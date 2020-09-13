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CARTELERA TV / 14 de septiembre de 2020

A LAS 21.45 JESÚS

- 21:27 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 LAS RECETAS DE MORFI

11.00 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ (CONTINÚA)

12.00 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL

13.00 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.45 ¿Y TÚ QUIÉN ERES?

17.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

17.30 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? (CONTINÚA)

17.45 ALAS ROTAS

18.15 FLORICIENTA

19.15 ELIF

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.45 JESÚS

23.30 30 AÑOS JUNTOS

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FANÁTICAS

14.30 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.30 PEDALIER

16.00 LO MEJOR DE QUIMSA: QUIMSA VS. SIONISTA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES 2 VS. RED STAR ®

20.00 VHS

21.00 ARABESC

21.30 MÁS FÚTBOL

22.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)


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