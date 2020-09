Padre Jorge Ramírez: “Dios nos perdona siempre y nos invita a llevar una vida misericordiosa”

13/09/2020 - 08:45 Santiago

Como cada domingo, el padre Jorge Ramírez compartió con EL LIBERAL su reflexión sobre el Evangelio de hoy, Mateo 18, del 21 al 35, que habla sobre el perdón de Dios y su inmenso amor.

"¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿70 veces? No. No se trata de un número, sino de ser misericordioso. No hay que llevar un conteo, sino perdonar de corazón", explicó el sacerdote.

"Hay gente que dice 'me fallaste una vez, dos veces... y comienza a sacar la factura de las veces que "perdonó". Eso del 'perdono pero no me olvido' y el 'no soy rencoroso pero sí memorioso', eso no va. Eso es llevar cuentas y el Evangelio de hoy nos muestra que el que ama verdaderamente con el corazón de Dios, cambia las cuentas por la inmensidad', agregó.

Al respecto, remarco que Dios, inmensamente desde su amor, perdona. ¿Cuántas veces? "Las que sean necesarias, porque Dios es un padre. Y si he pecado una, diez o diez mil veces, me va a seguir perdonando y me va a seguir pidiendo, obviamente, que cambie mi actitud y que viva de otra manera. 'El que ama poco, cuenta y el que ama mucho supera las cuentas'".

Ramírez recordó que San Pablo dice que "el verdadero amor no lleva cuentas, porque Dios es misericordioso. Y si él nos perdona tanto, ¿cómo no vamos a ser capaces de perdonar a los demás?".

En ese sentido, remarcó que el perdón cristiano no es, ni debe ser nunca, complicidad. "Esto no es "aquí no pasa nada" y tampoco es "borrón y cuenta nueva".