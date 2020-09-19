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CARTELERA TV / 20 de septiembre de 2020

A LAS 22.30 POR EL MUNDO EN CASA

- 20:52 Cartelera

CANAL 7

09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

10.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.15 LA PEÑA DE MORFI (CONTINÚA)

16.00 CINE BAJO LA MISMA ESTRELLA

17.45 30 AÑOS JUNTOS ¿QUÉ CULPA TIENE? FATMAGêL

19.15 ELIF

22.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.30 POR EL MUNDO EN CASA

23.45 CÁMARAS EN ACCIÓN

0030 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

13.30 PEDALIER

14.00 ANIMAPAKA

14.30 RECORDANDO

15.30 RUIDO DE MOTORES

16.00 LOQUITOS POR EL FUTBOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 VA DE NUEVO

18.30 VHS

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BASQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD vs. COLON

22.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO


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