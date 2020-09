La fuerza femenina se apodera de la pantalla de TV

14/09/2020 - 21:55 Pura Vida

La ausencia de ficciones argentinas se convirtió en luz verde para el desembarco de nuevas latas extranjeras, fundamentalmente en la grilla de Telefé, cuyo público es amante de los culebrones, algo que dejan en evidencia los altos números de rating que consiguen las telenovelas extranjeras desde “Y tú quién eres?", que se volvió imbatible en las distintas franjas y que está llegando a su despedida, pasando por la producción brasileña “Jesús”, que transita atrapantes capítulos; y las turcas “Elif” y “Alas rotas”.

Apoyada en esos número, y para reemplazar el espacio que dejará “Y tú quién eres?”, pronto se estrenará “Fuerza de mujer”, cuya historia gira en torno a Bahar (™zge ™zpirinçci), una mujer que fue abandonada por su madre cuando tenía ocho años de edad, y creció en medio de muchas incertidumbres. Tras años de soledad, Bahar conoce a Sarp, el hombre de quien se enamora y junto a él forma una familia con dos hijos: Nisan y Doruk.

Sin embargo, su felicidad se acaba cuando su esposo muere en un accidente. Bahar, a fuerza de voluntad y amor, deberá sacar adelante a su familia criando a sus hijos sola, en una situación precaria, viéndose obligada a poner en tela de juicio sus principios.

Bahar cae gravemente enferma y, tras 20 años, sin más remedio, vuelve a contactar con su madre, Hatice (Bennu Yildirimlar), a la que no puede perdonarle que la haya abandonado. A lo largo de la telenovela, Bahar debe hacer frente a los fantasmas del pasado y a su propia hermana, Sirin (Seray Kaya), una joven sin escrúpulos a la que no conocía y que mantenía una relación amorosa con su difunto marido.

Cuando Bahar se entera de esta traición, el dolor de la pérdida se transforma en ira y su mundo se derrumba. Y aparece un nuevo interrogante, ¿realmente falleció su esposo?

Basada en el drama japonés “Woman: my life for my children”, la serie refleja la historia de una mujer llena de coraje, que por amor a sus hijos luchará por seguirá adelante a pesar de los obstáculos.

La nueva vida de la familia se desarrollará en una zona llamada “Departamentos del Palacio”, donde deberán enfrentar una serie de adversidades y situaciones de discriminación.

La telenovela turca se estrenó en 2017 y ya dio vuelta al mundo, liderando la audiencia de todos los países en los que se emitió.