FÚNEBRES | 14 de septiembre del 2020

- Gustavo Agustín Argibay

- Cirilo Marcelino Ruiz (Fernández)

- Ernestino Lazarte (La Banda)

- Vicente Guberville (Tucumán)

- Juan Luis Pérez Albert (Tucumán)

- Hugo Felipe Ib Aebnit

- Carlos Rubén Ticle

- Fredes Bindo Trejo (La Banda)

- Antonia Pérez (La Banda)

- Jesús Díaz (Loreto)

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Ing. JUAN LUIS PÉREZ ALBERT

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 en Tucumán y espera la resurrección.

La Fundación Banco de Alimentos de Sgo. del Estero despide con profundo cariño a su miembro fundador y primer presidente, Ing. Juan Luis Pérez Albert, cuya vida se apagó en las primeras horas del día 13 de septiembre, haciendo realidad la frase que él inspiró: LOS QUE SABEN MORIR, MUEREN AL AMANECER. Nuestras condolencias a su flia., y que Dios lo reciba en su gloria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Ing. JUAN LUIS PÉREZ ALBERT

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 en Tucumán y espera la resurrección.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en este doloroso momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Ing. JUAN LUIS PÉREZ ALBERT

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 en Tucumán y espera la resurrección.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Ing. JUAN LUIS PÉREZ ALBERT

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 en Tucumán y espera la resurrección.

El Rotary Club de Santiago del Estero y su Club Rotaract y la Rueda de la Amistad, participan el fallecimiento de su exsocio y presidente de la institución. Acompaña a Aída y a toda su familia ante irreparable pérdida. Ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Ing. JUAN LUIS PÉREZ ALBERT

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 en Tucumán y espera la resurrección.

Carlos Enrique Cheeín e Irene Coroleu, sus hijos Diego, Mónica y Virginia y sus respectivas familias, despiden con gran dolor al amigo Chacho, acompañan a toda su familia y ruegan por el eterno descanso de su alma.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

El gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

La presidenta provisional del Senado de la Nación, Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia , Dr. Carlos Silva Neder participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

El senador nacional Dn. José Emilio Neder participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

La Sra. intendente de la ciudad Capital ingeniera Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

Luchador incansable, gran persona, y un gran amigo y profesional indiscutible quedarás grabado en nuestros corazones por siempre. Dra Pfeiffer e hijos acompañan en este momento de profundo dolor a su familia. Qdep.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

El Sr. ministro de Economía CPN. Atilio Chara participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

Roberto Baraldo y familia acompañan en este doloroso momento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

El jefe de Gabinete de Ministros de la provincia, Elías Suárez, participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

El subsecretario de Prensa, Difusión y Ceremonial de la Provincia, Carlos Argañaraz y el personal de la Subsecretaría de Prensa, Difusión y Ceremonial, participan su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y flia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

VICENTE GUBERVILLE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Tucumán el 12/9/20 y espera la resurrección.

La H. C. D de Old Lions Rugby Club participa con dolor el fallecimiento de su querido Chente y eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

VICENTE GUBERVILLE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Tucumán el 12/9/20 y espera la resurrección.

El intendente de la ciudad de Fernández, Dr. Víctor Araujo, participa con dolor del fallecimiento y acompaña a su familia en este difícil momento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

VICENTE GUBERVILLE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/9/20 en Tucumán y espera la resurrección.

“Que el Señor te tenga a su lado y nosotros en el corazón y en nuestra memoria querido “Chente”. Gastón Rosenberg, Martín Rosenberg y Berta Jantzon participan con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

CIRILO MARCELINO RUIZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/9/20 y espera la resurrección.

El intendente de la ciudad de Fernández, Dr. Víctor Araujo, lo despide con tristeza y acompaña en éste momento de dolor a sus seres queridos rogando por el eterno descanso de su alma. Adiós amigo correligionario.

INVITACIÓN A MISA

FRANCISCO JOSÉ CANTOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/7/20 y espera la resurrección.

Es un aniversario más que se suma a tu partida. Sigo pensando que una parte de mi se fue con vos pero al recordar tus alegrías y vivencias llenan mi ser para continuar por la vida. Algún día nos volveremos a ver.

Te amo y te extraño mi amado papilo. Al cumplirse 2 meses de su fallecimiento su hija María José invita a la misa virtual que se oficiará en la pág. de Facebook de la Parroquia San José hoy a las 18 hs.

RECORDATORIO

CLAUDIA PATRICIA FERNÁNDEZ DE PAZ

(q.e.p.d.) Se dur mió en el Señor el 14/9/19 y espera la resurrección.

Brindamos un homenaje solemne, a un ser ejemplar. Madre querida, a un año de tu partida, te recordamos con el mismo amor de siempre. No estás aquí con nosotros, pero sigues en nuestro corazón. Tu esposo Alberto, tus hijos Rosario, Juan y Nazarena.

RECORDATORIO

NÉLIDA CARLOTA BURGOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/9/00 y espera la resurrección.

Hoy hace 20 años que fuiste hacia el Señor y desde ahí nos cuidas por la buena senda, como desde nuestra niñez, lo cual te agradecemos y siempre la recordaremos. Sus hijos, nietos y bisnietos. Flia. Luna - Burgos, Flia Díaz- Burgos, Ilda Burgos de Saavedra y flia; Bibi Burgos y flia; Zulma Burgos y flia; Hugo Burgos y flia., y demás familiares.

RECORDATORIO

FRANCO TOMÁS CORVALÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/9/19 y espera la resurrección.

Hoy se cumple un año de tu pronta partida al encuentro con el Señor, amado hijo y hermano. Fue tan dolorosa tu partida que nos dejó un vacío infinito, imposible de sobrellevar, el dolor lacera nuestras almas. Te fuiste en un vuelo eterno, sólo nos queda el recuerdo de ese niño bueno, lleno de alegría, buen hijo, hermano y amigo, todo eso es poco para describir la bella persona que eras... mi vida... vuela alto hijo amado, más allá del sol y sé libre.

Te recordaremos por siempre mi ángel bello, esperando encontrarnos nuevamente en la mesa del Señor...

Tus desconsolados padres Aldo, Daniela y hermanos Seba y Silvana.

RECORDATORIO

CLAUDIA PATRICIA FERNÁNDEZ DE PAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/9/19 y espera la resurrección.

Los hermosos momentos vividos a tu lado se agigantan con el tiempo. Extrañándote por siempre. Nos reconforta el saber que estás en un mundo mejor con Dios Nuestro Señor y la Virgen María. Tus tíos que nunca te olvidarán. Norma, Antonio y José Luis Acosta y familia. Elevan oraciones en su querida memoria.

RECORDATORIO

MAURO REINOSO – BRÍGIDA, ARIAS DE REINOSO

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 14/9/88-20/2/05 y esperan la resurrección.

A 32 años y 15 años de sus fallecimientos. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos, invitan a rezar por el eterno descanso de sus almas.

RECORDATORIO

ISABEL GUTIÉRREZ (Chicha)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14-9/18 y espera la resurrección.

Ya pasaron 2 años, de aquel día en que te adelantaste para gozar de la presencia de Nuestro Señor y aún así sigues presente en nuestras vidas, ya que supiste dejarnos tu ejemplo, tus enseñanzas, vivencias, tus consejos, tus alegrías para cada circunstancia de la vida de lo que nos toque vivir. Sigues entre nosotros; entre la familia, amigos y vecinos.

Es por ello que nos sentimos convencidos de que estás en paz, de que cumpliste tu misión en esta vida.

“Dichosos los de corazón puro y valiente porque ellos verán a Dios”.

Sus hijas Maria Cecilia y Maria Silvina, su hijo político, nieta, su hermana y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

FANNY ACOSTA DE MORILLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/9/16 y espera la resurrección.

Hoy se cumplen 4 años de tu partida, esta es una fecha en la que nos invaden muchas emociones y sentimientos. Es muy difícil escribir estas líneas, cuando sabemos que ya no estás en cuerpo y que no podremos darte un beso o un abrazo que tanta falta nos hace, sin embargo nos reconforta saber que te encuentras en un lugar mejor y que siempre tendrás un espacio en nuestra memoria y en nuestros corazones. Además este es un aniversario muy especial, porque hoy cumple su 2do. año tu nieto, esa personita que tanto anhelabas y con la que soñabas, curiosamente llegó en la misma fecha de tu partida. Por eso, en este día, una vez más queremos rendir homenaje a tu vida y a la maravillosa persona que fuiste, mientras estuviste con nosotros y con todas aquellas personas que tuvieron la dicha de conocerte. Tu esposo Juan Carlos, tus hijos Emanuel, Fabián, Maximiliano y tu nieto Feliciano, rogarán por tu descanso eterno.

RECORDATORIO

FANNY ACOSTA DE MORILLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/9/16 y espera la resurrección.

Tú siempre vivirás en nuestros corazones, porque para nosotros eres eterna por todos los momentos maravillosos que vivimos juntas, todo el cariño que nos diste que ha quedado grabado en nuestras almas. Tus compañeras Liliana Tevez, María Adela Tosi, Evangelina Andrade y Marta Barrientos. Elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Su esposa María Marta Ruiz Diaz, sus hijos Martin, Rosario y Lourdes, su nuera Lourdes Ceballos, sus nietas Esmeralda (su reina de corazones) e Isabella (su reina de la esperanza) y sus hijos del corazón Lucas Spitalle y Sofía Vélez García, participan con inmenso dolor su fallecimiento. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO E HIJO.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido Gustavo, un hermano del corazón y acompaña a su familia y hermanos en tan difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Las compañeras de la Promoción 77 del Colegio de Belén de su hermana Alejandra participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Roberto A. Ávila y su familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. El servicio de cirugía general del Hospital Independencia participa con profundo dolor el fallecimiento del Director de nuestro nosocomio y ruegan por su descanso eterno.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Marisa Pérez Nazar y José Raúl Uardene, hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso en Paz. Nuestras condolencias a su familia.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Francisco Pérez Nazar y Cristian Cocheri, participan su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso en Paz.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Analía del Castillo, Ramón Cortina e hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo y del hermano de Alejandra y elevan oraciones por su eterno descanso en Paz. Nuestras condolencias a su familia.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Su amigo Samuel Díaz y familia paticipan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Matías Salmoiraghi, Florencia Ayunta de Salmoiraghi participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Carlos A. Salmoiraghi Echegaray, Agostina Elias, y sus hijos Augusto y Stefano participan con profundo dolor de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

BARNETCHE, MARIANO ALEJANDRO (CACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Sus sobrinos María Elena Barnetche, Luis de la Rúa, Matias, Valentín y María Pía, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BARNETCHE, MARIANO ALEJANDRO (CACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Querido tío Cacho. Con tu dolorosa muerte también acallan los sones de su inseparable guitarra que acompañaban su voz e hizo disfrutar años a familiares y amigos. Nunca lo olvidaremos. Lo llevaremos por siempre en nuestro corazón. Su sobrino José Eduardo Gomez y su mamá Perla Vella de Gómez participan acongojados su fallecimiento. Acompañan a la tía Negrita, hijos, hijos políticos, hermana y demás familiares. Ruegan oraciones en su querida memoria. Villa La Punta. Choya.

BARNETCHE, MARIANO ALEJANDRO (CACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Elsa Benavente de Giménez Patiño, sus hijos: Rubén, Silvia y Víctor Feijóo, Ricardo y Patricia Omill, participan con dolor su fallecimiento.

BARNETCHE, MARIANO ALEJANDRO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Betty H. de Lucatelli y familia, participan su fallecimiento con profundo dolor de su querido amigo Cacho. Y pide a Dios resignacion para su familia y el eterno descanso de su alma.

BARNETCHE, MARIANO ALEJANDRO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Luis Jose Vella, Luis Edmundo Vella y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso trance, rogando al Señor por el eterno descanso de su alma y cristiana resignacion para su familia.

BARNETCHE, MARIANO ALEJANDRO (CACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Aída Infante Del Castaño, participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su querida memoria.

BARNETCHE, MARIANO ALEJANDRO (CACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Polo Mackeprang y Magalí Sily e hijos y nietos Mario A. Sily, hijos y nietos, lo despiden con tristeza y dolor al querido amigo de la familia. Acompañamos y abrazamos con mucho cariño a Negrita e hijos y a su hermana Saulita en irreparable pérdida. Cacho que descanses en los brazos y en la paz del Señor.

BARNETCHE, MARIANO ALEJANDRO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Silvia Paglierani de Barnetche, su hermana Cristina Paglierani, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

BARNETCHE, MARIANO ALEJANDRO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Te despido con el recuerdo de los buenos momentos compartidos en el café con la querida Lida, a quien acompaño con mis lágrimas en su dolor. Ethel Matach (Beba).

BARNETCHE, MARIANO ALEJANDRO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Olga Zurita, sus hijos y sus respectivas familias participan con mucho dolor su desaparición física, acompañando a su esposa Negrita y a sus hijos. No olvidaré los momentos de alegría vividos en nuestra juventud. Descansa en paz Cachito. Villa La Punta. Choya.

BARNETCHE, MARIANO ALEJANDRO (CACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Juan Bautista Paz, María Natalia Soria y sus hijos Javier y Maria del Huerto participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañas a su mujer e hijos, en especial a Clo en estos momentos difíciles.

BAZÁN, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Sus vecinos Flias: Alderete - Terrera, acompañan a Ester y familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Su esposo Andrés, sus hijos Alejandro, Julio, Silvia, Patricia, Erika, Amelia, hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

GUBERVILLE, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/9/20|. Su abuelo Vicente Fernández lamenta la partida de su ángel. Que Dios lo tenga en paz y brille para el la luz que no tiene fin.

GUBERVILLE, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/9/20|. Su abuela Nelly Yoni participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

GUBERVILLE, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucuman el 12/9/20|. Su tío Ramón Vicente Fernández y Mónica participan con profundo dolor su fallecimiento.

GUBERVILLE, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/9/20|. Sus primos hermanos Vicente, Alejandro, Guillermo, Luciano y Gerardo Fernández lamentan con profundo dolor la partida de su primo.

GUBERVILLE, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucuman el 12/9/20|. Su tío Guillermo Rodríguez Brim, lo despide con profundo dolor.

GUBERVILLE, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/9/20|. Sus tíos Liliana, Marisel y Juan Pablo Fernández Murad y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GUBERVILLE, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/9/20|. Señor, ya está ante ti, recíbelo en tu morada, donde reina la misericordia, la paz y el amor. Con todo el dolor que sentimos por tu partida. Sus padrinos Delma y Toto y sus hijos Diego y Maryné, Fernando y Juani. Elevan oraciones en su querida memoria y acompañan con amor a su esposa e hija, madre, padre y hermanos. Paz y vida eterna para quien dejó huellas imborrables de amor y amistad.

GUBERVILLE, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/9/20|. Chente querido, una partida tan inesperada que se hizo sentir mucho, hasta siempre!! Manuel Arce (h) y familia. Acompaña con profundo dolor a su familia.

GUBERVILLE, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/9/20|. ¡Dios mío! ¡Bendice! a Vicente y a su querida familia!. Liliana Peláez Guberville, Carlos Alberto Litvak y sus hijos Florencia, David, Maria Virginia y Marcos Litvak Peláez y sus respectivas familias, participan con dolor de tan penosa pérdida y acompañan con oraciones a sus papis, hermanos y familia toda. ¡Que Jesus Nuestro Señor le conceda la vida eterna. Amen!

GUBERVILLE, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/9/20|. Beto Acuña, Adriana Di Filippo, e hijos participan el fallecimiento del querido "Chente" y acompañan fraternalmente a su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GUBERVILLE, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/9/20|. Gustavo Neme, Daniela Trucco y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GUBERVILLE, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucuman el 12/9/20|. Carlos Ernesto García, Adela Gabriela Pacheco sus hijos, Emanuel y Macarena Vera, César, Patricia y Maximiliano Paz y María Angel despiden al querido Chente y ruegan resignación a su familia. Que brille para él la luz que no tiene fin.

GUBERVILLE, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/9/20|. Estarás para siempre en nuestros corazones y nunca olvidaremos tu bondad y tu alegría de vivir. Tus compañeros y amigos de la comisión médica N1 SRT Tucumán. Acompañamos con profundo dolor a su familia.

GUBERVILLE, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/9/20|. Julio Lucero, Mariela Baumann, Georgina Blanco y Maria Silvia Lescano participan con profundo dolor de su fallecimiento.

GUBERVILLE, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/9/20|. Rogamos tu eterno descanso en la Casa del Señor. Te guardaremos con nobles e imborrables recuerdos. Víctor Hugo Pérez Nuri, su Sra. Maria Fernanda Ledesma y flia, participan con profundo dolor y acompañan a su familia en tan difícil momento.

GUBERVILLE, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/9/20|. Graciela Rojas Alcorta de Jorge participa con profundo dolor su fallecimiento, acompaña a toda su familia en tan dolorosa circunstancia y eleva oraciones en su querida memoria. Descansa en paz Vicente.

GUBERVILLE, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/9/20|. Clara R. de Rovarini, sus hijos Juan Manuel y Gabriela, Pablo y Marcela, Julio y Jorgelina y sus nietos participan con dolor el fallecimiento del querido Vicente. Ruegan oraciones en su memoria.

GUBERVILLE, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/9/20|. Descansa en paz amigo querido. Ana Gómez Costas, su esposo Álvaro Cantos e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en tan difícil momento.

GUBERVILLE, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/9/20|. La camada 75/76 de Olds Lions despide a un hno. y a un Gran León que siempre los tendrá en sus líneas. Hasta siempre Chente.

GUBERVILLE, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/9/20|. Federico M. Mishima, Soledad Torrandel y flia. participan su fallecimiento y elevan una oración en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

GUBERVILLE, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/9/20|. Sebastián Aprile, Ivana Rodríguez y flia. participan su fallecimiento y elevan una oración en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

GUBERVILLE, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/9/20|. Luis E. Trejo y flia. participan con profundo pesar el fallecimiento de Vicente hijo de su amigo Carozo. Q.E.P.D

HERRERA, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Su hermana política María Cano, hijos Roberto, Cecilia, Andrea, Alejandra y sus nietos Ignacio, Milena, Emilia y Baltazar participan con tristeza su partida al Reino Celestial, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

IN AEBNIT, HUGO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Papá: porque me enseñaste a amar la naturaleza, a descubrir las bondades de los animales, con especial pasión por la cinofilia. Porque de tu mano aprendí que la vida es más simple y la viviste plenamente. Descansa en paz junto a mi madre. Su hijo Pablo, hija política Griselda Zuain y nietos Leandro, Natali y Camila.

IN AEBNIT, HUGO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Papá: te fuiste al reencuentro de quien tanto extrañabas: nuestra madre, es ese nuestro gran consuelo. Gracias por ser incondicional, por guiarnos y enseñarnos a caminar por la vida. Te quisimos y te cuidamos con el amor que nos inspirabas. ¡¡Descansa en paz !!. Sus hijos Carlos Luis, Pablo, Adriana, Marcelo y Gustavo, hijos políticos Griselda Zuaín, Néstor Ruiz y Daniela Urbani, nietos y bisnietos.

IN AEBNIT, HUGO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Sus primos Hugo Federico Ruiz Taboada y Maria Eugenia Ruiz Taboada y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

IN AEBNIT, HUGO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. "El Dios nuestro nos guiará más allá de la muerte". Ada Biscione de Zuaín, hijos Griselda, Eduardo y Daniel y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Y ruega una oración en su memoria.

MAZA, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. La recordaremos en nuestros corazones y que Dios la tenga a su lado. Su padre político Daniel Castaño, sus cuñados Mabel, Dilda, Arturo, Evelio, Noemí, Rosa, Norma, Dani y Miguel participan con profundo dolor.

MAZA, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Hoy Dios recibe a un ángel más en el cielo, como necesitaba sumar una estrella, la llamó a su encuentro. Que en paz descanse Tela. Su hermano político Miguel, su cuñada Fernanda, sos sobrinos Brian, Fernando, consuegra Vilma.

MAZA, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Su hermana política Rosa María Cataño y su hija Daiana Soledad Branchi, que nunca la olvidarán. Brille para ella luz que no tiene fin.

NEDER DE BRAVO, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Sus sobrinos Ramón Carrizo, Elizabeth Carrizo y Rheque Carrizo, Silvia Abdala, Claudia Carrizo y flia, Ramón A. Carrizo y flia, Silvina Carrizo y flia, Alejandra Carrizo y flia, Matías Carrizo participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NEDER DE BRAVO, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Luis Alberto Bravo (h), su esposa Lorena de Bravo, sus hijos Agustina y Alejandro, participan con profundo dolor el fallecimiento de su abuela y bisabuela respectivamente. Ruegan oraciones en su memoria.

NEDER DE BRAVO, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Lic. Maria Inés del Rosario Suárez, sus hijos Luis Alberto y Prof. Florencia Herrera Suárez, participan con profundo dolor el fallecimiento de Emilia. Ruegan una oración en su memoria.

NEDER DE BRAVO, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Sofía del C. Montesinos de Abalovich y flia, y su hijo Eduardo Antonio Abalovich y flia, acompañan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NEDER DE BRAVO, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Margarita Navarrete de Bravo y familia, participan con profundo dolor del reciente fallecimiento de su cuñada. Ruegan a Dios, depare a su alma el descanso eterno en la Gloria Celestial y otorgue cristiana resignación a todos sus deudos.

NEDER DE BRAVO, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Las amigas misericordistas del café de los lunes participan el fallecimiento de la tía de la querida Cuqui Astún de Marañon, la acompañan en estos tristes momentos y ruegan por su eterno descanso en la Casa de Dios Nuestro Señor.

PÉREZ ALBERT, JUAN LUIS (CHACHO) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 13/9/20|. Dr. Carlos Antonio Olivera, Liliana Mendoza, participan del fallecimiento de nuestro querido amigo Chacho y acompañan a su esposa Aida e hijos, en tan doloroso momento. Lo recordaremos por sus valores y su inclaudicable vocación de servicio.

PÉREZ ALBERT, JUAN LUIS (CHACHO) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 13/9/20|. Julio Bridoux, su esposa Martha Giménez Carol y sus hijos participamos con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a toda su familia especialmente a su esposa Aída . Pedimos oraciones en su memoria y que nuestro Señor lo reciba en su santa gloria. Querido Chacho descansa en paz.

PÉREZ ALBERT, JUAN LUIS (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 13/9/20|. El Rotary Club Santiago del Estero Huarmi participa con profundo dolor del fallecimiento de quien fuera propiciador de su formación como club y a quien le debe tanto aprendizaje en este grato camino del servicio. Acompaña a su querida familia en estos momentos y ruega oraciones en su memoria.

PÉREZ ALBERT, JUAN LUIS (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 13/9/20|. Lía T. Goitea lamenta la partida a la Casa del Señor del apreciado amigo Chacho. Fortaleza a su familia y oraciones a su memoria.

PÉREZ ALBERT, JUAN LUIS (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 13/9/20|. Hilton Lo Bruno y flia. participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. "Que brille su luz que no tiene fin".

PÉREZ ALBERT, JUAN LUIS (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 13/9/20|. Directivos de Lo Bruno S.A. participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. "Que brille su luz que no tiene fin".

PONCE, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Juanito, amigo querido de toda la vida, te fuiste antes de poder reencontrarnos personalmente y evocar juntos tantos momentos hermosos vividos en la infancia, juventud y como compañero de trabajo, solo el telefono nos unió. Nos queda pendiente el volver a vernos, te despido con mucho cariño amigo del alma y ruego a Dios te reciba en su Gloria. Pimpo Avellaneda de Morellini y sus hijos Marcia y Lucas Morellini y Ornella Lezcano Mattar, participan su fallecimiento, ruegan al Señor le dé el descanso eterno como asi tambien les dé resignacion a su familia. Que brille para el la luz que no tiene fin.

PONCE, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Club Atlético Güemes, participa con profundo dolor el fallecimiento de su ex-dirigente. Ruegan oraciones en su memoria.

PONCE, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Dr. Guillermo Murad y familia participa el fallecimiento de su amigo. Ruega oraciones en su memoria.

REGAZZONI, HEBE LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Silvina Díaz Miguel de Bravo y Ricardo Bravo, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Sra. Hebe, acompañan a su flia. en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

REGAZZONI, HEBE LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. La Promocion 63 de la Escuela Normal participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su hija Hebe y familiares en tan difícil momento.

REGAZZONI, HEBE LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Sus vecinos y amigos de la calle Absalón Rojas: Azucena Navarro, Ricardo Llapur, su esposa Ángela participan con dolor su fallecimiento. Se ruega oraciones en su querida memoria.

REGAZZONI, HEBE LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Marilú Juárez, Ramón Barraza y familia, acompañan a la familia de nuestra querida Hebe en tan dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

REGAZZONI, HEBE LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. 'El Señor es mi pastor... junto a aguas de reposo me pastoreará" (Sm 23. La Biblia). Irma Ise de Velarde y familia participan su fallecimiento y abrazan a sus hijas Hebe Luz y Blanquita en el dolor de la partida.

ROJAS, ELSA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Querida "Buba": Te vamos a recordar en cada momento de nuestras vidas y permanecerás siempre en nuestros corazones. Su hija Alejandra Mukdsi; su hijo político José María Gómez; sus nietos Sabrina, Facundo y Antonela participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

ROJAS, ELSA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Confiamos en tu palabra Señor. Sus consuegros Anita Villalba y José Luis Gómez junto a sus hijos y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a toda la familia en este difícil momento que les toca vivir. Choya.

ROJAS, ELSA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Edmundo Gómez, su hija Claudia María; sus nietas Maitena y Oriana, desde Choya, participan su fallecimiento y acompaña a la familia en este triste momento. Choya.

ROJAS, ELSA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Dale el descanso eterno. Juan Carlos Oroná, junto a sus hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Estación La Punta. Choya.

ROJAS, ELSA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Carlos Oroná, su esposa Isabel Tofanelli; sus hijos Carly, Ana y Paula Oroná participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones a su querida memoria. Choya.

TICLE, CARLOS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Sus padres Griselda, Carlos, hermanos Carolina, Camila, Valentín, Eluney, abuelos, tíos, amigos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs en el cementerio San Marcos. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ARIAS JIMÉNEZ, RAFAEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/20|. Al cumplirse 6 meses de su partida al reino celestial. Tu partida dejó un dolor tan profundo que solo el saber que estás con Dios nos alivia y nos da fuerzas para seguir luchando. Tu esposa, hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con un profundo dolor por su fallecimiento y ruegan una oración a su memoria.

CORVALÁN, FRANCO TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/19|. Hace un año de tu inesperada partida al Reino Celestial. Dejaste un dolor inmenso en nuestros corazones. Te extrañamos y es imposible no derramar lágrimas por tu ausencia. Tus abuelos Aldo y Teresa, tus tíos Hugo y Fabiana, Analia y Orlando, tus primos Javier y Andrea, Geraldina, Luisina y Victor y tu tía Angela, te recordamos con mucho amor. No lloren por mi si me aman, estoy en un nuevo hogar, mas allá del sol. Ruegan una oración en su memoria.

LAZARTE, ERNESTINO (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Sus hermanos Aldo, Julio, sobrinos Rodrigo, Carina, Ale, Facu, Santi, Matheo, Mario, Sergio, Diego, Carolina, Simona y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162.Tel. 4219787.

LAZARTE, ERNESTINO (Garza) (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Tío querido nos dejó un dolor muy grande en nuestra vida, gracias por todo. Que el Señor lo reciba en su gloria. Sus sobrinos Alejandro, Facundo, Santiago y Mateo Lazarte y Karina Sayago. Ruegan una oración en su memoria.

PÉREZ, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Sus hijos Aurelia, Brigi, Angel, María, Ernestina, Remigio, Marcelo, Andrea, Irene, hijos políticos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Machajuay. Dpto. Figueroa. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

TREJO, FREDES BINDO (q.e.p.d.) Falleció e 13/9/20|. Sus hermanos, hnos pol., sobrinos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia a las 9 hs. Serv. Unión Ferroviaria. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SERRANO, RAFAEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Padre querido, hace tres años de tu partida al Reino Celestial, dejaste un dolor inmenso en nuestros corazones, tu recuerdo vive intaco y es imposible no derrar lagrimas por tu ausencia. Te extrañamos mucho y sabemos que esta en un lugar privilegiado, Adios no es para siempre, adios nos es final, solamente significa que te echaré de menos hasta que nos volvamos a encontrar, sigue brillando como siempre. Tu esposa Ramona, tus hijos Oscar y Beatriz, tus hijos políticos Mariela y Fabián y tus nietos Valentina, Rodrigo, Maximiliano y Gabriel. Rogamos una oración en su memoria.

CORVALÁN DE MUSCARI, MARTA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Enzo V. Piumetti, su esposa Dina (Vicky) Herrera, sus hijos Valeria, Sebastián (a) y Antonella, hijos políticos, nietos y Alicia Herrera participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eterno,

DÍAZ, JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Sus hermanos, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Noria Dpto. LORETO COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (GREGO) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Cr. Sebastián Rojas Anzani, esposa e hijos participan con profundo dolor la partida de un gran hombre que dedico su vida al agro y a su familia. Su esposa doña Chicha, sus hijos y nietos fueron su refugio. Duerma en paz don Grego.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Roberto Nuno, su esposa Estela Maris Castillo, sus hijos Roberto, Merish, Viviana Marcela, Stella Maris con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Héctor Banco y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento y hace llegar sus condolencias a sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

PONCE, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Enzo V. Piumetti, su esposa Dina (Vicky) Herrera, sus hijos Valeria, Sebastián (a) y Antonella, hijos políticos, nietos y Alicia Herrera participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

PONCE, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. La comunidad del Centro Experimental Nº 4 "Maximio S. Victoria" participa con inmenso dolor el fallecimiento de su querido ordenanza "Juanito". Elevan oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

RUIZ, CIRILO MARCELINO (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Su esposa Estela Ríos, sus hijos Damián, Cristian, hijos politicos Silvina, nietos, sus hermanas Lidia, Lola y demas familiares, sus restos fueron cremados. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel. 4219787.

RUIZ, CIRILO MARCELINO (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. El Rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad, que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Sr. Cirilo Ruiz y acompañan en el dolor a su hijo, el Lic. Damián Ruiz, docente de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, y a toda su familia.

RUIZ, CIRILO MARCELINO (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. El Decano, Lic. Marcelino Ledesma, la Vicedecana, Dra. Josefina Fantoni, miembros del Consejo Directivo, junto a los integrantes del Consejo Directivo, de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, de la UNSE, participan del fallecimiento del Sr. Cirilo Ruiz y acompañan en el dolor a su hijo, el Lic. Damián Ruiz, docente de dicha Facultad, y a toda su familia.

YORBANDI, MDALAL LUISA (MADUI) (q.e.p.d.) Falleció 11/9/20|. Dr. Jorge Morra, su esposa Karina y sus hijos Rosario, Jerónimo y Matías participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.