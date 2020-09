Maverick Viñales alcanzó la pole position en Misano

20/09/2020 - 00:42 Deportivo

El español Maverick Viñales, con Yamaha, repitió ayer la “pole position” de la semana pasada en el MotoGP, y en el mismo circuito de Misano, escenario que se disputará hoy el Gran Premio de Emilia Romagna por la octava fecha de la categoría.

Viñales consiguió una nueva pole position en MotoGP, la duodécima personal, con 1:31.077, luego de que los comisarios deportivos le quitaran el registro al italiano Francesco Bagnaia (Ducati).

El piloto del equipo Pramac, con su Ducati, había estado por debajo del 1m.31s., pero fue penalizado por haber pisado la zona verde, más allá del piano, en la última vuelta.

El australiano Jack Miller, quien pasó desde la Q1 con la Ducati oficial, terminó a solo 76 milésimas de Viñales, mientras que el francés Fabrio Quartararo, con la Yamaha satélite, finalizó a 145 milésimas.

El español Pol Espargaró (Yamaha), el italiano Bagnaia (Ducati) y el sudafricano Brad Binder (KTM) completaron las seis primeras posiciones.

Los italianos Valentino Rossi (Yamaña), Franco Morbidelli (Yamaha), ganador de la semana pasada, y Danilo Petrucci (Ducati) largarán desde la tercera fila.

El GP de Emilia Romagna se pondrá en marcha hoy desde las 9 de la Argentina.

Neumático trasero

Al término de la sesión, Viñales fue consultado con respecto a la mala elección del neumático trasero.

“Cuando estás trabajando todo el fin de semana y el encargado del neumático te dice que el duro es la mejor opción, le haces caso, aunque veas que las otras Yamaha van con otro neumático”, explicó Maverick.

“Cometimos un error y hay que prestar mucha atención a estos detalles, porque tenía mucho potencial para la carrera. Este fin de semana he trabajado mucho con el medio y aunque creo que me baja mucho, quizá sea el bueno. Tengo que trabajar más con Michelin, porque a veces su opinión es diferente a la de mi encargado de neumáticos. No he visto a nadie trabajar este fin de semana con el duro”, dijo para dejar claro que ha descartado esa opción.

CLASIFICACIÓN / MOTOGP

Pos. Piloto Moto Tiempo

1 Maverick Viñales Yamaha 1:31.077

2 Jack Miller Ducati 1:31.153

3 Fabio Quartararo Yamaha 1:31.222

4 Pol Espargaró KTM 1:31.308

5 Francesco Bagnaia Ducati 1:31.313

6 Brad Binder KTM 1:31.389

7 Valentino Rossi Yamaha 1:31.436

8 Franco Morbidelli Yamaha 1:31.566

9 Danilo Petrucci Ducati 1:31.574

10 Andrea Dovizioso Ducati 1:31.581