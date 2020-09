Milena Salamanca le dio vida a “Fénix en primavera” con Raly Barrionuevo

16/09/2020 - 20:27 Pura Vida

Milena Salamanca es la nueva voz joven del canto folclórico latinoamericano. Nacida en La Plata, su voz y su manera de interpretar se convirtieron en sus características más fuertes; y ese sello se profundiza en el adelanto de “Fénix en primavera”, que será parte de su nuevo disco “Milena”, con la producción de Raly Barrionuevo, el cual saldrá a luz a finales de este año, convirtiéndose en su segundo material.

“Fénix en primavera” nació en un momento en el que le tocó soltar y despedir a alguien muy especial. Y en realidad, todo su segundo disco es el espejo de una mirada introspectiva hacia la composición, al descubrimiento de canciones nuevas hechas por colegas y amigos, según lo reveló en una entrevista con EL LIBERAL .

¿Cómo nace tu amistad con Raly Barrionuevo y por qué lo eliges como tu productor musical?

A Raly lo conocí cuando yo saqué mi primer disco. En ese entonces, la visión de todos los músicos es como “terminaste un disco y ya estás pensando en el segundo, en el tercero”. Raly recién me estaba conociendo musicalmente, y yo a él también. Pasó un tiempo hasta que le ofrecí que fuera mi productor musical en este segundo disco. La verdad que, más allá de que fue un sí rotundo, hubo una complicidad de la situación, del ida y vuelta en la necesidad, en el comprender, en la generosidad, en la admiración de los dos. Si bien, hoy por hoy, Raly es un ícono en la música folclórica hace que también se desprenda esa imagen de músico joven y le dé espacio a otras músicas jóvenes. Uno se iguala con sus pares. Yo lo siento mi par a él si no no estaría con él.

¿Cómo tomas que te hayan denominado como una de las nuevas voces del canto latinoamericano?

Primero, en una proyección de una intención, de un deseo como música nueva del cancionero, de la historia, de la trayectoria contemporánea. Y es un hecho que desee mucho tiempo; o sea, ampliar la vista que el folclore más que eso es música popular. El tango es folclore, la cumbia es folclore, lo que se enraíza como folclore en sí incluso tiene subgéneros situados en sus regiones. Me gusta que al artista o en este caso a mí se me vea versátil.

¿Cómo se logra salir de las etiquetas?

Es difícil. Primero, hay que tener mucha convicción. Después, un ida y vuelta con el público. Es una construcción. El “Chango” Farías Gómez (Juan Enrique Farías Gómez, músico) tenía un pensamiento muy similar. De hecho, yo ya lo pensaba antes de conocerlo y cuando muere, me entero de todo su legado. Me gusta mucho esa perspectiva y esa idea de pensarlo de esa manera. Es más nuestro así.

¿Cómo haces para trabajar desde esa perspectiva?

Tiene que ver, primero, con la herramienta del estudio. Antes de subirme al escenario estudié un montón. La herramienta del estudio es lo que nos sostiene. Aprender todo el tiempo hace que te regeneres. Hay algo en la industria que, de repente, uno se tiene que reinventar. El reinventarse lo hace la herramienta del estudio, del conocimiento, del saber. Esto es lo que me da la posibilidad de seguir proyectándome, visualizando ideas, seguir generando cosas, componiendo, largándome como a hacer otras cosas.