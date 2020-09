Estevanez mostró huellas de sus quemaduras

17/09/2020 - 21:41 Pura Vida

Podría decirse que el 2020 no es le mejor año para Sebastián Estevanez. Primero fue el abrupto final de la telenovela “Separadas” con la que había regresado a la televisión, y que a raíz de la pandemia de coronavirus no pudieron continuar grabando. Y después, un accidente doméstico que casi le cuesta la vida. Se quemó la cara, el cuello y la manos al intentar prender fuego. Por suerte, se recupera rápidamente, aunque con las huellas de las quemaduras, las que mostró en un posteo que realizó en las redes sociales, junto a un mensaje de agradecimiento por todo el cariño con el que lo acompañaron a transitar esta dolorosa situación.

“¡Hola! ¡Por suerte estoy mucho mejor! ¡Muchas gracias por los mensajes tan lindos! Aunque sabía que estaba mal lo que estaba haciendo, nunca tomé dimensión de lo que me podía pasar. Por favor, nunca usen cosas inflamables para encender fuego, tengan mucho cuidado. ¡Besos y abrazos!”, escribió el actor en Instagram junto a la imagen de sus quemaduras que aún están cicatrizándose.

Días atrás, había relatado lo sucedido. “Tuve un accidente doméstico en el cual me explotó un bidón de alcohol cuando quería encender el fuego. Se me prendió fuego la cara, el cuello y la mano. Por suerte no le pasó nada a mis hijos ni a Ivana (Saccani) y estoy cada día mejor”, había puesto en ese momento.l