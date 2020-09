Melconian: "lo que hace resurgir una economía no son los planes, es el capital y el trabajo"

15/09/2020 - 12:07 Economía

El economista Carlos Melconian hizo un análisis de la situación económica y política de la Argentina y también apuntó contra el Gobierno, al criticar el "mal diagnóstico" económico que está llevando.

"Desde Adán y Eva, el capital y el trabajo llevan a que una economía crezca. Si estás destruyendo, si no estás reponiendo, lo que lo hace resurgir no son ni los planes, ni la emisión monetaria, ni el subsidio. No hago ideología: es el capital y el trabajo”, dijo al destacar que actualmente el stock de capital productivo está cayendo, en tasa de variación, al triple que en la época de la hiperinflación y al doble que durante la crisis del 2002.

“En la Argentina hay una trayectoria de caída ininterrumpida, con excepción de 2017”, señaló. También indicó que la inversión sobre el PBI representa la mitad que en 2011. “Al caer el flujo de inversión en una trayectoria, cae el stock de capital. La decadencia es cuando ni siquiera invertís para lo que se deprecia. Y estamos ahí. El 2020 va camino al récord”, anticipó.

El ex presidente del Banco Nación recordó en este punto, dos fenómenos fuertes de inversión: a principios de los años 90, cuando hubo un shock genuino de inversión, y entre 2003 y 2008, cuando fue menos genuino porque se basaba en una “descomunal” licuación fiscal, con un superávit fiscal de 3 puntos del PBI.

Además del capital, el otro punto clave que destacó Melconian fue el trabajo. Y señaló que la Argentina no crea empleo privado desde 2017 y que se perdieron casi 1 millón de puestos de trabajo en 2019. “No es todo responsabilidad de este gobierno”, dijo. Un dato preocupante es que solo un cuarto (25%) de la Población Económica Activa son asalariados formales, esto no incluye monotributistas, sector público ni trabajo doméstico. “De la gente que está en condiciones de trabajar, solo un cuarto está como corresponde”, agregó.

“A este Gobierno lo mató la pandemia. No es 100% responsable, porque esto es una trayectoria y la pandemia blanqueó este quilombo argentino. Pero el Gobierno es responsable del pésimo diagnóstico que tiene en la cabeza”, aseguró y se refirió también al anuncio de la salida de la empresa Falabella del país. “Es un tiro en el corazón al capital y al trabajo. Esta destrucción va a determinar el crecimiento económico del futuro. Me preocupa que lo entienda la gente. Ninguna facultad del mundo explica que regalando plata los países crecen. Este credo de capital y trabajo son mandamientos que no tienen raza, credo o religión. La sociedad tiene que ser demandante a la política, a los gobernantes, de capital y trabajo”, dijo.

Según su visión, concluyó en que Falabella es una muestra del colapso en el stock de capital productivo, que incluye la inversión en maquinarias, equipos, infraestructura en general, construcciones no residenciales que determinan el crecimiento económico y que son impulsadas por el sector privado.