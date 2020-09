Independiente definió el cuerpo técnico de Aliende

19/09/2020 - 00:18 Deportivo

Las probabilidades de que vuelva a jugarse este año la Liga Argentina de Básquet son bajas, pero esto no es impedimento para que Independiente BBC confirme el cuerpo técnico completo que estará a cargo del plantel profesional.

En las últimas horas, la comisión directiva anunció que acompañarán al técnico principal, Guillermo Aliende, Mauro Montenegro como primer asistente y Martín Jaimez como segundo. El preparador físico nuevamente fue confirmado Sergio de la Iglesia y Antonio Farhat como kinesiólogo. El utilero será Roberto Montenegro y el coordinador deportivo será Javier Montenegro.

A la reciente conformación del cuerpo técnico, hay que recordar que con la contratación de Nacho Luna, el equipo que afrontará la segunda liga en importancia del país también está completo: Bruno Ingratta, Juan Ángel López, Joaquín Baeza, Jeremías Ledesma, Facundo Prado, Adrián Espinoza, Matías Mansilla, Sergio Corbalan, Joaquín Lastra y varios juveniles más.

Es de público conocimiento que el torneo anterior se suspendió antes de que finalizara y el próximo aún no tiene fecha debido a los miles de casos positivos de coronavirus en todo el país, y aunque se analiza jugar en una “burbuja” (se elige un estadio en particular y allí se juegan los partidos), todavía no hay una fecha posible para que comience la Liga Argentina de Básquet.l