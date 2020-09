Piden a familiares de pacientes con Covid-19 no solicitar donantes de plasma por las redes

20/09/2020 - 01:54 Santiago

Frente a la reciente difusión de familiares de una persona infectada de Covid-19 a través de las redes sociales de dadores de plasma, autoridades del Ministerio de Salud de la provincia aclararon que no es el modo de conseguir este elemento utilizado de manera aún experimental en el tratamiento de la enfermedad, sino que se debe cumplir estrictamente “con un protocolo médico”.

El subsecretario de Salud de la provincia, doctor César Monti, introdujo el tema explicando que “el uso compasivo de un medicamento, lo que se entiende en la investigación como la medicación que se encuentra desarrollando un proceso clínico científico hacia su aprobación por las autoridades de competencia, en este caso la Anmat, en pacientes que desarrollan una enfermedad crónica o gravemente debilitante o que se considera que se pone en peligro la vida, y esto, en toda pandemia, esto está autorizado”.

En la oportunidad de hacer estas declaraciones a través de la plataforma de Facebook del Ministerio de Salud de la provincia, el doctor Monti estuvo acompañado por la directora del Centro Provincial de Sangre, Dra. María Elena Sánchez, quien insistió en que la donación es un gesto “voluntario y altruista” de la persona, y que no puede ser direccionado.

Ambos profesionales dijeron entender el estado de angustia y el sufrimiento de los familiares y de los pacientes, y pidieron que entiendan que se trata de “una práctica que se debe realizar cumpliendo determinados protocolos de selección”.

“Y esta selección no se trata de edad ni cosa por el estilo, sino por el estado de situación de cada paciente”, se encargó de aclarar el doctor Monti.

Situación

“En una perspectiva general, este uso consiste en un acto médico, de empleo de un medicamento o una terapia bajo una prescripción médica considerada de última instancia. No hay ningún beneficio garantizado. Los riesgos del medicamento pueden ser desconocidos. Es posible que el médico no esté de acuerdo con la solicitud, y no debe esperarse una respuesta que puede demorar un tiempo”, precisó Monti.

Específicamente en el paso del uso del plasma de aquel paciente Covid-19 que ha generado anticuerpos, el subsecretario de Salud de la provincia, dijo que está inscripto bajo un protocolo y que tiene que cumplirlo bajo los preceptos de las normas de la donación voluntaria, gratuita y solidaria”.

La doctora Sánchez recordó que para el cumplimiento de la extracción de plasma, el gobierno de la provincia adquirió un equipo de aféresis, que separa el plasma de la sangre, “pero que se debe realizar bajo un estricto protocolo”.

Al mismo tiempo, recalcó que “es un tratamiento que se encuentra en investigación y no se ha demostrado su eficacia, y todo lo que se realiza en el Banco de Sangre, está monitoreado por la Dirección Nacional de Sangre.

En ese punto explicó que se habla de que la donación debe ser “solidaria y altruista”, por lo tanto los familiares “no pueden pedir a través de los medios y de las redes una donación dirigida, algo que a cada uno de los donantes que van a nuestro centro, se les informa”.

El tratamiento debe ser bajo supervisión médica

“La indicación para el empleo de plasma, debe ser médica, la prescripción, la realización y el seguimiento, deben ser médicos. Esto está entablado en un circuito en el que el médico terapista debe hacer una solicitud a su banco de sangre, del sanatorio o del hospital, a través de una historia clínica en la que se explique en qué estado se encuentra el paciente y por qué se tiene que indicar el plasma”, explicó Monti.

Luego dijo: “No a todos les puede hacer bien el plasma, y en diferentes estadíos el plasma hace bien. Por lo tanto, esa historia clínica debe velar puntualmente para que ese pedido pueda continuar. Una vez en el banco de sangre, se hace la selección de unidad de plasma que se solicita, y se envía a un comité de ética, que es el que decidirá hacia quién irá lo pedido. No es la forma de la solicitud las redes sociales”, finalizó el médico.