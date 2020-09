Una joven que desapareció esta tarde, se presentó en su casa en estado de shock y temen un abuso

13/09/2020 - 23:51 Policiales

La Policía y la Justicia investigan qué paso durante las 7 horas que una adolescente estuvo desaparecida en la zona oeste de la ciudad. Se dirigía caminando a su casa alrededor de las 14 y nunca llegó. Según se supo, recién apareció pasadas las 21, con sus ropas desgarradas y en estado de shock.

En horas de la siesta de este domiengo y a través de las redes sociales, la comunidad santiagueña aunaba esfuerzos para dar con el paradero de una menor, de 17 años, la cual había almorzado en la casa de su padre en el barrio Libertad y regresaba a su vivienda en el barrio Rivadavia caminando.

De acuerdo con lo expresado por fuentes policiales, su hermano la acompañaba, pero éste iba en bicicleta y se habría adelantado algunas cuadras en el trayecto.

La adolescente no llegaba al inmueble y comenzó a generar preocupación entre sus familiares. No tenía su celular, por lo que no había forma de comunicarse con ella.

En ese entonces, rápidamente se hicieron cadenas de mensajes solicitando colaboración de la comunidad para encontrarla.

Ya en horas de la noche y mientras la Policía trabajaba tratando de ubicarla, la menor se habría presentado en su vivienda sola, con sus prendas de vestir desgarradas y en estado de shock.

De inmediato alertaron a los efectivos policiales y a la Fiscalía, desde donde se dispuso que sea trasladada a Sanidad Policial para ser examinada.

Una vez allí, La menor no habría emitido sonido alguno, por lo que era un misterio dónde había estado todas las horas que no se supo nada de ella. Temían que pudiera haber sufrido un ataque sexual. Los investigadores no descartaban ninguna hipótesis.