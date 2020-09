Una actriz venezolana dejó el narco para hablar de belleza en una radio de México

15/09/2020 - 18:27 Pura Vida

La actriz y modelo venezolana, Karely Herrera, pasa de los set televisivos a los estudios de radio. La artista, actualmente radicada en México, debutará como conductora de “Secretos Compartidos”, un ciclo radial que irá todos los sábados, de 12 a 13, hora de México (14 a 15 hora argentina) en Radio ADR Networks México.

Karely se apodera de las ondas hertzianas para llevar información sobre el sector de "Belleza". Este espacio contará con diferentes tips de belleza, que abordará temas que la artista por mucho tiempo compartía solo en tus redes sociales;

Actriz, modelo y especialista en moda en el programa “Cuéntamelo Ya”, Herrera tuvo el honor de trabajar al lado de Eugenio Derbez, actor y productor mejicano, en la película “No se aceptan devoluciones”.

En televisión estuvo en el elenco de series y telenovelas de mucho éxito en toda Latinoamérica, cómo “Camaleones”, “El Señor de los Cielos” (en su séptima temporada), “La Mujer de Acero”, “El Pantera” y “Las trampas del deseo”, entre otras. Además de actriz y conductora, fue Miss Bikini América, representando a México, entre más de 100 participantes de todo el mundo.

“Yo fui modelo desde los 17 años. Entonces, esa cercanía con la moda siempre me dio esa sensibilidad en cuanto a los textiles y combinaciones. Y bueno, mujer al fin, coqueta por naturaleza, siempre tuve esa habilidad con la moda. Con los zapatos pasaba algo muy particular, me gustaba muchísimo hacer la combinación ideal con el calzado, pero siempre terminaba con el mismo y de repente estando en México -tengo 12 años viviendo acá- comencé a bocetar lo que me gustaría estar usando o conseguir en tiendas; lo del calzado comenzó hace tres años”, declaró en una entrevista.