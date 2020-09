Alfredo Berti le suma rodaje al equipo, al tiempo que prueba distintas variantes

20/09/2020 - 00:07 Deportivo

Tras más de un mes de preparación, el entrenador de Central Córdoba, Alfredo Berti, pudo al fin hacer prácticas de fútbol de once contra once. Con la de ayer, la primera que se realiza en el estadio Alfredo Terrera desde que se reanudaron los entrenamientos, fueron tres en los últimos ocho días, que le sirvieron al DT para comenzar a darle rodaje a su equipo y desarrollar su idea.

Está claro que todavía es muy prematuro hablar de equipo titular. Tanto el sábado pasado, en el estadio Único, como el miércoles en el predio del Iosep y ayer en el Terrera, Berti dispuso distintas variantes en las formaciones.

Desde un principio, Berti fue claro en su idea táctica: “Pretendo un equipo que pueda pasar del 4-3-3 al 4-4-2 sin problemas”. Y ésos fueron los dispositivos tácticos que utilizó en las seis formaciones en cancha que puso. Ayer fue la primera vez que enfrentó a dos equipos con el mismo esquema, el 4-4-2, ya que el sábado y miércoles pasado había usado un sistema táctico diferente para cada equipo.

Formaciones

Los equipos que dispuso ayer el entrenador ferroviario fueron los siguientes: Alejandro Sánchez; Mauro Barraza, Hugo Vera Oviedo, Jonathan Galván y Jonathan Bay; Juan Ignacio Vieyra, Iván Ramírez, José Luis Fernández y Matías Pato; Sebastián Ribas y Pablo Palacios Alvarenga.

Del lado del frente estuvieron César Taborda; Mateo Montenegro, Oscar Salomón, Franco Sbuttoni y Emanuel Cuevas; Ariel Rojas, Cristian Vega, Juan Galeano y Leandro Vella; Nahuel Barrios y Claudio Riaño.

Tanto Berti como su ayudante de campo Iván Gabrich, siguieron la práctica desde el campo de juego y dando indicaciones permanentes, aunque sin cortar el juego, a fin de darle dinámica y no perder ritmo ni intensidad. Y tal como sucedió en las prácticas anteriores de fútbol, fue introduciendo con el correr del juego variantes, no sólo de nombres, si no también tácticas, en un ensayo que tuvo aproximadamente 70 minutos de duración.

En la primera práctica de fútbol, en el estadio Único, los equipos fueron: Taborda; Galeano, Galván, Vera Oviedo y Cuevas; Vella, Vieyra, Vega y Fernández; Lucas Brochero y Ribas. Sánchez; Montenegro, Salomón, Sbuttoni y Bay; Rojas, Ramírez y Rosales; Abel Argañaraz, Riaño y Palacios Alvarenga.

En la segunda, en el predio del Iosep, fueron: Sánchez; Montenegro, Vera Oviedo, Sbuttoni, Bay; Galeano, Vega, Rojas, Fernández; Vieyra y Ribas. Taborda; Barraza, Galván, Ramírez y Cuevas; Vella, Pato, Barrios; Argañaraz, Alvarenga y Riaño.

Berti tuvo que improvisar en los laterales, ya que aún no tiene disponible a Banegas, Quilez está lesionado y Díaz trabaja diferenciado.

Del medio hacia adelante, ha rotado mucho y se vislumbra una fuerte competencia para ganarse un lugar. Por ahora, todo es ensayo de prueba y error.

“Pancho” Cerro, uno de los que aún no pudo hacer fútbol

El volante santiagueño Francisco Cerro realizó ayer trabajos de kinesiología y todavía no pudo participar de ninguna de las prácticas de fútbol del equipo de Berti.

“Pancho”, que la semana pasada trabajó diferenciado por una molestia en la rodilla, se reintegró al grupo esta semana pero por precaución no fue exigido en las prácticas de fútbol. El que tampoco pudo estar en ninguna es Nahuel Banegas, quien se sumó al grupo esta semana y continúa con su puesta a punto. Tampoco lo hicieron los defensores Ismael Quilez (desgarro) y Cristian Díaz (ayer hizo trabajos kinésicos junto a Cerro). En tanto, Lucas Brochero y Santiago Rosales se recuperan de sendos desgarros.