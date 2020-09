El “Perrito” Barrios busca su puesta a punto en lo futbolístico

19/09/2020 - 00:38 Deportivo

En Central Córdoba no todos los jugadores comenzaron a entrenar al mismo tiempo. Apenas un tercio del plantel lo hizo el 11 de agosto pasado, cuando arrancaron las prácticas tras más de cinco meses de parate. Y Nahuel Barrios no solamente no estuvo en ese grupo inicial, sino que fue el penúltimo en sumarse a los trabajos grupales.

Por eso, el “Perrito”, que hoy completará su segunda semana de entrenamientos, le apunta a ponerse rápidamente a la par de sus compañeros, sobre todo en el aspecto futbolístico.

“Al principio me costó un poco porque en Buenos Aires estaba en un departamento donde no podía entrenar bien. Después vine acá a Santiago, hice cuarentena de quince días, pero ahí ya tenía un poco más de espacio para entrenar. Obvio que mis compañeros estaban un paso adelantados porque venían entrenando ya de hace un mes. Ahora, de a poquito me voy sintiendo mejor, voy agarrando ritmo y ojalá que agarre ritmo rápido para cuando empiece el campeonato”, se ilusionó.

El “Perrito” espera sumar minutos hoy en la práctica de fútbol que se hará en el estadio Alfredo Terrera. “El sábado pasado, cuando practicaron en el estadio Único, no pude hacerlo. Pero el miércoles hicimos fútbol acá en el predio y si pude participar así que mañana (por hoy) estaré a disposición del técnico para hacer fútbol”, señaló el volante ofensivo.

Barrios contó que vio los partidos de la Copa Libertadores y “me sorprendió porque los equipos de Brasil y Paraguay ya venían en competición y no les sacaron diferencia. Bien por los equipos argentinos, por cómo se prepararon, así que ojalá les vaya bien”.

Que haya arrancado la Copa le da esperanzas de que vuelva el torneo local.

“El inicio de la Libertadores hizo que los equipos metieran presión para empezar a entrenar, si no quizás todavía no hubiésemos arrancado. Ojalá el torneo pueda comenzar lo más rápido posible porque se extraña muchísimo el fútbol argentino”, concluyó el jugador de 23 años.l