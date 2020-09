Cuánto habrá que esperar para ver “Cobra Kai 3”

15/09/2020 - 20:42 Pura Vida

Los productores de la serie Cobra Kai, basada en la mítica película Karate Kid, imaginaban que la nostaliga del público les iba a jugar a su favor, aunque nunca pensaron en el boom en el que se convertiría con su arribo a Netflix, después de haber sido creada para Youtube.

Ahora, los fans piden por su tercera temporada, la que ya está grabada y enlatada, para que el streaming la use en el momento en el que considere oportuno, y lo cual no será antes del 2021, sobre todo si se tiene en cuenta que este año fue difícil el rodaje de nuevo contenido a raíz de la pandemia de coronavirus, por lo que para el próximo año la oferta de nuevas ficciones no será tan grande, según lo reflejó La Vanguardia.

Mientras tanto, el elenco encabezado por los eternos rivales Johnny Lawrence (William Zabka) y Daniel LaRusso (Ralph Macchio), ya adultos, y las figuras jóvenes Xolo Maridueña (Miguel Díaz) y Tanner Buchanan (Robby Keene), que reeditan viejos enfrentamientos, continúan disfrutando del éxito de la serie, que recibió muchas críticas despectivas durante los anuncios, y después de su estreno no deja de provocar fanatismo.

Sin ir más lejos, el joven que encarna a Miguel Díaz en Cobra Kai, tiene 19 años, y no puede creer que gracias a la ficción basada en la franquicia de Karate Kid lo haya convertido en “la estrella” del momento. Nacido en California el 9 de junio de 2001, nieto e hijo de inmigrantes ecuatorianos que llegaron a los Estados Unidos en 1995, Xolo ya ostenta ocho años de experiencia en la actuación. Inició su carrera actoral con el papel de Víctor Graham en la serie de TV Parenthood. En esa historia participó en más de 50 episodios y adquirió gran seguridad ante las cámaras.

Y en Cobra Kai su personaje es clave, porque se convierte en el aprendiz de quien en Karate Kid fue el villano que intentó vencer sin éxito al alumno del Sr. Miyagi.

Treinta y cuatro años después de perder ante Daniel LaRusso en el Campeonato de Karate Sub-18 de All Valley de 1984, Johnny Lawrence se esfuerza por ganarse la vida abriendo un dojo para enseñar karate, mientras que Daniel dirige una exitosa cadena de concesionarios de automóviles.

“Me sorprendí, porque los ojos de los espectadores se sienten atraídos hacia Ralph Macchio (Daniel) y Billy Zabka (Johnny), pero finalmente terminan enganchados con la nueva generación (Miguel y Robby). El 90% de las personas llega a esta historia por esos grandes nombres, pero aprenden a encontrar algo más que les encanta con el elenco más joven”, reflexionó Xolo (Miguel) en una entrevista con Slashfilm.

Y agregó sobre su papel en la serie: “Yo creo que lo interesante del personaje es el tema de cómo algunos niños que fueron acosados pueden convertirse ellos mismos en acosadores”.

Xolo tiene 385 mil seguidores en Instagram, y su vida cambió por completo con Cobra Kai, según remarcó. “Ha sido una de las experiencias más locas este programa. Las reacciones antes del estreno fueron. ‘Dios mío, ¿este programa es una broma o una parodia?’. ‘¿Por qué traerlo de vuelta? Simplemente lo van a arruinar’. Luego, cuando salió el programa, todas esas personas que decían, ‘esto va a ser una basura’ entendieron que era algo bueno”, contó.