verdad se transformará en lo que algunos denominan: “Nueva normalidad”, nada sabemos que nos quedará de todo este aprendizaje forzado.

Conociendo mi profesión, me han preguntado reiteradamente ¿de qué manera afecta esta situación a los seres humanos? Una respuesta que no tengo, de manera universal. Porque entiendo que cada uno posee una forma de encarar la vida, los peligros, el mundo, etc. de modo muy particular. No se trata de pensar, en términos causales suponiendo que a “esta causa” le corresponde “tal efecto”.

Justamente desde el discurso psicoanalítico, pensamos que lo interesante es cómo cada uno de los integrantes de la sociedad forjamos un lazo y una posición subjetiva, con la realidad. Una realidad que puede parecer similar a la de todos, pero que nunca será la misma para cada uno. Por lo tanto, los criterios personales serán variadísimos; como también los recursos que cada uno posee, o los que se inventa, para hacer frente a las situaciones adversas.

Por lo tanto, no podemos hablar de “afecciones generales”, siempre es el uno por uno. Siempre es cada historia.

Lo que, si podemos leer como relato de actualidad, como una especie de fenómeno social, es lo que viene produciéndose como acercamiento subjetivo ante la imposibilidad de encontrarnos corporalmente con los otros. Y no me refiero a las clases online o a las reuniones de trabajo; sino a las reuniones virtuales con amigos o familiares. A las reuniones “no obligatorias”, sino “necesarias”, que se propagan por los grupos de WhatsApp, o por Skype o por zoom. De manera llamativa, estos encuentros se han multiplicado.

Podríamos pensar bien y decir que esta búsqueda imperiosa de los semejantes, no hace más que afirmar el rasgo humano que nunca podría ser aplastado por la tecnología.

Sin embargo, también sabemos que sería éste un planteo demasiado llano. El aislamiento social puede también mostrarnos que no hemos aprendido a estar solos. Y que muchas veces el bullicio de los otros nos entretiene para no enterarnos de qué sufrimos.