Gallardo palpitó el debut copero: “No le vamos a ceder la iniciativa a San Pablo”

15/09/2020 - 21:24 Mundo River

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, se mostró crítico respecto de la reanudación de la Copa Libertadores de América en medio de la pandemia de coronavirus y, a 48 horas del partido ante San Pablo por la tercera fecha del Grupo ‘D’, resaltó que “no se hará preguntas” en cuanto a la diferente preparación física con el rival y que “van a dar batalla” pese a que asumirá el compromiso sin ningún partido preparatorio previo.

“No nos vamos a hacer muchas preguntas (en alusión a la diferencia física con el rival), iremos a Brasil a jugar. Vamos a dar pelea, a dar batalla, no vamos a ceder la iniciativa a San Pablo. Después veremos”, destacó Gallardo en una rueda de prensa que ofreció a través de Zoom por los canales oficiales de River.

El equipo “millonario” visitará al San Pablo en el estadio Morumbí mañana a partir de las 19 con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich, en un cruce que lo toma sin la adecuada preparación previa, debido al receso impuesto por la pandemia desde marzo pasado, con apenas un puñado de entrenamientos con el plantel completo y numerosos contratiempos, ante un rival que está en plena competencia desde hace más de un mes.

“Es difícil comparar, no tiene la culpa San Pablo de tener más entrenamientos y partidos, es algo que debemos intentar sobrellevar por eso queríamos comenzar a entrenar antes y lo reclamé en su momento. Iremos a competir en las condiciones que estamos, hay ganas de jugar, ganas de activarnos y desde ese punto de vista haremos lo mejor posible”, analizó.

“El equipo lo definiré mañana (por hoy) pero no va a variar de lo que venimos haciendo, puede que sea con una línea de tres en el fondo o con cuatro. Estuvimos haciendo bien las cosas y tuvimos pocos contagios, pero no estamos exentos de que nos pueda pasar de tener más casos”, añadió

¿El equipo ideal?

Si bien el entrenador no dio nombres, en sus últimos trabajos tácticos entrenó con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Fabricio Angileri; Julián Álvarez, Enzo Pérez, Ignacio Fernández y Nicolás de la Cruz; Rafael Borré y Matías Suárez.

Sin embargo, ayer por la mañana hubo trabajos con un equipo alternativo formado por Germán Lux; Jorge Moreira, Robert Rojas, Paulo Díaz y Montiel; Jorge Carrascal, Santiago Sosa, Leo Ponzio y Cristian Ferreyra; Federico Girotti y Lucas Beltrán.

“Yo trabajo con un grupo de no más de 30 jugadores y después la posibilidad (que da Conmebol) de sumar hasta un techo de 50 es un despropósito porque no tengo esa cantidad -dijo después el DT-. Los jugadores de reserva recién empezaron. Si en algún momento hay un episodio que podemos estar expuestos a un contagio masivo será porque no teníamos que jugar”.

En este sentido agregó: “Hasta ahora nos comportamos de buena manera, tuvimos pocos contagios, pero no estamos exceptos de que pueda pasar. Si llega a pasar es porque la pandemia no nos permite competir en condiciones normales. ¿Por qué pondría chicos que no están en condiciones de jugar? ¿A quién se le ocurre? Quizás otros planteles tienen la posibilidad de incoporar chicos que vienen trabajando con el grupo y es respetable. No voy a buscar a la octava o novena división para armar la lista. Es anormal, me hago cargo de la decisión que tomé. Tenemos 29 porque Quintero ya no está e iniciaremos con ese grupo para ver dónde estamos parados”.

En referencia a la salida del volante colombiano Juan Fernando Quintero, Gallardo contó: “Juanfer” me lo planteó, tenía ganas de irse y es muy simple y quizá las formas no fueron las más prolijas, no hay nada que decir, voy a rescatar el valor que tengo hacia el jugador y lo que nos dio va a ser eterno”.

Y consultado sobre el caso de Lucas Martínez Quarta, que podría ir al Celta de Vigo, respondió: “No hay nada oficial, tampoco por Martínez Quarta que no me manifestó nada de irse, no puedo dejarme llevar por el deseo de los representantes con ofertas que nunca llegan, pero no vamos a retener a nadie”.