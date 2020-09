FÚNEBRES | 16 de septiembre del 2020

15/09/2020 - 23:21 Funebres

Fallecimientos

- Laurentina Jiménez

-Wenceslao Ferreyra

- Gabriel Antonio Ramos

- Ángela del Valle Agüero Marañón

- Manuel de Reyes Leal

- Pedro Santillán (El Cruce, Dpto. Figueroa)

- Ángela Sebastiana Veliz (La Banda)

- Fructuosa Villarreal (Loreto)

- Juan Rubén García (Pcia. Jujuy)

- Carlos Alberto Herrera

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ANA METZLER

(q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20 y espera la resurrección.

Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones. Madre, vivirás en nuestros corazones por siempre. Tu hijo Pedro Rodolfo Salvatierra, tu hija política Lucy Julián, tus nietos Gabriela, Rodolfo, Manuel, bisnietos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su descanso eterno.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

Cesar Monti, Gustavo, hermano de la vida, solo tu cuerpo me va a faltar, siempre, lo aprendido quedará en mi mente y mi corazón. Despido un amigo noble, honesto, sabio, leal y buena gente. Hasta siempre.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

Pablo Degano, Adriana Ick y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

Carlos Leoni Beltrán, sus hijos Rosario, Carlos Agustín y Mercedes participan con inmenso dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARIANO ALEJANDRO BARNETCHE (CACHO)

(q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20 y espera la resurrección.

Beba Fiorini de Campitelli, sus hijos Héctor y Marti y Diego Cardona participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió el 13/9/2020

CPN Mario Sabino Vega y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Gustavo. Ruegan oraciones en su memoria y resignación a su familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DR. JESÚS MARÍA AMENABAR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/9/20 en San Miguel de Tucumán y espera la resurrección.

El cielo abrió sus puertas, un coro de ángeles y la música de un piano tocando Adiós Nonino te recibieron. Fuiste un instrumento de Dios en la tierra contra la desidia e injusticia.

Gran persona, noble, generosa, sincera, brillante profesional y Maestro, dejaste huellas profundas, un legado y un vacío inmenso en todos los que tuvimos el honor de conocerte y compartir momentos de la vida. Tus acciones demostraron la abundancia de tu corazón.

Tus amigos Patricia Larcher, Ester Padilla, Cristina Antonini, Chesira Gaona y José Matach acompañamos a su querida familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EXEQUIEL GIL HERNÁNDEZ (Gringo)

Falleció el 10/9/20 y espera la resurrección.

Buena persona, esposo, padre, comerciante, deportista, dirigente, un amigo que recordaremos por siempre en las tertulias que añoramos en estos tiempos difíciles. Descansa en paz. Ernesto Mazoud (compañero del secundario promoción 78 de su hijo Eduardo), Alfredo, Daniela y Pedrito Mazoud participan con profundo dolor su fallecimiento. Hacen presente su gran cariño y acompañamiento a toda su apreciada familia. Quimilí.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EXEQUIEL GIL HERNÁNDEZ (Gringo)

(q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EXEQUIEL GIL HERNÁNDEZ (Gringo)

(q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20.

Los compañeros de la secundaria Promoción 1978 de su hijo Eduardo participan con profundo dolor su fallecimiento y abrazan con el más cálido sentimiento a toda su querida familia. Quimilí.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VICENTE GUBERVILLE

Se durmió en la paz del Señor el 12/3/2020 y espera la resurrección.

LA PROMOCION 69 ESC.DE COMERCIO participa con un hondo pesar el fallecimiento del hijo del querido amigo Mario Guberville .Dios fortalezca su espiritu y el de su flia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

Diputados Nacionales Frente Cívico por Santiago: Daniel Brué, Norma Matarazzo, María Luisa Montoto, Estela Neder, Graciela Navarro, Bernardo Herrera, Ricardo Daives participan y acompañan con dolor el fallecimiento del Dr. Agustín Argibay.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

José Ricardo Jiménez (h), Adriana Rozze y sus hijos José Ricardo, José Ignacio y María Belén participan con dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMOS, ANTONIO GABRIEL

(Qepd) Se Durmió en el Señor el 15/09/2020 y espera la resurrección.

El Intendente Municipal de Las Termas de Río Hondo Dr. Jorge Alejandro Mukdise y todo su gabinete participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMOS, ANTONIO GABRIEL

(Qepd) Se durmió en el Señor el 15/09/2020 y espera la resurrección.

Secretario de Coordinación General del Municipio Dr. Raúl Guillermo Lorenzo participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria. Las Termas.

RECORDATORIO

SELVA CARLINA ACOSTA

Se durmió el 16/09/2012 y espera la resurrección.

Al cumplirse un nuevo aniversario de tu partida al encuentro con Dios nuestro Señor, te recordamos con el amor y la gratitud de siempre. Tus hijos Irma, Juan, Clara, Juan José y Alejandro.

RECORDATORIO

DANIEL ALBERTO CHAMUT

Se durmió el 15/8/20 y espera la resurrección.

"No es más grande quien más espacio ocupa, sino el que más vacío deja cuando se va"

Querido hermano.. todavía no podemos entender el porque de tu partida, tan repentina y apresurada. ¿Que pasó? ¿Y porque tuvo que pasar así?

Si siempre un "héroe", en tantas e infinitas luchas que te toco vivir en tu tiempo transcurrido, algunas o pocas veces acompañados y otras totalmente solo, pero siempre valiente y airoso, luchando por tu inmenso y gran deseo de Vivir.

¿De que valió tanto dolor, esfuerzo y sacrificio?¿Para quien o para quienes?

Y.. ahora comprendemos que está vez posiblemente más solo que nunca te entregaste a tu suerte, en medio de tanto dolor y a la vez indiferencia, te llamaste a silencio.

Tus hermanos desconocíamos todo, y fue tarde, fue muy poco o casi nada lo que pudimos hacer y partiste!

"Hoy ya descansas en paz, junto a tu otra mitad" que partió primero, y a tus grandes amores, tus padres y demás familia.

Desde aquí elevaremos muestras plegarias, al Altísimo por ese feliz reencuentro con tus seres queridos y a nosotros abrazaRnos fuerte por la fortuna y certeza de haberte tenido en nuestras vidas.

Tus hermanos y todos los que te aman.

RECORDATORIO

RUBÉN JORGE CURA (q.e.p.d.) Se durmió el 16/9/15 y espera la resurrección.

Hace tiempo cerraste tus ojos para nunca más abrirlos, hace tiempo que tu corazón dejó de latir, hace tiempo que tu sonrisa se apagó junto con tu adiós. Hoy te recordamos con el más profundo dolor y quiero que sepas que jamás te olvidaremos. A cinco años de tu partida elevamos una oración en su memoria, tu esposa Isabel, tus hijos y nietos.

RECORDATORIO

CESAR AMÍLCAR DOMÍNGUEZ

(Q.E.P.D.) Se durmió en el Señor el 16/08/2020.

Te recordamos todos los días, Gracias por siempre brindarnos tanto cariño y amor. Te extrañamos tanto, tu amor y recuerdo nunca morirá. “Que brille para ti la luz que no tiene fin”. A un mes de tu partida te recordamos; tu Esposa Valle Medina de Domínguez, tus hijos Amílcar, Karina, Eugenio, Cecilia, Elizabeth, Santiago y nietos ruegan una oración en su memoria al cumplirse un mes de su fallecimiento.

RECORDATORIO

GABRIEL EDGARDO MUJICA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/7/18 y espera la resurrección.

A dos años y dos meses de tu partida hacia el Reino del Señor te recordamos con amor. Tus padres Julio Argentino Mujica, María Ester González, sus hermanos Mariano, Natalia, Karina y sobrinos. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

RECORDATORIO CON FOTO

MIRTA BEATRIZ TREJO

(q.e.p.d.) se durmió en el Señor el 16 /03/20.

Hoy se cumple 6 meses de ese tan lamentable e irreparable pérdida. Te extrañamos... y cada vez más. Besos al cielo. Descansa en paz. !!!! tu tía Carmen y Roxana, Ernesto, Javier, Carolina, Belén, Milagros, Lujan, Luz, Celeste Y Pablo. Se ruega una oración en su memoria.

AGÜERO MARAÑÓN, ÁNGELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/20|. Su hija Agustina Agüero Marañón, su hijo pol. Federico Romero y sus nietos Paz, Juan Cruz y Tristán participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

AGÜERO MARAÑÓN, ÁNGELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/20|. Su hermano Luis Eugenio Agüero (Pirincho), su esposa Ilda y sus hijas Roxana y Silvia participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AGÜERO MARAÑÓN, ÁNGELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/20|. Su sobrina Silvia, su esposo Marcelo, sus hijos Ignacio y Facundo participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AGÜERO MARAÑÓN, ÁNGELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/20|. Su sobrina Roxana, su esposo Carlos y sus hijos Virginia y Santiago, Agustín y Juan participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AGÜERO MARAÑÓN, ÁNGELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/20|. Cecilia López Pasquali junto a sus hijos, Matías, Leandro y Federico Balmaceda, con tristeza acompañan a Luciano, Agustina, Josefina Agüero y demás familiares, ante el fallecimiento de Chuza. Oramos por su descanso en paz.

AGÜERO MARAÑÓN, ÁNGELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/20|. María Luisa Femayor y sus hijos Gastón Sfeir, Facundo Sfeir y Lourdes Sfeir acompañan a su querida tía Chuza en este profundo dolor y elevan oraciones en su memoria.

AGÜERO MARAÑÓN, ÁNGELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/20|. Bruno Tarchini y su familia acompañan con profundo dolor a su familia. Elevan una oración en su memoria.

AGÜERO MARAÑÓN, ÁNGELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/20|. María Rosa Rímini de Avendaño, sus hijos Baltazar, María Rosa, María Magdalena, Francisco, Juan Santiago y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañab con cariño a Agustina y demás familiares. Elevan una oración en su memoria.

AGÜERO MARAÑÓN, ÁNGELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/20|. María Femayor, sus hijos Alejo, Luicina y Trini Fochi participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida tía Chuza y elevan oraciones en su memoria.

AGÜERO MARAÑÓN, ÁNGELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/20|. María Luisa Rimini Olmedo, sus hijos María Luisa, Raúl Alfredo, Tristán, María, Joaquin, Agustina y sus respectivas familias partician con profundo dolor el fallecimiento de querida Chuza y elevan oraciones en su memoria.

AGÜERO MARAÑÓN, ÁNGELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/20|. Tristán Femayor,. María Elvira Ruiz Feijóo y sus hijas Milagros y María Victoria participan su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

AGÜERO MARAÑÓN, ÁNGELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/20|. Martín Federico Röttjer, su Sra. Ana María Arce, sus hijos Martín y Facundo participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Chuza y acompañan a Agustina en este dificil momento.

AGÜERO MARAÑÓN, ÁNGELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/20|. Compañeros de la "Promoción 78" Esc. Nacional de Comercio, acompañan con profundo dolor a su querida amiga Julia por el fallecimiento de su hermana Chuza. Ruegan oraciones en su memoria.

AGÜERO MARAÑÓN, ÁNGELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/20|. "Señor ya está en tu casa, recíbela en tus brazos". Silvia Toscano, Alfredo Pianezzola y flia. acompañan a su amiga Julia y familia con mucho cariño en este momento tan doloroso . Elevan oraciones en memoria de su querida Chuza.

AGÜERO MARAÑÓN, ÁNGELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/20|. Máximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano, sus hijos Máximio, Álvaro, Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas familias acompañan con cariño a Agustina y a toda su familia.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Ricardo Röttjer, Adela Navelino. Sus hijos Martín y Ana Maria Arce, Guadalupe y Ángel Ciappino, Javier y Marianela Muratore, Florencia y Federico Karnatz. Sus nietos Martín y Facundo. Participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querida amiga Alejandra y toda su familia en este doloroso momento.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Felisa Anabel Moyano de Arce y sus hijos Alfonso, Anabel, Pablo, Analia, Ana Maria y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Los compañero y amigos de su hermano Sebastian del Juzgado Federal N° 2 de la Provincia, Viki, Mario, Ricardo, Rody, Marcos, Pituto, Sara, Eugenia, Carlos, Riki, Celeste, Nany, Federico, Gonzalo, Norma, Cristian y Mariana, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria,

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Tus ocurrentes "historias de vacaciones" nos alegraran las tardes tristes. Tu espíritu de lucha nos ayudará a saltar las piedras. Por siempre en nuestros corazones. Silvia y Dito.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Carlos Ramos Taboada, Susana Carol de Ramos Taboada y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Gustavo, elevando oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) falleció el 13/9/20|. Hermanos y laicos del equipo de Misiion Compartida de la Obra Misericordista de Santiago del Estero, Buenos Aires y Montevideo participan su fallecimiento y acompañan a su esposa María Marta, en este momento de dolor familiar y elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) falleció el 13/9/20|. Su compañero de trabajo Dra. Eugenia Vaccari, Cesar Nelli y su secretaria Feli participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) falleció el 13/9/20|. Enrique Agustin Alcaide, Sara Pinto Villegas y sus hijas Josefina y Facundo Filippi, Mercedes y José Luis Silvetti participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Participa con profundo dolor Servicios del Norte y flia Vicentini.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Sus vecinos y amigos de Calle Francia: Luis Padilla y familia y Eduardo Luna y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Maria Marta e hijos en este dificil momento.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) falleció el 13/9/20|. Ricardo Montenegro, María Julia Milki y sus hijos María Candelaria y Ricardo Augusto participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a su flia en tan dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Luis Alberto García Olivera, Sonia Josefina Nazario y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan en la oración a su familia.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) falleció el 13/9/20|. Walter Pedro Cura, Maria José Rizo Patron y flia. participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. CPN Mario Sabino Vega y el personal de administración y contabilidad Daniela Toloza, Mario Santillán, Nora Llanos, Carlos Castillo y Roberto Medina participan con profundo dolor el fallecimiento del director del H. Independencia.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Carlos Alberto Marnero, Teresita Flores, sus hijos y nieto participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a su familia rogando a Dios por su descanso eterno.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Stella Bernasconi y flia, Ariel Peralta Bernasconi y flia, Flavia Peralta Bernasconi, Agustin Sayah Correa y Sra, Luciana Peralta Bernasconi y flia, Carla Peralta Bernasconi, Lisandro Billaud y flia, participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este gran dolor. Ruegan oraciones por él.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Ana Gómez Costas Álvaro Cantos e hijos acompañan a su familia en este momento de profundo dolor. Que descanse en paz.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. La Dra. Rosa Ester Cañete y su flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia, en este momento de dolor y elevan oraciones en su memoria. Descansa en paz querido amigo.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Carlos M. Jensen, su esposa Elena Laura Martínez, sus hijos Carlos y Carolina López, Laura y Carlitos Rigourd, Javier y Carolina Chiericotti, Paula y Francisco Jensen participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano y sus hijos participan su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Rodolfo Lindow y Lorna Luna Hernández participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a toda su familia con el afecto que los une. Elevan oraciones en memoria de un hombre íntegro y comprometido con su prójimo.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTIN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Franklin Abalos y familia, participan con profundo dolor y ruegan una oración en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTIN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Familia Bolzon, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTIN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Gerentes, Medicos y empleados del Sanatorio Norte SRL, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTIN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Ricardo Aznarez y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oracion en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Marquesa Adriana Zurita acompaña en el dolor a la querida Silvia y demás miembros de su familia por la desaparición fisica del hermano, con la plena seguridad de que el Señor ya lo ha recogido en su gloria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. César Monti y familia, acompañan en el dolor y ruegan pronta resignacion a sus familiares.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. "Que el Señor Jesús te reciba y te colme de paz. Dra. Silvia Susana Nelson participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido director y amigo del Hospital Independencia y ruega oraciones en su memoria y resignacion a su flia.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Sara Arce Viaña, sus hijos Arturo, Sarita, María Adela y Maria Elena participan su fallecimiento con dolor, acompañan a su familia, en especial a sus hermanos con mucho cariño.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Sebastian Rimini, su esposa María Paola Macchiarola de Rimini y sus hijos Maria Rosario y Sebastian participan con dolor su fallecimiento.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Estudio Coroleu & Rimini: Eduardo Coroleu, Sebastian Rimini, Juan Carlos Rimini, Martin Ramos, Josefina Ramos, Sebastian Argibay, Agustin Argibay participan con profundo dolor su fallecimiento.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Mariana Cisneros Billaud, Silvina Leal Castaño, Hugo Germán Burgos, Carlos Hurtado, Analia Paulón, Nelly Llado, Víctor Jerez, Adriana Montenegro, María Gabriela Salomón, Rocío Romano, Lucrecia Scrimini, Mercedes Cantizano, Santiago Bustos, Jorge Abatedaga, Cristián Sandez Sebastián Bittar, Hugo Gonzalez, integrantes de la Defensoría Pública Oficial Federal, lamentamos con profundo dolor tan irreparable pérdida. Acompañamos al Dr. Sebastián Argibay, a la Dra Silvia Argibay y a la familia en este momento.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Roberto Osvaldo Encalada, su esposa Emma S. Finno, sus hijos y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. La promoción 1976 del colegio de Belén participa con profundo dolor el fallecimiento de Gustavo y acompaña a su amiga Silvia en este doloroso momento, ruegan una oración en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Jorge Argañaras y María Susana Benavente y familia despiden con cariño y tristeza y acompañan a su familia en este doloroso momento.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Alicia Allub, sus hijos Rodrigo, María Belén y María Virginia Gómez Mena y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermana Silvia con afecto. Elevan oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Manuel Horacio Elías participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Ramiro Santillán Zavalía, Andrea Soinello, sus hijos Agustín, Manuel, Benjamín y María Elvira participan con pesar el fallecimiento del querido Gustavo y acompañan con afecto a su esposa, hijos y familia en este triste momento.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. La Dra. Cecilia Miranda Sesín, el Sr. Martín F. Miranda Sesín y flia. Participan con profundo pesar el fallecimiento del hermano del juez Federal, Dr. Sebastián Argibay, elevando oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Ing. Luis Eugenio Lucena, Ing. Mercedes Martinetti de Lucena, sus hijos Eugenia, Mercedes y Gonzalo lamentan la partida del Dr. Gustavo Argibay. Acompañan con tristeza y mucho afecto a su esposa María Marta y familia en este difícil momento de dolor.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. "Te vamos a extrañar". Acompañamos con profundo dolor a su familia. Patricia García y Juan Vélez, Patricia y Matías, Juan Ramiro y tus hijos del Corazón Sofía y Juan Gregorio. Rogamos una oración en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. María Paula Weyenbergh Roberto A. Ávila y sus hijo Ariana, Tomas y Bautista participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oracion en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. La Facultad de Ciencias de la Salud acompaña a su esposa María Marta Ruiz Díaz en este difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. La Facultad de Ciencias de la Salud de la UCSE acompaña a la Lic. Romina Pereyra por el fallecimiento de su cuñado Gustavo y acompaña a toda la familia en este momento.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Daniela Machao, Daniel Cremaschi y sus hijas Camila y Constanza acompañan a Romina y Juan Cruz en este duro trance. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

BARNETCHE, MARIANO ALEJANDRO (CACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Su hermana Nora Barnetche, sus sobrinos Carlos Edmundo Bassett, Natalia Bassett de Espejo, y Verónica Bassett. Su sobrino político Luis Espejo Fagalde. Sus sobrinos nietos Micaela Bassett Paz, Sofía Espejo Bassett y Facundo Espejo Bassett , participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oracion en su memoria.

DI SANTO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. Sus hijas Isabella, Josefina y su mamá Gabriela participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DI SANTO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. Laura, Ornella y Gringa participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GARCIA, JUAN RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció en la Pcia. de Jujuy el 9/9/20|. "Que el Señor Misericordioso, lo reciba con sus brazos abiertos". El Departamento de Informática de la Escuela Técnica N°1 de Sgo del Estero, acompaña en este durísimo momento, a la colega y amiga Lic. Prof. Claudia García, por el fallecimiento de su padre. Sus restos fueron inhumados en el cementerio municipal Ntra. Señora del Rosario, San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy.

GÓMEZ, ANA MARIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Acompañan con profundo dolor a su hijo Carlos, Alva de Escontrela y sus hijos, Fernanda; Andrea y Guillermo; Pablo y Bechi; Fabiana y Andrés, elevando una oración en su memoria.

GÓMEZ, ANA MARIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Los ex compañeros de su hijo Carlitos y toda la firma de AN-PA-FA quieren expresar sus más sentidas condolencias, acompañándolo en esta gran pérdida. Que brille en ella la Luz que no tiene fin.

GUBERVILLE, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucuman el 12/9/20|. Sus vecinos Francisco Giuliano, su esposa Lilia Caporaletti, sus hijos Lilia, Adriana y Orlando y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/20|. Su esposa Graciela Coria sus hijos Yonatan y Débora Herrera; sus hnos. y sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio EL Zanjón Cob Caruso Cia. Arg. de Seguros SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

JIMÉNEZ, LAURENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus hijos, hijos politicos , nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cem. la Piedad. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LEAL, MANUEL DE REYES (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. Su esposa Graciela Juarez, sus hijos Manuel, Marcela, Matías y Mario, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio parque de la Paz. CARUSO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LEAL, MANUEL DE REYES (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. Elsa, Ariel y Naty Saavedra participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LEAL, MANUEL DE REYES (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. Gustavo Montenegro y Natalia Saavdera participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LEAL, MANUEL DE REYES (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. Hugo A. Carabajal, su esposa Aida A. Beltrán, sus hijos Ale, Magali y Elyzabet con sus respectivas flias. participan con profundo dolor el fallecimiento de su gran amigo, persona y funcionario honorable, nutrido de las mejores cualidades que enaltecen a los mejores. Acompañamos en el dolor a su esposa, hijos y demás fliares.

LEAL, MANUEL DE REYES (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. Ángel A. Díaz, su esposa Lidia Ledesma e hijos participan con profundo dolor el inesperado fallecimiento de nuestro querido amigo de toda la vida y nos ha llenado de consternación y tristeza, nos dejó sin siquiera poder despedirlo. Acompañan a su esposa e hijos en tan duro e incontrolable momento.

PÉREZ ALBERT, JUAN LUIS (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 13/9/20|. Julia E. T. de Fioramonti y familia acompañan a su querida amiga Aída en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

RAMOS, GABRIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. Su esposa: Lelia Elwart, sus hijas: Eliana, Yanina y Cecilia, part. con dolor su fallec., sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Piedad. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RAMOS, GABRIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. Su esposa Lila Elwart, sus hijas Eliana, Yanina y Cecilia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RAMOS, GABRIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. Tus enseñanzas, fortaleza y cariño serán nuestros aliados para afrontar tu partida querido padre. Nuestra luz y amor están con vos. Vuela alto papi, que tu hijita te espera. Te amamos. Sus hijas Paola y Yanina, su esposa Lila. Rogamos una oración en su memoria.

RAMOS, GABRIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. Sus hermanos Gladi Estela Ramos, Lidia y Walter, su cuñada Myriam Lazarte participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RAMOS, GABRIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. Sus sobrinos Juan María, María Alejandra, Raúl y José participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RAMOS, GABRIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. Flias. Samorano, Flia. Elwart participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

REGAZZONI, HEBE LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Los amigos y compañeros de su hija Blanca: José, Flavia, Fernanda, Verónica, Federico, Felix, Alba, Claudia, Eugenia, Luciana, Charly, Lucas, Rene, Nancy, Roberto, Graciela, Facundo, Enzo, Pablo, Ma. Esther, Adela y Elisa participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañan a la familia en tan dificil momento y ruegan oraciones en su memoria.

REGAZZONI, HEBE LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Marta Garay y familia, acompañan a su familia en estos momentos de mucho pesar y elevan oraciones en su querida memoria.

REGAZZONI, HEBE LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Marquesa Adriana Zurita acompaña en el dolor a la querida Hebe por la partida hacia el reino de los cielos de su mamá. Que los ángeles del Señor le abran las puertas.

ROJAS, ELSA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Su hermana política Celia Eljall y sus hijas Lilian y Elena María Mukdsi participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan a Dios por el eterno descanso de su alma. Frías.

ROJAS, ELSA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Su sobrina Lilian Mukdsi, sus hijos Jorge, Tamara y Sarir Schamun, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ROJAS, ELSA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Marina Barrientos y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LISSI, CARLOS ROBERTO (Robert) (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/20|. A 5 meses de tu partida eterna, continuas presente en nuestras vidas y en el corazón de todos los que te recordamos en cada momento. Tu esposa, hijos, amados nietos, hermanos y demas familiares, invitan a la misa que por facebook de la parroquia San Jose de Belgrano, se oficiará a las 18 hs. en su querida memoria.

VÉLIZ, JOSÉ ABDÓN (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/12|. Querido Viejo: Ya son 8 años que nos dejaste, pero te tenemos presente, tus valores que nos enseñaste a vivir. Sos una estrella que al anochecer nos guias y nos proteges por donde andamos. Tus hijos Omar, Stella, Walter, Hector Veliz Barrientos. Te recordamos. Que brille para vos la luz que no tiene fin.

ARIAS, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/20|. Desde tu partida cada día surge un recuerdo lindo y alegre y nos ponemos tristes porque ya no estás en nuestras vidas físicamente pero espiritualmente nos acompañas. Te extrañamos y amamos. Su esposa Ada, sus hijos y sus nietos ruegan una oración en su memoria al cumplirse cuatro meses de su fallecimiento.

LUNA, GRACIELA DEL V. (Susa) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/20|. Hermana, qué rápido pasan los días, así como fue tu partida. Ya un mes, el dolor no cesa, solo nos reconforta saber que estás en un lugar donde no hay llanto ni dolor. Se te extraña hermana de mi vida, yo te espero, imagino que te voy a ver, sé que eso no pasará nunca más y vuelvo a la realidad. Descansa en paz y brille para ti la luz que no tiene fin. Vivirás en nuestros corazones eternamente, en cada uno de tus hijos Alfredo, Rosa, Beba, tus hermanas Norma, Teresa, tu nieta Justina, tus sobrinos Ariel, Sandra, Claudio, Brenda, Daiana, Enzo, Rodrigo, Agostina y tu yerno Marcelo.

LUNA, GRACIELA DEL V. (Susa) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/20|. Qué rápido pasan los días querida Susa, te dijimos siempre en todas las instancias, que eras una persona muy servicial, llena de valores, no hay palabras para definirte, tan buena persona, nos dejaste un vacío muy inmenso. Vivirás por siempre en nuestros corazones. Aun mes de su partida, brille para ti la luz que n tiene fin. Centro de Jubilados y Pensionados Héroes de Malvinas.

NAVARRO, JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/09|. Descansa en los reinos de los cielos junto a Jesús y desde allí cuida a mi familia. Vives en nuestros corazones, hoy al cumplirse 11 años te reordanos con cariño. Tu hija del corazón María Rosa, hijos y nietos.

OVEJERO DE CORDERO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/98|. A 22 años de tu partida, te brindamos un homenaje solemne a tu memoria. Te recordamos con el mismo cariño de siempre. Tus hijos Lito, Nora (a), Cuquin (a) y Edy con sus respectivas familias.

METZLER, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. "Mama querida... ya no estas con nosotros, partiste al reino que te mereces, luchadora incansable...peleaste por quedar con nosotros querida Oma; se cerraron tus ojos con la visión seguro de tus hermanos que te esperan allá donde se juntaran y recordaran lo vivido aquí y allá en su tierra lejana. Te amo madre, amiga, mi corazón es tuyo, protégeme donde estés. Su hija Toti Salvatierra Metzler.

METZLER, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. Willy Ávido,su esposa María José Filippa,sus hijos:Augusto y Virginia.participan el fallecimiento de la abuela de Luciana y saludan a Pochin y flia.

METZLER, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. Fernando A. Filippa, su esposa Rosa Elena Atterbury sus hijos y nietos lamentan profundamente su fallecimiento y ruegan Cristiana resignación para su flia.

METZLER, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. Fernando A.Filippa junto a su hija Milagros participan con dolor el fallecimiento de la abuela Ana y acompañan a Luciana, Pochin y demás familiares en este triste momento.ruegan oraciones en su querida memoria.

METZLER, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. Santiago Murias su esposa, sus hijos Manuela y Tomás participan su fallecimiento y acompañan a Luciana y flia.

METZLER, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. Todos tenemos un ángel de la guarda , la que nos tuvo en su vientre. Las Madres son ángeles que Dios puso en nuestras vidas para amarnos infinitamente hasta el final de su vida. Animo y fortaleza en este duro momento de la vida porque la partida de la madre es el regreso de un bello ángel a cielo, un fuerte abrazo Toty de tus amigas y ex compañeras de la esc. Normal Dr. J B Gorostiaga: Elena, Carmen, Mabel, Cristina, Berta, Nieves, Delia, Liliam, Loreley, Norma, Lili , Juan Carlos.

VELIZ, ÁNGELA SEBASTIANA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. Su esposo Carlos, hijos Ramona, Manuel, Néstor, Antonio, José y Adriana Rojas, H. pol., nietos, bisnietos y tataranietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Chaupi Pozo. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GEREZ, MIGUEL ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/04|. Al cumplirse el 16ª aniversario de tu partida al reino celestial te recordamos con cariño tu familia y conocidos.

FERREYRA, WENCESLAO (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/20|. Su esposa Josefina Paz, sus hijos Marcos, Ismael, Nelida, hijos politico Lucila, Nora, Juan, nietos, bisnieta, hermanos, amigos y demas familaires, sus restos fueron inhumados en el cementerio San Marcos. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

RUIZ, CIRILO MARCELINO (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Elena A, Uliana de Martínez, sus hijos: Hugo, Mónica y Emma, sus nietos José Luis Sophia, lo despiden con tristeza y ruegan a Dios por la paz de su alma y una pronta y cristiana resignación para doña Teresa y sus hijos Damián y Cristina.

SAGANÍAS, ANTENOR (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. Su esposa Raquel Leiva y sus hijos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el día de ayer en el cementerio de la ciudad de Ojo de Agua. Se ruega una oración en su memoria.

SAGANÍAS, ANTENOR (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. Su hija Susana, su esposo Domingo y sus nietas Lucia y Briana participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el día de ayer en el cementerio de la ciudad de Ojo de Agua. Se ruega una oración en su memoria.

SANTILLÁN, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. Su esposa Lía, sus hijos Norma, Amelia, Oscar, Mirta, Francisca, Tito, Víctor, José, Gringo, Leonicia, H. pol., nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de El Cruce. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SANTILLÁN, PEDRO (q.e.p.d) Falleció el 14/9/20|. "Querido hermano viviras eternamente en nuestros corazones". Sus hermanos: Miguelina, Nachi, Gringa, Negro, Goyi, Eliseo, Graciela, hnos politicos y sobrinos, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio del kilometro cero, departamento Figueroa.

VILLARREAL, FRUCTUOSA (q.e.p.d) Falleció 14/09/20|. "Señor ya está en tu casa permíteme apreciar tu rostro y dale el descanso eterno". Faustino, Pablo, Oscar, Norma, Jose y Miriam Coronel con sus respectivas familias participan de su fallecimiento y ruegan una oración por su memoria y resignación cristiana para sus familiares.

SANTILLÁN DE ÁLVAREZ, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/10|. Ayer se cumplió un nuevo aniversario de tu partida al reino de los cielos y te recordamos con cariño, descansa en paz madre. Tu hijo Gabriel, hija política Mirta y tus nietos Gabriel y Beba. Rogamos oraciones en tu querida memoria.