“En el país, el salario de un trabajador esencial es 50% menor que en la región”, señala el economista Aldo Abram

15/09/2020 - 23:30 Economía

Un informe de la Fundación Libertad y Progreso que dirige el economista Aldo Abram, señaló que “en la Argentina el sueldo promedio de un trabajador de un servicio esencial es en promedio 50,4% inferior con respecto a la región y 14,7% con respecto a Estados Unidos”.

Destacó que “en el caso de los docentes la diferencia es de 44,3% en detrimento de los argentinos. Los salarios de los médicos, los policías y los docentes representan entre el 9 y el 14% de los salarios en EE.UU. y entre el 8 y el 12% de los salarios de Australia”.

“Si tomamos los salarios de los servicios esenciales, cuya interrupción pondría en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de la totalidad o parte de la población, vemos que éstos se han deteriorado en comparación con el resto de latinoamerica”, indicaron.

En promedio de sueldos de los médicos argentino que transitan la residencia y los especialistas recién recibidos (U$S 604 al tipo de cambio oficial), se encuentra por muy debajo del promedio de la región (U$S 1.291), sin llegar a representar la mitad del sueldo promedio de Latinoamérica (46,8%). En tanto si comparamos con el resto de la región en Brasil es de U$S 1.891, más del doble que en la Argentina, en Chile el sueldo de un médico en promedio es de U$S 1.315 y en Ecuador de U$S 1.324. En Uruguay es de U$S 941 y en Perú es de U$S 988.

Policías

En la Argentina es de U$S 554 medido con tipo de cambio oficial (sueldo de un policía de la PBA con el último aumento) y de U$S 333 medido con tipo de cambio blue.

“Si comparamos con el resto de la región el sueldo en dólares es el 70% del promedio, por debajo de Chile (U$S 1.140), Ecuador (U$S 950), Perú (U$S 909), Uruguay (U$S 870) y Brasil ($614). A su vez, es el 10,2% del sueldo de un policía en EE.UU. y el 11,8% de un policía en Australia”, indicaron. En tanto, el sueldo de un docente “es de U$S 378, medido en tipo de cambio oficial, y de U$S 227 al cambio blue. El salario promedio de un docente no representa ni la mitad del salario promedio de la región latinoamericana (U$S 854): En Chile es de U$S 1.175; en Brasil U$S 982; Uruguay U$S 941; US$817 en Ecuador y U$S 354 en Perú y a su vez, es el 9,1% del sueldo promedio en EE.UU. (U$S 4.166)”.