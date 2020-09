20/09/2020 - 21:43 Pura Vida

Saúl “Cuti” Carabajal, Marcelo Toledo, Armandito Santillán y Ramoncito Álvarez están orgullosos de haber protagonizado “Amores y Canciones”, el éxito ciclo especial para rendirle tributo a La Banda, ciudad en donde ellos nacieron, en su 108º aniversario. “Amores y Canciones” se realizó en el histórico solar del Cine Teatro Renzi, que gentilmente abrió para nosotros el intendente bandeño, Pablo Mirolo.

En entrevistas con EL LIBERAL , los prestigiosos músicos manifestaron su agradecimiento por haber sido los elegidos para ser protagonistas de este espacio artístico y cultural que llegó a millones de personas a través de las transmisiones, en las noches de este viernes y sábado, por Canal 7, EL LIBERAL y Radio y Diario Panorama.

Durante las emisiones, “Cuti”, Marcelo, Armandito y Ramoncito, entrevistados por Walter Díaz, en un tono intimista, contaron anécdotas y revelaron cómo se inspiraron para escribir sus grandes éxitos que hoy son cantados por sus colegas en todo el mundo.

Destacaron el éxito alcanzado por “Amores y Canciones” y definieron como “una excelente idea” haberlo realizado pues consideraron que, en estos tiempos de pandemia en donde está prácticamente quieto por el Covid-19, este escenario los volvió a conectar con la gente.

“Amores y Canciones”, un ciclo que emocionó a todos y que permitió a los artistas reencontrarse con su público no solo cantándole sino también compartiendo momentos especiales de sus vidas.

“Cuti” Carabajal

“Cuti” Carabajal remarcó: “Me encantó ‘Amores y Canciones’. Pude contar cosas lindas sobre el origen de mis canciones. Fue una buena idea. Los felicito a los organizadores, a todos los que participaron y al gran conductor, Walter Díaz”.

“Me alegró enormemente la repercusión que tuvo. Nos vieron gente de todo el mundo. He recibido salutaciones de distintas partes del planeta. Estoy orgulloso, contento, feliz y agradecido por todo el trabajo que hicieron ustedes”, remarcó.

Marcelo Toledo

Por su parte, Marcelo Toledo, remarcó: “El haber estado en la inauguración del ciclo me llena de orgullo y, sobre todo, tratándose de un homenaje a La Banda para mí es algo más que importante porque es la ciudad en donde nací, crecí y en donde empecé a dar mis primeros pasos como artista”.

“Esta posibilidad nos abre las puertas y nos ponen tan cerca de la gente como si fuese que estaríamos en un festival o en una peña. Eso es lo que nos hace sentir feliz y acompañado por la calidez de la gente con sus mensajes. Se ha colmado mi celular de tantos mensajes y halagos a cada uno de los artistas. Si bien hoy estamos pasando un momento muy delicado por la pandemia, este ciclo nos fortalece mucho porque nos pone cerca de la gente”.

Ramoncito Álvarez

En tanto, Ramoncito Álvarez precisó: “Me pareció una propuesta maravillosa de EL LIBERAL, Canal 7 y Radio y Diario Panorama. Para mí ha sido muy importante participar en el ciclo Amores y Canciones porque he podido hacer conocer un poco más de mi camino musical que vengo recorriendo desde hace 25 años. Me siento muy feliz de que me hayan convocado”.

“Feliz de haber participado en el primer ciclo y de haber podido homenajear a mi ciudad con mis canciones y mostrar el gran trabajo que venimos haciendo con mi equipo. Cuando se hace algo bien logrado se alcanza el éxito inmediato. He recibido mensajes de felicitaciones desde mi país y desde otros países”, expresó.

Armandito Santillán

A su vez, Armandito Santillán sostuvo: “Estoy agradecido a EL LIBERAL, Canal 7 y a Radio y Diario Panorama por haberme convocado para este ciclo que ha sido un éxito. He hablado comodamente sobre mi vida artística, el origen de mis canciones, de cómo nací artísticamente y de mi padre Armando”.

“‘Amores y Canciones’ es un ciclo que nos permitió hacerle conocer a la gente de dónde venimos, quiénes somos y qué hacemos. Al éxito del ciclo lo he notado en mis redes sociales porque la gente, a través de este medio, me ha felicitado”.