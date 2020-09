FÚNEBRES | 20 de septiembre del 2020

19/09/2020 - 23:24 Funebres

Fallecimientos

- Viviana Beatriz Juáres

- Beatriz Antonia Sayago

- Oscar Alfredo Guzmán

- Hugo Orlando Sánchez

- Rolando Antonio Carrizo

- Raúl Cáceres (Salta)

- Orlando Suárez

- Nilda Beatriz Tévez

- José Mauricio Alamo

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JORGE LINDOR PERALTA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/9/20 y espera la resurrección.

"Te fuiste así, sin despedirte, pero en paz, la que reflejaba tu rostro. Justo el día de nuestro aniversario de bodas, 65 años que nos encontramos para formar un mundo de amor y juramos "hasta que la muerte nos separe". Gracias por la vida hermosa que me diste, gracias por la familia que formamos donde todo el amor lo aprendimos de vos. Gracias por este hogar tan cálido, donde todos eran bienvenidos, muestra de tu nobleza, humildad, alegría, generosidad, lo que reflejaba tu riqueza espiritual. Hoy caminas por sendero de luz que conduce a la vida eterna". Su esposa Olga, sus hijos Rubén y Liliana, sus nietos Javier y Gaby, Jorgelina y Luciano, sus bisnietos Juliana y Nicolás, participan con profundo dolor su partida y ruegan una oración a su memoria. Frías.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIRTA GRACIELA CELLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/9/20 y espera la resurrección.

La Señora Presidente Interventora del Consejo General de Educación Dra. María Elena Herrera, participa el fallecimiento de la Asesora Legal de la Dirección General de Nivel Superior y acompaña en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristina resignación.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIRTA GRACIELA CELLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/9/20 y espera la resurrección.

La Señora Presidente Interventora del Consejo General de Educación Dra. María Elena Herrera, Equipo de Asesores de Presidencia, Directora de Sumarios ,Directores Generales de los todos los Niveles Educativos, Director General de Administración, miembros del Tribunal de Disciplina, Vocales de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de los distintos Niveles, Supervisores y Analistas Técnicos Docentes, Coordinación del Área Legal y personal del Organismo participan el fallecimiento de la Asesora Legal de la Direccion General de Nivel Superior y acompañan en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristina resignación.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dra. MIRTA GRACIELA CELLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/9/20 y espera la resurrección.

Brillarás junto a Dios, así como te conocimos. Siempre gentil y elegante, con la ternura y la firmeza de las mujeres fuertes. Tu abrazo espontáneo y amplia sonrisa perdurarán en tus compañeros de 5to. “B” Escuela Normal, promoción 1968. Te queremos y te llevamos en el corazón. Elevamos nuestras oraciones junto a tu familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. RAÚL CÁCERES

(q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20 en la ciudad de Salta y espera la resurrección.

“Se podrá haber escapado de nuestras vidas, pero jamás de nuestros corazones”.

Sus primos Enrique Guzmán, su esposa Norma Graciela del Valle Olivares Beltrán Neirot, sus sobrinos Enrique Fernando y Néstor Alejandro Guzman Olivares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos inhumados en la ciudad de Salta.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VIVIANA BEATRIZ JUÁRES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/9/20 y espera la resurrección.

El ministro de Desarrollo Social Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad Dr. Ángel Hugo Niccolai participa su fallecimiento. Ruega una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VIVIANA BEATRIZ JUÁRES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/9/20 y espera la resurrección.

Compañeros de trabajo de su esposo Sr. Miguel Medina, participan su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria y acompañan a su familia.

RECORDATORIO

Comisario Mayor ARTURO ROBERTO SISALLI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/8/20 y espera la resurrección.

“Papi como extraño tus bromas, tus gestos, tu silencio que decía más que mil palabras. Mientras tanto vamos a hacer de cuenta que nunca te fuiste”. Tus hijos, Graciela y Roberto, tus nietos Nacho, Arturo y Cochy lo recuerdan con todo el amor y cariño de siempre, al cumplirse un mes de su partida a la casa del Padre. Ruegan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

ARNOLDO ERNESTO MAZZOLA (Tito)

Se durmió en el Señor el 10/9/20 y espera la resurrección.

Esposa, hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares ruegan una oración en su memoria al cumplirse 9 días de su fallecimiento y agradecen los innumerables saludos y muestras de cariño recibidos en este difícil momento.

RECORDATORIO

RAÚL ENRIQUE HERRERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/9/20 y espera la resurrección.

Tus alas ya estaban listas para volar, pero nuestros corazones… nunca listos para verte partir… ¡Señor Dios solo sé que se hizo tu voluntad, ya está en tus brazos! Querido hermano fuiste una excelente persona en todos los aspectos… Nos quedamos por siempre con los mejores recuerdos y por sobre todo con el amor que siempre nos brindaste. Tu hermana Mirta, sobrinos y primos ruegan una oración al cumplirse 9 días de tu partida.

RECORDATORIO

JOSÉ MARÍA WAGNER LIENDO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/8/20 y espera la resurrección.

"Te espero. No estoy lejos, justo del otro lado del camino. Volverás a encontrar mi corazón. Enjuga tus lágrimas y no llores si me amas". Su esposa Haydee, sus hijos Marcelo y Noelia; Leonardo y María Esperanza; sus nietos Mía, Mateo, Angelina, Constanza, Julieta, Amparo, Guillermina y Sofía; su cuñada Ana María y demás familiares y amigos los recuerdan con mucho amor, con motivo de cumplirse un mes de su partida.

RECORDATORIO

FARIDE MARÍA VILLARREAL JOZAMI

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el20/1/20 y espera la resurrección.

Este mensaje para ti mi bella hija, mi ángel. Aunque pasen los meses nunca te olvidaré. La vida nos separó por un tiempo, pero Dios y nuestra madre María nos volverá a unir y será para siempre. Hasta entonces que Dios te bendiga mi ángel. Se la recordará en la misa que se realizara a través de Facebook de la radio 91.1 Radio de la juventud al cumplirse un nuevo aniversario.

BASUALDO, SILVIA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/20|. "Dios mío, digan lo que digan, fuiste tú quien me hizo nacer, fuiste tú quien me hizo descansar en los brazos de mi madre.... recíbeme! Ahora que voy a tu encuentro". René Guerriero y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Silvia y acompañan a su madre Clelia y a sus hijas y nietos en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CÁCERES, RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 18/9/20|. "Quien pasó por nuestra vida y dejó luz, resplanderá en nuestra alma para toda la eternidad". Su prima Rosa Margarita Guzmán, su sobrina Valeria Gómez, sus sobrinos nietos Matías Beltrán e Israel Kahane participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en la ciudad de Salta.

CÁCERES, RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 18/9/20|. Su prima María Guzmán, su esposo Pancho Lucca, hijos y nietos participan con profundo dolor la partida de su primo el Dr. Raúl Cáceres por tu gran humilidad y buen corazón, siempre vivirás en el corazón de muchos, solo tomaste antes el último tren de la vida, en algún momento nos volveremos a encontrar.

CÁCERES, RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 18/9/20|. "Vivir honradamente, siempre sirviendo al prójimo. Quien tuvo el placer y el honor de conocerte vio tus gestos, acciones y valores que marcaron tu vida. Tanto como profesional y familiar. Descansa en paz, querido primo". Sus primos Marta Guzmán y su esposo Nino Rojas, sus sobrinos Víctor y familia, Claudio y familia y Hernán Rojas y familia participan con dolor su fallecimiento.

CÁCERES, RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 18/9/20|. "Que Dios te reciba en sus brazos querido sobrino y te dé el descanso eterno". Su tía Margarita Brandán Vda. de Guzmán y sus hijos Juan, Enrique, Rosa, Marta, Graciela y María Guzman con sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO, ROLANDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Su esposa Graciela Herrera, sus hijos Andrea, Susana, Jose, Javier, Maria y Gabriel Carrizo, hijos pol y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardin del Sol. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CELLA, MIRTA GRACIELA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Yo le doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarmelo de la mano, mi Padre que me las ha dado, en mas grande que todo, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Colegas y amigos de la Prof. Rosa Chella, Federico, Luis, Ramón, Martin, Teresita, Rita, Gaby, Nany, Fany, Sol, Natalia, Alejandra, Mary, Nilda, Cristina, Noemí y Adriana participan el fallecimiento de su hermana Graciela. Ruegan por su eterno descanso. Elevan oraciones en su memoria y resignación para toda la familia.

CELLA, MIRTA GRACIELA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre su recuerdo se evapora, una oración por su alma, la recibe Dios. El Dpto. de Matemáticas y Física del colegio Absalón Rojas acompaña a la Prof. Rosa Cella en este momento de dolor por la partida de su querida hermana Graciela. Que Dios le dé el descanso eterno, que brille para ella la luz que no tiene fin y consuelo para toda su familia.

CELLA, MIRTA GRACIELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. La Dirección General de Nivel Superior despide con dolor a la excelente profesional, a la compañera, a la amiga con la certeza de que su espíritu continuará guiando la tarea diaria, haciéndola fructífera y amena.

CELLA, MIRTA GRACIELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Excompañeras de trabajo del Registro Automotor Nº 1 e incondicionales amigas: Elisa Gallo, Martha Tula, Chita Isorni, Negrita Ledesma, Mary Carranza, Dora Carranza, Anita Escobar, Elba Saban. Te despedimos querida Graciela, con gran pena. Te recordaremos siempre como la persona correcta, responsable y de mucho empuje, que mientras trabajabas, te preparabas para tu carrera como profesional. Acompañamos en este momento de extremo dolor, a su querida mamá, a su hija, esposo, hermanos, sobrinos y sus respectivas familias. Rogamos oraciones en su querida memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

CELLA, MIRTA GRACIELA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. "Honesta, sincera y buena amiga" recordaremos siempre tu espiritu solidario y humilde. Sus amigas y compañeras del nivel superior Teresita Nieva, Esther Hallak, Velia Ruso de Gonzales y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus flires. En este dificil momento.

CELLA, MIRTA GRACIELA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. " Bienaventurados los misericordiosos porque ellos obtendrán misericordia". Chini Habra Fernández participa con profundo dolor su partida terrenal y acompañada a familiares y amigos en tan irresponsable perdida!! Descansa en paz, querida amiga!

CELLA, MIRTA GRACIELA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. "Ya estas con el Señor, su luz te ilumina y te cuida, te vamos a extrañar". Con todo nuestro pesar acompañamos tu partida y estamos junto a tu familia. Q.E.P.D. Josefa Sanguedolce y su hija Ma. del Rosario participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CELLA, MIRTA GRACIELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. "Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días". Descansa en paz amiga Cella. Marta González participa su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

CELLA, MIRTA GRACIELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Con dolor participan el fallecimiento de su amiga: Manuel Héctor Gómez y familia; Manuel Rolando Gómez y familia. Ruegan oraciones en su memoria, y una pronta y cristiana resignación de su familia.

CELLA, MIRTA GRACIELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. María Elisa paz de Espeche, Luis Manuel espeche y familia participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañamos a su familia en tan doloroso momento.

CELLA, MIRTA GRACIELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Dr. Juan Acosta y familia participa el fallecimiento de su querida amiga y colega Graciela y acompaña a su familia en este triste momento.

GÓMEZ, JAIME MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. Sus hijos,nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Piedad. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Amelia Ducca de Ordóñez, sus hijos Raúl, Carlos y Modesto Ordóñez acompañan a toda su familia con mucho dolor y elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ AVALOS, CARLOS LEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Hugo Mansilla, Teresa Duaip, sus hijas Florencia, Emilia y Jorge acompañan en esta dolorosa pérdida a Guadalupe, Martita y Julio César. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ AVALOS, CARLOS LEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Guigui Dalale, Noel y Nicolás participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Guadalupe, Martita y Julio César. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Silvia Llugdar de Ugozzoli, sus hijos María Natalia y Marcelo Figueroa; Mario Franco y María Luz Contardi; María Florencia y Gastón Eljure; y Pablo Valentín Ugozzoli participan su fallecimiento y acompañan a su hija Gudalupe y a sus nietito Mariano, León y Ciro y demás familiares, elevando oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Gustavo y Violeta Merz participan con dolor su fallecimiento. Ofrecen oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Mirta Neme, José Antonio, Ricardo Agustín Pérez Neme y flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y sus nietos Federico, Faustino, Benicio y Bartolomé, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ AVALOS, CARLOS LEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Polo Mackeprang, Magalí Sily de Mackeprang, hijos y nietos participan con pena su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de profundo dolor. Rogamos oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Armando Meossi y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

GONZÁLEZ ÁVALOS, CARLOS LEÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Rodolfo J. Cuestas, Valentina Alcorta Marcos, sus hijos Rodolfo y Soledad, Valentina y Roberto, y su nieta Pilar acompañan en este triste momento a Martita y a sus hijos Guadalupe, Martita y Luis César y nietos, elevando oraciones en su querida memoria.

GUZMÁN, OSCAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Su esposa Marta More, sus hijos Fabiana, Oscar, Alejandro, Daniel, Rosa, Vanesa, Yanina, Daiana, Matias, hijos politicos, nietos y demas familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio LA PIEDAD. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

JUÁRES, VIVIANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. Su esposo Ángel Medina, hijo Dante, su madre Beatriz Suarez, hnos. Pichon, Marcela, Roxi, Mariana y Hugo participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer. EMPRESA SANTIAGO.

JUÁRES, VIVIANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. Víctor Manuel Paz, secretario general del Sindicato Empleados de Comercio de Santiago del Estero, su comisión directiva y empleados participan con dolor el fallecimiento de su amiga Vivi. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁRES, VIVIANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. El S.E.C. Solidario participa con mucho dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

JUÁRES, VIVIANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. Tus amigos y compañeros de la Promoción 1988 escuela ENET Nº 2, 6to. 2da. Construcción, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, LAURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. "Dios te reciba en su gloria y desde allí cuides a tu familia". Gran padre, cuñado y tío. ¡Te vamos a extrañar mucho! Tu amigo y cuñado Rául. Sus sobrinos Ale, Javi y familia piden oraciones en su memoria.

JUÁREZ, LAURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Mirta Gonzalez despide con mucho dolor al amigo Tato ante inesparada partida. Acompaña a la familia en este dificil momento. Ruega oraciones en su memoria.

JUÁREZ, LAURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Luis Sandoval, su esposa Elene Azar y flia, despiden con dolor al estimado amigo Tato y acompañan en estos momentos a Ana María, sus hijos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, LAURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Hondo pesar nos produjo la desaparición física, del señor Lauro Juárez, docente con mayúscula, y digo desaparición física, porque en la Escuela Nº 855 de Toropán Dpto. Avellaneda, dejó sus pasos como director. Excelente persona, buen compañero y convicciones firmes. Fue nuestro director y nos enseñó con el ejemplo y nos estimuló con palabras sabias, haciéndonos notar que éramos capaces de dar más. Humilde, sincero, altruista, de buen carácter y justo en sus apreciaciones. Señor Lauro, siempre estará en nuestro corazón. Pedimos al Señor cristiana resginación para su esposa Sra. Ana María, hijos Marito y Lito, y sus amados nietos. Ya está gozando en el paraíso, porque preparó su camino. Que E.P.D. Hasta siempre, señor Lauro, Tadeo y Olma Santillán.

JUÁREZ, LAURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Directorio, equipo profesional y personal del Instituto de Cardiología SRL, participan con dolor su fallecimiento y acompañan al Dr. Manuel Oscar Juárez y a su familia en este momento doloroso. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, LAURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Nora Ponce de Gómez, sus hijos Dra. Susana, Claudia, Daniel y CPN Marita participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, LAURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Personal del Hospital San Pedro de Guasayán participan con profundo pesar el fallecimiento del Sr. padre de su director Dr. Oscar Daniel Juárez. Q.e.p.d.

JUÁREZ, LAURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Querido y amado papá con profundo dolor te despedimos, te llevaremos siempre en nuestros corazones. Lito, Ruth, Flor y Lali.

JUÁREZ, LAURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando oraciones en su memoria, Mari Monti de Wainziger, sus hijos Iván, Ysad Devora, Rud Leila y familia.

JUÁREZ, LAURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Consejo directivo, tribunal de ética, tribunal de especialidades, departamento de capacitación y docencia, comisión de asesoramiento laboral y departamento jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su matriculado, Dr. Mario del Valle Juárez, Dr. Oscar Daniel Juárez. Ruegan una oración en su memoria.

LEAL, MANUEL DE REYES (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. Estanislao Kozlowski y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

ROJAS, ALCIRA PALMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. El Sr. Abel Cordero y flia participan su fallecimiento.

SÁNCHEZ, HUGO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Sus hermanos Rosa, Néstor, hnos. políticos, sobrinos, vecinos de la comunidad de Vuelta La Barranca y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Vuelta La Barranca ( Dpto. Capital ). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TEL. 4219787.

SAYAGO, BEATRIZ ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. Su esposo Ramón Acuña, sus hijos Fabián, Rocío, Melani, Romina, Patricia, Rodrigo, hijos politicos, nietos y demas familaires, sus restos fueron inhumados en el cementerio Vuelta La Barranca. Servicio realizado POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SUÁREZ, ORLANDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Su esposa Myriam Andrada, sus hijos María Laura y Diego, Emilio y Lorena, Federico y Luján, y José María Suarez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Sus primos Cristina Ovejero de Harrington y familia (a), Silvia Ovejero y Roberto Isaac, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Sus primos Alfredo Bonahora y familia (a), Luis Bonahora y familia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Su consuegra Dora Cristina Farías, sus hijos Federico y Sandra, Lorena y Emilio y Leisa Ayuch, sus nietas Gaby y Sofía Lilia Farías, participan con profundo dolor su partida, rogando al Altísimo pronta resignación a su esposa, madre, hijos y demás familiares y que brille para él al luz que no tiene fin.

SUÁREZ, ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. El Sr. decano Ing. Pedro Juvenal Basualdo, Sr vicedecano Dr Carlos Ramón Juárez, miembros del Honorable Consejo Directivo, Secretarios de gestión, personal docente, personal nodocente, alumnos, egresados y demás miembros de la comunidad de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías participan del fallecimiento del padre de la profesora María Laura Suarez, miembro integrante del Centro Universitario Virtual. Se acompaña en el dolor a sus familiares

SUÁREZ, ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. La señora directora del Centro Universitario Virtual de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías Lic. Saritha Figueroa junto a los demas integrantes del equipo participan con profundo dolor del fallecimiento del padre de la profesora María Laura Suarez. Se acompaña en el dolor a sus familiares.

SUÁREZ, ORLANDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Yo soy el camino, la verdad y la vida, el que cree en Mí aunque muera vivirá". Participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su compañera de trabajo María Laura : Verónica, Gina, María Martha, Fabio, Fernando, Rodrigo y Saritha. " Que brille para el la luz que no tiene fin ". Se ruega una oración en su memoria.

SUÁREZ, ORLANDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. La muerte no es nada. Lo que éramos el uno para el otro lo seguimos siendo...no estoy lejos justo del otro lado del camino. De su esposa Myriam Andrada, sus hijos María Laura Castillo, Federico, Emilio, José María y también sus nietos. Sus restos serán sepultados en el cementerio El Descanso a las 10 hs.

SUÁREZ, ORLANDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi, aunque muera, vivirá; y todo el que vive y cree en mi no morirá jamás participan con gran dolor Luján Filippi Pereyra, Florencia y Silvia.

SUÁREZ, ORLANDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi, aunque muera, vivirá; y todo el que vive y cree en mi no morirá jamás. Participan con gran dolor Luján Filippi Pereyra, Florencia y Silvia.

TÉVEZ, NILDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Sus hermanos Ada Carmen y Corocho, su hna. política Fany Filippini y sus sobrinos María Luján y Gerónimo Gonzalo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

TEVEZ, NILDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Su hermano Tevez Héctor René, junto a su esposa Fani Filippini e hijos Gerónimo, Gonzalo, María Luján, Zoe, Ludmila Tevez y Micaela Soledad Vidal participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL..

TÉVEZ, NILDA RAMONA (q.e.p.d) Falleció el 18/9/20|. Sus sobrinas Irene y Marina con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TÉVEZ, NILDA RAMONA (q.e.p.d) Falleció el 18/9/20|. Su cuñada Yolanda Toledo, sus sobrinas Laura, Cecilia y Soledad participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

TOME, MIGUEL ELÍAS CPN (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. Su esposa Carmen Domínguez participa con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio parque de la Paz.HAMBURGO CIA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TOME, MIGUEL ELÍAS CPN (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. Compañero estarás siempre presente en nuestros corazones, que brille para vos la luz que no tiene fin". Tus compañeros de oficina Auditoria Interna I.O.S.E.P : C.P.N. Analia Arce, C.P.N. Daniel Bonahora, Barcena Fabiana, Perez Infante Luis, Zain Boix Maria Eugenia, Perez Luis Alberto, Ruiz Matias y Zarco Lucas.

TOME, MIGUEL ELÍAS CPN (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. Graciela Esper y flia acompañan en tan doloroso momento a su hermana Myriam. Que brille para él la luz que no tiene fin.

SÁNCHEZ, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. Liliana Navarro, sus hijos Martita, Julio, José Sánchez y sus respectivas familias agradecen a familiares y amigos por su acompañamiento y mensajes ante la pérdida inesperada. Invitan a la misa virtual, rogando por su eterno descanso, a realizarse hoy en el colegio San José a las 20,30 hs.

FERNÁNDEZ DE INGRATTI, MARÍA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/20|. Sus sobrinas Nelly C. de Costa Dra. Berta Canlle, Mafalda Canlle de Díaz y flia, Marta Canlle y flia, Mercedes Ingratti participan con dolor su fallecimiento, a los nueve días del mismo Acompañan a sus hijos en su dolor y resignación. Ruegan una oración en su memoria.

LEDESMA LUIS ENRIQUE (Petico) (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/20|. Hoy se cumple dos meses Petico que te fuistes pero nos dejaste la mejor herencia esa sonrisa que ilumina nuestros dias y tu fortaleza para lucharla día a día. El dolor es grande pero el orgullo que sentimos por vos es mayor fuiste una excelente persona, esposo, padre y abuelo, siempre serás nuestro ángel protector. Te amamos. Besos al Cielo. Su esposa Dorita Gómez, sus hijos Gaby y Pelado, su nuera Carolina, su yerno Exequiel, sus nietos Benjamín, Guillermina y Camilo.

JOZAMI, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 17/09/20|. Sus hermanos Marcelo, Roberto, hijos Alejandro, Maximiliano, tíos, primos, sobrinos y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en cemet. La Misericordia. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

JOZAMI, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 17/09/20|. Pedimos al Señor por el descanso eterno de tu alma y la paz para tu familia. Sus primos Elena Jozami y Héctor Sayago, Bárbara y Paola participan con profundo dolor su fallecimiento. Que el Señor lo tenga a su lado.

JOZAMI, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 17/09/20|. Guillermo Goitea y familia participa con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ALAMO, JOSÉ MAURICIO (q.e.p.d) Falleció el 19/9/20|. Sus hijos Rubén, Sara, Daniela, Laura, Ángel, Damián, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9hs en el cementerio de SACHAYOJ (Dpto. ALVERDI). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TEL. 4219787.

CASTILLO, SOL (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Irma Bravo y Osvaldo Trógolo participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CASTILLO, SOL (q.e.p.d) Falleció el 19/9/20|. Despliega tus alas ángel y que brille para ti la luz que no y tiene fin: Teresa Raed de Carabajal, sus hijos Hugo y Gustavo Carabajal y familia participan con inmensa dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CASTILLO, SOL (q.e.p.d) Falleció el 19/9/20|. El Centro de Jubilados y Pensionados de la Policía de la rovincia de Fernández participan con profundo dolor el fallecimiento de la nieta de su Presidente "Beto" Castillo. Ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

MAGUNA, CARLOS ROBERTO (LITO) ESCRIBANO (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Feliz quien partió al cielo con Jesús en su corazón, pues encuentra la vida y la luz en la paz de los cielos. Sus primos Dr. Julio Jorge Maguna y flia., Graciela C. Maguna y flia., participan con dolor su partida al reino celestial. Elevan oraciones en su memoria.

MAGUNA, CARLOS ROBERTO Esc. (q.e.p.d.) falleció el 17/9/20|. Arturo Guillermo Bothamley y flia. despide con gran dolor al querido y respetado amigo y compañero de la escuela de Comercio. Hasta siempre, Lito.

MAGUNA, CARLOS ROBERTO ESCRIBANO (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Escribanos: Oscar Luis Karam, Carmen Venegas de Karam y Luis Augusto Karam participan el fallecimiento del estimado colega.

MAGUNA, CARLOS ROBERTO Esc. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Julio Manuel Lugones, Ana María Espeche, participan su fallecimiento y acompañan a su familia con oraciones.

MAGUNA, CARLOS ROBERTO Esc. (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Polo Mackeprang y familia participa con pena su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos de profundo dolor.

MAGUNA, CARLOS ROBERTO ESCRIBANO (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. "Querido Lito: Aunque hoy nos invade la tristeza por tu partida, los mejores momentos quedaran en nuestros corazones". Promoción N° 1961 De La Escuela de Comercio.

MAGUNA, CARLOS ROBERTO ESCRIBANO (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Profundo dolor por la partida del querido "Lito" Maguna. Participamos de su fallecimiento con profundo pesar y saludamos con cariño a nuestra prima Rosa Aida Castro Salazar sus hijos y nietos. Nolasco, Ramiro, Facundo, Luciana Salazar y respectivas familias.

PERALTA, JORGE LINDOR (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/20|. Su hermano José Domingo, su esposa Mary Villalba y sus hijos María Estela y Claudio José y sus respectivas flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en cementerio San Agustín. Ruegan oraciones por su descanso eterno. Descansa en paz

PERALTA, JORGE LINDOR (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/20|. Su sobrino Claudio José, su sobrina política Andrea Romera y sus sobrinos nietos Jeronimo y Agustín Peralta Romera y Chiara Peralta, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

TEBES, ISIDRO REINERIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. Su madre Eufrasia Sosa, sus hermanos German, Inés, Roberto y Albertina, hermanos Pól, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Forres (Dto. Robles). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TEL. 4219787.