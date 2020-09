Cinco jóvenes se rehabilitaron de adicciones en Piedras Vivas

20/09/2020 - 23:10 Santiago

El jueves de la semana pasada tuvo lugar un emotivo acto en el templo de la Iglesia del Centro de nuestra ciudad, oportunidad en la que recibieron sus certificados y presentes, cinco jóvenes que terminaron con su período de rehabilitación de adicciones.

“Es un hecho que nos llena de emoción y de satisfacción. Siempre es valioso recuperar chicos para la sociedad y para que sigan su camino basados en los valores y el amor”, destacaron los responsables de la Fundación Piedras Vivas, entidad dedicada al trabajo con jóvenes adictos.

Viviana Rafael, quien es una de las coordinadoras de las actividades en Piedras Vivas, resaltó la importancia de que “este tipo de hechos los conozca la sociedad porque es una manera de llevar esperanzas a muchos chicos y familias que están sufriendo como consecuencia de las adicciones”.

Del acto participaron, además de Viviana Rafael, el pastor de la Iglesia del Centro, Antonio Zaiek, y los operadores de la Fundación.

Una vez que los chicos recibieron sus certificados y sus regalos, dieron su testimonio, durante el cual agradecieron en primer lugar el trabajo desarrollado por los profesionales de la Fundación, sin cuya ayuda no hubiesen podido salir de la situación en la que estaban.

“Hablar de la problemática de las adicciones lleva a pensar, inmediatamente, en las personas que consumen (en los efectos negativos que les producen, en las causas que pueden llevarlas a incursionar y transitar ese mundo, etc.). No hay dudas de que son las afectadas en primer término”, acentuó Viviana Rafael.

Reflexión de los que obtuvieron el alta

Lautaro (19 años): “En mi vida y en mi camino, Dios ha marcado un antes y un después. He tenido muchos problemas con las adicciones. Me he encontrado destrozado, he perdido la autoestima, el tiempo, muchas cosas en mi vida... Y ha llegado a un punto en que había tocado fondo, y no sabía dónde buscar ayuda. En Piedras Vivas los primeros meses han sido difíciles. No es imposible, ni fácil. Solamente hay que esforzarse; todo depende de uno mismo. No bajen los brazos, porque las drogas no te llevan a ningún lado”.

Facundo (25 años): “Quiero decirles que de cualquier adicción, se puede salir. Yo he tenido todo en la vida, nunca me ha faltado nada, lo que quería lo tenía. Tuve una vida de excesos. Pero con lo material no me llenaba, y un día cansado y vacío decidí buscar a Dios, y mi vida cambio por completo. Hoy soy feliz. Tengo mi familia, mi propia casa. No sé por qué problema estás pasando, pero no bajes los brazos, si necesitas ayuda, pedila, no te quedes callado”.

Najle (26 años): “Estuve sumergido durante 10 años en el mundo de las drogas, consumiendo marihuana, alcohol, estando delinquiendo, yendo de joda. Una vida muy turbia, en la cual perdí la libertad (detenido) en tres ocasiones. En la tercera toqué fondo y decidí salir. Llegué a la Fundación Piedras Vivas. Allí pusieron a mi alcance las herramientas necesarias para poder salir adelante. El proceso fue difícil, pero no imposible, porque en todo momento estuvo Dios”.

Marcelo (34 años): “He estado perdido en las drogas durante 15 años. Empecé a fumar cigarrillos, después a beber alcohol, conocí otras amistades y he llegado a probar la marihuana, y de ahí la cocaína. Empecé a hacer renegar a mis padres y a toda mi familia que estaba a mí alrededor; en ese momento uno no se da cuenta de las personas que nos quieren. Creía que no iba a poder cambiar más. Pero le aconsejaron a mi señora que me lleve a la Fundación Piedras Vivas, y allí Dios me ha puesto a personas que me han ayudado. Gracias a Dios y a la Fundación hoy estoy de diez. Dios ha restaurado mi familia, y he recuperado mi trabajo”.