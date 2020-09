VIDEO | El emocionante regalo de un profesor a sus alumnos no videntes

17/09/2020 - 13:17 Santiago

El profesor Diego Gómez dirige técnicamente a Los Yanarkas, seleccionado santiagueño de Goalball (deporte olímpico para no videntes), y durante la pandemia continúa vía online en contacto con los mismos durante estos 5 meses, pero la situación de algunos jugadores de no contar con elementos para la preparación en sus domicilios –como las pelotas especiales con cascabel- llevó al profe Diego a aventurarse y sorprender a sus dirigidos. Respetando todos los protocolos, en horarios donde no tienen obligaciones escolares, Diego Gómez sorprendió a sus alumnos que con el solo hecho de distinguir y escuchar su voz, por un instante dejaron atrás tanta añoranza sin el vínculo con su querido profesor.

Éste “viaje de emociones” es un mimo y un reconocimiento a todos los profesores que redoblaron sus esfuerzos, brindando incluso hasta lo que no tienen, para seguir en contacto con sus alumnos a través de una pantalla, pero, sin perder en ningún momento el afecto establecido.