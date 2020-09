“A los árbitros nos han dejado en una situación de abandono”

18/09/2020 - 01:53 Deportivo

Gustavo D’Anna, presidente de la Asociación Argentina de Árbitros de Básquet, aseguró que los jueces de la Liga Nacional se encuentran en “una situación de abandono”.

En diálogo con EL LIBERAL, el árbitro santiagueño explicó la situación que atraviesan sus colegas debido a la pandemia de coronavirus.

“A diferencia de los jugadores o entrenadores, que firman contratos por temporadas y cobran desde que comienzan a entrenar hasta que termina la competencia, nosotros empezamos a percibir por partido dirigido. Nosotros dirijimos un partido cuando la competencia comienza, en octubre por ejemplo, y al primer sueldo lo cobramos en noviembre. Y terminaríamos en mayo o en junio. Los árbitros de mayores condiciones llegan a dirigir las instancias decisivas y los demás quedan en la fase regular. Hay árbitros que por temporada tienen sueldos de siete meses y algunos, de ocho meses. Esa es nuestra realidad”, explicó con un dejo de preocupación.

“A diferencia de los árbitros de fútbol, que tienen un contrato y cobran tres partidos por mes durante todo el año, a los que se le suman los partidos arbitrados durante ese mes, nosotros nunca pudimos llegar a esa situación. Es una discusión larga, porque la AdC nunca tomó la decisión de tenernos en relación de dependencia. Hoy por hoy, desde marzo de este año estamos sin percibir ningún tipo de ingreso, siendo empleados de la AdC”, agregó D’Anna.

El santiagueño habló además de la encrucijada en la que se encuentra un árbitro de básquet que llega a la Liga Nacional. “Que los árbitros hayan dedicado su tiempo al ciento por ciento a la Liga Nacional te impide poder tener relación laboral en el ámbito privado, salvo aquellos que tenemos trabajo como empleados públicos y tenemos la licencia deportiva, que te permite utilizar una cantidad de días hábiles al año. Muchos árbitros han tenido que dejar de trabajar para dedicarse a la Liga Nacional. Hoy esos árbitros se quieren golpear la cabeza”, comentó.

Gustavo D’Anna lamentó no haber sido escuchados. “En su momento, la AdC nos prometió una ayuda de 10 mil pesos a cada uno de los árbitros y comisionados técnicos, que somos 95 en el plantel, pero esa ayuda nunca llegó. Los árbitros de la Liga Nacional, desde el Nº 1, que es Pablo Estévez, hasta el Nº 60, han empezado a buscar otras opciones de trabajo para llevar el sustento a sus familias”, señaló.

Desatención

“Hemos tenido una desatención muy grande por parte de la AdC, pero no hemos querido buscar el enfrentamiento, porque siempre desde el estamento arbitral hemos estado abiertos al diálogo. Los árbitros consideramos que nos han dejado en una situación de abandono. No sé con cuántos árbitros podrá contar la liga cuando comience, porque un árbitro que consiguió un trabajo a pesar de la pandemia, no sé si hoy dejaría de trabajar para volver a dirigir, porque la experiencia de pandemia y el olvido para con nosotros lo van a hacer repensar esa decisión”, explicó.

Por último, Gustavo D’Anna señaló: “La pandemia ha desnudado una realidad muy triste para el estamento arbitral y a eso hay que sumarle que la AdC no nos ha dado la ayuda necesaria para que podamos sostenernos. Hoy tenemos entendido que hay dos árbitros que no continuarán en la Liga Nacional porque decidieron terminar su relación con la AdC”. l