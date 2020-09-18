CARTELERA TV / 19 de septiembre de 2020

-
CANAL 7
10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
11.45 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)
12.30 CINE. PERSIGUIENDO UN SUEÑO
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.30 FINDE EN NICK
17.00 CINE. TAXI
18.30 CINE. EL CAMPAMENTO DE PAPÁ
20.00 AMORES Y CANCIONES EN HOMENAJE A LA BANDA
21.30 ELIF
00.15 PH. PODEMOS HABLAR
02.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.00 FANÁTICAS
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.30 RECORDANDO
15.30 SÁBADO SAGRADO
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 DE A DOS
21.00 JUNTOS POR LA
INCLUSIÓN
21.30 RECORDANDO (R)
22.30 TICKET AL SHOW