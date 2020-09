FÚNEBRES | 15 de septiembre del 2020 - Parte 2

15/09/2020 - 02:26 Funebres

Fallecimientos

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

BARNETCHE, MARIANO ALEJANDRO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Su hermana Saulita, sus sobrinos Jorgelina, Emilio y demás familiares con profundo dolor participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías

BARNETCHE, MARIANO ALEJANDRO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". su sobrina Gladiz infante participa con profundo dolor su fallecimiento eleva oraciones en su memoria.

BARNETCHE, MARIANO ALEJANDRO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Andrés Alberto Barnetche (N) y familia despiden con tristeza al queridisimo tío Cacho, ruegan oraciones en su memoria.

BARNETCHE, MARIANO ALEJANDRO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Olga y Dante Fiorentino participan con dolor el fallecimiento de su amigo Cacho y elevan oraciones en su memoria.

BARNETCHE, MARIANO ALEJANDRO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Raúl Jalaf, Chichí, Negrita y Tita participan con profundo dolor el fallecimiento de su gran amigo y acompañan a su hermana Saulita y demás familiares en tan doloroso momento. Frías

BARNETCHE, MARIANO ALEJANDRO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Lamentamos la pérdida del querido Cacho y le damos las condolencias a toda su familia. Pedro Yachelini y Marisa Yachelini

BARNETCHE, MARIANO ALEJANDRO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Georgina A. Peralta Cremaschi participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

ESPINILLO OIENI, CIRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. "Angelito del cielo, descansa en los brazos de Dios". Familia Ovejero participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañna a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GIGENA, CARLOS ALBERTO (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Que Dios te tenga en la Gloria. ¡Tío querido te vamos a extrañar!. Sus sobrinos Victor Martin Gigena, Martin Noé Gigena, Yasmin Victoria Gigena y Carolina Belén Gigena.

GÓMEZ, ANA MARIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Sus hijos Carlos, Gustavo, Jorge h. politicos Carmen, Lucrecia, Sara su nieto Ferni y demas familiares. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

GÓMEZ, ARTURO DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. Su esposa Maria Ruiz sus hijos Quito, Raul, Juan, Benjimin y Gabriela y demas famiares sus restos fueron inhumados en el cementerio la misericordia SERVICIO REALIZADO ROR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GUBERVILLE, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/9/20|. "La sonrisa dibujada en tu cara, quedará grabada en nuestras vidas". Su tía Mercedes Pelaez Guberville, su esposo Daniel Olmedo y sus hijos Ignacio, Leandro, Franco y María Eugenia participan con profundo pesar de tan dolorosa pérdida. Ruegan a nuestro Señor que lo reciba en su Reino Celestial y lo convierta en el angel protector de toda su amada familia.

GUBERVILLE, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/9/20|. "Señor, un nuevo ángel llegó a tu Reino, conviertelo en luz para toda su familia". Su tía Etelvina Pelaez Guberville, Ricardo Milet y sus hijas Pilar y Guadalupe participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan al Señor por su eterno descanso. Que brille para Vicente la luz que no tiene fin.

GUBERVILLE, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucuman el 12/9/20|. Con inmenso dolor despedimos de este mundo al sobrino y primo Vicente. Su tío Lucho. Naty y sus hijos. Pedro (a), Vicente, Mariana, Belén, Jimena, Álvaro y sus respectivas familias. Que fructífera fue tu corta vida; integraste múltiples instituciones siales y deportivas. El deporte disfruto de tu actuación; hiciste un culto de la amistad, eras especial por esa calidez y don de gente en tu eterna y sincera sonrisa. Dios te llevo hasta a la vecina Tucumán y te bendijo con el abrigo de un hogar y una valiosa herencia, una hijita. Pedimos resignación y valor para tus desconsolados padres, hermano, esposa e hija.

GUBERVILLE, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/9/20|. Choly y Graciela Moyano, Rodolfo Bunge, Martín y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus padres Mario (Carozo), Betty y a toda su querida familia en estos dificiles momentos. Ruegan por su eterno descanso y cristiana resignación para todos sus seres queridos.

GUBERVILLE, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/9/20|. Que Dios le de fuerzas a tu familia para salir de este duro momento. Descansa en paz amigo querido y que brille para ti la luz que no tiene fin. Su amigo Esteban Fernández y familia.

GUBERVILLE, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/9/20|. Los integrantes de la Cámara de Arte "La Bohardilla" participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a su tía Nilda, nuestra amiga y directiva de la institución y ofrecemos oraciones en su querida memoria.

GUBERVILLE, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/9/20|. Machingo Espeche, Maria Angélica Mateo, Valentina Espeche Mateo participan su fallecimiento y acompañan a su familia con cariño.

GUBERVILLE, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/9/20|. Ana María Espeche y flia. participan su fallecimiento y acompañan a su familia con cariño.

GUBERVILLE, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/9/20|. Vecinos de sus padres: Cacho y Tere Cortez e hijos, Rodolfo y Amelia Olivares e hijos, Juanita y Juan Dorado, Cota Urtubey e hijos participan con dolor su fallecimiento y abrazan a sus padres y hijos en este momento de dolor, pidiendo a Dios consuelo para ellos.

GUBERVILLE, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/9/20| Dr. Aristobulo Barrionuevo (h), su esposa Elena Vicente, sus hijos Diego, Maxi y Mercedes, y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido ex-sobrino en el afecto "Chente" y ruegan al Señor lo reciba en su seno y a su honorable familia cristiana resignación.

GUBERVILLE, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/9/20|. "Señor, que la llegada del querido primo, haya sido una gran fiesta en tu Reino Celestial". María Ximena Fernandez Pelaez, Nicolas Badel y sus hijos Maxi, Toby y Justi participan con profundo dolor su pronta partida. Ruegan al Señor infinitas bendiciones para toda la familia. ¡Vicente que brille para ti la luz que no tiene fin!.

GUBERVILLE, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/9/20|. Marcela Barbaglia, Inés Castellano, Irene Lencina, Rita Vera, Roberto Arce, Darío Garnica, José Gisbert y Sebastian Orozco, compañeros de su padre Mario Guberville, participan con dolor, su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

GUBERVILLE, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/9/20|. Gustavo Abeijon, Anita Bianchi, Lili Pereyra, Silvia Prados, Héctor Soria, Analia Fagalde y Mara Silva participan de su fallecimiento, acompañamos a nuestro compañero Mario Guberville y su flia.

GUBERVILLE, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucuman el 12/9/20|. Fernanda Di Santo y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GUBERVILLE, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucuman el 12/9/20|. Acompañan a su familia en tan doloroso momento junto a sus queridos y amigos de siempre: Hernán Curto, Alejandro Taín Coqui Rafael, Juan Alfredo, Facundo Alfredo, Germán Cantos, Cochi Cantos, Matías Abdala, Silvio Del Castillo, José Zorribas, Maxi Fernández, José Otreras, Sebastián Umlandt, Amarillo Chaud,, Federico Szelske, Kaki Vázquez. Rogamos oraciones hoy y siempre en su querida memoria.

GUBERVILLE, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucuman el 12/9/20|. Mirta Campos de Vázquez y familia participan con inmenso dolor su fallecimiento acompañando a su querida familia en tan triste y lamentables momentos. Rogamos oraciones en su querida memoria.

GUBERVILLE, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/9/20|. Edis Vilma Jaláf de Taín y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en este triste y difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GUBERVILLE, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/9/20|. Livio N. Yocca, su esposa Martha S. R. de Yocca y sus hijos Livio y María Martha con sus familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en este momento tan triste de su partida. Que Dios les dé el don de fortaleza para continuar hasta el día del reencuentro.

GUBERVILLE, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/9/20|. Descansa en paz Querido Chente, Alfonso Migueles y Claudia Aprile acompañan a sus Padres y toda su familia en este difícil momento rogando oración a su eterno descanso.

HERRERA, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus vecinos y amigos de toda la vida: Doña Norma de Anzani e hijos Graciela, Juana, Miryam y Alejandro Anzani lo despiden con dolor y piden resignación a Dios para su hermana y demás fliares, ante tan inesperada pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

IN AEBNIT, HUGO FELIPE (ALAN) (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Señor Dios, apoyados en tu fe y misericordia te pedimos que nuestro padre Alan alcance la alegría y la gloria de la Resurrección. Te amaré siempre papá. Su hijo Gustavo A-Inaebnit, hija política Daniela A. Urbani y consuegra Martina Argañaraz agradecen a fliares. y amigos que acompañaron en este dificil momento. Se ruega oraciones en su memoria.

IN AEBNIT, HUGO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. "Yo soy la resurrección y la vida, él que cree en Mí, aunque esté muerto vivirá". Sus tíos políticos de su hijo Gustavo: Luis Darío Elias y Beatriz Argañaraz participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

IN AEBNIT, HUGO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. "Me acuesto en paz y enseguida me duermo, porque solo tu Señor, aseguras mi descanso". Sus tíos políticos de su hijo Gustavo: Cristina Argañarz, Ramón Figueroa junto a sus hijos Augusto y Noelia Celeste, participan con dolor el fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

IN AEBNIT, HUGO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Mónica Cristina Martínez participa con dolor el fallecimiento del suegro de su amiga Griselda y acompaña toda la familia en tan doloroso momento. QEPD.

IN AEBNIT, HUGO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Dr. Ernesto Traine y Emilia Silva de Traine y familia participan con gran pesar el fallecimiento de su gran amigo Alán amante de la naturaleza y los animales el fin de una época maravillosa de amistad y aventuras desde la escuela primaria hasta la actualidad. Rogando resginación a sus hijos y elevamos una oración en su memoria. Adiós amigo, te extrañaremos.

IN AEBNIT, HUGO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. "No llores si me amas, si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo, enjuaga tu llanto y no llores si me amas". Sus tíos políticos de su hijo Gustavo: Antonia Argañaraz de Mendez junto a sus hijos Susana, Fernando y Lucrecia Méndez con sus respectiva flias. participan con dolor el fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

IN AEBNIT, HUGO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Marcelo A. Espeche, Ana María Bruchmann, Ana María, María Cecilia y Machingo y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos.

LEDESMA, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. Antonio Macedo y flia; Cira Macedo de Schmmas y flia participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en elc emet. La Piedad. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

NEDER DE BRAVO, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Sra B. Navarrete de Hounau participa con sincero pesar su fallecimiento. Hace llegar un cariñoso abrazo a sus hijos, nietos, a su hermano Ricardo y su esposa Haydeé Burany y demás familiares. Siempre la recordaré con su simpatía y eterna sonrisa. Que descanse en la paz celestial y Dios le brinde una feliz resurrección.

NEDER DE BRAVO, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Ma Haydeé Japaze de Dalale, sus hijos Mónica A. Dalale de Perez y familia, Osvaldo Dalale y flia., participan de su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor.

PÉREZ ALBERT, JUAN LUIS (CHACHO) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 13/9/20|. Chonga de Giménez Mosca y sus hijas Ana María y María del Pilar despiden con dolor a Chacho, acompañan a Aída y familia en este difícil momento y elevan oraciones en su querida memoria.

PÉREZ ALBERT, JUAN LUIS (CHACHO) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 13/9/20|. C.P.N. José Alberto Zani y Asociados participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ ALBERT, JUAN LUIS (CHACHO) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 13/9/20|. Eliseo C. Monti y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ ALBERT, JUAN LUIS (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 13/9/20|. Arq. Carlos Jensen, su esposa Blanca Montengro participan con pesar y tristeza el fallecimiento de su querido amigo Chacho, y acompañan a Aida y sus hijos con el afecto de siempre.

PÉREZ ALBERT, JUAN LUIS (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 13/9/20|. Cacho Salmoiraghi y familia acompañan con dolor a Aida,María José y María Virginia, por el fallecimiento de esposo y padre de nuestro querido amigo Chacho. Dios lo reciba en el cielo.

PÉREZ ALBERT, JUAN LUIS (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 13/9/20|. Acompañamos a nuestra querida amiga Aída en estos tristes momentos. María Elena y Gaby Llapur, Mirta y Oscar Romero.

PÉREZ ALBERT, JUAN LUIS (CHACHO) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 13/9/20|. Dr. Ángel Rico, Dra. Silvia Gallo de Rico, Lic. Pablo Rico participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ ALBERT, JUAN LUIS (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 13/9/20|. Lautaro Peralta Galván despide al querido amigo quien fuera iniciador y director de la sede local del Instituto Argentino de la Empresa Familiar. Acompaña a su familia y amigos en este duro momento. Ruega oraciones en su memoria.

PÉREZ ALBERT,JUAN LUIS (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 13/9/20|. Aldo R. Sialle, Mamily Avido de Sialle, sus hijos y sus respectivas flias. participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Chacho y acompañan a su esposa Aida, a sus hijos y nietos en estos tristes momentos. Elevan oraciones por su descanso eterno.

PONCE, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Marta González participa con profundo dolor su fallecimiento, saluda a su esposa e hijos y demás familiares. Ruega oraciones en su memoria. ¡Juan descansa en paz!

REGAZZONI, HEBE LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Lucy Kobylanski la despide con gran cariño y acompaña a toda la familia, unida en la oración por la paz de su alma, en la seguridad de que está junto al Señor, al lado de Yoyo, como la mujer de temple, fortaleza y unidad familiar que nucleaba en torno de si a hijos, yernos, nuera, nietos.

REGAZZONI, HEBE LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. María Cristina Macarol de Regazzoni, Luis Emilio Regazzoni, Romina Regazzoni, Rita Campos, Sebastián Álvarez, Santiago Luis, Lisandro, Aquilina Alvarez Regazzoni, María Trinidad y Catalina Regazzoni participan el fallecimiento de la querida tía Hebe L. Regazzoni.

REGAZZONI, HEBE LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. La Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi, participa con pesar el fallecimiento de su socia y colaboradora Sra. Hebe Luz Regazzoni y esposa del expresidente de la institución Prof. Elvio Aroldo Ávila. Expresan sus condolencias a su familia en estos momentos dolorosos y que brille para ella la luz que no tiene fin.

REGAZZONI, HEBE LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Carlos Alberto Zigalini, su esposa Teresa Stone y sus hijos Paola, Carlos y Teresita participan el fallecimiento de la madre de su amiga Hebe Luz Ávila.

REGAZZONI, HEBE LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Chini Habra Fernández y flia. participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su estimada flia. en el dolor.

ROJAS, ELSA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones. Su hijo Fabián Mukdsi, hija política Ingri; sus nietos Nahila y Thadeo participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROJAS, ELSA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Señor esta es tu voluntad quien crea en Ti tendrá vida eterna. Su hijo Antonio, su hija política Vanina sus nietos Érica, Mauro, Román, Lautaro y Bastian participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROJAS, ELSA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones. Su hermana política Gladiz Mukdsi, sobrinos Jorge y domingo desde Córdoba participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROJAS, ELSA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Faleció el 12/9/20|. Aldo Jorge Gómez, Yayá Macedo de Gómez, hijos y nietos participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Alejandra y José María en tan doloroso momento. Paz en su tumba.

ROJAS, ELSA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Un ángel con las alas brillantes viajo al cielo desde allí dará luz al camino por recorrer de sus seres queridos sus hijos Fabián, Alejandra, Antonio, Sandra y Cristian Mukdsi participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROJAS, ELSA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Cristo la llamo para recibirla en su morada de luz y paz sus hijos del corazón Gladiz Infante y Marcos Contin participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROJAS, ELSA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Silvia Mukdsi y flia. Nurcia Perez e hijos Jaquelin Ayuch y diego Ayuch y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROJAS, ELSA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. "Que Dios en su infinita misericordia la tenga a su lado y le dé el descanso eterno". Los empleados de la firma Muksdi acompañan a sus hijos en estos momentos difíciles de dolor y elevan oraciones en su memoria.

ROJAS, ELSA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. María Eugenia Chedda, su esposo Augusto Tomelleri y sus hijos, participan con gran dolor del inesperado fallecimiento de la estimada Elsa, madre de sus queridos amigos. Y ruegan una oración en su memoria.

ROLDÁN, RUBÉN ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. Su esposa Maria Del Valle, Valdez sus hijos Ariel, Maria Jose, Luciana y Guillermo sus nietos Rocio, Constanza, Estefania, Mateo, Lautaro, Leandro, Lisandro sus restos fueron inhumados en el cementerio la piedad COB OBRA SOCIAL MUNICIPAL SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA P'LATA 162 TEL 4219787.

SCARDINI DE SALÓN, DORA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. Lucy Kobylanski despide con cariño a quien fuera su compañera en el Jardincito "San Francisco"; directora del Coro de Maestras del Colegio, directora del Coro de niños de la Provincia en el que tanto aprendieron sus hijos Pedro y Cecilia; esposa de su compañero de Promoción '56, Escuela Normal, Gerardo; cuñada de su querida amiga Rosi, acompaña a sus hijos y demás familiares y se une, en oración, a quienes elevan plegarias por su feliz encuentro con el Señor.

ZEGAÑA NELIDA DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Sus hijos Ivana, Gissela , Luis, Esteban, h. politicos Ivan, Exequiel, Fernanda, nietos, hnos, sobrinos y demas familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

ESPINILLO, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/12|. No hay árbol que dé frutos malos, al árbol se lo reconoce por sus frutos, sólo aquel que tuvo la dicha de conocerte, podrá entender cuando decimos que fuiste un ser especial, a pesar de tu corta edad "un hombre incomparable", un hijo adorable, todo un ejemplo, en cada paso, en cada acto demostrabas una grandeza difícil de igualar, donde todo lo que tocabas lo transformabas en el amor más puro. Sus padres Luis y Delia, sus hermanos Alfredo, Rita, Daniel, Cecilia y Matías, sobrinos y demás familiares lo recordamos con mucho cariño al cumplirse siete años y nueves meses de su partida.

GÓMEZ, JACINTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/20|. Su esposo Norberto Bustos sus hijos Hugo, Ricardo, Diego, Fabiano, Nacho, Lucas y Gaston sus restos fueron inhumados en el cementerio la piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MARQUEZ, DORALINDA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. Su hija Marcela Marquez, nieta Brenda Sofía, hnos Héctor, Luz, Teresa, Walter, Mónica, cuñados, sobrinos y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en cemet. La Piedad. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

METZLER, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. Sus hijos Aida, Toti, Shalo, hijos políticos y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cemet. Parque de la Paz. Casa de duelo Av. Belgrano 532 (S/V) . La Banda. Serv. Unión Ferroviaria. ORG. ANTONIO GUBARIA HNOS SRL.

TARCHINI, EDDA MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Familia Apel lamenta el fallecimiento de la amiga y vecina. Se ruega oración en su querida memoria.

TARCHINI, EDDA MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Juana Prados de Robles, Magali Robles, Lida Robles de Vizcarra, Adrián E. Vizcarra, Romina, Luciano y Virginia Vizcarra, participan con dolor su fallecimiento y abrazan con cariño a su hija Edtih y a sus nietos Luis, María Edith y Aldana y los acompaña en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN, PASTOR ROLANDO (GUILI) (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. "El día de tu partida me con solo el saber que el cielo recibiría a un Ángel, un Ángel que seguirá cumpliendo el trabajo que hacia aquí en la tierra pero ahora en el cielo". Su hermano José que lo ama y lo extraña, su cuñada Graciela, sus sobrinos: David, Pablo, Emanuel, Cristina, Belén, Vero, Paola, Franco, sus sobrinos políticos: María, Simón y Fernando, sus sobrinos nietos: Brahian, Flor, Tiziano, Samir, Gael, Viky e Isabella. Ruegan una oración en su memoria al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

GÓMEZ, GRACIELA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. "Hoy Hace 9 días que nos dejaste un gran dolor....". Tus hijos Ángel, Manuela y tu esposo Rubén, ruegan una oración en tu querida memoria.

GIL HERNÁNDEZ, EXEQUIEL (GRINGO) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Berta Villar de Nazarchuc y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de sus vecinos Eduardo y Adriana. Elevan oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

GIL HERNÁNDEZ, EXEQUIEL (Gringo) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. María Aglaé Cremaschi y Lautaro Peralta Galván participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este duro momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, CLAUDIO MARCELO (q.e.p.d.) falleció el 15/8/20|. "Hace ya un mes que el Señor decidió llevarte a Su Presencia y aún no encontramos el consuelo que sabemos que de parte de El llegará, siempre estás en nuestros pensamientos y recuerdos y si de algo estamos seguros es el amor que nunca se apagará" Tus padres Juan y Dora, hermanos y sobrinos, te recuerdan y extrañan. Las Termas.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. "Don Grego: Una persona íntegra, gran padre, esposo, abuelo y para nosotros fue un gran amigo". Por siempre estará en nuestros corazones. Participan con mucho dolor su fallecimiento María Irene Castiñeira de Blanco y sus hijos: Irene, lucia, Chiqui y sus respectivas familias.

MEDINA, ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció en Tucuman el 13/9/20|. Madrecita querida nos dejaste y ahora estás en un mejor lugar. Te vamos a recordar siempre de la mejor manera. Te amaremos por siempre. Su hija Chiquita, su hijo político Eduardo Antonello, su nieta Noelia Medina y su nieto político Luis Guerra participan con dolor su fallecimiento y elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

MEDINA, ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció en Tucuman el 13/9/20|. Mama Yula: te vamos a recordar y te amaremos por siempre. Su hija política Elena Bravo; sus nietos Eleonora, Mauricio y Raúl Medina; sus bisnietos participa con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Choya.

MEDINA, ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció en Tucuman el 13/9/20|. Abuelita querida nos dejaste un fuerte dolor. Te vamos a extrañar mucho y te recordaremos feliz como lo eras. Te amaremos por siempre. Su nieta Noelia Medina y su nieto político Luis Guerra participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Choya.

MEDINA, ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció en Tucuman el 13/9/20|. Chichí, Negrita, Tita y Raúl Jalaf participan con dolor el fallecimiento de su querida Zulema. Choya.

MEDINA, ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció en Tucuman el 13/9/20|. Tu hijo del corazón, Luis Marcos Brizuela, participa con dolor el fallecimiento de su querida Zulema. Choya.

MEDINA, ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció en Tucuman el 13/9/20|. Dale el descanso eterno. Vilma Ávila participa con dolor el fallecimiento de su vecina Zulema. Choya.

MEDINA, ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció en Tucuman el 13/9/20|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Dalinda de Espeche; sus hijos Polilla, José Domingo, Yackeline y Barbarita junto a sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a toda la familia en este duro momento que les toca vivir. Choya.

ORTALE, ROMINA ANDREA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Marta Llanos y Raúl Rodríguez participan el fallecimiento de su querida nuera y acompañan en su dolor a su hijo Gustavo y nietos Lucas y Thiago, rogándole al todopoderoso resignación para sus corazones.

RUIZ, CIRILO MARCELINO (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Los compañeros de su hijo Ruiz Damián del Banco Sgo. del Estero: Isabel, Pablo, Gabriela, David, Marcela y Fernanda participan con dolor su fallecimiento.

VILLARREAL, FRUTOSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. Sus hijos Aldo, Nelson h. politicos y nietos sus restos inhumados en el cementerio Cristo Rey Loreto SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

YORBANDI, MDALAL, LUISA (NADUI) (q.e.p.d.) Falleció 11/9/20|. Nunca dejaras de vivir en el corazón de los que tuvimos la gracia de Dios de conocerte y trabajar en esa gran obra de amor el "Hogar de Ancianos" al que le dedicaste tantas horas de esfuerzos y sacrificios y todo por los viejitos (tus preferidos) Querida amiga descansa en paz, porque cumpliste una gran misión en el paso de esta vida. Nora Liendo de Aguilar y flia elevan oraciones para que su alma este en la gloria del Señor.

YTURRE BERNARDO RAUL (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. Sus hijos Maria Luisa, Maria Angelica Mendozah. politicos h. politicoss Ramon Santos, Alvarez Miguel nietos Efrain Iturrez Efrain , Valentin Paz y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Tintina dto Moreno SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.