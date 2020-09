Mañana inician los festejos por el Día del Fotógrafo

20/09/2020 - 21:35 Santiago

Continuando con el Webinar titulado “Conversatorios AFOPSE” este lunes 21 de septiembre en el horario de las 14 , se realizará el 4to encuentro con modalidad virtual, destinado a la “Historia de la Fotografía en Santiago del Estero” y en donde contaremos con la participación de Nano Gigli quien posee uno de los archivos visuales más ricos de nuestra provincia. Agradecemos desde la Asociación de Fotógrafos el apoyo de la Subsecretaría de Cultura de nuestra provincia así como también de la Subsecretaría de Comunicación de la Municipalidad de la Banda por brindarnos el marco institucional para este Ciclo de charlas virtuales.

Leonardo “Nano” Gigli tiene 70 años de trayectoria tanto en la actividad comercial como en las artes visuales en general. Desde joven heredó la pasión de su padre por la fotografía y el cine, lo que lo llevó a registrar gran parte de los acontecimientos importantes de nuestra provincia, desde la segunda mitad del siglo XX hasta esta segunda década del siglo XXI. Incursionó también en el teatro y en la radio y luego en la televisión colaborando con material fílmico periodístico. Se define como un “enamorado de Santiago del Estero”.

¿Por qué celebramos el Día del Fotógrafo? Si bien este día se festeja el 19 de agosto a nivel mundial, la diferencia en la fecha alude a la llegada del daguerrotipo a América Latina. El 21 de Septiembre está considerado el día de la fotografía en Argentina y otros países de América del Sur se conmemoran el primer daguerrotipo documentado en América Latina. Por eso desde la Asociación nos sumamos a los festejos del mes de septiembre.

Te recordamos las próximas fechas y temáticas:

El día miércoles 23 la profesora y artista visual Nadia Puentedura presentará el tema: “Exposición de Fotografías: Formatos, Soportes y Montaje” en el horario de las 20 horas.

Nadia Puentedura nació en la Ciudad de Añatuya y egresó en el ISBA con el título de Doc. Nacional de Dibujo. Su carrera como fotógrafa arrancó a los 12 años y realizó Talleres de Periodismo durante el 2.000/5. Cursó la carrera de diseñador gráfico, Perteneció al Grupo Fotográfico 98 con el cual realizó diferentes exposiciones. Se capacitó sobre: Téc. sobre Retrato con J. Travnik , Lab. de Rev. B Y N, Participación en el I, II y III Encuentros de Fotografía de Sgo del Estero año 2.000/8, Taller de Fotografía Doc. Org. por ARGRA (Tucumán), Clínica de Arte por Diana Aisenberg, Taller de Ensayo Fotográf. por Don Rypka (Tucumán), I y II Encuentro Creativo del Norte (Tucumán), “Fotog. de Moda” por Andy Cherniavsky (Bs As), “Diseño y Prog. de buenas prácticas de Educ. Artística, Taller de Dir. de Arte org. por Film FEST. Dictó cursos sobre “Fotografía digital”, “Aplicación didáctica de la fotografía en el aula” “Creatividad en tus manos” Taller “Fotografía del producto” destinado a alumnos de la carrera Diseño Gráfico. Participó en diversas exposiciones: Arte Postal Inter. / Libros libres I, II y III edición / Expo Trastienda (La Rural Bs As), Feria del Libro, EGGO ARTE (C.C.R–Bs As), Encontrarte 2.013 /19, Para Todes Tode (C.C.C.–Bs As), Crisillas (Casa Arg. Alcorta), La Otra Mirada, Fest. de Fotografía Artística (C.C.V.– Tucumán), Políticas del Deseo (C.C.K - Bs As), 8M (Casa Arg. Alcorta) Autonomía Prov. – Expo virtual. EN LA ACTUALIDAD: Se desempeña como Diseñadora Gráfica, Fotógrafa, Doc. en Educ. Artística en diferentes establecimientos, Contenidista de la Esc Virtual SRTIC (MEP. y UNICEF)

Y el día 30 cerrará el ciclo el fotógrafo, reconocido a nivel internacional, Gabriel Rocca con “Retrato Argentino” también en el horario de las 20.

Por último, a través de las redes sociales, continúa la Muestra Virtual: “Un fotógrafo santiagueño por día” durante todo el mes de septiembre. Por más información se pueden comunicar a través del correo electrónico afopsearg@gmail.com o por Instagram y Faceboock como @afopsearg y por la web nos encuentran como afopsearg.com.ar