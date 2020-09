Omar Sued: “La epidemia está fuera de control en el interior del país”

14/09/2020 - 02:04 País

El médico infectólogo Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología e integrante del Comité de asesores del Presidente de la Nación, dejó en claro que la apertura de vuelos locales no debería ocurrir por el momento. “La epidemia está fuera de control en el interior del país, no están dadas las condiciones para abrir los vuelos de cabotaje”, dijo.

“Hoy estamos en una situación bastante mala. Tenemos muchos casos, sobre todo fuera de Buenos Aires”, expresó esta tarde al programa radial “De lejos no lo ves”. Según explicó, gran parte del período de aislamiento en el país transcurrió con la mayor parte de los casos en el conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo “ahora todo el país se fue flexibilizando”.

“Las provincias han sido muy rápidas en flexibilizar y se envalentonaron demasiado viendo lo que pasaba en Ciudad y Provincia, pero no estaban tan capacitadas para manejar los brotes. Eso ha hecho que Río Negro, Jujuy y Mendoza tengan brotes muy grandes de caso”, remarcó. Dichos distritos hoy atraviesan una situación de emergencia debido a la limitada cantidad de camas disponibles de terapia intensiva.

“Estamos en esta coyuntura que desde la epidemiología lo lógico sería cerrarlos drásticamente, así como cerró Israel ayer, desde lo político estos distritos no quieren tomar esta responsabilidad a pesar de que desde Nación les dicen que tienen todas las disposiciones para poder hacerlo”, enfatizó .

“La situación es realmente preocupante porque cuando una terapia intensiva está llena y no entra ningún paciente más significa que va a aumentar la mortalidad”, dijo .

Con respecto a las palabras del expresidente Mauricio Macri, quien cuestionó las medidas de aislamiento sanitario al señalar que “lo que se busca es el control social”, Sued dijo que ciertamente es así, pero para evitar un colapso hospitalario: “Lo que se busca es el control social, pero no para que no se manifieste sino para que no se contagie”.