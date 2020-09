Hugo More, un bandeño que hizo realidad sus metas con la música

15/09/2020 - 22:50 La Banda

“Los sueños pueden hacerse realidad si se tiene el coraje de perseguirlos” (Walt Disney)

Hugo Reynaldo Mores, cantautor bandeño, hoy, a sus 77 años, sigue haciendo realidad sus sueños y persiguiendo otros relacionados siempre con su mundo mágico y maravilloso de la música que acuñó desde niño cuando tomó entre sus manos un tarro al que golpeteaba con dos palitos y cantaba “¡Que me voy a morir, que me voy a morir!”.

Nunca imaginó que en esa actitud estaba forjando su destino, un camino en donde fungió luego como cantante, autor y productor de hoy encumbrados músicos santiagueños que en sus albores contaron con el empuje de Hugo More para llegar a prestigiosos sellos discográficos de aquellas épocas: RCA, EMI Odeón, CBS, Parnaso Récords.

El Grupo Octubre, Mario Cecilio “Koli” Arce, Jorge Véliz y Los Caimanes Santiagueños, Los Alfiles, Los Palmareños, Los Zíngaros de Rody Nazar, Los Rodeños, Los Halcones Tropicales y Chiquino, son algunos de los artistas locales que de la mano de More hicieron conocer su estilo musical, con formas y contenidos que le daban una identidad propia.

Eran tiempos en que More trabajaba en la ya desaparecida Casa Olivares, en pleno centro de Santiago, tras su desvinculación de la empresa de publicidad Lucas. “Venían representantes de todas las compañías discográfica de esa época: RCA, EMI Odeón, CBS, Parnaso Récords. Les propuse llevar a los grupos de Santiago del Estero porque tenía la convicción de que iban a andar bien. El primero en llevar fue al Grupo Octubre. Grabaron “Todo lo que pasa” y fue un éxito impresionante”, evocó en diálogo con EL LIBERAL.

Luego sería el turno de “Koli” Arce. “Un buen día lo hablo a Koli y le hago los trámites en Buenos Aires en una empresa cuyo propietario era un señor de apellido González, el director artístico era Musomesi. Hasta el último respiro de su vida, y aún hoy, es impresionante cómo se escucha la música de Koli por todas partes”, recordó.

Éxitos y fracasos

En sus 37 años de trayectoria como cantante (oficialmente empezó en 1983), Hugo supo de las mieles del éxito, pero también el dolor de las caídas. Miles de anécdotas relata Hugo, pero recuerda aquella que podría decirse que fue un fracaso en los inicios de su carrera, cuando firmó su primer contrato para presentarse en la Pista Palito, de Fernández.

“Llegamos allá (Pista Palito) y habrá habido 500… ¡500 sillas vacías!”, recordó con humor. “Pero, me he dado el lujo de subir al escenario y he cantado para las poquísimas personas que estaban porque más era el deseo de cantar aunque no hubiera nadie”, remarcó.

Tiempo después vendría la revancha cuando, con Los Dulces, nombre con el que había bautizado a su grupo, Ulises Granito, entonces director artístico de la RCA, se presentó en el Club Unión de Beltrán. Fue su primer y gran éxito de convocatoria que luego replicaría con la convocatoria de multitudes en escenarios de Mendoza, La Plata, San Justo, Monte Hermoso, Berisso, Mar del Plata, La Rioja, Tucumán y en Pocitos (San Juan), “en donde obtuve un éxito infernal”. Y los éxitos continuaron y Hugo More trascendió y está en el imaginario popular como “Hugo Mores y Los Dulces”.

“Cuando todo parezca ir en contra tuya, recuerda que un avión despega a contra viento, no a su favor” (Henry Ford, fundador de la Ford Motor Company).

Juan “Corazón” Ramón, ese gran amigo del alma

Ellery Guy Rech, nombre real de Juan “Corazón” Ramón, fue un gran amigo de More. “Era mi hermano del corazón”, recordó Hugo quien, además, evocó cuando Juan, públicamente, en un reportaje que dio a Infobae, destacó la colaboración que le hizo con dos temas.

Ramón aseguraba que era “un pésimo compositor de canciones” y reconocía: “Creo que el éxito es el repertorio. Las canciones que he elegido han sido de gran éxito. Hugo More (cantante santiagueño) me dio una canción de Luisito Aguilé, El Infiel, que la grabé en un disco que se convirtió en Disco de Oro hace dos años. Era una canción que había quedado ahí y Huguito (por More) la descubrió, me la dio, la grabé y fue Disco de Oro”.

Un bandeño de pura cepa

More es un bandeño de pura cepa. Hijo de Zaida Cafa Amín y hermano menor de Elsa, Luis y Susana, toda la vida prefirió quedarse en su amada comunidad. “Amo a mi ciudad. Tenía intenciones de irme a vivir en Salta, en un tiempo, y hace tres meses, le propuse a mi familia radicarnos en México, pero no, me quedo en mi ciudad. De pronto, la almohada no es solo para dormir sino también para pensar acerca de qué vas a hacer de tu vida”, recalcó.