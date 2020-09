FÚNEBRES | 15 de septiembre del 2020 - Parte 1

15/09/2020 - 02:25 Funebres

Fallecimientos

- Rubén Ariel Roldán

- Frutosa Villarreal (Loreto)

- Arturo David Gómez

- Jacinto de Jesús Gómez (La Banda)

- Bernardo Raúl Yturre (Dpto. Moreno)

- María Luisa Ledesma

- Ana Metzler (La Banda)

- Doralinda Soledad Marquez (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

PARTICPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

Hermano: “Siempre estarás en el corazón de todos nosotros”. Tu hermana Silvia Helena María Argibay Garma, Gustavo Juarez Villegas y tus sobrinos Joaquín, Nany y su hija Olivia Juárez Villegas, tu ahijada María Magdalena Juárez Villegas y Javier Nicolás Juárez Villegas participan con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

Francisco Zamora y su Sra. Virginia Cuevas, lamentan con profundo dolor el fallecimiento de Gustavo Argibay, piden consuelo para su familia, y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

Los subdirectores Dr. César Albuixech y Dr. Mario Rosales y personal del Hospital Independencia participa con profundo dolor el fallecimiento del director de la institución. Elevamos oraciones en su querida memoria.

PARTICPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

La comisión directiva de la Asociación Cooperadora Dr. Francisco Viano del Hospital Independencia lamenta profundamente su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento de dolor.

PARTICPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

Su amigo Dr. Guillermo Murad y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Gustavo Agustín Argibay, socio vitalicio de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

PARTICPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

El Decano de la Facultad de Ciencias Médicas Dr. Eduardo Lian Allub participa con dolor el fallecimiento de su amigo y colega. Acompaña a su familia en estos momentos de pesar. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

El Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Regional Ramón Carrillo con todo el plantel de médicos que lo componen participan con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera ex médico del servicio y colega. Acompañamos a familiares y amigos elevando una oración en su memoria.

PARTICPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

Pedro José Agüero Lami, María Elina Vitalevi, María Sara Agüero, María Carolina Agüero, Santiago Argibay, Juan Manuel Agüero, Solana Montes de Oca, Manuel y Joaquín Agüero participan con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

María Carolina Agüero y Santiaguito Argibay participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

El personal del Servicio de Salud Mental del Hospital Independencia despide con profunda tristeza al Director Dr. Gustavo Argibay. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Dra. Mariela Nassif participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Gustavo Agustín Argibay y ruega oraciones en su memoria.

PARTICPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

El Dr. Sebastian Sayago, su esposa Dra. Mariela Nassif, sus hijos Maria Victoria y Maximo, participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Gustavo Agustín Argibay y elevan oraciones en su memoria.

PARTICPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

Dr. Walter Daniel Micol y su hijo Nehemias Micol participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. En tan triste momento.

PARTICPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

Carlos Alejo Ducca, María Beatriz Viaña y sus hijos Alejo y Sonia, Javier y Lourdes, Nicolás y Agostina, Mercedes y Martín acompañan con profundo dolor a su familia.

PARTICPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

El ministro de Desarrollo Social Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad Dr Ángel Hugo Niccolai participa su fallecimiento y acompaña a su familia.

PARTICPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

El fiscal general de la Provincia, Luis Alberto de la Rúa, participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva una oración a su memoria.

PARTICPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

La ministra de salud Lic. Natividad Nassif, el subsecretario de salud Dr. César Monti, el Coord. Gral.CPN Norberto Zanni participan con profundo pesar de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PARTICPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

El subsecretario de Obras Públicas, Sr. Jorge Zuain participa con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Gustavo Argibay.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Agua y Medio Ambiente Arq. Argentino José Cambrini participa con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Gustavo Argibay.

PARTICPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

El Dr. Eduardo Federico López Alzogaray y familia, participan con profundo pesar el fallecimiento de Gustavo Argibay, acompañan en este difícil momento al Dr. Sebastina Diego Argibay por esta irremediable pérdida , y elevan oraciones en su memoria.

PARTICPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

El Superior Tribunal de Justicia, acompaña en este dificil momento al Dr Sebastian Diego Argibay y familia, por el fallecimiento de Gustavo Argibay, y ruegan una oración por su descanso eterno.

PARTICPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra. Matilde O’Mill participa su fallecimiento.

PARTICPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

Dra. Teresa del Valle Flores participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en este momento de gran dolor.

PARTICPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

El defensor Gral. de la Provincia , Dr. Enrique José Billaud participa su fallecimiento . Eleva oraciones en su memoria.

PARTICPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

Dr. Daniel Escobar Correa y familia participan con profundo dolor el fallecimiento y acompañan a la familia en este duro momento y elevan oraciones en su memoria.

PARTICPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

Sr. Juan José Lami Hernández y familia, Sr. Francisco José Lami Hernández y familia participan con profundo dolor y ruegan oración a su memoria.

PARTICPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

Querido Gus: “Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. Temprano levantó la muerte el vuelo… “. Te despedimos con inmensa pena, aunque sabemos que ya no sufres. Todos los buenos momentos vividos quedan guardados en nuestro corazón. Abrazamos a María, tus hijos, nietas y hermanos con inmenso cariño. Emita y Guilli.

PARTICPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

El equipo directivo, personal docente y administrativo del IES “Dr. Antenor Álvarez” de Cruz Roja Argentina, filial Santiago del Estero, participa con dolor el fallecimiento del director del hospital Independencia, transmiten sus condolencias a la familia. “Brille para él la luz que no tiene fin”.

PARTICPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

Comisión directiva, socios y simpatizantes del Club Atlético Mitre participan con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

Dr. César Albuixech, su esposa Leisa Ábalos Reynoso, sus hijos Benjamín, Facundo y Alejo Albuixech Ábalos participan el fallecimiento de nuestro querido amigo Gustavo y elevamos una oración en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

El comité de docencia, investigación y ética del Hospital Independencia, participa con profundo pesar el fallecimiento de su querido director y acompaña a su familia en tan doloroso momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

Pedro Jose Basbus, su esposa Patricia Laura Turk y sus hijos, participan del fallecimiento del querido Gustavo y acompañan a su familia en estos momentos.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

Dr. José Luís Zavalía, Liliana Lorenzo y flia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

VICENTE GUBERVILLE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Tucumán el 12/9/20 y espera la resurrección.

“ Que Jesús nuestro Señor te conceda la vida eterna”

Su tía Juana Fernández de Focchi, sus hijos Luis Alejandro, Luciana del Pilar, Pedro Pablo Focchi y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

VICENTE GUBERVILLE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Tucumán el 12/9/20 y espera la resurrección.

Su tía Nilda Guberville, sus primos Silvina Moreta y Alberto Jugo; Carolina Moreta y Rodolfo Cruz, sus sobrinas Bernardita, Candelaria y Consuelo Jugo, Sol y Martina Cruz participan con inmenso dolor el fallecimiento de una persona excepcional y acompañan a su esposa Jesi y a su hijita Clarita. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DR. JESÚS MARÍA AMENABAR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/9/20 en San Miguel de Tucumán y espera la resurrección.

El cielo abrió sus puertas, un coro de ángeles y la música de un piano tocando Adiós Nonino te recibieron. Fuiste un instrumento de Dios en la tierra contra la desidia e injusticia.

Gran persona, noble, generosa, sincera, brillante profesional y Maestro, dejaste huellas profundas, un legado y un vacío inmenso en todos los que tuvimos el honor de conocerte y compartir momentos de la vida. Tus acciones demostraron la abundancia de tu corazón.

Tus amigos Patricia Larcher, Ester Padilla, Cristina Antonini, Chesira Gaona y José Matach acompañamos a su querida familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CARLOS ALBERTO GIGENA (Tito)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor, en Corrientes, el (q.e.p.d.) el 13/9/20 y espera la resurrección.

Nuestro más sentido pésame a nuestro ser querido que se fue en este momento tan difícil de angustia y de dolor. Que las manos de Dios lo tengan en su manto y lo protejan y pueda estar feliz allá. Su esposa María Erminia Mesa, su hijo Carlos Martín, sus nietos Azul y Exequiel, sus hermanas Zulema y Elba Estela Gigena.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROSANA FIGUEROA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/09/20 y espera la resurrección.

"Señor: Kika está junto ante tí abrele las puertas del cielo". Alberto y Sra, Ronald y flia, Shirley Garces y flia, despiden a una persona que fue ejemplo de trabajo, honestidad y sacrificio; nunca te olvidaremos. Acompañamos a Ramón e hijas en esta irreparable pérdida.

RECORDATORIO

DORA HAYDEE SCARDINI DE SALÓN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/9/20 y espera la resurrección.

Querida Dorita, compañera en el colegio San Francisco de Asís, Adela Curi siente un profundo dolor por tu partida al Reino Celestial, donde seguramente te recibió un coro de ángeles. Tu vocación por la música y el canto, se vieron y escucharon en los coros que preparabas con los niños y luego llegaste a ser directora del Coro en la UCSE. Ahora se apegó la música, silenciaron las voces pero la brisa trae sus sones hacia mí, querida Dorita. Mi más sentido pésame a su esposo Gerardo Salón y sus hijas Alejandra y Gabriela y sus nietos y demás familiares. Que brille para ella la luz eternamente.

INVITACIÓN A MISA

ÁNGEL SALVATORE ANANÍA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/9/20 y espera la resurrección.

Querido hermano fuiste una bella persona en todos los aspectos. Descansa en paz junto a nuestros padres. Siempre te vamos a recordar. Sus hermanos y respectivas familias invitan a unirse a la misa virtual a realizarse a las 16,45 hs. en la página de Facebook en Catedral Basílica al cumplirse 9 días de su partida.

AGRADECIMIENTO E INVITACION DE MISA

MATILDE MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

Al cumplirse nueve días de su fallecimiento sus hijos Margarita, Rodolfo y Matilde, sus hijos políticos y nietos agradecen las muestras de afecto y consuelo recibidas, especialmente agradecemos al Dr. Mariano Cáceres, a la Lic .Alejandra Olivera, al hno Cristian Viscardi e invitamos a la misa virtual hoy las 18 en el Facebook de la iglesia San José del Bº Belgrano.

RECORDATORIO

BELTRÁN, PASTOR ROLANDO (Guily) (q.e.p.d.) Fallecío el 6/9/20|.

Tratamos de sobreponernos a tu pérdida. Es difícil de superar la tristeza porque ya no estás físicamente con nosotros. Tratamos de ser valientes y fuertes en el recuerdo hermano querido. Al cumplirse 9 días de su fallecimiento sus hermanos Olga, Dante y Rusa Beltrán Navarro, sus hermanos políticos Marío Ríos, Arcelia Rojas, sobrinos, sobrinos nietos elevan oraciones en su querida memoria.

RECORDATORIO

CÉSAR GONZÁLEZ (SGTO.) (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/20|.

Mi vida, mi amor, mi todo. Eras el que mantenía la luz encendida para que todo marche bien, sin tropiezos, el ser de pasos firmes, el que comandaba el bardo de la familia que formamos juntos, un hombre con mayúsculas, un esposo incondicional, un padre intachable, un ser ejemplar. Nunca imaginé que aquel día se paralizara en un instante cuando tus ojos se cerraron en un segundo porque el Señor te llamaba de regreso a casa, a su Reino Celestial. No tengo más palabras que las de agradecimiento para con vos. Amor mío, solo quiero pedirte que no me sueltes la mano, ni la de tus hijos porque me diste todo en este mundo pero se te olvidé enseñarme cómo vivir sin vos, me siento desorientada. Cómo hacer para no dejar de pensar en vos, para no extrañarte, ayúdame Dios porque no encuentro consuelo para este inmenso dolor que me dejó tu partida. Jamás esperé este golpe tan duro, tan inesperado, tan desgarrador, no habrá un día de lo que me queda que no te tenga presente. Tu esposa Norma Sayago de González, tus hijos Daniel, Adriana y Gabriela González, hijos políticos Karina, Aldo y Alejandro, tus adorados nietos Brisa, Benjamín y Benicio Medina, Lautaro González y Bautista Jugo González. Elevan oraciones en su memoria.





ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Lamentamos con dolor su inesperada partida y acompañamos a su familia en estos momentos difíciles. Sus sobrinos Agustín, José Ignacio Argibay y Carmen Santillán.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Sus primos hermanos Malena, Minola, Manuel y Álvaro Arce Garma, Jorge Castro y Elena Farias y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido Gus. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Sus sobrinos Luis Manuel y Pablo Pericás, Dolores y Lourdes Lotero participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Su primo hermano Álvaro Arce Garma, sus hijos Emanuel, María del Pilar y Maximiliano participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Sus primas hermanas : Gloria, Ana María, Patricia y Alicia Cárdenas Argibay y sus respectivas familias, participan con profundo dolor la temprana partida del querido Gustavo y acompañan a María Marta, sus hijos, nietas, hermanos y sobrinos en tan penoso momento. Ruegan oraciones en su memoria. Descanse en paz.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Con profundo dolor y tristeza participamos el fallecimiento de nuestro gran médico, pero por sobre todo un excelente ser humano. Dominga de Maya, sus hijos Manuel y Karina, Nora Graciela, Carlos y Silvina y su nieto Mateo rogamos una oración en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Dr. Gustavo D. Rivas Jordán, su esposa e hijos participan con profundo pesar su fallecimiento.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Dr. Guillermo Rivas Jordán, Dr. Gustavo Rivas Jordán (h) acomañan a su amigo Tincho y familiares en tan doloroso momento.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Dr. Hugo Villalba y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y colega.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. El doctor Daniel Yedlin, su esposa Gallo Susana y su hijo David participan con profundo dolor su fallecimiento.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Roberto Enrique Pinto, María Elena Villegas, sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Cityo SRL participa con profundo dolor el fallecimiento el Dr. Gustavo Argibay, socio gerente.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Marcelo Gustavo Locascio, Ana María Villegas, sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Paula Casadei, Cecilia Castillo y Pupi Lastra participan con profundo dolor su fallecimiento.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Dra. Carolna Auad y su esposo Dr. Octavio Ávila participan con profundo dolor su fallecimiento.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Dr. Mariano Demasi e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Héctor Chequer, María Cecilia Barquin, sus hijos María Cecilia, Héctor y Constanza Mayuli, acompañan espiritualmente a su familia ante irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Adriana Alegre Rojas y su hijo Ignacio Agustin Castiglione y flia. participan con profundo dolor su falñecimiento y acompañan a su querida amiga Silvia y demás familiares en este momento de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Domingo Cuba, Laura Saad, hijos Domingo Gabriel, Maria Laura e Ignacio Jorge participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Dr. Jorge Guillermo Martin y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento del querido colega y elevan oraciones en su querida memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Luis. R. Marhe, Luisa Santillán, sus hijos Ricardo, Virginia, Cecilia y Lázaro Piccardi participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Elda Sánchez Colombo y sus hijos Victor, Franco, Valeria y Roberto, participan su fallecimiento con profunda tristeza. Reciba su familia nuestro más sentido pesar. Descansa en paz.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Sus amigos Miguel Armando Sanchez, Silvia Margarita Ruiz, sus hijas María Virginia y María Emilia participan con profundo pesar su fallecimiento, rogan a Dios pronta resignación para toda su familia. Feliz Resurrección.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Gustavo Adolfo Montenero, su hijo Matías y Fernando Montenegro participan con profundo dolor su fallecimiento. Descansa en paz, Gus.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Pedro Eugenio Simón y familia participa el falecimiento del Dr. Gustavo Argibay y acompaña a sus hermanos Seqastian, Silvia y Juan Cruz en estos momentos de dolor.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Dra. Indiana Garzon, Dr. Pedro Eugenio Simón participan con profundo pesar el fallecimiento del hermano del Dr. Sebastian Diego Argibay y su hermana Dra. Silvia Argibay de Juárez Villegas. Elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Graciela Ibañez Vda. de Barragán, sus hijas Gabriela y Ana Verónica Barragán y sus respectivos nietitos Leandrito Yane Barragán y Bautista Rivero Barragán, participan con profundo dolor su partida al Reino de los Cielos.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Bebi Moreno Navarro participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en tan dificil momento. Eleva oraciones en su querida memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. José Luis Coronel, Mónica Carlota Bustamente y sus hijos José María, Maximiliano, José Pablo y Agustín y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Ing. Juan Elías Barquet y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan con sus oraciones a su familia en este doloroso y dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Mónica Cristina Martínez y familia participa con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y muy especialmente a sus hermanas Alejandra y Silvia en este momento de gran pesar.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Nicolás E. Juarez Villegas, su esposa María Alejandra Soria Vildosola, junto a sus hijas María Teresa y Josefina participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Franco Parisini, Josefina Ferreira Lesyé; sus hijos Guido, Mikaela y Valentina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Jorge Gómez Paz, Sebastián Gómez Paz participan con tristeza el fallecimiento de Gustavo y acompañan a su familia con mucho cariño.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Francisco Alejandro Molinari Beltrán e Isabel Palomo de Molinari, sus hijos Florencia y Francisco Molinari, despiden con dolor al entrañable amigo. Descansa en paz Gustavo querido.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. La promoción 1975 del colegio San José despide con pesar al querido Gustavo. Elevan oraciones en su querida memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Maria Julia Ponce, Mario Merino y sus hijos Martín, Sebastián y Gastón y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oración en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Cristian Oliva y familia participa su fallecimiento, pidiendo a Dios su descanso eterno y acompaña a sus hermanos y familiares en estos momentos de profundo dolor.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Con profundo dolor lamentamos la pérdida de un gran amigo y profesional. Acompañamos a la familia en este tan difícil momento. S.M.I. Karen y Esteban.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Ing. José Gigli, Lic. Cecilia Falcione, Constanza, Julieta y Federico Gigli despiden al amigo, deseando pronta resignación para la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Personal del Laboratorio Central del Hospital Independencia participa con profundo dolor el fallecimiento de su Director y acompaña a su familia en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. La comisión interna de la U.E.J.N. participa el fallecimiento del hermano del Sr. Juez Federal Dr. Sebastián Argibay y de la secretaria electoral Dra. Silvia Argibay elevando oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Médicos, enfermeros y personal de maestranza del Servicio de Clínica Médica salas 8 y 9 del Hospital Independencia, despiden con dolor a su querido director y acompañan a su familia por la pérdida de su ser amado.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Dra. Ana C. Santillán Komornicki participa y despide con pesar el fallecimiento de un excelente profesional y persona y acompaña a sus hermanos Alejandra y Dr. Juan Cruz Argibay en éstos momentos tan dolorosos.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Guillermo Chemes y su hija Guillermina participan con pesar el fallecimiento de tan digna persona y acompañan en el pesar a sus familiares y en especial a sus hermanas Alejandra y Silvia. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Siempre te recordaré. Su amigo Coco Díaz y flia. acompañan a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Julio Manuel Lugoes, Ana María Espeche de Lugones, Catalina María Lugones Espeche, participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia con oraciones en su querida memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Mario Pericás, Norma Marinucci de Pericás, sus hijos Marito y Soledad participan su fallecimiento.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Juan Carlos Marhe, Sandra Pericás de Marhe y familia participan su fallecimiento.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Antenor R. Ferreyra y Sara Josefina Achával participan su fallecimiento y acompañan a María Marta y su familia, con todo cariño, en estos momentos de dolor.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Consejo de Facultad, decana, secretaria, directores de carrera, personal docente, no docente y alumnos de la Facultad de Ciencias para la Innovación y el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la profesora Lic. María Marta Ruiz Díaz.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Federico Augusto Witthaus, su esposa Florencia Sal y sus hijos Federico, Lucila y Victoria participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. El Consejo Superior de la Universidad Católica de Santiago del Estero, su Rector Ing. Luis Eugenio Lucena, los señores Vicerrectores Académico Lic. Víctor Manuel Feijóo, de Administración Cr. Luis Alberto Rezola, y de Relaciones Institucionales Lic. Luis Alberto Guantay; Decanos, Secretarios del Rectorado, docentes, personal administrativo y de servicios, y alumnos, participan con pesar el fallecimiento del Dr. Gustavo Arbibay. Acompañan con mucho afecto a su esposa Ing. María Marta Ruiz Díaz de Argibay y familia, para los que esperan el consuelo de la fe.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Marina Nazar y Juan Fini acompañan a la flia. en tan profundo dolor rogando oraciones en su memoria. Brille para él la luz que no tiene fin.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Directorio de Clinica Yunes, cuerpo médico y personal de quirófano, enfermería, mucamas, administración y servicios generales participan con profundo dolor el fallecimiento del distinguido integrante de su plantel profesional.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Stella Fochesato, Victor Cuevas y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Piden oraciones en su querida memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. "Pedimos a Dos que en este momento tan dificil por el que atraviesa nuestra compañera María Marta Ruiz Díaz, su presencia la llene e Paz a ella y a toda su familia. Lic. Ana Feijoo, Ing. Amelia Suarez, Evangelina Jadil, Graciela Chacon, Claudia Ferreyra y Fabio Carabajal participan con profundo dolor el fallecimiento del marido de nuestra compañera. Rogamos por el eterno descanso de su alma y pedimos se eleven oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Adolfo Juarez Villegas y sus hijas Marta Lelia, María de los Angeles, María Paula, María Florencia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Dios busca un Ángel y te eligió a vos, con su inifita misericordia Señor Jesús. Tus amigos Ramon Fernández, Carolina Fulco, Ramiro y flia. Javier y flia. participamos con profundo dolor tu partida al Reino de los Cielos y elevamos oraciones para vos.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. "El Señor es mi luz y mi salvación". C.P. Julio Benjamín Salomón, su esposa Prof. Alba N. Abregú e hijos Luciana María, Benjamín Darío, José David y Daniel Augusto, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Su primo Dr. Andrés Pereda junto sus hijos Macarena, Andrés y Delfina participan con profundo dolor su fallecimiento. ¡¡Querido primo te vamos a extrñar muchísimo!!

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. El servicio de fonoaudiología del Hospital Independencia: Fga. Silvia Pérez Abdala, Lic. Ma. Florencia Ibarra Orieta y Lic. Silvina Mansilla y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Gustavo Argibay y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Dra. Silvia del Valle Nassif participa con profundo dolor el fallecimiento del director del hospital Independencia, compañero y amigo Dr. Gustavo Argibay.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Daniel Olmedo, su esposa Mercedes Pelaez y sus hijos Ignacio, Leandro, Franco y María Eugenia participan con pesar el fallecimiento de su querido amigo Gustavo y acompañan a toda su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones por su eterno descanso. Gustavo, que brille para vos la luz que no tiene fin.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Los empleados de la Secretaria Electoral Nacional participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la Sra. Secretaria Electoral y del Sr. Juez Federal del Juzgado Nº 2 y acompañan a sus flias en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Daniel Ochoa, Viviana y sus hijos Agustina, Nacho y Gonzalo participan con dolor el fallecimiento de su amigo Gustavo y acompañan a la familia en estos momentos con oraciones, rogando por su descanso eterno.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Blanca Macedo de Gómez y flia. participan su fallecimiento y despiden al destacado y respetuoso profesional que con calidez y don de gente atendía a sus pacientes. Paz en su tumba.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. El Rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Dr. Gustavo Argibay y acompañan en el dolor a toda su familia.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Diego Luis Jiménez, María Alejandra Cerro y su hijo Dieguito participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Francisco E. Cerro, María Mercedes Clusella y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Luis Ábalos Fuentes, María Elida Cerro y sus hijas Guadalupe, Candelaria, María Elida y Martina y sus familias, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. El Dpto. Alumnos de la Universidad Católica; Viviana Guercio, Mariana Leguizamon, Karina Saavedra, María Luisa Moyano y María Inés Costas lamentan profundamente el fallecimiento del esposo de nuestra querida compañera y amiga María Marta, acompañando a toda la familia en su dolor.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Servicio de UTI del Hospital Independencia: Dr. Salomon, Dr. Secco, Dr. Flores del Castillo, y todo el personal de enfermería participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Carlos Ramos, Josefina Rimini e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan dificil momento.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Equipo de Supervisión de Enfermería del hospital Independencia: Mercedes, Lía, Adriana, Franco, Walter, María y Cristian participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Su hermana María Alejandra Argibay y sus hijos Francisco, Milagros y Guillermo Catella, Agustín, Agustina Marnero y Faustino Di Patti, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Sus hermanos Juan Cruz Argibay y Romina Pereyra de Argibay participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. El Dr. Carlos Scaglione, la Dra. Susana de Scaglione y familia saludan con profundo dolor a su colega y amigo y acompañan a su familia en estas horas de tristeza.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Graciela Manzur participa el fallecimiento de Gustavo y acompaña a la querida María Marta e hijos en este triste momento. Descansa en paz.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Silvia Eugenia Nallar, Gustavo Nazario y Ma. Luisa Nallar participan con profundo dolor el fallecimiento de Gustavo y acompañan a la familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Mi querido Gustavo, tenías tantas de vivir que con esa energía permanecerás siempre en mi corazón. Claudia E. Salvatierra participa con mucho dolor eu fallecimiento y acompaña a su familia y especialmente a su gran amiga Alejandra, en tan triste momento.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Alejandro Sergio Montenegro, su Sra. Mariela Velázquez y sus hijos Aldo, Sergio, Mariela y Nicolás Montenegro participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. María Alejandra Jiménez y sus hijos Santiago José, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar y sus nietos Federico, Faustino, Benicio y Bartolomé participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Viviana Pinto, sus hijos Ignacio, Joaquin, Hernán, María Elena de Arzuaga y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento,. Elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Ignacio de Arzuaga participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Sr. Argentino Cambrini, Sra. Cecilia Llapur y familia, participan su fallecimiento, acompañan con inmenso cariño a toda la familia y elevan oraciones en su querida memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Sra. Marta Chamas de Llapur, junto a sus hijos Graciela, Cecilia y Argentino Cambrini y a sus nietos Javier Alberto y Thomas Llapur, Cecilia Maria y su bisnieta "la princesita" Esmeralda lamentan la temprana pérdida de una persona tan destacada e ilustre en su profesión. Acompañan a toda la familia en tan tristes momentos. Un afectuoso abrazo a su esposa María Marta y muy especialmente a su hija Rosario. Que Dios los ayude a superar este trance tan difícil.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Marcelo Lugones y Alicia Cesca, junto a sus hijos Virginia y Esteban, Alfonso y Anita, Germán y Daiana y Javier Lugones Cesca y nietos, Camila, Augusto, Leticia, Lorenzo Lugones y Nicolás Gay Lugones, participan sentidamente de su fallecimiento y acompañan afectuosamente a su esposa, hijos y hermanos y sus respectivas familias, dando gracias por su vida y por su feliz encuentro con el Señor.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. "Dr. Gustavo, ejemplo serás hoy y siempre, tu partida nos deja un amargo sabor en el corazón" Mirta Atia, sus hijas: Nancy, Sandra y "Chelo" Chazarreta, Marine y sus respectivas familias agradecen haberte conocido como Profesional y sobre todo como Persona de Bien, descansa en paz, acompañan a su familia en tan difícil momento.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Monica Martilotti, sus hijos Marcela, Mariano y Santiago Bonacina y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Lucrecia Uriondo de Echegaray, sus hijos Lucrecia, Amalia, Cecilia, Alejandra y Hugo Echegaray (a) y sus respectivas familias y Blanca Inés Uriondo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a su querida familia en estos tristes momentos.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Lucrecia Echegaray Uriondo, sus hijos Marcelo, José, Ely y Facundo y su nieto Julián participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a su familia con sus oraciones.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Zulema Elisa Abalos Gorostiaga, sus hijos Rafaela y Matías Calabrese participan con profunda tristeza el fallecimiento de Gustavo y ruegan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. María Cecilia Medrano, sus hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Nora R. Rafael de Jimenez participa con dolor su fallecimiento. Acompaña con cariño a su familia y a su hermana Alejandra. Ruega por su paz eterna.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. María Rosa Berdaguer, sus hijos Federico Argibay Berdaguer, Milagros Argibay Berdaguer y respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Clara R. Barthe de Rovarini, sus hijos Juan Manuel y Gabriela, Pablo y Marcela, Julio y Jorgelina y sus nietos participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Santiago Piña, María José Argañaras participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan al Dr. Sebastian Diego Argibay y familia en este momento de profunda tristeza.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Su prima María Milagros Argibay y sus hijos Pilar, Martina y Facundo participan con profundo dolor su fallecimiento.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. La doctora Mariana Palavecino, el doctor Mario Palavecino y Diaz Ana María lamentan su fallecimiento.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Silvia Sánchez Zuaín y Graciela Alberdi participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a su querida amiga María Marta en este momento de profunda tristeza.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Corina Riera y su hija Puchi participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. María Inés Castiglione y Carlos Alberto Toia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento y elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Rado Alcorta, Mónica Alonso y sus hijos Conrado y Lucía Olivera, Agustín y Yamile Salomón, María Laura y Manuel Molejón e Inés participan con gran dolor su partida y acompañan a su esposa, hijos, hermanos y demás familiares en este momento de profunda tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Víctor Emilio Zaín y María Delia Jiménez Mas, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Gerardo Antenor Montenegro y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. La Honorable Comisión Directiva de la Asociación Atlética Quimsa, socios, empleados, Jugadores y Cuerpo Técnico, participan con profundo dolor, el fallecimiento de quien fuera médico del Plantel Profesional de la A.A.Quimsa, ruegan oración en su memoria. ''Que brille para él la Luz que no tiene fin".

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Dr. Carlos Jugo y familia participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposa, hijos, nietas y demás familiares. Elevan oraciones por su eterno descanso.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Dra. María Soledad Jugo y familia lo despiden con dolor y acompañan a su esposa, hijos y nietas en este momento de pesar rogando al Señor por su paz eterna.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Miguel Ángel Barrera Martínez y su esposa Nélida Raab y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares. Elevan oraciones en su querida memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Dr. Guillermo Daniel Molinari, su esposa Griselda E. Farias e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Alfonso Martín Roger, Ana Carina Farias de Roger e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria y por la resignación de su familia.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Arq. Carlos Jensen participa con profundo pesar y tristeza el fallecimiento del amigo Gustavo y acompaña a toda su familia con profundo pesar.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Pedro Brué, Rosita Brué y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Manuel J. Hernández, su esposa María Elisa Fernández Rojas y Lucrecia Rojas de Neme acompañan a toda su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Dr. Federico Yocca, María Celeste Suárez Brué participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Neco Elías, Marisa Martínez y sus hijos María Virginia, Alejandro y María, Mariano y Violeta y Benjamín y Florencia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones para su descanso y el consuelo de su querida familia.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Álvaro Cantos y Leonor, sus hijos y su respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su familia y a su querida hermana Alejandra. Ruegan oraciones en su eterna memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Carlos César Salmoiraghi participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia y hermanos en este momento de dolor. Elevo oraciones en su querida memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Gran profesional, amigo y compañero. Estarás siempre presente en nuestros corazones. No es un adiós, sino un hasta luego... Toda la Clinica del Pilar acompañan en este momento de profundo dolor a su familia. Que en paz descanse.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Dra. Ana María Calder y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Gustavo Argibay, director del Hosp. Independencia. Quedamos con los mejores recuerdos de su persona. Rogamos plegarias por su eterno descanso.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Dra. Silvia Gallo de Rico, Dr. Ángel Rico, Dra. Florencia Rico, Lic. Pablo Rico participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille la luz que no tiene fin.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Lamentamos la pérdida del Dr. Argibay y le damos las condolencias a toda la familia. Dr. Pedro Yachelini y Marisa Yachelini

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Guillermo Catella, su esposa Fernanda Yachelini y sus hijos Guido y Kiara, Felix y su esposa Mara Fiad, Guilly y su esposa Milagros Di Patti y Agostina y Daniel Chein participan con mucha tristeza su fallecimiento y acompañan a toda la familia con el cariño de siempre en estos momentos tan tristes. Ruegan una oración en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. El personal docente y no docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNSE participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano del docente de dicha institución Prof. Juan Cruz Argibay. Elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Eduardo Coroleu, Romina Sarquiz y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Tito Sarquiz, su esposa Mabel Herrera y sus hijos Miguel, José y Viviana participan su fallecimiento.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Llugdar Elías Enrique, Marconi Silvia Analia, Llugdar Cristian y Alcira Yolanda de Llugdar participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Miguel Sarquiz, su esposa Cristina Hadla y sus hijos Andrea, Germán y María Eugenia participan su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Compañeros de las empresas Mijovi SRL y Safico SA acompañan a Dr. Sebastián Argibay y participan con dolor el fallecimiento de su tío.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Mansilla Gauna, Martha Aurora acompañan espiritualmente a su familia ante la irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico de Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado. Ruegan una oración en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. Davir Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega. Ruega una oración en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan su fallecimiento y acompañan a su familia en esta difícil etapa de la vida. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Dr. Enrique José Billaud, su esposa Carolina Traine y sus hijas participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Félix Carlos Acuña e hijos: Lourdes, Félix y Gabriel participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en esto momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. María Josefina Acuña, su hijo Ramiro y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos y sobrinos ante la irremediable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. El personal del Servicio Social del Hospital Independencia Lic. Adriana Beltrán, Lic. Nadia Kalinski y Sec. Rita Barraza participan el fallecimiento del Director Dr. Gustavo Argibay, acompañan a sus familiares en este profundo dolor. Ruegan oraciones por su alma.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Ernesto Antenor Álvarez lo despide con profundo pesar. Deja un invalorable legado a su familia y sociedad. Con un testimonio de vida intachable en lo personal y profesional.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Su amiga Gabriela Leoni de Messad, sus hijos Martín, Javier, Josemaria, y María del Pilar, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Teresita de Leoni Pinto, sus hijos Matesi, Carlos, Raúl, Gabriela y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Lamentamos mucho su fallecimiento, nuestras condolencias a Silvia, Alejandra y a toda su familia en este difícil momento. Enrique Alberto Llapur, Adriana Tauil y su hija Eugenia María Chedid.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Dr. Gustavo Agustín Argibay: Carlos Enrique Soria y Analia Mercedes Arce, junto a sus hijos Mercedes, Gonzalo, Paula y Joaquin participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia y hermanos en este difícil momento.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Sus compañeros de trabajo: Nancy Ledesma, Daniel Villarreal, Clelia Juarez y Marcelo Villarreal participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento de dolor.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Beba Fiorini De Campitelli y sus hijos Héctor y Marti participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia en este momento de gran dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Jorge Castro y Minola Arce sus hijos Florencia, Magdalena, Gonzalo y Carolina Balliano, Andrea y Esteban Lowry, Alvaro y Carmen Yung, Lucia y Felipe Simois e Ignacio y Paula Perkins participan con profundo dolor del fallecimiento de su primo Gus y elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Magdalena Castro Arce sus hijos Magdalena y Jose Yagüe, Huerto, Eliseo, Sol y Delfina participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. María Alejandra Tarchini y sus hijos Camila y Valentín participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Guillermo Tarchini, Lidia Mayuli de Tarchini y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Gustavo. Brille para el la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Dr. Omar Abdala y flia. Participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Gustavo Argibay, acompañan a la familia en este difícil momento orando para que Dios lo tenga en su gloria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Arq. Víctor M. Toscano y flia. Con profundo dolor te despedimos querido amigo Gustavo y damos una oración en tu memoria y acompañamos a tu flia. en este triste momento

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Raúl Juárez Carol, Clarita Martilotti de Juárez Carol y sus hijos Mariana y Enrique Yunes, Eugenia, Patricio y Bernardette Recofski, Dolores y Julián Carot, María Clara, Pio y Mercedes participan con dolor su

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|.

Gustavo Giovaniello y flia. Despiden con profundo pesar a su amigo. Elevo oraciones a su memoria

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Marcelo Acuña, Nadia Bitar, hijos Nadia y Joaquín, María Pía y nieta Olivia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan fraternalmente a la familia Argibay en la irreparable pérdida sufrida. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Carlos Azar Gastaminza y flia. participan con dolor el fallecimiento de su amigo. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Rolando Álvarez, María Inés Álvarez e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su estimado amigo Gustavo y acompañan a su esposa, hijos y hermanos en su dolor. " Hasta el próximo encuentro Gustavo ".

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Ramón H. Álvarez, Gladys Maidana y sus hijos Pablo y Ceci, Facundo y Agustina, Matías y Soledad, Ezequiel y Malena y flia participan con dolor la pérdida de un gran amigo y abrazan con cariño a toda su familia.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Tus amigos Francisco J. Brander ( Pancho ) y María Esther Alegre ( Negra ) lamentan profundamente irreparable pérdida.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Gusta, gracias por ese abrazo solidario, amoroso y alegre que brindaste en este camino de vivir una sociedad humanizada e iluminada en la comprensión y el amor. Tu tía Yogui Argibay de Pereda, tus sobrinos Ximena y Agustín y tu prima Marta Pereda.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Primo, te despido con mucho dolor, me quedo con el recuerdo de los hermosos momentos vividos desde nuestra niñez. Eduardo Federico Pereda y Edi Gioconda Suarez.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Te despedimos con amor, sabiendo que tu recuerdo siempre nos hará sonreír. Tus sobrinos Ximena, Agustina, Maria del Pilar, Martin, Constanza Pereda, Celeste Cavallotti y familias.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Despiden al amigo con profundo dolor Dra. Emma Ledesma y su hija Luciana Frediani. Rogamos oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Servicio de Anestesiología del Hospital Independencia participa su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Personal profesional y auxiliar del Servicio de Odontología del Hospital Independencia despiden con gran dolor al Director del Hospital, acompañan a la familia en este triste momento y elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Dra. Gladys del C. Díaz, despide con profundo dolor al Dr. Gustavo, gran persona y profesional. Acompañan en este momento tan triste a su hermana Alejandra y a toda su familia. Eleva oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Mario Ramón Castillo Solá, Mónica Patricia Abate y su hija Josefina participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Neli Nebro, Gaby, Romi y Aldito Pereyra con sus respectivas familias, participan su fallecimiento y elevan oraciones a su querida memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. "Vuela alto mi dire, mi amigo, gracias por tu confianza. Estarás siempre en mis oraciones". Licenciada en Nutrición Lurdes Makarena Díaz participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos tristes. Ruega oración en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Integrantes del Servicio de Nutrición y Alimentación: Lic. Lurdes Díaz, Lic. Soledad Palavecino y Auxiliares: Sandra Carrizo y Sonia Ochoa participación fallecimiento del Sr. Director.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Silvia Abalovich, sus hijos, hijos políticos y nietos, participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su esposa, hijos y hermanos, elevando oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. La Dra. Teresa Sánchez Cantero, su esposo Dr. Jorge Acosta y sus hijos Milagro y Jerónimo despiden con inmenso dolor a nuestro entrañable amigo y acompañan a su familia en este momento de tristeza. ¡Hasta siempre Gus!