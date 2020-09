FÚNEBRES | 19 de septiembre del 2020

19/09/2020 - 01:29 Funebres

Aurelio Cejas

Teresa de Jesús Jiménez

Willians Eduardo Arias (La Banda)

Domingo Antonio García

Mirta Graciela Cella

Raúl Jozami

Genaro Roberto Rosales (Fernández)

Hernán Gael Chernicharo

Alcira Palmira Rojas

Enrique Antonio Pereyra (Forres)

Carlos Roberto Maguna (Añatuya)

María Jacinta Sagolpa

LAURO DEL VALLE JUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/9/20 y espera la resurrección.

Gracias primo, por el maravilloso ser humano que fuiste, compañero y servicial. Vivirás por siempre en nuestros corazones.

Su prima Nora de Montenegro, esposo Ramón Montenegro e hijos Walter, María del Carmen y Nori acompañan con mucho cariño a su esposa Ana María e hijos Mario y Lito. Rogamos una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAÚL JOZAMI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/9/20 y espera la resurrección.

El Sr. intendente de la Municipalidad de La Banda, Pablo Mirolo, vice-intendente Roger Nediani, y funcionarios de su gabinete, participan su fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAÚL JOZAMI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/9/20 y espera la resurrección.

Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de La Banda, participa su fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

RAÚL JOZAMI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/9/20 y espera la resurrección.

Compañeros de la promoción 1971 del Colegio Nacional Absalón Rojas, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oración a su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escribano CARLOS ROBERTO MAGUNA (Lito)

(q.e.p.d) Se dumió en el Señor el 17/9/20 y espera la resurrección.

Tu esposa Aída Rosa Castro, tus hijos, nietos, hijas pol., hijos políticos y demás familiares, nos unimos en este momento y despedimos así:

“Vivir honradamente, no perjudicar al prójimo, dar a cada quien lo suyo”. Quién tuvo el placer y el honor de conocerte vio que ésta máxima orientó y marcó tu vida. Tus gestos, acciones y valores asumidos, mostraron la abundancia de tu corazón. Siempre estarás presente con nosotros. Te amamos profundamente. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Añatuya.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALCIRA PALMIRA ROJAS

(q.e.pd.) Se durmió en el Señor el 18/9/20 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Pcia. Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALCIRA PALMIRA ROJAS

(q.e.pd.) Se durmió en el Señor el 18/9/20 y espera la resurrección.

El senador nacional Dn. José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALCIRA PALMIRA ROJAS

(q.e.pd.) Se durmió en el Señor el 18/9/20 y espera la resurrección.

El secretario legislativo de la Honorable Cámara de Diputados, Dr. Raúl Leoni Beltrán, participa su fallecimiento.

INVITACIÓN A MISA

ROSA LEONOR SORIANO DE CARRERA (Chochi)

(27 de Agosto de 1936 – 19 de Agosto de 2020)

Nació y murió en esta ciudad. Hija de padre valenciano y madre tucumana. Estudió profesorado de bordado a máquina egresada de la escuela de Manualidades y Tejidos Nro 1 "Sor María Antonia de Paz y Figueroa", profesión que ejerció en su hogar muchos años de su vida. Estudió piano en la otrora Escuela de Música, Declamación y Danzas Nicolás Segundo Gennero. Se jubiló en la Dirección General de Rentas de la Municipalidad de Santiago del Estero, luego de más de 30 años de trabajo.

Amó y fue amada como hija, hermana, esposa, madre, abuela, tía, amiga, compañera, vecina. Fue excelente persona, sencilla, divertida, generosa, guapa, siempre de gran entrega hacia todos los que la rodearon o conocieron. Practicante de la fe Católica.

No podemos medir todo lo que nos has dado. Sentimos que aún estás aquí. Gracias a Dios, estamos inundados de tu amor humano, de mujer, tanto que sentimos ser una extensión de ti en esta vida que nos toca transitar.

Mami, Gallega -como te llamaban algunos íntimos-, te pedimos que intercedas ante Dios, Nuestro Señor, para que nos bendiga, sigamos tu ejemplo y seamos tus buenos hijos.

A través de este sencillo recuerdo familiar, los invitamos a la participación de la misa que se celebrará hoy a las 19 hs. por YouTube en Parroquia San Juan Bautista Villa Devoto, conmemorando el primer mes de su fallecimiento.

RECORDATORIO

JUAN CARLOS ELÍAS (Coco)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/9/19 y espera la resurrección.

No temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán; cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrasará.

Porque yo soy el Señor tu Dios…

Ya que eres precioso a mis ojos..

No temas, porque yo estoy contigo.

Al cumplirse un año de su partida a la Casa Celestial, elevemos una oración en su memoria. Su esposa Silvia Tissera, hijos Anabella y José Sialle, María Sol y Luis Natero, María José e Ignacio Herrera, Juan Carlos, Emanuel y Luis Rodríguez, sus nietos Juan Patricio, Valentina, Valentín, Gerónimo y Renata.

RECORDATORIO

PAULINA DE JESÚS BRANDÁN PAZ DE QUIÑONES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/9/19 y espera la resurrección.

Querida Madre.

Hace un año que partiste al Reino Celestial, te fuiste serena habiendo cumplido cabalmente tu misión como digna hija de Dios.

Orábamos con devoción el Salmo 131 (130) Vs. 1-2-3. “Mi corazón no se ha ensordecido Señor, ni mis ojos se han vuelto altaneros. No he pretendido grandes cosas, ni he tenido aspiraciones desmedidas…”.

Te recordaremos siempre con amor. Descansa en paz. Te brindamos en vida lo que tú anhelabas. Tus hijos Carmen del Rosario y Ana María, invitan a unirnos en oración a familiares, amigos, vecinos en el lugar en que se encontraran ¡Bendiciones para todos ustedes!

RECORDATORIO

OLGA LILIA DEL VALLE LEYBA DE SAPUNAR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/8/20 y espera la resurrección.

“La muerte no es nada. Lo que éramos el uno para el otro lo seguimos siendo. Llámame con el nombre que me has llamado siempre, háblame como siempre lo has hecho. Sigue riéndote de lo que nos hacía reír juntos. No estoy lejos, justo del otro lado del camino…”. San Agustín.

Al cumplirse un mes de tu partida. Tus hijos Marta y Fernando Barrionuevo, Esteban y Leonor Salas, tus nietos Juan José, Fernando, Marta María, Gabriela, Sebastián, Francisco y Juan Ignacio, bisnietos y familias, te recordamos con amor. Te extrañamos Lili.

RECORDATORIO CON FOTO

JULIO CÉSAR ROLDÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/9/20 y espera la resurrección.

Hoy se cumple un aniversario de tu partida hacia los cielos, no importa cuantos años sean, pero mi agradecimiento y amor hacia ti sigue intacto, te amo padre ¡Qué Dios te bendiga donde estés!

Sus hijos Alejandro y Fabiola, su esposa Elva, invitan a orar por la paz de su alma al recordarse el 1º aniversario de su encuentro con el Señor.

RECORDATORIO

SUSANA LAMI HERNÁNDEZ – FACUNDO LAMI HERNÁNDEZ – ALEJANDRO PITTA SAAVEDRA

(q.e.p.d.) Se durmieron trágicamente en el Señor el 19/9/73 y esperan la resurrección.

Al cumplirse 47 años de sus trágicos fallecimientos, rogamos al Señor que estén junto a Alicia, María del Huerto y nuestros respectivos padres. Pedimos oraciones en sus memorias. Sus hermanos Ramón y Alberto Lami Hernández y sus respectivas familias.

AGÜERO MARAÑÓN, ÁNGELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/20|. Sofía Inés Olivera y Martín Rosas Rentería, participan su fallecimiento y acompañan a su sobrina Agustina en estos momentos de dolor.

AGÜERO MARAÑÓN, ÁNGELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/20|. Joaquín Femayor y Eliana Collado Miralles con sus hijos Manuel, Faustino y Antonia Femayor Collado participan con dolor el fallecimiento de la querida tia Chuza.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Familia Contato Carol, participa con pesar su fallecimiento y ruegan por su feliz resurrección. Acompañan a su familia en tan doloroso momento.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Marcelo Ruiz participa con tristeza el fallecimiento del querido amigo compañero Gus. Un abrazo fuerte al cielo.

ARGIBAY, GUSTAVO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/20|. Juan Caldera y familia,; Álvaro Caldera y flia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CEJAS, AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Sus hijos Fabián, Roxana, José, nietos, Isaias, Antonella, Milagros, Estefanía,y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Vuelta de la Barranca. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

CELLA, MIRTA GRACIELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Su hija Ana Lucía López Cella, su esposo Raúl López, su mamá Amalia Soriano, sus hermanos José Alberto, Rosa, Maria de los Angeles y Verónica Cella y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Elevamos oraciones en su querida memoria.

CELLA, MIRTA GRACIELA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Su hija Ana Lucía López, su esposo Raúl López, su madre Amalia Soriano, hnos. y sobrinos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

CELLA, MIRTA GRACIELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Sus sobrinos Jose Alberto, Florencia, Fabio y Juan Ignacio Cella; Agustin, Franco, Joaquin y Oriana Cinquegrani; Fabrizzio Martinez Cella, y Antonella Bruno Cella y sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

CELLA, MIRTA GRACIELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Con tristeza despedimos a nuestra amiga Graciela de este mundo terrenal con la esperanza de reecontrarnos en el mundo Celestial. Sus amigos Freddy Basbus y flia, Marcelo Basbus y flia, Claudio Basbus y Silvia Adriana Basbus, acompañamos a su familia en este momento de tanto dolor y elevamos nuestras oraciones para su eterno descanso.

CELLA, MIRTA GRACIELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Freddy Basbus, Magali Pece, sus hijos Pilar, Ignacio, Agostina, participan con profundo dolor el fallecimiento de la queridisima amiga Graciela, acompañamos a sus familiares en este dificil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

CELLA, MIRTA GRACIELA Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Silvia Adriana Basbús, Manuel Gómez, Negrita Grecco y Nahir Basbus, acompañan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Descansa en paz.

CELLA, MIRTA GRACIELA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Comision directiva y afiliados de Docentes Agremiados Santiagueños, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

CELLA, MIRTA GRACIELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Dres. Andrés Barrionuevo, Juan A. Jorge, Alicia Leguizamón, Mariano Gigena, Evelina Estofan, Sergio Brandan, Agustín Meneghini, Natali Soria y Tribunal de Disciplina participan del fallecimiento de su colegiada. Se elevan oraciones en su memoria.

CELLA, MIRTA GRACIELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Tus compañeros y colegas que supieron de tu valiosa labor como asesora legal: Dres. Julio Nassif, Lucy Ibañez, Negrita Grecco de Godoy, Pedro Rodriguez, Carolina Ruiz Grecco, Rodolfo Zanoni, Luciana Jorge, Carolina Rivero, Yessica Leguizamon, Matias Neme, Miguela Gutiérrez, Mariela Boboli, Agustina Sayago, Ana Lía Mulki, María Marta Barrientos y Nancy Gutierrez.

CELLA, MIRTA GRACIELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Elba Mendoza, Pablo de la Rúa, y Justina de la Rúa participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Graciela. Ruegan oraciones en su memoria.

CELLA, MIRTA GRACIELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. María Magdalena Farías de Llugdar (Lulo), Griselda E. Farías de Molinari, María de las Mercedes Farías, Ana Carina Farías de Roger y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

CELLA, MIRTA GRACIELA DRA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. "No te pongas triste por mi ausencia, no me he ido de tu lado, simplemente ahora no me puedes ver como antes, ni puedes oir mi voz, pero estoy contigo a toda hora, en cada latido de tu corazon. Asi te recordaremos siempre, que el Altisimo te reciba en sus brazos. La comunidad educativa del Colegio San Francisco de Asis: directora general Silvia Adriana Basbus, consejo directivo, personal administrativo, personal docente y personal de maestranza participan con profundo dolor la perdida de su tan querida compañera y asesora legal y elevan oraciones en su memoria.

CELLA, MIRTA GRACIELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Nuestra dama de elevados valores, mirada profunda, serena al hablar. Amiga querida te vamos a extrañar.Por siempre en nuestros corazones. Descansa en paz Cella querida. Tus amigas Silvia, Marcela, Magalí, Sandra y Lilian.

CELLA, MIRTA GRACIELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Querida amiga y colega, fuiste una excelente madre, hija, compañera y amiga invalorable. Una verdadera luchadora de la vida, que Dios te reciba en sus brazos y te dé el descanso eterno. Tu amiga y colega Lucy Ibañez, su hija Florencia Arce y su nieta Valentina Carabajal Arce participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su querida memoria.

CELLA, MIRTA GRACIELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Tu amiga Doris Martinez siempre Admiró tu rectitud y como abogada fuiste un adakid de la justicia. Tu fuego no se apaga con tu vida sino que perdurará siempre en mi corazón y tu ejemplo se transmitirá a todos los que te conocieron. Descansa en paz amiga y el Señor te reciba en sus brazos con la luz que no tiene fin.

CELLA, MIRTA GRACIELA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Marta Graciela Alfano participa con dolor su fallecimiento. Eleva una oración en su memoria.

CHERNICHARO, GAEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Gael, pequeño, hoy te fuiste dejando un profundo dolor. Dios te sostenga en su regazo, el recuerdo de tu sonrisa vivirá por siempre en mi. Tu seño que nunca te olvidará. Nancy.

CHERNICHARO, GAEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. La comunidad educativa del El Jardin de Infantes Nº 803, Virgen María de Guadalupe, lamenta el fallecimiento del alumno Gael Chernicharo, acompaña a la familia en tan duro y triste momento. Rogando a Dios les dé fortaleza a la familia. Hasta siempre Gael.

CHERNICHARO, HERNÁN GAEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Sus padres Hernán, Daiana, hnos. Pia, Mateo, Ulises, abuelos Gustavo, Mirta, tios, primos y demás fliares. particip. su fallec. sus restos fueron inhumados en el cementerio de Maco. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

GARCÍA, DOMINGO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Su esposa Cristina Coronel, sus hijos y nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio el Zanjón. Cob. Norcen. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Carlos Ramos Taboada, Susana Carol, María Antonieta, Susana María y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Carlos Eduardo Ordóñez Ducca, sus hijas Ercilita, Constanza y Justina participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a su familia en este triste momento. Elevando oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Su amigo: Dr. Tomás Figueroa Nuno y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria, nuestras sentidas condolencias a su flia.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Victor Emilio Zain y Maria Delia Jimenez Mas, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Querido Carlos, sentimos profundamente tu partida. Alejado desde que saliste de la cuadra que te vió nacer. Acompañamos a tu familia en este triste momento. Descansa en paz amigo. Sara, Mangocha, Hernán (a), Irene y Mirta.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Dr. Oscar Antonio Granda y sus hijos Oscar Guillermo, Carlos Octavio y Santiago Matias, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Marta Ducca de Fraguas, sus hijos Marta Maria, Maria Alejandra, Maria Florencia y Fernando y sus respectivas flias, acompañan en este momento de dolor a sus hijos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Ana Valeria Jugo y familia, participan con dolor el fallecimiento del papá de su querida compañera y amiga Guadalupe González Ávalos. Elevan una oración en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Guillermo, Graciela y Virginia, participan su fallecimiento y afectuosamente acompañan a sus hijos y familiares. Brille para Carlos León la luz que no tiene fin.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Abelardo Ledesma y toda su familia despide al querido amigo Carlitos en camino a la gloria de nuestro Padre Celestial. Nuestras condolencias a su familia.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Rodolfo Soria y Maria Fernanda Muratore, participan su fallecimiento.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Antonio y Adela, Eduardo y Felicitas, Lorenzo y Lucrecia Contato Carol y sus respectivas familias y Rosa Maria Contato Carol, participan con pesar su fallecimiento y ruegan por su feliz resurrección. Acompañan a su familia en estos momentos de tanto dolor.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Antenor Álvarez y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y piden oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Roberto Ángel Liendo y Gloria Cura Edippo, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia con mucho cariño. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Gustavo Adolfo Zavalía, María Mercedes Benavente, sus hijos Gustavo Benjamín, Francisco Adolfo y Agustín Santiago participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su querida familia. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Víctor Alegre, Marta Aida Viaña, sus hijos Felipe, Victor, Gustavo, José y familia, con gran dolor lamentamos la partida de su amigo de siempre. Elevan oraciones por la paz de su alma.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Rulo Mulki participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a todos sus familiares y amigos en este triste momento. Se eleva una oración en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Dr. Hugo Ricardo Catella y su hijo Martín Catella Paz, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Dr. Martín Catella Paz, participa con profundo dolor su fallecimiento, acompaña a sus hijos y familia en tan triste momento. Eleva oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. María del Carmen Parente de Mónicci Kurán, junto a sus hijos Florencia y Emiliano participan su fallecimiento y acompañan en tan dolorosa pérdida a sus hijos Guadalupe, Martita y Luis César, como así también a sus hemanas y a su compañera Eulalia con mucho cariño. Rogamos oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Dra. Adriana Pirro, sus hijos Soledad, Pipi, Exequiel con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este duro momento.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Sus amigos Flia. Yocca Hebe Luz, Olga Yocca, Sara Yocca, Rito Yocca, ruegan a Dios por su descanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin

GONZÁLEZ AVALOS, CARLOS LEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Dr. Carlos Ernesto García, Gabriela Pacheco y flia, participan con dolor su fallecimiento.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Juan Caldera y flia., Álvaro Caldera y familia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Gringa Cinquegrani Arnoux Ábalos y su hija Marianela participan con tristeza el fallecimiento del querido Carlitos León. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Juan Luis Vital, Silvia Camus de Vital, hijos, nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento del papa de Lupe, acompañan a toda su familia y elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Dres. Andrés Barrionuevo, Juan A. Jorge, Alicia Leguizamón, Mariano Gigena, Evelina Estofan, Sergio Brandan, Agustín Meneghini, Natali Soria y Tribunal de Disciplina participan del fallecimiento de su colegiado. Se elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. José Agustín Guzmán y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr padre de sus amigos Luis César, Guadalupe y Martita y acompañan con cariño este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria .

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Livio Yocca y familia, participan su fallecimiento y acompañan a su hermana Olga y demás familiares, en este momento triste de su partida. Dios le conceda la vida eterna y descanse en paz.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Aldo Pizzolitto, María Eugenia,Castro y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Castor López y Carolina García Zavalia, junto a sus hijos, Carolina y Carlos Jensen, Castor y Rocío Speranza, Joaquín y Lucila Lavezzolo, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Facundo Filippi, Josefina Alcaide y sus hijos Agustín y María Guillermina participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Pupe y su familia en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Los compañeros del Colegio de Jueces Nº 1 Secretaría de Transición, de su hija Guadalupe participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Silvia Ibáñez Tauil y sus hijos Roberto García Méndez y María Nazario, Maya García Méndez y Luis Almaraz, acompañan a la familia en este momento de dolor.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Los hijos de su amiga Norma Tauil de Ibáñez: Dito, Silvia, Richard y Carlos Ibáñez Tauil participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Carlos Diego Córdoba Rodríguez y familia, participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido y distinguido amigo Carlos León y acompaña con cariño a sus hijos y demás familia. Elevando oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Despedimos con profundo y sincero afecto y por supuesto con el agradecimiento desde siempre a Carlos León y trasladando nuestras condolencias a toda su flia. a quienes acompañamos en este profundo dolor. Fue uno de los titulares fundadores de un Estudio Jurídico muy prestigioso, dedicado íntegramente a su ejercicio profesional. Fue maestro y guía de varios y múltiples abogados, encontrándose entre ellos, quien combinó de una manera singular nuestros pasos en tribunales con sus enseñanzas y su apasionamiento por la profesión. Rogamos una oración en su memoria. Carlos Ordóñez Ducca y Pablo Rojas Polti.

GONZÁLEZ AVALOS, CARLOS LEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Dra. Marta Velarde y Roberto Azaretto participan su fallecimiento y acompañan a la familia en el dolor de la partida.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Dra. Ana Alzogaray, su esposo Humberto Santillán, sus hijos Javier, Cecilia y Alicia Santillán participan del fallecimiento del entrañable colega.

JIMÉNEZ, TERESA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|.Sus hijos Héctor, Jorge, Diego, Ariel, h. político Maria, Marisa, Sandro, Chona, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

JOZAMI, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Con el más profundo dolor y tristeza infinita. Te despiden. Su tío Orlando, Mónica, Nacho y Junior. Siempre te llevaremos en nuestros corazones.

JOZAMI, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 17/09/20|. Sus primos Judith Jozami, Emilio Adur y familia, Magali Jozami, Osvaldo Buffa y familia, Hector Jozami y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para él la luz que no tiene fin. Rogando una oración en su memoria.

JOZAMI, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 17/09/20|. Sus tíos Eblin Kozameh y Virgilio Pettinichi, sus primos Ariel y Natalia con sus respectivas familias participan con hondo pesar el fallecimiento del querido Raúl. Elevan oraciones en su memoria. Que su alma descanse en paz.

JOZAMI, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 17/09/20|. Su compañero y amigo de la vida Kikin Alvarez, acompaña a su familia con un fraternal abrazo expresando mi profunda condolencia. Ruego una oración en su memoria.

JOZAMI, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Sus primos Mariela, Luciano y Ramiro, con profundo pesar te despiden en este doloroso momento. Siempre estarás entre nosotros. Elevamos oraciones en tu querida memoria.

JOZAMI, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. "Señor dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Pilo Jozami, su esposa Mary Canllo junto a sus hijos Ricardo, Mariela, Jorge y Florencia Barchini, acompañan a su flia. en tan dolorosos momentos y elevan oraciones en su memoria.

JOZAMI, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 17/09/20|. Eduardo Jozami y flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

JOZAMI, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 17/09/20|. Ernesto Aboslaiman y flia., lamentan profundamente el fallecimiento de su querido amigo Raúl y acompañan en estos momentos con gran dolor a sus hijos Maxi y Alejandro; sus hermanos Marcel y Roberto. Que Dios lo tenga en su gloria.

JOZAMI, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. "A lo largo de la vida hacemos amigos entrañables, a quienes nos duele despedirlos, pero siempre perdurará en la memoria los buenos momentos compartidos y las largas charlas junto a tu hno. Roberto". Eduardo A. Zuaín, Ada Biscione de Zuain, Griselda Zuain, Daniel Zuain y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento

JOZAMI, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 17/09/20|. Con infinita tristeza despiden a su amado primo María Ester y Lilian.

JOZAMI, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 17/09/20|. José Luis, Lilian, sus hijos Gonzalo, Milagros, Pilar y sus respectivas familias despiden con profundo dolor al querido Raúl.

JOZAMI, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 17/09/20|. Gladys, Ana y Guillermo Jozami y sus respectivas familias participan con gran pena la partida de nuestro querido primo. Acompañamos con mucho cariño en estos tristes momentos a sus hijos, hermanos y demás familiares. Que el Señor lo reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno. Raúl descansa en paz.

JOZAMI, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 17/09/20|. Diego Sebastián Díaz participa el fallecimiento del papá de su estimado amigo Juan Carlos, lo acompaña en estos momentos de dolor y ruega por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

JOZAMI, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 17/09/20|. Cacho, Muñeca, sus hijas Yesmine y Alejandra acompañan y abrazan a Maxi, Ale, Silvia, Roberto y Marcel. Amigo siempre te recordaremos como un hombre Respetuoso, Solidario y Generoso. Hasta siempre Raúl.

JOZAMI, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 17/09/20|.

Su amigo Emilio R. Elean y flia. Lamentan con profundodolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, LAURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Comision directiva y socios del Club Quito Vega, participan el fallecimiento de su socio y amigo Tato. Acompañan a su famiila en este triste momento y ruegan resignación cristiana. Descansa en paz amigo. Siempre te recordaremos.

JUÁREZ, LAURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. María Angélica Ledesma Vda. de Galván, sus hijos Lucrecia y Luis y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de Don Tato y acompañan en este momento doloroso a Anita, Marito y Lito. Rogamos a Dios la pronta resignacion de su amada familia. Se ruega oraciones en su memoria.

JUÁREZ, LAURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Familia Medina y demás familiares, acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, LAURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Yoyi Gerez y familia, Ariel Gerez y flia, Vicky y Tobias Gerez, participan con profundo dolor de quien fuera un gran amigo, colega, persona de valores cristianos superlativos y colega idoneo, respetuoso, amable, compañero en fin todos los atributos que hacen a una excelente persona. Por lo que no dudamos el Señor le dará un lugar especial en su Santo Reino para que descanse eternamente y ofrezca a su esposa, hijos, nietos, demas familiares y amigos cristiana y santa resignacion.

JUÁREZ, LAURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Mi querido y excelente director hoy con mucho dolor su exmaestra Nora Gutierrez de Lucatelli lo despide hacia el Padre Celestial sin dudar que lo abrazara con ternura. Fue esposo, padre, abuelo que brindó amor sin medida. Gran tristeza despedirlo Lauro mio, como en broma lo llamaba. Quienes lo conocimos sentiran su partida. Era usted un gran Maestro. Descanse en paz. Lo recordare siempre como gran persona, caballero y director intachable.

JUÁREZ, LAURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Su amigo, vecino y colega Emir Faisal, Cristina Casas, sus hijos Janet (a) y familia, Paola y familia y Emir participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a su Sra. esposa Ana María y a sus hijos Marito y Lito y familia con el afecto y cariño de siempre.

JUÁREZ, LAURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Amigo Tato, nos honra llamarte así, fuiste un gran maestro, un hombre de bien, sentimos tu partida, nos sorprendió, pero tenemos la seguridad que estarás a la diestra de Dios. El Club de Maestros te rinde honor por haber sido un colaborador con la institución. Llegue nuestras condolencia a tu Sra. e hijos. José Nieves Caminos y Yolanda Núñez e hijas, siempre te recordaremos.

JUÁREZ, LAURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de su colega, Dr. Mario del Valle Juárez. Ruega una oración en su memoria.

JUÁREZ, LAURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Consejo directivo, tribunal de ética, tribunal de especialidades, departamento de capacitación y docencia, comisión de asesoramiento laboral y departamento jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su matriculado, Dr. Mario del Valle Juárez. Ruegan una oración en su memoria.

JUÁREZ, LAURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Carlos Alberto Santucho y flia participa el fallecimiento de su amigo.

JUÁREZ, LAURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. La honorable comisión directiva de la Asociación Atlética Quimsa, socios, empleados, jugadores y cuerpo técnico, participan con profundo dolor, el fallecimiento del padre del Dr. Mario Juárez, médico del plantel profesional de la A.A.Quimsa, ruegan oración en su memoria, ¡Que brille para él la luz que no tiene fin!

JUÁREZ, LAURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Enrique Castaño, Nelly, Maria Eugenia, Lasti, Andrea y Carlos participan del fallecimiento de su vecino y acompañan en el dolor a su esposa Ana Maria y sus hijos Marito y Lito.

JUÁREZ, LAURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Elio, María Rosa, Ogui, Fatima, Agustina, Zoraida y Lucianita : Emocionados y con mucha tristeza, adhieren el fallecimiento del estimado Tato. Valoran su conducta intachable y legado de persona de bien. Dios provea luz y paz a su eterno descanso junto a sus padres y hermanos, bendiga santa resignación a Anita, su amada esposa, a sus queridos hijos y adorados nietos y a su hno. Otto y fliares. que acompañan este momento de angustia y dolor. ¡ Amén !.

ROJAS, ALCIRA PALMIRA (q.e.p.d) Falleció el 18/9/20|. Sus hijas Mirta, Rita Arias, nietos, bisnietos y demás familiares partic. su fallec., sus restos fueron inhumados en cementerio Jardín del Sol. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

SAGOLPA, MARÍA JACINTA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Su sobrino José Alberto Yocca y flia., su esposa Gretta J Unzaga, sus hijos María Alejandra, Ivana Gabriela, Juan José, Andrea y Carla. Sus restos serán cremados en el día de hoy SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SILVA DE CORDERO, NÉLIDA BEATRIZ (Bety) (q.e.p.d..) Falleció el 17/9/20|. Sus hermanos Dario y Sra., Hector, Hugo y Sra. Rosa Yolanda, Mari y esposo, Muito y Sra. Orlando y Sra., y Walda, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria, acompañan con profundo pesar a los hijos y esposo de su amada hermana. Descansa en paz.

SILVA DE CORDERO, NÉLIDA BEATRIZ (Bety) (q.e.p.d..) Falleció el 17/9/20|. Miguel A. Miranda, Juana Urquiza, sus hijos Alejandro, Mariano, Lucas, Andrea y sus familiares, participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su hermana política Roxana de Miranda. Ruegan oraciones a su memoria.

CASTILLO, ROXANA ADRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/19|. No estás con nosotros, pero sigues en nuestro corazón. Tus compañeras del centro médico IOSEP.

CÉLIZ DE CARABAJAL, ANGÉLICA MERCEDES (Pichona) (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/16|. Te fuiste y no pudimos hacer nada; solo nos queda rezar por Ti y por nosotros para soportar tu ausencia. Estarás siempre en nuestros recuerdos y en nuestros corazones como la persona que con su existencia hizo feliz nuestras vidas. Hoy al cumplirse cuatro años de tu partida hacia el Señor te recordamos y elevamos oraciones en tu memoria. Tu esposo Nestor, tus hijos Carlos, Silvia y Anita, tu hijo del corazón Thiago, tu nuera Vanesa, tu nieto Joaquin y demás familiares. Se ruega una oración.

ARIAS, WILLANS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Su esposa Montoro Eugenia, su hijo Willians, nietos Noelia, Eduardo, Gerardo, Joaquin, Tomas, bisnietos y demás familaires, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Cob. HAMBURGO. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

ARIAS, WILLANS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Su hermana política: Yolanda Gabbarini de Arias, sus hijas Miryan y Mónica Arias, su hijo político Alberto Proserpio, sus nietos Fede, Consty, Sol y Lucas. Acompañamos y abrazamos con mucho cariño a su esposa, hijo y nietos por irreparable pérdida y descanse en paz en los brazos del Señor

ARIAS, WILLANS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Su prima Negrita de Cruz participa de su fallecimiento y envía un fuerte abrazo a su esposa Esther y a su hijo

ARIAS, WILLANS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Su sobrina Miryan Arias de Proserpio y Alberto Proserpio, sus hijos Federico Proserpio, Constanza Proserpio de Muratore y Ramiro Muratore y Simón, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso trance, rogando al Señor por el eterno descanso de su alma y cristiana resignación para su familia.

METZLER, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. Noemí Paz participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querida amiga Toty y demás familiares. Ruega oraciones en su memoria. Que Dios y la Virgen la reciban en sus brazos y le den el descanso eterno.

ORTIZ, HILDA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Al cumplirse 9 días de su partida al Reino Celestial, sus hermanos Betty y Gustavo; sus sobrinos Judith y Guillermo, la recuerdan con amor por todo lo compartido durante sus 90 años de vida. Elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma.

MAGUNA, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Su prima política Elena Alluz de Carabajal Salazar e hijos Walter, Esteban, Cecilia y Valentina participan de su fallecimiento y acompañan a Rosita y sus hijos en este momento de dolor. Descansa en paz Lito.

MAGUNA, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. El Rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la Vicerrectora, Mg María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Sr Carlos Roberto Maguna y acompañan en el dolor, a su hijo el Ing. Carlos Roberto Maguna, docente de la FCEyT y a toda su familia.

MAGUNA, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. El Sr Decano Ing. Pedro Juvenal Basualdo, Sr Vicedecano Dr Carlos Ramón Juárez, Miembros del Honorable Consejo Directivo, Secretarios de la gestión, Personal Docente, Personal Nodocente, Alumnos, Egresados y demás miembros de la comunidad de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías participan del fallecimiento del padre del Ing. Carlos Roberto Maguna, docente del Dpto. académico de Mecánica, Director del Instituto de Investigación Aplicada y Responsable del ARICI de la Facultad. Se acompaña en el dolor a sus familiares.

PEREYRA, ENRIQUE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Sus hijos Silverio, Adrián, Eduardo, h. pol. Ivana, Paola, Verónica, nietos y demás familiares poarticpan su fallec., sus restos serán inhumados en el cementerio local, casa de duelo Av. 8 de Setiembre 56. Bº I. Malvinas. Forres. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

ROSALES, GENARO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Su esposa Graciela Ponce, sus hijos Graciela, Claudio, Erika, Yohana, hijos politicos Pedro, Marina, Martin, nietos, Luis, Mia, Mauro, Franchesca, Venicio, su hermana Reina y demas familaires, sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor. Fernandez. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

ROSALES, GENARO ROBERTO (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Su esposa Graciela, sus hijos Maisabe (a). Claudio, Erika, Joana, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su partida a la casa del Señor y elevan oraciones en su memoria.

ROSALES, GENARO ROBERTO (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. "Ya está junto al Señor y los Ángeles tocan sus trompetas". Su hermana Hermosa Rosales, sus sobrinos Cristian y Matías D´Angelo y sus amigas Alexia y Malena participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones para que el Señor lo cobije en su celestial morada de luz y paz y le dé el descanso eterno.

ROSALES, GENARO ROBERTO (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Sus primos Ana María Nazar y Bubi Nazar y sus respectivas familias participan con profundo pesa su fallecimiento y elevan oración por su descanso eterno.

ROSALES, GENARO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Lady, Nedda Moyano y Herman Melano, participan su fallecimiento acompañan a su esposa Graciela y a sus hijos. hijos políticos y nietos. Ruegan oraciones en su memoria.

ROSALES, GENARO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Carlos E. Martínez y familia, participan con dolor el fallecimiento de su ex compañero de trabajo en el Hospital de Fernández. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

ROSALES, GENARO ROBERTO (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Sus consuegros Andrés Coronel, Susana Griggio e hijos Andrea y Martin participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.