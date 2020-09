Alejandro Sánchez: “Preferiría que haya descensos”

14/09/2020 - 00:59 Deportivo

El arquero de Central Córdoba, Alejandro Sánchez, lamentó que se hayan suprimido los descensos en el fútbol argentino. “Los ascensos y los descensos son parte del fútbol. Son cosas que deberíamos seguir teniendo. El fútbol argentino se basa también en el sentimiento. Muchas partes de la historia se han resuelto en las promociones, en los descensos”, explicó.

“Si hay algo que destaca al fútbol argentino, es la pasión. Es muy lindo, la alegría que lleva un ascenso o la tristeza de un descenso, es fundamental. En lo personal, preferiría que el campeonato tenga descensos”, agregó el “Oso”, en Tiempo Extra, de FM 94.7 de Buenos Aires.

Sobre la actualidad del equipo y la provincia, comentó: “Tuvimos una semana bastante dura de entrenamiento, hoy nos dieron día libre y se disfruta descansando. Se complicó un poco con el tema de los casos de coronavirus, pero no se compara a otros lugares. Estamos bastante bien en Santiago, hay muchas restricciones con los horarios. De alguna manera hay que controlarlo”.

El arquero también hizo hincapié en la preparación del equipo de Alfredo Berti. “Las prácticas de fútbol nos vino muy bien a todos. De ahora en más, tenemos que seguir trabajando en lo físico. Vamos a ver si se puede hacer algún amistoso, estaría bárbaro. Estamos ansiosos por volver a la competencia”, señaló.

Justamente, sobre la postergación del torneo, comentó: “Esperemos que no se estire más la vuelta, sería muy estresante para todos. Se habla de noviembre en algunos casos. La gente del ascenso depende de nosotros. Va todo de la mano, esperemos comenzar lo antes posible”.

“Esto no le hace bien al fútbol argentino. Obviamente que la vida es lo más importante, pero hay que encontrarle una solución al problema, la vida sigue y tenemos que trabajar. Bajo un protocolo, hay que buscarle la vuelta”, agregó.

Sánchez no cree tener la titularidad asegurada en el Ferro. “No vine a Central Córdoba a buscar continuidad. Vine acá porque el técnico me invitó a formar parte de un proyecto. Nadie te asegura la titularidad”, advirtió. Y agregó: “‘No me fui de Atlético Tucumán para buscar continuidad. Vine acá para formar parte de un proyecto. Para mí y para mi familia, era lo mejor. Me molesta que se hable de eso. En el fútbol y en la vida, nadie te asegura nada”.

Tras exclamar que “extraño el fútbol argentino!” criticó la decisión del presidente de AFA de no haberlos dejado entrenar antes: “¿Qué tenía de malo que los equipos del interior empiecen antes a entrenar? Siempre estuve a favor de eso. Chiqui Tapia no quiso y terminaron empezando todos en la misma fecha”.