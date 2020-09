Dramático: tomó de “rehén” a su hija y amenazó con matarla

17/09/2020 - 00:52 Policiales

Una niña de sólo 5 años fue “rehén” de su padre por algunos tensos minutos, ya que presa de los celos enfermizos, el acusado quería revisar el celular de su ex pareja. El violento amenazaba con matar a su propia hija y luego suicidarse si ella lo denunciaba. Finalmente, en un intento de huida, fue interceptado y puesto tras las rejas.

El dramático hecho se registró el último martes pasado el mediodía en el barrio La Católica de esta ciudad.

De acuerdo con lo manifestado por las fuentes, una joven de 27 años relató a los efectivos que minutos después de las 12, se presentó en su vivienda su ex pareja, con el cual se separó hace cinco meses y tienen en común una hija de 5 años.

El acusado le manifestó que quería visitar a la menor, por lo que ésta no se opuso a ello y cuando salió a atenderlo, el hombre de 31 años le habría exigido que le facilitara su celular, porque “quería ver con quién se escribía”.

Ante esa situación, ella le respondió que no le daría su teléfono, porque era su privacidad, tornándose agresivo el denunciado y comenzó a insultarla, circunstancias en las que agarró el celular de su hija, manifestando que le pertenecía a él y se lo llevaría.

Luego, llamó a su hija y le dijo que irían juntos a la casa de la abuela de la niña, por lo que la denunciante reaccionó y le manifestó que no se la llevaría. Él continuó persuadiendo a la menor, le dijo que lo acompañe a un quiosco y al regreso, la subió a su moto y salió a toda velocidad.

La joven llamó de inmediato a la Comisaría 6ª para alertar de la situación. Mientras aguardaba la llegada de la Policía, su ex regresó y con la moto en marcha desde la vereda le recriminó: “¿Para qué me denuncias?”.

Cuando se aproximaban los policías, él salió nuevamente con su moto a toda velocidad y vociferó: “Ahora sí denunciame con razón”. Unos instantes después, ella recibió un llamado de parte del acusado en el que la amenazaba: “Qué hace la policía en la casa, no te he dicho que si la Policía se mete le voy a meter un tiro a mi hija y luego yo, no la vas a ver más a tu hija”, habría manifestado al acusado.

“Si vos le avisas a la Policía que estoy en la esquina, voy a desaparecer con mi hija; ya choqué ahora por tu culpa, yo te he dicho que tengo un revólver en mi casa, ahora vas a hacer lo que yo quiera, te doy media hora para que llegues a casa sola, sin que nadie te siga, y si veo la Policía, la mato a mi hija y me mato yo; salí y decile a la Policía que yo ya la dejé a ella en la casa de la abuela”, amenazó el hombre a la damnificada.

La mujer, que estaba frente a los policías, les hizo señas y ella le aseguró que no haría la denuncia, pero quería que le entregue a la pequeña.

La joven se dirigió caminando y mientras el móvil policial trataba de ir por otro sector, el violento le dijo que ya había advertido la llegada de la Policía y emprendió una veloz huida.

Los uniformados lograron interceptarlos a las pocas cuadras y poner a salvo a la niña. La pequeña presentaba algunos golpes producto de un derrape que habrían sufrido momentos antes. El hecho fue informado al fiscal de turno, Dr. Diego Cortés, el cual ordenó que el acusado, que ya había sido reducido, quedase alojado en la dependencia policial en calidad de aprehendido.l