Juan Galeano: “Vamos conociendo la idea del cuerpo técnico”

20/09/2020 - 00:14 Deportivo

Pisar el césped del Alfredo Terrera fue algo novedoso para varios jugadores del plantel de Central Córdoba, pero no para Juan Galeano, quien ya lo hizo muchas veces la temporada pasada. El volante, destacó la importancia de sumar prácticas de fútbol.

“Nos vamos sintiendo bien, sueltos, con más contacto con la pelota. Y lo más importante es que vamos conociendo la idea del cuerpo técnico e intentando desarrollarla. Si de algo sirve este atraso en la vuelta del fútbol es para tener más trabajo, más contacto con la pelota, más rodaje. Y así lo estamos llevando a cabo, con dos prácticas de fútbol en la semana, con trabajos muy intensos y con mucha exigencia. Es un final de semana para mí muy positivo”, comentó.

Los jugadores no arrancaron al mismo tiempo con las prácticas, pero Galeano siente que ahora se están nivelando: “Ése es el camino, lo que estamos buscando y seguramente busca el cuerpo técnico. Estar todos parejos para un inicio y que estemos todos a disposición. Para nosotros es más que importante porque tener dos jugadores por puesto, y en algunos lugares tres, eleva el nivel de todos y se le hace difícil al técnico elegir”.

Esa competencia parece ser más feroz en el mediocampo, pero a Galeano le agrada. “Estoy contento, feliz de que haya esta competencia, de que se esté formando un grupo muy competitivo, de que la idea del técnico sea de verdad que el que mejor está juega”, dijo. Y agregó: “A mí me encanta eso porque te invita a soñar con un puesto, a todos los días superarte. A mi edad me encanta ver que le da el mismo valor a un tipo de 32, 33 años que al de 20. Porque nos pone la vara bien arriba a todos, no nos deja relajar y eleva el nivel. Es importantísimo que estemos al máximo nivel todos para que Central Córdoba de pelea en todos los partidos”.