Las Termas ya tiene 65 casos activos y otros 27 recuperados de Covid-19

15/09/2020 - 00:34 Termas

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Los integrantes de la Mesa Multisectorial de Emergencia Sanitaria de Las Termas se reunieron para analizar la situación de los casos positivos de Covid-19, que se registraron en gran número en los últimos días.

En ese sentido, brindaron una conferencia de prensa de manera online, donde explicaron algunas situaciones que vienen ocurriendo en los últimos días con personas sospechosas del virus. La reunión estuvo encabezada por el intendente municipal, Jorge Mukdise, el Director Coordinador del Centro Integral de Salud Las Termas de Río Hondo, Dr. Luis Martínez, el jefe de Departamental Nº 6, comisario mayor José Camaño, y el coordinador de Protección Civil, Alfredo García.

“Desde la mesa seguimos trabajando, realizando el seguimiento de la evolución sanitaria de la ciudad, continuamos observamos algunas dudas en el comportamiento de algunos vecinos que parece que todavía no tomaron conciencia de la dimensión de la pandemia y es más fácil muchas veces encontrar culpables que acatar las disposiciones que venimos repitiendo hace casi 180 días como es cuidarnos, el distanciamiento, el uso del tapaboca y el permanente lavado e higiene de las manos. Depende de cada uno de nosotros. No porque me dé negativo el test puedo reunirme y no cumplir las disposiciones sanitarias”, expresó el mandatario comunal.

Por su parte el Dr. Martínez hizo referencia a los casos confirmados: “Estamos en un momento difícil en Las Termas porque el virus está en la ciudad. Hasta el domingo 13 de septiembre tenemos 92 casos acumulados positivos, 54 hombres, 29 mujeres y 9 son niños, activos tenemos 65 de los cuales 27 se recuperaron”.

Y aclaró: “Ante las insistentes consultas de personas que se quieren hisopar le decimos que a cada uno de los casos se les hace un seguimiento sanitario y epidemiológico. El hisopado no cura, pero tampoco me puede dejar tranquilo si me da negativo o no detectable”.