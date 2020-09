Instinto maternal puro: una enfermera le dio de mamar a recién nacido

14/09/2020 - 22:47 Interior

En una instintiva reacción de madre y de infinita ternura, una enfermera del hospital de Ojo de Agua le dio de mamar a un recién nacido ya que su joven madre no podía hacerlo y ya había pasado mucho tiempo desde su llegada al mundo.

Vanesa Suárez, junto a un compañero, se había trasladado hasta la ciudad de Sumampa, donde una joven de 22 años había tenido a su bebé en su domicilio y ambos necesitaban los controles de rigor.

Al parecer, el pequeño nació en la casa de su mamá, porque esta no había avisado a sus padres de que estaba embarazada.

“Cuando nos avisaron que la mamá había tenido un parto domiciliario, fui juntamente con otro enfermero a verla y trasladarla al hospital de Ojo de Agua, para una mejor revisión, porque la madre no tenía vacunas, y no era un embarazo planeado. La mamá es una joven, de 22 años, quien aparentemente nunca se había hecho controlar”, explicó.

Como las horas pasaban y tanto la médica que atendió a la mamá como la enfermera, se dieron cuenta de que hacía tiempo que el bebé no se alimentaba, por lo que con el consentimiento necesario, Vanesa le dio de mamar al bebé por primera vez en su corta vida.

El nacimiento se produjo a término, y nació un varoncito que pesó 3,100 kilogramos.

“Soy madre, no podía ver a así al bebé”

En todo momento, Vanesa prestó una atención especial a la situación que le tocó asistir, que sin dudas nunca podrá olvidar.

“Yo soy madre, y no puedo ver así a un bebé, yo sabía lo que podía pasarle si no succionaba algo, ya habían pasado muchas horas y le podía bajar el azúcar. No había otra solución en ese momento y no dudé en hacerlo”, relató Vanesa que es mamá de Bruno, que ya tiene un año de edad.

También lamentó la situación de la joven mamá, quien “aparentemente no había avisado de su embarazo, y vino con una vecina que la acompañó”.

Como en toda ciudad chica, la historia de la enfermera solidaria no tardó en conocerse y hubo una gran repercusión, muchos gestos de gratitud para con la profesional.