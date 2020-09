Héctor Viñuales: “Este ajuste cambiario es un golpe de gracia para el sector turítstico”

19/09/2020 - 22:08 Economía

El presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de la Argentina, Héctor Viñuales se refirió en diálogo con EL LIBERAL al impacto que tiene la cuarentena por el Covid 19 en el sector, a las nuevas medidas de restricción cambiaria a la par que señaló que “el sector turístico así como toda la economía no puede seguir cerrado”.

¿Como impactan en las agencias de viajes las nuevas medidas cambiarias?

Tras seis meses de parálisis en el mercado turístico con ventas nulas y con cancelaciones masivas, el sector esperaba con los protocolos respectivos, la vuelta de los vuelos aerocomerciales y la apertura de las fronteras. Todas estas expectactivas se derrumbaron con las medidas de crear el impuesto del 35% para la compra de dólar ahorro y gastos de tarjetas en el exterior, con lo cual este ajuste cambiario genera un golpe de gracia al sector turístico en general y a las agencias de viaje emisivas en especial.

¿Cómo están haciendo para sobrellevar la cuarentena con todo el turismo cerrado?

Con mucha preocupación. con hoteles, agencias y bares que no abrirán cuando termine esta situación de pandemia/cuarentena. Por ejemplo, la gastronomía en Tucumán está abierta, pero solo al aire libre (terrazas, veredas, etc) que no cubren los costos de mantenimientos. Pero los hoteles están cerrados, sin turismo interno.

¿Qué expectativas tienen para el verano?

Esperamos trabajar con el turismo interno y con el regional con las provincias de la región. Claramente con los cuidados sanitarios, pero con el convencimiento de que los contagios no surgen de nuestro sector ya que siempre se cumplió con los protocolos. Se debe entender que debemos trabajar con este virus con el convencimiento que no es salud o trabajo; sino salud y trabajo. El sector de turismo como toda la economía no puede seguir cerrado.

¿Cuántas cerraron?

Las agencias de turismo nunca abrieron, salvo las receptivas durante dos meses, por lo que no se conoce exactamente cuántas abrirán el día después, hoy mucho mas impactadas con el recargo del 35%.