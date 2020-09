La virtualidad traerá a Hernán Drago a Santiago

17/09/2020 - 21:33 Pura Vida

Por Emilio Marcelo Jozami

(De la Redacción de EL LIBERAL)

“Santiago del Estero es una de las provincias que he visitado en muchas ocasiones. Siempre me ha abierto las puertas y los brazos. Ojalá, en cuanto se pueda volver a pisar esa tierra, yo pueda volver a hacerlo como suelo hacer: tres a cuatro veces por año”.

Quien se expresa así, en una entrevista telefónica con EL LIBERAL, es el modelo y conductor televisivo Hernán Drago. El panelista en el programa de Carolina Ardohain “Pampita Online” y en “Bienvenidos a bordo”, el ciclo que conduce Guido Kaczka en El Trece, volverá a la “Tierra de Promisión”, aunque en esta oportunidad de manera virtual, porque será jurado de la elección de Miss Primavera Virtual 2020 de la Juventud y La Tercera Edad, que se realizará el próximo lunes 21, a las 20, por Zoom, a beneficio de la Aldea de Ancianos San José de la ciudad santiagueña de Loreto.

Drago atraviesa por uno de sus mejores momentos laborales. Su imagen es omnipresente en la televisión argentina. En lo personal, recientemente separado de Bárbara Cudich, quien fuera su esposa por 20 años, Hernán disfruta de sus hijos Luka (17) y Lola (14) y surfea los rumores de un posible romance con la modelo, panelista y abogada Alejandra Maglietti.

Viene de superar la enfermedad del coronavirus. En ese sentido, en su entrevista con EL LIBERAL, abogó para que la gente cumpla con los protocolos establecidos en este sentido y se termine “el libre albedrío”, tal como lo expresó, en este aspecto.

¿Qué significa participar de un evento solidario como el que te conectará con Santiago del Estero?

Significa mucho en varios sentidos. Primero, Santiago es una provincia que yo he visitado en muchas ocasiones, a veces 2 y hasta cuatro veces por año, y siempre me ha abierto las puertas y los brazos. Y por otro lado me pega muy bien porque uno sabe que está colaborando con gente que lo necesita, en este caso con la Aldea de Ancianos de Loreto que dirige la hermana Lucrecia, y ese contexto solidario, que busca juntar alimentos para los ancianos del hogar y que uno pueda ser parte de esto en lo laboral, en lo práctico y en el mensaje, porque si bien siempre se necesita estar unidos, más lo es en esta época. Una cosa es decirlo, y otra cosa es hacerlo. Y yo trato de devolver un poco lo que el mundo de la moda, la comunicación, me ha dado. Yo trato de devolver mi granito de arena.

Y precisamente a lo largo de tu trayectoria te has caracterizado por participar de acontecimientos de esta naturaleza...

Mientras los tiempos me lo permitan, yo me siento ética y moralmente obligado a hacer este tipo de cosas, porque soy un agradecido a lo que me dio la vida. Y en ese contexto, mi trabajo me ha dado mucho. Me ha dado los viajes, tanto a Santiago como al resto del país y a muchos lugares del mundo. Y siempre me he sentido tratado con mucho cariño, real, sincero, porque uno sabe dilucidar cuándo es algo más banal o frívolo, y cuándo no. Yo para poder encontrar el equilibrio, entre el deber, el trabajo y mi parte emocional, tengo mis 8 ó 10 fundaciones anuales para las cuales colaboro de manera activa. Pero recibo hasta 20 convocatorias por mes para eventos solidarios. Ojalá no hubiese necesidad, pero la hay. Yo trato de hacer lo que puedo, lamentablemente no puedo hacer todo lo que me gustaría en materia solidaria.

¿Te asusta la gran demanda de eventos benéficos?

No me asusta en el hecho de que me demanden a mí. Porque yo duermo tranquilo porque sé que colaboro con mucha gente y con muchas causas que lo necesitan, pero no puedo seguir sumando. Lo que pueda lo trato de hacer. Lo que sí me asusta es que la demanda sea más a nivel país. Porque si proporcionalmente me llaman más a mí es porque proporcionalmente... y los escuchas en la radio o lo lees en los diarios, comederos adonde antes de la pandemia eran 200 familias, ahora son 500. Eso tiene dos lecturas: la solidaridad de la gente que sigue alimentando a los que más lo necesitan, pero también habla de que estamos cada vez peor. Se necesita más gente que ponga su granito de arena.

Hernán, cuando muchos buscan irse del país ante la situación socioeconómica que se vive, vos haces planes de quedarte... ¿A qué apuestas?

Primero es una decisión personal porque soy muy familiero y me costaría mucho desarraigarme de lo que he conseguido a nivel familiar y laboral en mi país. Sí tengo la posibilidad, por lo que me dedico, de elegir muchos países en el mundo, porque podría trabajar de imagen en muchos lugares adonde ya he trabajo y tengo las puertas abiertas. En ese sentido, no me iría con una mano adelante y otra atrás, porque tengo las puertas abiertas en muchos países, pero también con esos ojos que han visto muchas cosas en otros países, yo comparo a la Argentina y tiene todo lo que se necesita para vivir. Me da mucha pena los momentos que hace años venimos transcurriendo, pero no por eso me voy a ir a Ezeiza. Yo amo mi país. Disfruto de recorrerlo. Hace años que recorro de punta a punta y me meto en el interior. Yo soy muy nacional y muy federal, y he tenido la suerte de recorrer la mayoría de los rincones de este país. Cuando lo conoces es muy difícil abandonarlo porque te preguntas qué vas a buscar afuera que no tengas en la Argentina, principalmente, por cierta “tranquilidad” laboral. A mí ni me sobra ni me falta el trabajo.

A propósito de lo laboral estás con una fuerte presencia en los medios, con “Pampita Online” y “Bienvenidos a Bordo”. ¿Cómo vives esta experiencia de panelista?

La vivo doblemente con felicidad. Primero porque es mi trabajo y yo agradezco mi trabajo, el que con el tiempo se convirtió en vocación. Y mi trabajo está siendo muy bien reconocido por la gente, y ahí es donde digo que agradezco doblemente. Yo me siento tocado por una vara porque la cantidad de mensajes que recibo están llenos de cariño. Hoy me llamó una productora que tiene a su mamá en un estado muy complicado de ánimo, y me contó que en una charla con su terapeuta, su madre le confesó que el momento más lindo del día es cuando prende la tele y nos ve a Guido Kazcka y a mí. Ahí es cuando uno se da cuenta de la responsabilidad que tiene con lo que hace. Y de esos mensajes, hay muchos.

Atravesó el coronavirus de manera asintomática, pero no lo minimiza

Hernán Drago superó hace poco un cuadro de coronavirus. Atravesó la enfermedad y ahora reflexiona al respecto. “Yo estoy haciendo un curso y el otro día me mandaron una placa que dice ‘procura que lo que tengas para decir sea más importante que tu silencio’. Entonces, como yo soy bastante ignorante en el tema covid-19, más allá de lo que uno escucha en la televisión, tengo que tener mucho cuidado con lo que digo. Cuando estás delante de las cámaras hay que ser responsable con lo que se dice. Yo lo pasé. Por suerte de manera, asintomática, pero no lo quiero minimizar. Si alguien reacciona ante el coronavirus por lo que yo digo, está mal. Porque lo que cuento es mi experiencia personal, pero hay otras que contrastan 180 grados. Lo que sí veo es que hay una sobreinformación en cantidad y calidad. Pero vemos que hasta entes oficiales dicen una semana una cosa, y a la otra, algo distinto. Entiendo que porque es un tema nuevo. Yo intento no consumir tanto y tengo información básica. Y creo que es suficiente para un ciudadano como yo, que es salir de mi casa, lo necesario, nada de fiesta con amigos, siempre con el barbijo, con alcohol en gel, manteniendo la distancia. También entiendo que el ser humano no está preparado para esto. Por eso no critico a la gente que sale por una cuestión de necesidad personal a visitar a un familiar, y corre riesgo, porque quizás la ganancia de esa charla es mayor al riesgo del contagio aún con los protocolos. Me parece que todo es cuestión de conciencia, para cuidarse y cuidar al otro”, señaló.l