FÚNEBRES | 17 de septiembre del 2020

16/09/2020 - 21:52 Funebres

Fallecimientos

- Argentina del Valle Trejo

- Gladis René Vicente (Villa Atamisqui)

- Daniela Medina (La Banda)

- María Cristina Chaparro

- Juan Evangelisto Albarracín

- Ezequiel Gelacio Arias

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. GUSTAVO AGUSTÍN ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/20 y espera la resurrección.

Silvina Díaz Miguel y Ricardo Bravo participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia., en éste momento doloroso. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MANUEL DE REYES LEAL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/9/20 y espera la resurrección.

El ministro de Desarrollo Social Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad Dr. Ángel Hugo Niccolai participa su fallecimiento. Acompaña a su familia.

INVITACIÓN A MISA

HÉCTOR MANUEL BRAULIO

(q.e.p.d.) Se durmió en el 17/6/20 y espera la resurrección.

Al cumplirse 3 meses de su partida al reino celestial. Tu partida dejó un dolor tan profundo que solo el saber que estás con Dios nos alivia y nos dá fuerzas para seguir. Tu esposa, hijos y nietos invitan a la misa virtual que se oficiará en la iglesia Catedral a las 16.45 vía online. Ruegan una oración en su memoria.

RECORDATORIO

HÉCTOR MANUEL BRAULIO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/ 6/20 y espera la resurrección.

Manuel querido, hoy se cumplen 3 meses de tu partida hacia el reino de Dios, aquí el dolor y el vacío que nos dejaste es inmenso e imposible de llenar, fuiste un hijo dedicado a sus padres, el preferido de tu madre, un hermano generoso un tío excepcional, un padre presente, tu falta se nota todos los días, lo que nos hacías reír con tus ocurrencias tus anécdotas, te amamos y aquí estamos a la espera de la promesa de nuestro. Señor Jesús en donde nos volveremos a encontrar el.dia de la resurrección. Te recuerdan tu mamita Lola, tus hermanos, tus hijos, tus sobrinos y tu amada compañera de vida Marta.

RECORDATORIO

JOSÉ DUARTE PÉREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/9/01 y espera la resurrección.

Más allá del sol yo tengo un hogar, bello hogar! Si papi hace 19 años que ya estás en ese bello lugar del reino de Dios junto a nuestra amada madre. Desde allí son nuestros ángeles que nos protegen sobre todo en estas situaciones especiales que estamos viviendo. Tus hijos siempre te recordamos en cada momento de nuestras vidas. Tus valores que nos enseñaste sobre todo a ayudar. Papá, abuelo, bisabuelo. Te amamos mucho. Porque el amor es más fuerte que tu partida física. Tus hijos Titina, Silvia y John, tus hijos políticos Freddy, Sandra y Anselmo, tus nietos Andrea, Silvita, Mario, Pablo, Carolina, Emilia y Felipe Bautista, tus bisnietos Maite, Agustina y Dante Francisco, su hermano Rubén, su cuñado Carlitos, sus sobrinos y amigos. Ruegan una oración en su memoria.

RECORDATORIO

GERARDO SALTO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/9/17 y espera la resurrección.

Sus hijos Roberto (Tuqui) Salto, Enriqueta, Zenona y Walter, hijos políticos Carlos, Geroma, Estela, nietos María de las Mercedes, Esteban Alejandro, Roberto Hernán, María Rosa, Vanesa Silvina, Gustavo, Fabián, Carla Raquel y bisnietos lo recuerdan con todo el amor y cariño al cumplirse tres años de su fallecimiento. Te extrañamos Gerardo.

RECORDATORIO

Dr. MARIO ORLANDO EBERLÉ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/5/20 y espera la resurrección.

Mí querido hermano Toto:

Hoy, 17 de septiembre habría sido un año más de vida para vos, y por teléfono, habríamos estado conectados. Pero el destino fue otro… Solo me queda el consuelo de recordarte como la gran persona y el destacado profesional que fuiste; ejerciendo funciones de alta responsabilidad, como la de Fiscal de Estado, en la hermana provincia de Tucumán. Tu simpatía, tu calidez, tu generosidad, serán para mí y para mis hijos, tu legado indeleble. A cuatro meses de tu partida, mi más sincero deseo, es que estás palabras abracen tu alma. Tu hermano Brachi y familia.

RECORDATORIO

MARIO RAMÓN NORIEGA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/09/17 y espera la resurrección.

Hoy se cumplen tres años de tu partida, continúas presente en nuestra vida y en el corazón de todos, recordándote en cada momento. Besos al cielo. Descansa en paz. Su esposa Carmen, sus hijos Roxana, Javier, Carolina, Belén, Milagros, Luján, Luz, su nieta del corazón Celeste y su hijo político Pablo.

RECORDATORIO

ROXANA ELENA MIRANDA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/9/18 y espera la resurreccion.

No he muerto, solo me fui antes y no quiero que me recuerden con lágrimas, como aquel que no tiene esperanzas. No he muerto, aunque mi cuerpo no esté, mi presencia se hará sentir. Seré el silencio de nuestro hogar que tanto compartimos. Perdón a todos, tomé únicamente uno de los trenes anteriores y se me olvidó decirles… No he muerto, solo me fui antes. Al cumplirse 2 años de su fallecimiento. Tus hermanos Gorda, Negro y Patricia, sobrinos, sobrinos políticos y sobrinos nietos.

RECORDATORIO

CARMEN DEL VALLE MIRANDA

(q.e.p.d.) Se durmió el Señor el 7/9/20 y espera la resurrección.

Hay gente que no debería irse y nos duele y nos parece injusto, seguir nosotros viviendo, mientras que a ellos se los lleva la muerte. Hay gente que por sus virtudes y acciones, quisiéramos que se les dé, por no decir eterna, una doble o triple vida, porque se lo merecen. Pero no pasa así en la realidad. Y todos nos preguntamos lo mismo ¿la gente buena no debería vivir más…? Pero la vida y el destino, parece que no piensan igual. Pero morir no significa irse para siempre. Solo significa descansar en paz.- y cuando el sufrimiento es inevitable, morir es una bendición de Dios. Es lo mejor que nos puede pasar. Por eso cuando un ser querido muere, no significa que se vaya para siempre, porque entonces es que comienza a vivir eternamente en nuestros recuerdos y nuestros corazones. Al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Tus hermanos Gorda, Negro y Patricia, sobrinos, sobrinos políticos y sobrinos nietos.

AGÜERO MARAÑÓN, ÁNGELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/20|. Su hermana Julia, su esposo Angel Yapur y sus hijos Mariela, Juan Pablo y Florencia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su mmemoria.

AGÜERO MARAÑÓN, ÁNGELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/20|. "Querida Chuza, simplemente gracias por tan generoso corazón. Tu casa, nuestra segunda casa. Te despido sabiendo que ya estás con Dios". Lastenia Hamann Beltrán, Fernando Barrionuevo e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su tan querida amiga Agustina en este doloroso momento.

AGÜERO MARAÑÓN, ÁNGELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/20|. Eduardo Julio Hamann, Rosita Beltrán de Hamann y sus hijos Lastenia, Eugenio y Federico y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Chuza. Ruegan oraciones en su memoria.

AGÜERO MARAÑÓN, ÁNGELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/20|. Ana Castiglione, Ignacio Marinucci e hijas; José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola participan con tristeza el fallecimiento de la querida Chuza y acompañan con muchísimo cariño a Agustina y familia.

AGÜERO MARAÑÓN, ÁNGELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/20|. Edmundo Lescano, Silvia Gómez Paz, sus hijos María Silvia y Carlos, Laura y Julio y Milena y Gustavo participan con tristeza su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Agustina y a toda la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

AGÜERO MARAÑÓN, ÁNGELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/20|. Mario Pericás y Norma Marinucci de Pericás participan el fallecimiento de la hermana de su amigo Pirincho, y acompañan a la familia en estos momentos de dolor.

AGÜERO MARAÑÓN, ÁNGELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/20|. Siempre te llevaré en mi corazón, con todo el carió que me brindaste. Eleonora López, sus padres y hnos. Augusto Bothamley, Claudia, Francisco y Felicitas, acompañan a Patricia y Micaela en este difícil momento, Oraciones en su memoria.

ALBARRACÍN, JUAN EVANGELISTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/20|. Sus hijos María, Luis, Ramón, Carolina, Albarracin, h. politicos Felipe, Maria, Estela, nietos Nahuel, Celeste, Alan, Carlos, Valentin, Brisa y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Alejandro Remigio Ferreiro, Elena Beatriz Durán y sus hijos Alejandro Manuel, Eugenia Maria y Martin Facundo, con gran dolor lamentan su partida. Acompañan a su esposa, hijos y a la querida familia Argibay en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Dr. Hugo Ricardo Catella y sus hijos Josefina y Martin Catella Paz participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y resignación a su familia.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Josefina Paz, sus hijos María Josefina y Martin Catella Paz, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Gustavo, acompañan a sus hermanos, hijos y sobrinos en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Gustavo Adolfo Zavalía, María Mercedes Benavente, sus hijos Gustavo, Francisco y Agustín, participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su querida familia en estos tristes momentos.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Ana María Serrano, Juan Manuel Suffloni participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su hermana Alejandra y demás familiares. Ruegan una oración en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. José Pernigotti y flia, participan su fallecimiento y acompaña a su familia y hermanos en este dificil momento. Eleva oraciones en su memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Dra. Nora Ábalos, Dr. Enrique Alcalde, sus hijos María Noel, Javier Rodini, María Victoria y Enrique Alcalde, participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a su familia. Rogando a Dios por su descanso eterno.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Dr. María Victoria Alcalde y sus hijos Lorenzo y Camilo, participan el fallecimiento del padre de su querida amiga Rosario y eleva oraciones en su querida memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Lic. Karina Rasquides y Lic. Karin Oroná participan con dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas, lamentan profundamente su partida y acompañan con mucho cariño a su esposa María Marta, a sus hijos y nietos, en el dolor y la oración.

ARIAS, EZEQUIEL GELACIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/20|. Su esposa Zulma, sus hijos Gabriela, Yanina, su nieto Santiago y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Vuelta La Barranca SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CHAPARRO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. Toda su familia participa su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

FABIANI, ERCILIO DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/20|. El Rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad, que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan del fallecimiento del Sr. Ercilio Dante Fabiani y acompañan en el dolor a su hija, la Lic. Gisela Fabiani, docente de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, y a toda su familia.

FABIANI, ERCILIO DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/20|. Autoridades, docentes, Nodocentes y estudiantes de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias y de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja de la UNSE, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la docente Lic. Gisela Fabiani. Ruegan oraciones en su memoria.

GUBERVILLE, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/9/20|. La familia Pappalardo Ramendo participa con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

GUBERVILLE, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/9/20|. Tito Ramendo y sus hijos Richard y flia, Lucia, Olga y flia, Pablo; su hermana Srta. María del Transito Ramendo participan con profundo dolor su fallecimiento. Unidos en oración, acompañan a sus padres Betty y Mario (Caroso) Guberville,rogando a Dios les conceda Fe y Fortaleza y la alegría de la paz eterna a Vicente.

GUBERVILLE, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/9/20|. Alberto Bravo de Zamora, Chiqui Lobo y familia, participan y acompañan a Nilda y familia en este doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria.

LEAL, MANUEL DE REYES (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. "Señor ya está ante Ti, recíbelo en tus brazos". Vivirás eternamente en el recuerdo de tu familia y de quienes te conocieron. Te extrañaremos tanto. Su esposa Graciela, sus hijos Manuel, Marcela, Matías, Mario y María Inés participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEAL, MANUEL DE REYES (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. Descansa en paz querido cuñado, fuiste una excelente persona, muy amigo, muy compañero. Gracias por todo el amor y el cariño que nos brindaste. Que Dios te reciba en sus brazos. Ósculos al cielo como sabías decir vos. Te vamos a extrañar. Su hermana política Julia, sus sobrinos Diego y Franco Carabajal.

LEAL, MANUEL DE REYES (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. Aldo Sialle, Mamily Avido de Sialle, sus hijos Mariana y Mario, Federico y Daniela, Fernando y Constanza e Ignacio y sus nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Maú, hermano de la vida, persona de palabra, correcto, amigo sincero y genroso. Elevan oraciones por su eterno descanso.

LEAL, MANUEL DE REYES (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. Juan Carlos Uequín y su Sra. participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Mañu. Elevan oraciones por su eterno descanso.

LEAL, MANUEL DE REYES (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. Carlos Suárez, Beby Santillán de Suárez, sus hijos Carlitos y Silvina y sus respectivas flias. participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Mañu. Elevan oraciones por su eterno descanso.

LEAL, MANUEL DE REYES (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. Pablo Escontrela y familia, participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

LEAL, MANUEL DE REYES (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. Alumnos y profesores del Círculo Privado de Judo participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido profesor Manuel. Ruegan oraciones en su memoria.

LEAL, MANUEL DE REYES (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar, el me hace descansar en verdes praderas. Les desean con cariño a su amigo y Prof. Manuel. Gustavo Nassif, Mariela Infante, Joaquin, Federico, Ana Belen, Benjamin, Chicha y Tedy.

LEAL, MANUEL DE REYES (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. La muerte no rompe esa amistad de juventud pura y sana que tuvimos. Que el Señor te dé descanso eterno y brille para Ti, la luz que no tiene fin. Tus amigos Mercedes, Leticia, Adriana González y Elvira Paz y sus respectivas flias, despiden a su amigo Boris, participan su fallecimiento y acompañan a su flia., en este momento de dolor.

LEAL, MANUEL DE REYES (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. Hector David Noriega, su esposa Olga Cristina Cisterna, hijos Ramiro y flia, Cristina e hijita participan con profundo dolor la inesperada partida de nuestro querido amigo, saludan por este medio a su esposa Graciela Juarez e hijos, rogando cristiana resignación ante tan duro trance. Que brille para el la luz que no tiene fin.

LEAL, MANUEL DE REYES (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. Susana Abdulajad, Esther Coria, Rosi Mendieta y Muni Quiñones, participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de nuestra querida amiga Graciela y padre de Matías y Mario. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/20|. Sus hijos y nietos part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. La Misericordia. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

REGAZZONI, HEBE LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Sus sobrinos Lita de Amadey, Meco Bolañez, Luchy de Murillo y sus respectivas familias, acompañan con cariño a todos sus familiares y unimos nuestras oraciones a la de todos sus seres queridos rogando por el eterno descanso de su alma.

TREJO, ARGENTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/20|. Sus hijos Juan, Vanesa, Mario, Romina, nietos, Antonella, Soledad, Anabela, hermanos, sobrinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

METZLER, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. Mi hermosa madre, ya estás en el Reino de los Cielos, te recordaremos siempre. Sus hijos Toti, Ceferino y sus nietos Florencia y Martín Ledesma. Ruegan una oración en su memoria.

METZLER, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. A las muestras de dolor de familiares y amigos unimos las nuestras: Sirley y Mary Julián, sus hijos Pachi, Ariel, Jorge, Eduardo participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VICENTE, GLADIS RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/20|. "Que el Señor misericordioso te reciba con sus brazos abiertos". Te vamos a extrañar mucho madre. Sus hijos Alejandro, Olivia, Tony, Marianela, su hijos políticos Amalia y Jorge, su querida nieta Oriana participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en cementerio de Villa Atamisqui.

VICENTE, GLADIS RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/20|. Sus hijos José, Oliva, Marianela, Roni, h. politica Analia, su nieta Oriana y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Atamisqui COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

VICENTE, GLADIS RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/20|. "Descansa en el reino de los cielos junto a Jesús y desde allí cuida a tu familia". Su concuñada Beatriz Carrillo de Llavar, sus hijos Daiana, Gonzalo Llavar y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Atamisqui.

VICENTE, GLADIS RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/20|. "Que brille para ella luz que no tiene fin y Jesús acompañe a sus hijos en este trance y los fortalezca". Su cuñado Negro Llavar, su Sra. Vilma Juárez e hijos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Atamisqui.

VICENTE, GLADIS RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/20|. Que el Señor Jesus te reciba y te colme de paz. Su concuñada Claudia Luna y su hijo Marito Llavar participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Atamisqui.

LOPÉZ, DORA SALVADORA (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Al cumplirse el primer aniversario de su partida al Reino Celestial, su compañero Eduardo Anibal "el Gordo" Pérez, eleva oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.