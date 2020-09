Para Dudú, la crucifixión fue de una gran angustia

19/09/2020 - 20:38 Pura Vida

Cada vez que le preguntan cómo fue grabar las escenas del martirio y crucifixión de Jesús, a Dudú Azevedo, el protagonista de la novela bíblica que es furor en la Argentina, se le ponen “los pelos de punta”, de solo recordarlo.

Las escenas se grabaron en Marruecos, en un desierto adonde los 53 grados se hacían sentir, tanto como la angustia de ver al Nazareno siendo azotado, cargando la cruz y finalmente crucificado.

“En ese inmenso desierto, con piedras alrededor y muchos extras el silencio que se vivió durante las escenas de la crucifixión fue ensordecedor. Yo estaba ensangrentado, de la cabeza a los pies... lloré sin parar días seguidos porque estaba completamente tomado por la emoción de las escenas”, contó Dudó a los medios argentinos sobre este tramo final que iniciará la novela mañana a través de la pantalla de Canal 7, en Santiago del Estero.

Y agregó: “Cuando llegó la grabación de la crucifixión y me bajé del carro y entré al set, y absolutamente todos quedaron en silencio... las personas comenzaron a llorar sin parar, inclusive el director de la novela, los cámaras, todo el equipo técnico. Todos estaban conmovidos ante aquella escena”, recordó.

Dudú Azevedo no es el primer actor que encarna al personaje bíblico Jesús de Nazaret. Sin embargo, hay algo que lo diferencia. Y eso tiene que ver con la construcción de su personaje. “Yo interpreté al Jesús en el que yo creo. Al personaje ya conocido le vestí con mi propio sentir; hice mías sus palabras, y fui bien hondo en mí para descubrir cómo creo que hubiese mirado, que hubiese escuchado, su tono de voz...”.

Cuando le preguntaron su opinión acerca de la “maldición” que cae sobre los actores que interpretan a Jesús, sobre quienes se dicen que no vuelven a tener papeles importantes en su carrera, Dudú fue contundente: “No creo en las maldiciones, creo en el trabajo duro, y en que cada personaje que interpreto es distinto. No quiero superar a este papel con otro mejor. Cada trabajo tiene su valor, y mi camino es mío, y lo hago creyendo que la vida continúa. Por supuesto que componer a un personaje como Jesús me legitima como actor. Honestamente, con 41 años, jamás soñé hacer Jesús; y que creyeran en mí para contar esa historia ya me hace sentir victorioso”, remarcó.

Por otra parte, Dudú habló de su interés en capitalizar su experiencia en esta telenovela cuyo atractivo fue “la nueva versión” de una historia ya conocida. “Creo que el éxito en el mundo fue ese, que la gente quería ver cuál era nuestra versión y le gustó. Jesús es el nivel más alto al que llegué como actor, pero no voy a compararlo con mis trabajos futuros, y tampoco con los otros actores que lo interpretaron”.

Para darle vida a Jesús, Dudú tuvo que estudiar mucho porque su personaje tenía mucho para decir. Además, fueron jornadas diarias de 14 horas durante dos meses.

Para Azevedo fue “zambullirme de una manera muy profunda, una transformación muy grande en mi vida y en mi carrera”.

Qué pasará después de la muerte de Jesús con todos sus apóstoles

La telenovela bíblica, Jesús, que desde que arribó a la pantalla de Telefé, y llegó a Santiago del Estero por Canal 7 nunca dejó de ser lo más visto del prime time, ya atravesó el final en distintas parte del mundo adonde también fue emitida. Por eso, se conoce qué pasará luego de la crucifixión del Maestro, y aquí es adonde los que quieren vivir la sorpresa tendrán que dejar de leer.

Tras prometerles a sus discípulos que el Espíritu Santo los santificaría para cumplir su misión, Jesús se eleva al cielo para reunirse, nuevamente, con su Padre. Luego de ese momento, un par de ángeles se acercan a los apóstoles para decirles que el hijo de Dios regresará a la Tierra y ellos encontrarán un lugar en el cielo.

Más tarde, los seguidores de Jesús comienzan a hablar de las enseñanzas del Mesías y convencen a sus nuevos seguidores de bautizarse para hacerse merecedores del don del Espíritu Santo y así poder ser portadores, también, de la palabra de Dios.

Pedro y Juan curan a un hombre, pues una enfermedad en su pierna le impedía caminar, y tras enterarse de este hecho, el temible Caifás los manda a arrestar.

Caifás y Anás continuarán su lucha para acabar con aquellos que siguen multiplicando las enseñanzas de Jesús. Sin embargo en cada ocasión, los apóstoles encontrarán la ayuda divina para seguir adelante con su cometido.

La telenovela se volverá futurista y mostrará cómo 30 años después de la muerte de Jesús, Lucas conoce a un hombre encarcelado que quiere ayudarlo contándole las historias que conocía acerca de Jesús y sus discípulos.