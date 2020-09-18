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CARTELERA TV / 19 de septiembre de 2020

- 21:55 Cartelera

CANAL 7

10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)

12.30 CINE. PERSIGUIENDO UN SUEÑO

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.30 FINDE EN NICK

17.00 CINE. TAXI

18.30 CINE. EL CAMPAMENTO DE PAPÁ

20.00 AMORES Y CANCIONES EN HOMENAJE A LA BANDA

21.30 ELIF

00.15 PH. PODEMOS HABLAR

02.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

13.00 FANÁTICAS

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.30 RECORDANDO

15.30 SÁBADO SAGRADO

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 DE A DOS

21.00 JUNTOS POR LA

INCLUSIÓN

21.30 RECORDANDO (R)

22.30 TICKET AL SHOW


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