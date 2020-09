FÚNEBRES | 21 de septiembre del 2020

20/09/2020 - 23:32 Funebres

Fallecimientos

- Irma Beatriz Medina

- Miriam Elena Campos (La Banda)

- Rafael Alberto Ledesma

- Marta Graciela Umbidez (Dpto. Robles)

- María del Valle Lissi

- Próspero Alberto Díaz

- Josefa Hortensia Moreno (La Banda)

- Enrique Omar Prieto

- Hugo Omar Figueroa (La Banda)

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. RAÚL CÁCERES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/9/20 en la pcia. de Salta y espera la resurrección.

“ Te fuiste sin despedirte vuela alto querido sobrino…”. Tus tíos Juan Carlos Guzmán su esposa Adela sus hijos Pichi, Fanny, Galdys y Omar participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

Querido Raúl siempre estarás en nuestros recuerdos. Que Dios te tenga en la gloria eterna. Q.P.D.E. Sus primos Gladys y Jose Luis, y su sobrina Mica.

Descansa en paz querido Raúl. Tus primos Fanny cuso y sus hijos Álvaro y Valentín. Participan con mucho dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MANUEL ALBERTO IBÁÑEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/9/20 y espera la resurrección.

El subsecretario de Finanzas e Ingresos Públicos, a cargo de la Dirección de Rentas de la Provincia, Cdor. Luis Eduardo Fiad participa con dolor el fallecimiento del empleado de la Dirección General de Rentas de la Provincia. Acompaña a su familia en estos momentos de pesar. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MANUEL ALBERTO IBÁÑEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/9/20 y espera la resurrección.

La Dirección General de Rentas de la Provincia participa con profundo dolor el fallecimiento del empleado del organismo. Ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MANUEL ALBERTO IBÁÑEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/9/20 y espera la resurrección.

Le dijo Jesús: “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá."Su esposa Nora, sus hijos Lorena, Carolina, Florencia y Marito, hijos políticos Jorge y Javier, sus nietos Gerónimo, Emilio, Pablo, Ludma y Julián participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

C.P.N. MIGUEL ELÍAS TOMÉ

(q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20 y espera la resurrección.

Ana María Maud, su esposo Alberto Tauil y su hija Camila, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

RECORDATORIO

RITO ESTEBAN CÁRDENAS

21 de Septiembre de 1920- 21 de Septiembre de 1993.

Padre querido.- Hoy cumplirías 100 Años.- Y un día como hoy, hace 27 años partiste de este mundo, dejando un recuerdo imborrable entre todos los que te conocieron y compartieron algún momento de tu vida.-Fuiste siempre un ejemplo de honradez, trabajo incansable, superación constante y el consejero y apoyo de toda tu familia, vecinos, amigos y compañeros de trabajo, los que siempre te respetaron y valoraron tu hombría de bien.- Tus hijos procuramos seguirte los pasos por las mismas sendas, pero vos siempre nos superaste en todos los sentidos.- fuiste un visionario y hoy cada uno de tus cinco hijos, nietos y bisnietos, te recordamos y honramos cada día, procurando que desde donde te encuentres, te sientas orgulloso de la hermosa familia que supiste construir y de como nos criaste inculcándonos los valores con los que viviste durante toda tu existencia.- Llegaste y partiste de este mundo el mismo día, como un elegido de los Dioses, el día de la primavera y te gustaba siempre festejar tu cumpleaños con toda tu inmensa familia, a la que siempre te brindaste y protegiste contra todos los abates en este plano.- Pasa el tiempo, pero siempre te recuerdo con toda la alegría, energía, rectitud y cariño que nos diste hasta el último instante.- Eras un Ser especial y así se te recuerda siempre.- Te amo Padre Mío, y elevo una plegaria en tu nombre, con la certeza de saber que hoy estarás brindando alegre y rodeado de todos los que se nos adelantaron y con la convicción de que algún día nos volveremos a encontrar.- Beso al cielo.

Tus hijos. Ramón Edgardo, Olga, Carlos, Maria Luisa y Julio.

RECORDATORIO

ELSA DEL CARMEN ROJAS

(q.e.p.d.) Se durmió el 12/9/20 y espera la resurrección.

“Bienaventurados los puros de corazón, porque de ellos será el reino de los cielos”. Sus hijos Fabián, Alejandro, Antonio, Sandra y Cristian Mukdsi y demás familiares agradecen a todas las personas que incondicionalmente nos acompañaron en tan inesperado y doloroso momento al cumplirse los nueve días de su fallecimiento.

RECORDATORIO

JULIO ARGENTINO MARCOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/6/20 y espera la resurrección.

“ No sos un recuerdo!! Sos una presencia diferente. Jamás se pudo ir tu alma, tu corazón ingenuo y bonito, tu amor puro hacia nosotros.

Está tu matecocido infaltable, la cabeza de la Naty esperando tus caricias, los partidos de tu “boca querido”, tus camisetas, tu cerveza helada y tus peleas de niño, un Luciano durmiendo a tu lado y la Fiore siendo niña contigo.

Tu familia te ama, estás en nuestros corazones por siempre!!!”

Al cumplirse tres meses de que Dios quiso disfrutar de tu bondad, rogamos una oración en tu memoria.

Naty, Martín Marcos, hermanas y sobrinos.

ARIAS, CLAUDIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. Sus hijos Ana, Fabiana, Caro, Reina, Gabriela, José, Benjamín y Claudio, sus nietos, bisnietos, nuera, yernos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio del Deán. EMPRESA SANTIAGO.

CÁCERES, RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 18/9/20|. "Llegué al mundo sin nada, me iré del mundo sin nada, sólo irán conmigo las obras buenas y malas que estarán escritas en el libro de mi vida. Todo lo demás fue prestado". Nos quedamos con esa frase que tú mismo publicaste antes de volar al cielo. Tu prima política Sara Gómez, sus hijos Marta y flia., Nancy y flia, Tavo y flia, Fabi y flia, Sole y flia, y Rosita Gómez. Elevamos oraciones por el eterno descanso de su alma.

CARRIZO, ROLANDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Su hermana Liliana, su cuñado Ruly, sus sobrinas Rita y flia, Romina y flia, Belen, Anahi y Gustavo participan su fallecimiento. Ruegan una oracion en su memoria. Brille para el la luz que no tiene fin.

CARRIZO, ROLANDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Fidel Salvatierra y familia participan su fallecimiento, ruegan una oracion en su memoria y brille para el la luz que no tiene fin.

CARRIZO, ROLANDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|.Hermano querido es tan inmenso el dolo y la angustia que siente mi corazón por tu pronta partida. Estarás en mi corazón y en mis pensamientos hasta el último día de mi vida. Solo te pido que desde donde estés les des resignación a tu esposa e hijos. Fuiste la persona mas buena del mundo. Te amo hermano querido le pido a Dios te de el descanso eterno que tanto te mereces. Te amo, tu desconsolada hermana Zulema.

CELLA, MIRTA GRACIELA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Silvia Inés Alfano participa con profundo dolor el fallecimiento de su amiga y colega y eleva oraciones en su memoria.

DÍAZ, PRÓSPERO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. Con inmenso dolor hoy te despedimos, Jesús te reciba en sus brazos. Su padre: René, su compañera: Mónica, sus hijos: Luis, Luciana, Cristian y Meliza, hijos pol., nietos y bisnietos part. su fallec., sus restos fueron inhumados ayer en el cement. de Los Flores. ORG. AMPARO S. R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ELÉAN, OMAR W. (q.e.p.d.) Falleció en San Juan el 1/9/20|. Lucho Zanello y flia despiden al hijo de sus muy apreciados amigos y ex vecinos los extintos Pocho y Pichona y saludan a su hermana Magalí en estos tristes momentos.

IBÁÑEZ, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. Su esposa Nora, sus hijos Lorena, Carolina, Mario y Florencia, hijos pol. Jorge y Javier, sus nietos Gerónimo, Emilio, Pablo, Julián y Ludmila y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio PARQUE DE LA PAZ. Cob. NORCEN S.R.L. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TEL. 4219787.

IBÁÑEZ, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. Su esposa Nora Gómez, hijos Lorena, Carolina y Marito, sus hijos políticos y nietos, sus hermanos Luis y Martha, sus cuñados políticos y sobrinos lo despiden con inmenso amor. Ruegan una oración en su memoria. Que brille para el la luz que no tiene fin.

IBAÑEZ, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. "Zurdo", amigo, hermano del alma nuestro asesor de sabado de tango, tu inesperado viaje deja un vacio inmenso, te recordaremos en cada tema musical que compartiamos. Por tantas reuniones juntos adios hermano. Descansá en paz. Elio Soria Moran, Dr. Federico Yocca y sra., Lucho Taboada, Tarzan Argañaraz, Juan Carlos Garcia, Bocha Reynoso y Betty y Alfredo Ortiz.

IBAÑEZ, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. Víctor Gustavo Navarro, María Adela Tosi despiden con tristeza a Manuel y acompañan a su familia con mucho dolor.

IBAÑEZ, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. Héctor Sosa Sayago, Marta Barrientos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

IBAÑEZ, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. Lorena Leguizamón despide con dolor a Alberto y acompaña a su familia en estos momentos.

IBÁÑEZ, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. Las huellas serán imborrables y los recuerdos permanecerán por siempre en el corazón de su familia. Ximena Taboada Mussi y Flia. Y Gabriela Orellana y Flia. participan y acompañan a su querida amiga Carolina Ibáñez y su Flia. en este difícil momento.

IBÁÑEZ, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Ing. Ada Inés Ruiz de Villa y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento.

JUÁRES, VIVIANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. Gracias amiga por los hermosos momentos compartidos, viajes, reuniones, cumpleaños. Tu alegría estará siempre en mi corazón. Descansa en paz Vivi querida. Tu amiga Claudia, esposo Yoni y sus hijas Ayelen y Jazmín, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

JUÁREZ, LAURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. ¡Vengan los bendecidos por mi Padre! Tomen posesión del reino que ha sido preparado para Uds. desde el principio del mundo. (Mt. 25,34). Valle Roldán de Gadda y ex docentes de la escuela Henri Dunant participan consternadas su fallecimiento. Acompañan en el dolor a su esposa Ana María, a sus hijos y demás familiares. Ofrecen oraciones y misa por el eterno descanso de su alma.

LEDESMA, RAFAEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/29|. Sus hijos: Daniel, Luis y Hugo Ledesma, su hija pol.: Yohana Pilan, su nieta: Araceli Ledesma, part. su fallec., sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LISSI, MARÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. Su hija Carla, su nieta Elena y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TEL. 4219787.

MEDINA, IRMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. Sus hijos Silvia, Walter, Roxana, hija Pól. Elena, nietos, Nicolas, Aldana, Enzo, Florencia, bisnieto, Lizandro y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 12hs en el cementerio de Pampa- Muyoj. Dpto. Capital. Cob. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TEL. 4219787.

PRIETO, ENRIQUE OMAR (Buby) (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. "Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero, vivir en la casa del Señor todos los dias de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. Salmo 27,4. Con profundo dolor lo despide. Su esposa Irma, sushijos Sebastian, Cecilia y Enrique, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol.

PRIETO, ENRIQUE OMAR (Buby) (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. Entonces dijo Jesus: Yo soy la resurreccion y la vida. El que cree en mi vivira, aunque muera; y todo el que vive y cree en mi no morira jamas. Pregunta crees esto Juan 11; 25-26. Su madre Aida, sus hermanos Mirta, Santiago, Nestor y Hector, lo despiden con profundo dolor, pidiendo al Señor por su eterna gloria.

PRIETO, ENRIQUE OMAR (Buby) (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. Entonces Jesus exclamó con fuerzas Padre en tus manos encomiendo mi espiritu y al decir esto, expiró. Lucas 23;46. Su hermano Prof. Hector Prieto, su cuñada Marcela y su hijo Juampi, te despiden con mucho dolor, pidiendo al Señor y a la Virgen María por la salvacion de tu alma. Que descanses en paz.

PRIETO, ENRIQUE OMAR (Buby) (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. Señor tu eres mi luz y salvacion. Salmo 27,1. Querido hermano, te despido a la distancia y pido al Señor que tu alma descanse en paz. Su hermano Nestor, su esposa Maria del Carmen y sus hijas Maria Jose y Maria del Carmen. Ruegan por su eterno descanso.

PRIETO, ENRIQUE OMAR (BUBY) (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. El fin de la vida no es sino el comienzo de una vida junto a Dios. Los hermanos de su esposa Irma Barraza; Teresa de Achaval, Hugo Barraza, Lidia Barraza, sus respectivas familias y todos los demñas sobrinos políticos acompañan con oraciones.

PRIETO, ENRIQUE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. El Dpto. de Ciencias Sociales de la escuela de Comercio Prof. Antenor Ferreyra participa su fallecimiento.

PRIETO, ENRIQUE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. Prof. Carlos Gerez participa el fallecimiento del hermano del Prof. Hector Prieto.

PRIETO, ENRIQUE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. Mercedes Perez, María M. Barraza, José Galván, Pedro y César Barraza participan su fallecimiento y acompañan a Mirta, Micky y demás familiares en este doloroso momento.

PRIETO, ENRIQUE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. Ex compañeros y amigos del Dpto. de Ciencias Sociales del colegio Fundación Cultural La Brasa, acompañan al estimado colega y amigo profesor Hector Prieto (Miqui) en este duro momento. Ruegan fortaleza y consuelo para toda la familia. Elevan oraciones en memoria de su hermano Enrique.

PRIETO, ENRIQUE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. "Feliz quien partió al cielo con Jesús en su corazón, pues encuentra la vida y la luz en la paz de los cielos. Dios te reciba en su gloria y desde allí cuides y veles por tu familia". Luján Trouvé, Marita Mansilla, Silvia Fuentes, Adrian Paz y María Marta Lopez Salomon acompañan con hondo pesar a su querido amigo y colega Hector Prieto (MIqui), rogando fortaleza, resignacion cristiana y consuelo para toda la familia. Encarecen oraciones por el eterno descanso de Enrique.

PRIETO, ENRIQUE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. Área de Ciencias Sociales, del colegio San José, participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña en el dolor a su hermano Héctor Prieto. Eleva oraciones en su memoria.

PRIETO, ENRIQUE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. Su esposa Irma Ramona Barrera, sus hijos Sebastián, Cecilia, Enrique y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SUÁREZ, ORLANDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Sos para nosotros una pérdida irreparable, te vamos a extrañar Liyo. Su madre Toribia, tu sobrina Velia y nieta Sofía. Acompañan en este momento de dolor todos tus familiares.

SUÁREZ, ORLANDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Directorio, equipo profesional y personal del Instituto de Cardiología SRL participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Miriam Andrada y familia en este momento doloroso. Ruegan oraciones en su memoria.

TEVEZ, NILDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Omar Rama y Mariel Saad de Rama y sus hijos Javier y Daniel participan con profundo dolor el fallecimiento de su vecina Nilda. Elevan una oración en su querida memoria.

TOME, MIGUEL ELÍAS CPN (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. Negrita Leiva participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su querida sobrina Miriam en este dificil momento. Eleva oraciones por su eterno descanso.

TOME, MIGUEL ELÍAS CPN (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. Juan Bautista Leiva y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la querida Miri en tan dolorosa pérdida. Descansa en paz Miguelito.

OCHOA, LUCÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/20|. Hoy se cumplen tres meses de tu partida al Reino de los Cielos, mi eternamente amada Lucía, mi dolor sigue igual o mas, negándome a aceptar la penosa y triste realidad. Tu esposo Daniel Brandan, invita al oficio religioso virtual en @parroquiasanjosebelgrano a las 18 hs.

ALDERETE DE FIGUEROA, ILDA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/18|. Sé que estás en el cielo pero todo tu amor y bondad siguen con nosotros. Ya dos años que te fuiste y cada día se te extraña un poco más. Te amamos y extrañamos más. Tu hija Pame, nietitos Matteo y Bubu y tu esposo a dos años de tu partida oramos por vos.

CORTÉS, GUIDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/99|. "La muerte no es nada". Lo que éramos el uno para el otro lo seguimos siendo. Llámame con el nombre que has llamado siempre, háblame como siempre lo has hecho. Sigue riendote de lo que nos hacía reír juntos. No estoy lejos, justo al otro lado del camino, te recordamos hoy más que nunca y nunca dejaremos de recoprdarte. Tu esposa Aide, tu hijo Hugo, nietos y bisnietos al cumplirse 21 años de su fallecimiento.

PERALTA, RODOLFO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/20|. Su padre Alberto Eduardo Peralta, su esposa Verónica Infante sus hijas Luisana y Delfina Peralta lo recordamos con mucho amor y cariño, al cumplirse seis meses de su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MANFREDI, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/83|. Querida Mamá. Has muerto para el mundo, pero no para tu familia, honrrar tu querida memoria es nuestro deber. Sus hijos Manuel D. y Juan D. Manfredi, sus hijos pol. Norma Coronel, Graciela Ruiz y Dora Ayunta, sus nietos, bisnietos y tataranietos. Elevan oraciones por la paz de su alma.

SAYAGO, ALDO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/11|. Papá hoy se cumple un año mas de tu fallecimiento, te recordaremos por siempre y estarás en nuestros corazones hasta la eternidad. Su esposa Nora, hijos y nietos lo recuerdan con el amor de siempre.

VIZCARRA DE RODRÍGUEZ, DAMIANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/15|. Con motivo de cumplirse 5 años de su fallecimiento. Sus hijos Ramón, Norberto, Chichina, Mary Rodríguez, invitan a la misa virtual de la parroquia Cristo Rey que se oficiará el dia 21 a las 20 hs.

CAMPOS, MIRIAM ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. Su esposo Gustavo, sus hijos Tatiana, Alejandro, Brisa, Sol, Axel, sus padres Sandro y Rosa, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Los Quiroga. (Dpto. Banda).Cob. NORCEN S.R.L. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TEL. 4219787.

FIGUEROA HUGO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. Su esposa Magalí Figueroa, sus hijos Carlos, Yeci, Patricia, hijo pol. Bicki y su nieto Ese participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GALLO, VÍCTOR ALBERTO (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/20|. Señor, hoy llego a tu casa un hombre bueno, recíbelo con la luz de tu amor. Sus sobrinos: Abelardo García Gallo y Dolores Sánchez y sus hijos Mariana, Mariano, Matías, Álvaro, Luciana y sus respectivas familias participan de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Misericordia.

MORENO, JOSEFA HORTENSIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Sus hijos Adriana y Aldo, nietos Javier, Stefania, Yohana, José, Melina, hna, primo y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Misericordia. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MAGUNA, CARLOS ROBERTO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Que Dios te reciba en sus brazos querido Lito y te dé el descanso eterno. Acompañamos en este dificil momento a nuestra prima Rosa Lastra Salazar, hijos y nietos Lita, Anita, Noemí Salazar y Mariana, Belén Lascano participan su fallecimiento y elevan oracion en su memoria. Sus restos fueron inhumados en la ciudad de Añatuya.

MAGUNA, CARLOS ROBERTO (LITO) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Tus amigos de toda la vida, Carlos D. Pita y Antonio Martínez, lamentamos tu partida y te recordaremos por siempre. Acompañamos a su familia en este duro momento. Q.e.p.d. Amigo!

MAGUNA, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Directores, Docentes y Técnicos del Departamento Académico de Mecánica (UNSE) lamentan su fallecimiento. Acompañan al apreciado Colega Ing. Gugui y familia en este difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

MAGUNA, CARLOS ROBERTO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Alejandro Remigio Ferreiro, Elena Beatriz Duran e hijos, con gran dolor lamentan su partida. Acompañan a sus hijos Gugui, Adriana y familia en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria

UMBÍDEZ, MARTHA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. Su esposo Juárez Carlos Eduardo, sus hijos Sergio, Patricia, Mínela, Gustavo, Graciela, Carlos, Julio, Diego, Gastón, hijos pol., nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Colonia el Simbolar.(Dpto. Robles). COB. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TEL. 4219787.