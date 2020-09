Lanzan dura crítica empresaria por presión fiscal y por no crear condiciones para la inversión

15/09/2020 - 23:28 Economía

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) Mario Grinman cuestionó la forma en que los gobiernos “de todos los signos políticos de los últimos 70 años” trataron al sector empresario tapándolo de impuestos, para acrecentar el gasto público en vez de generar mejores condiciones para crear nuevas empresas y empleos.

Grinman, se expresó respecto de la salida de empresas que se viene dando en el país. “Está pasando lo que pasa en un país como la Argentina, donde el capital está mal visto y todas las cosas están distorsionadas hace décadas porque esto no es un problema de éste gobierno ni del anterior ni del que estuvo antes, es un problema de todos los gobiernos de todos los signos políticos de los últimos 70 años”, apuntó.

Destacó que “tenemos una enorme presión tributaria consolidada, aportes altísimos, legislaciones laborales vetustas que conspiran contra la creación de nuevo empleos, un país en el que no somos confiable, cambiamos las reglas de juego permanentemente, un país que en los últimos cien años solo en 7 oportunidades tuvo equilibrio fiscal, el resto, vivimos endeudados. Un país que en los últimos 20 años duplicó el gasto público, un país que como no tiene recursos propios, nos volvemos a endeudar y después nos enojamos con los que nos prestan”.

Menos inversiones

Grinman sostuvo que a partir de este contexto, la Argentina dejó de recibir inversiones y, por el contrario, muchas de las que había, se retiraron. “Cuando viene la inversión, lo que requiere es tener rentabilidad, reglas de juego claras, poder establecerse y ganar dinero, ese es el objetivo, porque si se pretende que un empresario se instale para perder dinero eso no existe en ningún lugar del mundo”. Detalló que “en los últimos diez en Europa hubo un aumento de casi 60% de la inversión extranjera directa, en EE.UU. de 140%, en China de 200%, en Paraguay del 104%, y en la Argentina decreció un 20% pero estamos mejor que Venezuela que bajo el 33%. En 10 años perdimos inversión, lo que quiere decir que los que estaban, se fueron”.

Para el empresario, “esto es producto de las malas políticas recurrentes y que nuestra clase gobernante no entiende que al capital hay que seducirlo, tratarlo bien porque es el único que puede dar la posibilidad de generar nuevas fuentes de trabajo y el que paga los impuestos para que el Estado los malgaste”.

Con respecto de cuáles son las legislaciones que conspiran contra la inversión, apuntó que “no se puede decir que una sola ley es mala. Es la suma de todo, es un país donde hay que simplificar la carga tributaria. Tenemos 165 impuestos de los cuales en cabeza de 9 ó 10 está el 95% de la recaudación, eso lo hace complejo, difícil. La presión tributaria en nuestro país es tremenda, algunos dicen que tenemos menos presión tributaria que Suecia o Noruega, pero la calidad de prestaciones es diametralmente opuesta”.

Añadió que “también hay que reconocer que en esos años tuvimos viento de cola a favor, precios de comoditties por las nubes, tuvimos algo que no lo supimos aprovechar como ha sucedido en la historia de los argentinos, por eso no señalo a ningún gobierno de ningún color, todos los gobiernos que pasaron del 30 en adelante, son responsables de no haber logrado un fortalecimiento económico que nos permita ser mucho más previsibles y que tengamos que recurrir permanentemente a los salvavidas como este famoso impuesto a la Riqueza que es una locura”.

En este sentido cuestionó que políticamente se lo rotule como un “aporte solidario”. Aclaró que “un aporte solidario es cuando a mi me invitan y yo si tengo capacidad y soy solidario lo doy o sino no. Pero ahora, un aporte solidario que es obligatorio ya deja de ser aporte y solidario. Esto es una locura que solo los argentinos utilizamos estas cuestiones semánticas para disfrazar estas barbaridades que hacemos”.

Impuestos perpetuos

Recordó que “en la Argentina tenemos una larga tradición de impuestos nacidos en la emergencia casi siempre distorsivos que quedan perpetuos: En el año 30, con la crisis de ese año hay una ley la 11.689 el impuesto a los réditos que iba a ser hasta diciembre de 1934, pero todavía está. En la crisis del Tequila, el IVA era del 18%, la ley 24.468 lo llevó 3 puntos más arriba e iba a ser por un año y, todavía está. En el 2001, el impuesto al cheque que iba a ser por un año y todavía está. En la Argentina, los impuestos de emergencia que iban a ser por única vez son perpetuos, es una locura, como lo es creer que por sacarle dinero a alguien, esto va a solucionar el problema porque no lo soluciona, al contrario”.

En su opinión, “hay que decirle: Mire el dinero que usted tiene lo voy a incentivar, le voy a crear las mejores condiciones para que cree nuevas empresas y fuentes de trabajo, eso da perpetuidad, ahora si me lo sacan y lo ponen en un barril sin fondo como es el Estado argentino, no sirve de nada”.

En este punto, marcó su desacuerdo con este impuesto, “no por un tema personal sino conceptual y porque nunca sirvió. Los impuestos tiene que ser los más bajos posibles para que se creen fuentes de trabajo que es el problema de la Argentina”.

Puntualizó que “a fin de año vamos a tener 50% de pobres. Hoy, debe haber un 12% de tasa de desempleo tranquilamente, entonces cómo podemos pensar que alguien a quien se le saca dinero porque lo tiene porque lo ganó honestamente, si es alguien que lo ganó de manera deshonesta que lo devuelva todo, pero lo que pasa es que acá eso no ocurre”.

Señaló que “el aporte solidario y voluntario, no puede ser obligado por un Congreso, esa es la diferencia, ¿porque no lo hicieron solidario y voluntario?. Estoy seguro que muchos se pudieran haber sumado, el problema es que los que nos gobiernan permanentemente son los menos solidarios”.